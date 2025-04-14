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1,084 чтения

Как прорваться в кибербезопасность без степени или миллионной лаборатории

к Pawan Jaiswal4m2025/04/14
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Слишком долго; Читать

В этом блоге мы рассмотрим шаг за шагом путь к созданию успешной карьеры в области кибербезопасности — от фундаментальных принципов до того, чтобы стать экспертом.
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Pawan Jaiswal HackerNoon profile picture

Кибербезопасность является одной из самых быстрорастущих отраслей в технологическом пространстве. С ростом кибератак предприятия в каждом секторе ищут талантливых специалистов для защиты своих цифровых свойств. Но как вы переходите от неопытного студента к успешному, хорошо оплачиваемому эксперту по кибербезопасности?


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Шаг 1: Знайте, что такое кибербезопасность

Очень важно знать, что такое кибербезопасность, прежде чем начать карьеру.

Кибербезопасность заключается в защите систем, сетей и данных от цифровых атак. Атаки могут быть в многочисленных формах — вредоносные программы, фишинг, DDoS-атаки или внутренние угрозы. Эксперты по кибербезопасности помогают обнаруживать, предотвращать и реагировать на эти атаки.


Основными направлениями кибербезопасности являются:

  • Сетевая безопасность: защита сетей и данных от нарушений.
  • Безопасность приложений: обеспечение безопасности приложений от уязвимостей.
  • Облачная безопасность: обеспечение безопасности данных в облачных сервисах.
  • Реакция на инциденты: реагирование и восстановление от кибератак.
  • Тестирование проникновения: выявление уязвимостей до того, как это сделают хакеры.

Шаг 2: Постройте крепкий фундамент

Как студент, начните с основ компьютерной науки и сетей.Эти основы необходимы для понимания функциональности системы и того, как системы могут быть атакованы или защищены.


Рекомендуемые темы для изучения:

  • Операционные системы (Linux и Windows)
  • Компьютерные сети (TCP/IP, DNS, VPN)
  • Программирование и шрифт (Python, Bash, JavaScript)
  • Технологии веб (HTML, CSS, JavaScript, HTTP)
  • Базы данных (SQL Basics)


Бесплатные ресурсы для старта:

  • кибератаки
  • Попробуй
  • Скачать Hack The Box
  • Академия Cisco Networking Academy
  • [Каналы YouTube, такие как NetworkChuck, John Hammond, The Cyber Mentor]

Шаг 3: Познакомьтесь с концепциями кибербезопасности

Как только вы освоите основы, начните изучать конкретные концепции кибербезопасности:


Важные понятия :

  • Защитные стены и системы обнаружения вторжений (IDS/IPS)
  • Шифрование и криптография
  • Социальная инженерия и фишинг
  • Cyber Kill Chain и MITRE ATT&CK Framework
  • Общие уязвимости (OWASP Top 10)


Начните читать блоги о безопасности, просматривайте учебники и следите за новостями о кибербезопасности, чтобы оставаться в курсе тенденций.

Шаг 4: Выберите специализацию в области кибербезопасности

Кибербезопасность имеет множество специализаций.

Шаг 5: Учитесь на практике (Hands-on Practice)

Теория отлична, но практика больше.Используйте практические платформы, чтобы применить то, что вы научились на практике:


Лаборатории и платформы:

  • TryHackMe (лаборатории для начинающих)
  • Hack The Box (реальные CTF и хакерские лаборатории)
  • PortSwigger Web Security Academy (безопасность веб-приложений)
  • OverTheWire (практика Linux и CTF)
  • Blue Team Labs Online (для оборонительных навыков)


Создайте собственную домашнюю лабораторию:

  • Создание виртуальных машин с помощью VirtualBox или VMware.
  • Установите Kali Linux, Metasploitable или уязвимые приложения.
  • Сканирование, эксплуатирование и патч, практика

Шаг 6: Заработайте сертификаты (опциональные, но ценные)

Сертификаты демонстрируют работодателям, что вы серьезны и компетентны.Вы не должны их получать, но они могут открыть двери для вас.


Сертификаты для начинающих:

  • CompTIA Security+ – отличная отправной точка.
  • Компания Cisco CyberOps Associate
  • Сертифицированный этический хакер (CEH)


Промежуточные до продвинутых:

  • CompTIA CySA+ или PenTest+
  • eJPT (по INE) – отличный для начинающих PenTesting
  • Сертифицированный специалист по наступательной безопасности (OSCP) - очень хорошо известен


Тестеры проникновения могут выбрать OSCP, в то время как аналитики SOC могут выбрать Security+ или CySA+.

Шаг 7: Создайте свой портфель

Работодатели будут рады увидеть доказательства ваших навыков.


Создайте портфель с:

  • Проекты: Пишите блоги, скрипты или инструменты автоматизации.
  • CTF Writeups: Объясните, что вы решили проблемы с безопасностью.
  • GitHub Repo: публикация кода, инструментов или практических лабораторий.
  • Личный блог или веб-сайт: Документируйте свой процесс обучения.
  • Профиль LinkedIn: поддерживайте его вместе с вашими проектами и достижениями.


Это демонстрирует инициативу, страсть и практические навыки — именно то, что хотят компании.

Шаг 8: Заявка на стажировку или позиции на уровне входа

Как только у вас есть некоторые проекты и навыки позади вас, начните применять. Даже стажировки или работа на свободном рынке являются хорошей отправной точкой.


Позиции входного уровня для поиска:

  • SOC Analyst (центр безопасности операций)
  • IT Help Desk (обычно шлюз к позициям безопасности)
  • Юниорский аналитик безопасности
  • Внутреннее управление уязвимостью
  • Не ждите, пока вы будете «100% готовы».Лучший способ учиться - на работе.

Шаг 9: Продолжайте учиться и создавать сети

Кибербезопасность является ежедневно развивающейся областью. Оставайтесь впереди, продолжая учиться.


Оставайтесь в курсе:

  • Сайт следит за новостными сайтами кибербезопасности (KrebsOnSecurity, ThreatPost)
  • Сайт подписывается на YouTube каналы и новостные рассылки
  • Участие в сообществах: Reddit (r/netsec), Discord, Twitter/X, группы LinkedIn


Сеть с другими:

  • Перейти к локальным или удаленным совещаниям по безопасности (BSides, группы DEFCON)
  • Участие в турнирах по захвату флага (CTF)
  • Присоединяйтесь к инициативам по безопасности с открытым исходным кодом


Сеть обычно приводит к получению работы или наставничеству.

Последние мысли

Стать профессионалом в области кибербезопасности требует времени, терпения и приверженности, но это полностью доступно для всех с интересом и мотивацией.


Вот короткий обзор вашего путешествия:

  • Узнайте основы - системы, сети и программирование
  • Погрузитесь в концепции кибербезопасности
  • Выберите специализацию
  • Часто практикуется
  • Получить сертификат (опционально)
  • Разработка портфеля
  • Заявка на работу или стажировку
  • Постоянно учиться и сети


Если вам нравится решать головоломки, защищать людей и бороться с киберугрозами, эта карьера предназначена для вас.


Чем раньше вы начнете, тем раньше вы станете экспертом.


Nym
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Pawan Jaiswal HackerNoon profile picture
Pawan Jaiswal@pawanjswal
Product Security Engineer | Cybersecurity Blogger at OpenExploit.in
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