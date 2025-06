Làm thế nào để phá vỡ vào an ninh mạng mà không có một mức độ hoặc một phòng thí nghiệm triệu đô la

An ninh mạng là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong không gian công nghệ. Với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực đang tìm kiếm các chuyên gia tài năng để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của họ. Nhưng làm thế nào bạn chuyển từ là một sinh viên thiếu kinh nghiệm thành một chuyên gia an ninh mạng thành công, được bồi thường tốt? Trong blog này, chúng tôi sẽ phác thảo hành trình từng bước để thiết lập một sự nghiệp an ninh mạng thành công - từ nền tảng để trở thành một chuyên gia.





Thích xem thay vì đọc? - Video hướng dẫn

Prefer watching instead of reading? Here’s a quick video guide

Bước 1: Biết an ninh mạng là gì

Điều quan trọng là phải biết an ninh mạng thực sự là gì trước khi theo đuổi con đường sự nghiệp.

An ninh mạng là về bảo vệ hệ thống, mạng và dữ liệu chống lại các cuộc tấn công kỹ thuật số. Các cuộc tấn công có thể có nhiều hình thức - phần mềm độc hại, lừa đảo, tấn công DDoS hoặc các mối đe dọa bên trong.





Một số lĩnh vực chính trong an ninh mạng là:

Bảo mật mạng: Bảo vệ mạng và dữ liệu khỏi vi phạm.

Ứng dụng bảo mật: Bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng.

Cloud Security: Bảo mật dữ liệu trong các dịch vụ đám mây.

Trả lời sự cố: Phản ứng và phục hồi từ các cuộc tấn công mạng.

Thử nghiệm thâm nhập: Xác định các lỗ hổng trước khi hacker thực hiện.

Bước 2: Xây dựng nền tảng vững chắc

Là một sinh viên, bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản của khoa học máy tính và mạng lưới. những nguyên tắc cơ bản này là cần thiết để nắm bắt chức năng hệ thống và làm thế nào hệ thống có thể bị tấn công hoặc bảo vệ.





Các chủ đề được đề nghị để nghiên cứu:

Hệ điều hành (Linux và Windows)

Mạng máy tính (TCP/IP, DNS, VPN)

Lập trình / Script (Python, Bash, JavaScript)

Công nghệ web (HTML, CSS, JavaScript, HTTP)

Cơ sở dữ liệu (SQL Basics)





Tài nguyên miễn phí để bắt đầu:

cyber

Thử thách

Hack hộp

Học viện mạng Cisco

[YouTube kênh như NetworkChuck, John Hammond, The Cyber Mentor]

Bước 3: Làm quen với các khái niệm an ninh mạng

Một khi bạn đã có những điều cơ bản, hãy bắt đầu khám phá các khái niệm cụ thể về an ninh mạng:





Các khái niệm quan trọng:

Tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS / IPS)

Mã hóa và Cryptography

Kỹ thuật xã hội và Phishing

Cyber Kill Chain và khuôn khổ MITRE ATT&CK

Các lỗ hổng phổ biến (OWASP Top 10)





Bắt đầu đọc các blog bảo mật, xem các hướng dẫn và cập nhật tin tức về an ninh mạng để cập nhật các xu hướng.

Bước 4: Chọn chuyên ngành an ninh mạng của bạn

An ninh mạng có nhiều chuyên ngành.

Bước 5: Học bằng cách làm (Hands-on Practice)

Lý thuyết là tuyệt vời, nhưng thực hành là lớn hơn. Sử dụng các nền tảng thực hành để đưa những gì bạn đã học vào thực tế:





Labs & nền tảng:

TryHackMe (các phòng thí nghiệm thân thiện với người mới bắt đầu)

Hack The Box (CTFs thế giới thực và phòng thí nghiệm hacking)

PortSwigger Web Security Academy (Bảo mật ứng dụng web)

OverTheWire (Linux và CTF thực hành)

Blue Team Labs Online (Đối với kỹ năng phòng thủ)





Tạo Lab Home của riêng bạn:

Tạo máy ảo với VirtualBox hoặc VMware.

Cài đặt Kali Linux, Metasploitable hoặc các ứng dụng dễ bị tổn thương.

Scan, exploit và patch, thực hành.

Bước 6: Kiếm chứng chỉ (tùy chọn nhưng có giá trị)

Chứng chỉ chứng minh cho các nhà tuyển dụng rằng bạn nghiêm túc và khéo léo.Bạn không cần phải có được chúng, nhưng họ có thể mở cửa cho bạn.





Chứng chỉ thân thiện với người mới bắt đầu:

CompTIA Security+ – Một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Nhà cung cấp Cisco CyberOps

Hacker đạo đức được chứng nhận (CEH)





Trung cấp đến tiên tiến:

CompTIA CySA+ hoặc PenTest+

eJPT (bởi INE) – Tốt cho người mới bắt đầu PenTesting

OSCP (Offensive Security Certified Professional) – Được biết đến rộng rãi





Các nhà kiểm tra thâm nhập có thể chọn OSCP, trong khi các nhà phân tích SOC có thể chọn Security+ hoặc CySA+.

Bước 7: Xây dựng danh mục đầu tư

Các nhà tuyển dụng sẽ thích xem bằng chứng về kỹ năng của bạn.





Tạo một Portfolio với:

Dự án: Viết blog, kịch bản hoặc các công cụ tự động hóa.

CTF Writeups: Giải thích rằng bạn đã giải quyết các vấn đề bảo mật.

GitHub Repo: Post mã, công cụ, hoặc phòng thí nghiệm thực hành.

Blog cá nhân hoặc trang web: Tài liệu quá trình học tập của bạn.

LinkedIn Profile: Giữ nó với các dự án và thành tựu của bạn.





Điều đó cho thấy sáng kiến, niềm đam mê và kỹ năng thực hành - chính xác những gì các công ty muốn.

Bước 8: Áp dụng cho thực tập hoặc vị trí cấp nhập cảnh

Một khi bạn có một số dự án và kỹ năng đằng sau bạn, bắt đầu áp dụng. ngay cả thực tập hoặc làm việc tự do là một điểm khởi đầu tốt.





Vị trí entry-level để tìm kiếm:

SOC Analyst (Trung tâm hoạt động an ninh)

IT Help Desk (thường là một cổng đến các vị trí bảo mật)

Chuyên viên Junior Security Analyst

Quản lý lỗ hổng nội bộ

Đừng chờ đợi để được "100% sẵn sàng."Cách tốt nhất để học là tại nơi làm việc.

Bước 9: Tiếp tục học tập và kết nối mạng

An ninh mạng là một lĩnh vực đang phát triển hàng ngày. Hãy tiếp tục học hỏi.





Vẫn cập nhật:

Trang web theo dõi các trang tin tức an ninh mạng (KrebsOnSecurity, ThreatPost)

Trang web đăng ký các kênh YouTube và bản tin

Tham gia vào các cộng đồng: Reddit (r/netsec), Discord, Twitter/X, nhóm LinkedIn





Mạng lưới với người khác:

Đi đến các cuộc họp bảo mật cục bộ hoặc từ xa (BSides, nhóm DEFCON)

Tham gia giải đấu Capture the Flag (CTF)

Tham gia các sáng kiến bảo mật mã nguồn mở





Mạng lưới thường dẫn đến việc có được một công việc hoặc được cố vấn.

Những suy nghĩ cuối cùng

Trở thành một chuyên gia an ninh mạng đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cam kết - nhưng nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của bất cứ ai có hứng thú và động lực.





Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về hành trình của bạn:

Tìm hiểu những điều cơ bản - Hệ thống, Mạng và Lập trình

Đi sâu vào các khái niệm an ninh mạng

Chọn Specialization

Thực hành thường xuyên

Get Certified (tùy chọn)

Phát triển Portfolio

Ứng dụng cho công việc hoặc thực tập

Luôn học hỏi và mạng lưới





Nếu bạn thích giải quyết các câu đố, bảo vệ cá nhân và chống lại các mối đe dọa mạng, sự nghiệp này là dành cho bạn.





Vì vậy, bắt đầu ngay bây giờ.Càng sớm bạn bắt đầu, bạn càng sớm trở thành một chuyên gia.