Bir derece veya milyon dolarlık bir laboratuvar olmadan siber güvenliğe nasıl girilir

Siber güvenlik, teknoloji alanında en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. Siber saldırıların artmasıyla her sektörde işletmeler dijital mülklerini korumak için yetenekli profesyoneller arıyor. Ama deneyimsiz bir öğrenci olmaktan başarılı, iyi ödenen bir siber güvenlik uzmanı olmaya nasıl geçiş yapıyorsunuz? Bu blogda, başarılı bir siber güvenlik kariyerini kurmak için adım adım yolculuğu özetleyeceğiz.





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Adım 1: Siber Güvenlik Nedir

Kariyer yolunu takip etmeden önce siber güvenlikin gerçekten ne olduğunu bilmek çok önemlidir.

Siber güvenlik, sistemleri, ağları ve verileri dijital saldırılara karşı korumakla ilgilidir. Saldırılar çok çeşitli şekillerde olabilir - kötü amaçlı yazılım, phishing, DDoS saldırıları veya içsel tehditler. Siber güvenlik uzmanları bu saldırıları algılamaya, önlemeye ve yanıtlamaya yardımcı olur.





Siber güvenliğin en önemli alanlarından bazıları şunlardır:

Ağ Güvenliği: Ağları ve verileri ihlalden korumak.

Uygulama Güvenliği: Uygulamaları güvenlik açığından korumak.

Bulut Güvenliği: Bulut hizmetlerinde veri güvenliği.

Olay Cevabı: Siber saldırılardan yanıtlama ve kurtarma.

Penetrasyon Testleri: Hackerlar yapmadan önce güvenlik açığı tespit etmek.

Adım 2: Güçlü bir temel oluşturun

Bir öğrenci olarak, bilgisayar bilimi ve ağın temelleri ile başlayın.Bu temelleri sistem işlevselliğini ve sistemlerin nasıl saldırıya veya savunulabileceğini anlamak için gereklidir.





Çalışmak için önerilen konular:

İşletim Sistemleri (Linux ve Windows)

Bilgisayar Ağları (TCP / IP, DNS, VPN)

Programlama ve yazma (Python, Bash, JavaScript)

Web teknolojileri (HTML, CSS, JavaScript, HTTP)

SQL Temel Bilgiler (SQL Basics)





Başlamak için ücretsiz kaynaklar:

siber

Tıraş

The Box Hakkında

Cisco Networking Akademisi

[YouTube kanalları gibi NetworkChuck, John Hammond, The Cyber Mentor]

3. Adım: Siber Güvenlik Konseptlerini Tanıyalım

Temelleri tamamladıktan sonra, siber güvenlik özel kavramları keşfetmeye başlayın:





Önemli kavramlar :

Yangın Duvarları ve Giriş Deteksiyon Sistemleri (IDS / IPS)

Şifreleme ve Kriptografi

Sosyal Mühendislik ve Phishing

Cyber Kill Chain ve MITRE ATT&CK çerçevesi

Yaygın Zayıflıklar (OWASP Top 10)





Güvenlik bloglarını okumaya başlayın, eğitmenleri görüntüleyin ve trendlerle güncel kalmak için siber güvenlik haberlerini takip edin.

Adım 4: Siber Güvenlik Uzmanlığınızı Seçin

Siber güvenlik birçok uzmanlık alanına sahiptir.

Adım 5: Yaparak Öğrenin (Hands-on Practice)

Teori harikadır, ama pratik daha büyüktür: Öğrendiklerinizi uygulamaya koymak için pratik platformları kullanın:





Labs ve Platformlar:

TryHackMe (Başlangıç dostu laboratuvarlar)

Hack The Box (gerçek dünya CTF'leri ve hack laboratuvarları)

PortSwigger Web Security Academy (Web Uygulama Güvenliği)

OverTheWire (Linux ve CTF uygulaması)

Blue Team Labs Online (Savunma becerileri için)





Kendi ev laboratuvarınızı oluşturun:

VirtualBox veya VMware ile sanal makineler oluşturun.

Kali Linux, Metasploitable veya Zararlı Uygulamaları Kurun.

Scan, exploit ve patch uygulaması.

Adım 6: Sertifikalar Kazanın (Opsiyonel Ama Değerli)

Sertifikalar, işverenlere ciddi ve yetenekli olduğunuzu gösterir. onları almak zorunda değilsiniz, ancak onlar sizin için kapıları açabilirler.





Başlangıç Dostu Sertifikalar:

CompTIA Security+ – Mükemmel bir başlangıç noktası.

Cisco CyberOps İşbirliği

Sertifikalı Etik Hacker (CEH)





Gelişmişten Ortaya Çıkış:

CompTIA CySA+ veya PenTest+

Önceki Önceki yazı: Başlangıç için mükemmel

OSCP (Offensive Security Certified Professional) – Çok iyi bilinen





Penetrasyon testçileri OSCP'yi tercih edebilirken, SOC analistleri Security+ veya CySA+'yı tercih edebilir.

Adım 7: Portföyünüzü Oluşturun

İşverenler yeteneklerinizi kanıtlamayı severler.





Bir portföy oluşturun:

Projeler: Bloglar, senaryolar veya otomasyon araçları yazın.

CTF Writeups: Güvenlik sorunlarını çözdüğünüzü açıklayın.

GitHub Repo: Post kod, araçlar veya uygulama laboratuvarları.

Kişisel Blog veya Web Sitesi: Öğrenme sürecinizi belgelemek.

LinkedIn Profili: Projeleriniz ve başarılarınızla birlikte tutun.





Bu, girişimcilik, tutku ve pratik becerileri gösterir - şirketlerin istediği tam olarak.

Adım 8: Praktik veya giriş seviyesi pozisyonlar için başvuru

Arkanızda bazı projeler ve becerileriniz varsa, başvuru yapmaya başlayın.Hatta staj veya serbest meslek iyi bir başlangıç noktasıdır.





Aramak için giriş seviyesi pozisyonlar:

SOC Analyst (Güvenlik Operasyon Merkezi)

IT Help Desk (genellikle güvenlik pozisyonlarına bir kapı)

Junior Güvenlik Analizi

Ulusal Zayıflık Yönetimi

“100% hazır” olmak için beklemeyin. öğrenmenin en iyi yolu işte.

Adım 9: Öğrenme ve Networking

Siber güvenlik günlük olarak gelişen bir alandır. Öğrenmeye devam ederek ilerleyin.





Güncel kalın :

Site siber güvenlik haber siteleri takip (KrebsOnSecurity, ThreatPost)

Site YouTube kanallarına ve bültenlere abone olur

Topluluklara katılın: Reddit (r/netsec), Discord, Twitter/X, LinkedIn grupları





Diğerleri ile ağ:

Yerel veya uzaktan güvenlik toplantılarına gidin (BSides, DEFCON grupları)

The Capture the Flag (CTF) Turnuvaları

Açık kaynaklı güvenlik girişimlerine katılın





Networking genellikle bir iş bulma veya rehberlik sonucu gelir.

Son düşünceler

Bir siber güvenlik profesyoneli olmak zaman, sabır ve taahhüt gerektirir - ama ilgisi ve motivasyonu olan herkes için tamamen ulaşılabilir. pahalı bir derece veya özel ekipman gerektirmez. sadece bir dizüstü bilgisayar, internet ve öğrenme arzusu gerekir.





İşte yolculuğunuzun kısa bir özet:

Temelleri Öğrenin - Sistemler, Ağlar ve Programlama

Siber güvenlik kavramları

bir uzmanlık seçin

Çoğunlukla uygulama

Sertifika almak (opsiyonel)

Portföy Oluşturma

İş veya staj için başvuru

Sürekli öğrenme ve ağ





Siber güvenlik bir kariyer değil, bir çağrıdır. Eğer bulmaca düzeltmeyi, bireyleri korumayı ve siber tehditlere karşı savaşmayı seviyorsanız, bu kariyer sizin için.





Ne kadar erken başlarsanız, o kadar erken bir uzman olacaksınız.



