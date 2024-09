Brace Yours yourself, 'Crypto Winter' đang đến ...

Tôi đã rất có cảm hứng để viết về Thor, Tình yêu và Sấm sét, nhưng sau đó cặp song sinh Winklevoss đã thay đổi ý định và kế hoạch viết của tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế?





Tỷ phú bitcoin Cameron và Tyler Winklevoss đang sa thải 10% lực lượng lao động tại Gemini , công ty đầu tiên cho sàn giao dịch và giám sát tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ.





Ý tôi là, bạn phải làm gì từ điều này?





Trước hết, những người anh em này rung chuông. Bạn có nhớ? Tôi biết một người chắc chắn không thể quên họ một cách dễ dàng.





Cặp song sinh đạt được thỏa thuận với Zuckerberg với số tiền 65 triệu USD bằng sự kết hợp giữa cổ phiếu Facebook và tiền mặt. Justin Timberlake là người đáng trách trong “Mạng xã hội”. Hãy để những thứ đã qua sẽ là những điều không thể bỏ qua. Nước dưới cầu Meta. Tiếp tục.





“Cặp song sinh tiền điện tử” nổi tiếng đã viết một lá thư Dear John cho nhân viên (cũ) của họ và cảnh báo tất cả chúng ta về “mùa đông tiền điện tử” sắp đến. "Mùa đông tiền điện tử ?!" Điều đó thậm chí có nghĩa là gì? Chúng ta có nên lo lắng không?





Cái gọi là mùa đông tiền điện tử cuối cùng diễn ra từ năm 2018 đến mùa thu năm 2020 khi giá trị của tiền điện tử sụt giảm và tình trạng sa thải diễn ra đầy rẫy.





Nếu đó là bất kỳ sự thoải mái nào cho các nhân viên tại Gemini, những người có thể đang cập nhật hồ sơ của họ khi chúng tôi nói chuyện, Cameron và Tyler Winklevoss đã viết rằng “chúng tôi không đơn độc”.





“Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase gần đây đã báo cáo rằng doanh thu đã giảm 27% so với một năm trước, cũng như mức sử dụng tổng thể. Các công ty khởi nghiệp fintech khác như Robinhood và BitMEX gần đây đã cắt giảm nhân sự ”.





Vì vậy, nếu bạn là một nhân viên Gemini mới bị trục trặc, ít nhất bạn biết nơi không nên gửi bản lý lịch cập nhật đó.

Bitcoin - Một bước tiến, lùi hai bước





Tôi không nói điều đó, vì vậy đừng trách tôi nếu bạn định sử dụng Bitcoin để sưởi ấm trong “mùa đông tiền điện tử”.





BTC chủ yếu được giao dịch với 'một bước tiến và hai bước lùi' và không thể vượt quá 32.000 đô la. Một nhà phân tích tài chính đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ giảm thêm 50% so với mức giá hiện tại và đạt 14.000 USD vào năm 2022.





Nhà phân tích đó là ai, người rất có khả năng trở thành người bị ghét nhất trong vũ trụ tiền điện tử?





Có vẻ như anh ấy biết mình đang nói (dự đoán) về điều gì. Biểu đồ có thể thuyết phục khá nhiều, ngay cả trên Twitter.





Và còn nữa…

Nếu bạn cho rằng "Mùa đông tiền điện tử" là tồi tệ, hãy đợi đến khi "Bão tiền điện tử" tấn công





Tại một hội nghị tài chính hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon nói với các nhà đầu tư rằng ông lo lắng về việc Fed thắt chặt và ảnh hưởng từ cuộc chiến Ukraine-Nga. Ông ấy nghĩ rằng chúng ta đang hướng tới một “cơn bão kinh tế”.





“Hiện tại, trời đang nắng đẹp, mọi thứ đang tốt đẹp, mọi người đều nghĩ rằng Fed có thể giải quyết chuyện này… Cơn bão đó đang ở ngay ngoài kia, đang trên đường, đang đến với chúng ta,” Dimon cảnh báo.





Chúng tôi đã được cảnh báo hai lần. Nếu các chàng trai Phố Wall lo lắng, thì chúng ta nên thu xếp hành lý và rời đến những cánh đồng cỏ xanh tươi hơn, ít biến động hơn. Thị trường chứng khoán cũ tốt.





“Dimon lặp lại tâm lý phổ biến đang đè nặng cổ phiếu và nói chung là tiền điện tử trong năm nay. Như tôi đã viết một vài tuần trước, “các loại tiền điện tử chính có tương quan cao với thị trường chứng khoán. Họ cũng có hệ số beta cao đối với cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là tiền điện tử, trên thực tế, sẽ khuếch đại các động thái cổ phiếu. Nếu cổ phiếu tăng cao, tiền điện tử sẽ tăng cao hơn. Và ngược lại. Nếu cổ phiếu giảm, tiền điện tử sẽ rơi tự do ”.





Chờ đợi! Tôi bối rối. Chúng ta đã không giới thiệu tiền điện tử để tạo khoảng cách với thị trường chứng khoán sao? Bây giờ, họ đang nói, nó “về cơ bản” giống nhau. Gì?





Người nổi tiếng và tiền điện tử - Điều gì có thể xảy ra sai?





Charles Randell gần đây đã đến thăm một trường học gần trụ sở chính ở phía đông London của FCA và trò chuyện với một nhóm học sinh 13 và 14 tuổi về những rủi ro của tiền điện tử.





Quý ông này là ai có đủ thời gian để “trò chuyện” với thanh thiếu niên về những rủi ro của tiền điện tử?





Charles David Randell CBE đã trở thành chủ tịch của Cơ quan quản lý tài chính của Anh và Chủ tịch của cơ quan quản lý hệ thống thanh toán vào tháng 4 năm 2018. (Wikipedia)





“Họ là những sinh viên rất có năng lực, nhưng hy vọng làm giàu mạnh mẽ hơn bất kỳ sự kiện hay lý lẽ hợp lý nào mà tôi có thể đưa ra cho họ,” anh nói. “Với những người nổi tiếng đa dạng như Kim Kardashian và Larry David sẵn sàng lấy tiền để quảng bá tiền điện tử đầu cơ, làm cách nào để chúng ta kiềm chế sự nhiệt tình của mọi người để làm điều gì đó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống tài chính của họ?”





Những điều đó có nghiêm trọng không? Không phải chúng ta phản ứng thái quá một chút sao?





Tin tôi đi, đó là một danh sách …

Vì vậy, chúng ta được cho là như thế nào để vượt qua “mùa đông tiền điện tử?”





Quy tắc đầu tiên của cờ bạc là không bao giờ đặt cược nhiều hơn số tiền bạn có thể để thua, nhưng các nhà đầu tư tiền điện tử cũng nên chú ý đến các “quy tắc” đầu tư truyền thống như đa dạng hóa.





Mở mang tầm mắt là vậy, nhưng liệu nó có đủ không?





Một cuộc khảo sát của Morning Consult năm 2021 cho thấy 20% nhà đầu tư và 45% chủ sở hữu tiền điện tử sẽ đầu tư vào tiền điện tử nếu những người nổi tiếng chứng thực nó (mặc dù vẫn đứng sau cố vấn tài chính, thành viên gia đình hoặc bạn bè và các phóng viên kinh doanh). Người tiêu dùng trẻ tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng - CreditCards.com phát hiện ra rằng 28% Gen Zers và 24% thế hệ trẻ cho biết họ đang tìm kiếm lời khuyên tài chính từ các phương tiện truyền thông xã hội và những người có ảnh hưởng .





Chúng ta chắc chắn biết ai sẽ không giúp đỡ khi mùa đông đến, tiền điện tử có tuyết rơi hoặc bão tuyết “thường xuyên”, phải không?





"Qua sông băng mùa đông, tôi thấy mùa hè rực rỡ. Và qua lớp tuyết phủ đầy gió, những bông hoa hồng ấm áp bên dưới."

~ Ralph Waldo Emerson





Đối với những gì đáng giá, bạn nên biết rằng nhà lãnh đạo của phong trào siêu việt này rất thực tế khi đề cập đến các vấn đề tài chính:





“Người buôn bán phù hợp là người có trình độ trung bình mà chúng ta gọi là thông thường; một người đàn ông có niềm đam mê mạnh mẽ với sự thật, người đưa ra quyết định của mình về những gì anh ta đã thấy. Anh ta hoàn toàn bị thuyết phục về chân lý số học. Luôn có một lý do nào đó trong việc kiếm tiền của người đàn ông, cho vận may tốt hay xấu của anh ta. Những người đàn ông nói như thể có phép thuật nào đó về điều này. Anh ấy biết rằng tất cả đều đi trên con đường cũ, pound cho pound, cent cho cent - đối với mọi tác động là một nguyên nhân hoàn hảo - và rằng may mắn là một tên gọi khác của sự kiên trì có mục đích ”.





Vì vậy, hãy nghĩ về những dòng này trong những đêm dài và lạnh "mùa đông tiền điện tử".