224 lượt đọc

Chuyên gia AI Ajith Suresh đang thúc đẩy quyết định thông minh doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Chuyên gia AI Ajith Suresh đang thúc đẩy quyết định thông minh doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesTìm hiểu thêm

BÌNH LUẬN

avatar

chuyên mục

data-science#generative-ai-in-enterprises#enterprise-ai#decision-intelligence#ai-driven-analytics#data-governance-and-ai#scalable-ai-platforms#explainable-ai#good-company

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories