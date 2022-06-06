振作起来，“加密货币冬天”即将到来……

我很受启发想写关于雷神、爱和雷霆的文章，但后来温克莱沃斯双胞胎改变了我的想法和写作计划。发生了什么？





比特币亿万富翁 Cameron 和 Tyler Winklevoss 正在 Gemini 裁员 10%，这是这家美国加密货币交易所和托管人的第一次。





我的意思是，你应该从中得到什么？





首先，这些兄弟敲响了警钟。你还记得吗？我认识一个肯定不会轻易忘记他们的人。





这对双胞胎以 6500 万美元的 Facebook 股票和现金与扎克伯格达成和解。贾斯汀汀布莱克在“社交网络”中受到指责。让过去的就过去吧。梅塔桥下的水。继续。





著名的“加密货币双胞胎”给他们（前）员工写了一封亲爱的约翰信，并警告我们所有人即将到来的“加密货币冬天”。 “加密冬天？！”这到底是什么意思？我们应该担心吗？





上一个所谓的加密冬天从 2018 年持续到 2020 年秋季，因为加密货币的价值暴跌并且裁员盛行。





如果这对 Gemini 的员工有任何安慰的话，他们可能正在更新他们的简历，Cameron 和 Tyler Winklevoss 写道：“我们并不孤单。”





“加密货币交易所 Coinbase 的同事最近报告说，收入与一年前相比下降了 27%，整体使用情况也是如此。 Robinhood 和 BitMEX 等其他金融科技初创公司最近都在裁员。”





所以，如果你是一个刚刚被裁掉的双子座员工，至少你知道不应该把更新后的简历提交到哪里。

比特币 - 前一步后退两步





我没有这么说，所以如果您打算在“加密货币冬天”期间使用比特币进行热身，请不要怪我。





BTC 主要以“前进两步”的方式进行交易，并且无法超过 32,000 美元。一位金融分析师预测，比特币将从当前价格再下跌 50%，并在 2022 年达到 14,000 美元。





那个分析师是谁，很可能成为加密货币世界中最讨厌的人？





似乎他知道他在说什么（预测）。图表非常有说服力，即使在 Twitter 上也是如此。





还有更多……

如果你认为“加密货币冬天”不好，请等到“加密货币飓风”来袭





在周三的金融会议上， 摩根大通首席执行官杰米戴蒙告诉投资者，他担心美联储的紧缩政策以及乌克兰-俄罗斯战争的影响。他认为我们正走向一场“经济飓风”。





“现在，天气晴朗，一切都很好，每个人都认为美联储可以处理这个问题……那场飓风就在那儿，就在路上，正在向我们袭来，”戴蒙警告说。





我们被警告了两次。如果华尔街的男孩们担心，那么我们应该收拾行囊，前往波动较小的绿色牧场。良好的旧股票市场。





“戴蒙呼应了今年一直在打压股票乃至加密货币的普遍情绪。正如我几周前所写，“主要的加密货币与股市高度相关。它们对股票的贝塔系数也很高。这意味着加密实际上放大了股票走势。如果股票飙升，加密货币就会飙升。反之亦然。如果股市暴跌，加密货币就会自由落体。”





等待！我很困惑。我们没有引入加密货币来与股市保持距离吗？现在，他们说，这“基本上”是同一件事。什么？





名人和加密货币——可能出了什么问题？





Charles Randell 最近参观了 FCA 东伦敦总部附近的一所学校，并与一群 13 岁和 14 岁的学生讨论了加密货币的风险。





这位有足够时间与青少年“聊聊”加密风险的绅士是谁？





Charles David Randell CBE 于 2018 年 4 月成为英国金融行为监管局主席和支付系统监管机构主席。（维基百科）





“他们是非常有能力的学生，但致富的希望比我能给他们的任何事实或理性论据都强烈，”他说。 “随着金·卡戴珊和拉里·大卫等名人愿意花钱推广投机性加密货币，我们如何抑制人们做可能严重损害他们财务生活的事情的热情？”





事情有那么严重吗？我们是不是有点反应过度了？





相信我，这是一个很长的清单……

那么，我们应该如何度过“加密货币寒冬”？





赌博的第一条规则是永远不要下注超过你能承受的损失，但加密货币投资者也应该注意传统的投资“规则” ，例如多元化。





这令人大开眼界，但这是否足够？





2021 年 Morning Consult 的一项调查发现，如果名人认可，20% 的投资者和 45% 的加密货币所有者将投资加密货币（尽管仍落后于财务顾问、家人或朋友以及商业记者）。年轻的消费者也可能更受名望的影响——CreditCards.com发现28% 的 Z 世代和 24% 的千禧一代表示他们正在从社交媒体和有影响力的人那里寻求财务建议。





我们当然知道冬天来临时谁不会提供帮助，下雪加密货币或“常规”暴风雪，不是吗？





“在冬天的冰川上，我看到了夏天的光芒。穿过风堆积的雪堆，下面是温暖的玫瑰花蕾。”

〜拉尔夫沃尔多爱默生





值得一提的是，你应该知道，这位超验主义运动的领袖在财务问题上非常实际：





“合适的商人是具有我们称之为常识的平均能力的人；一个对事实有强烈亲和力的人，他根据他所看到的做出决定。他完全相信算术的真理。在一个人身上，他赚钱的好坏总是有原因的。男人们说这话好像有什么魔力似的。他知道一切都在老路上，一磅一磅，一分一分——每一个结果都是一个完美的因——而好运是坚韧目标的另一个名字。”





因此，请在漫长而寒冷的“加密货币冬天”之夜考虑这些线路。



