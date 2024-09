Prepare-se, o 'Inverno Cripto' está chegando...

Eu estava tão inspirado para escrever sobre Thor, Love e Thunder, mas então os gêmeos Winklevoss mudaram minha mente e planos de escrita. O que aconteceu?





Os bilionários bitcoiners Cameron e Tyler Winklevoss estão demitindo 10% da força de trabalho da Gemini , uma novidade para a exchange e custodiante de criptomoedas dos EUA.





Quero dizer, o que você deve fazer com isso?





Em primeiro lugar, esses irmãos tocam uma campainha. Você se lembra? Conheço alguém que certamente não consegue esquecê-los facilmente.





Os gêmeos chegam a um acordo com Zuckerberg por US$ 65 milhões em uma mistura de ações do Facebook e dinheiro. Justin Timberlake é o culpado em "A Rede Social". Esquecer o passado. Água sob a ponte Meta. Se movendo.





Os famosos “criptogêmeos” escreveram uma carta Dear John para seus (ex) funcionários e nos alertaram sobre o “inverno criptográfico” que está chegando. “Inverno criptográfico?!” O que isso quer dizer? Devemos ficar preocupados?





O último chamado inverno criptográfico ocorreu de 2018 até o outono de 2020, quando o valor das criptomoedas despencou e as demissões foram frequentes.





Se serve de consolo para os funcionários da Gemini, que provavelmente estão atualizando seus currículos enquanto conversamos, Cameron e Tyler Winklevoss escreveram que “não estamos sozinhos”.





“A exchange cripto Coinbase informou recentemente que a receita caiu 27% em relação ao ano anterior, assim como o uso geral. Outras startups fintech, como Robinhood e BitMEX, recentemente cortaram funcionários.”





Portanto, se você é um trabalhador geminiano que acabou de ser demitido, pelo menos sabe para onde não enviar o currículo atualizado.

Bitcoin - Um passo à frente, dois passos para trás





Eu não disse isso, então não me culpe se você planeja usar o Bitcoin para se aquecer durante o “inverno criptográfico”.





O BTC tem negociado principalmente com 'um passo à frente e dois passos para trás' e não consegue ir além de US$ 32.000. Um analista financeiro previu que o Bitcoin cairá mais 50% de seu preço atual e atingirá US$ 14.000 em 2022.





Quem é esse analista, que provavelmente se tornará a pessoa mais odiada do universo criptográfico?





Parece que ele sabe do que está falando (prevendo). Os gráficos podem ser bastante persuasivos, mesmo no Twitter.





E tem mais…

Se você acha que o “inverno cripto” é ruim, espere até que o “furacão cripto” aconteça





Em uma conferência financeira na quarta-feira, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse aos investidores que está preocupado com o aperto do Fed e as consequências da guerra Ucrânia-Rússia. Ele acha que estamos caminhando para um “furacão econômico”.





“Neste momento, está meio ensolarado, as coisas estão indo bem, todo mundo acha que o Fed pode lidar com isso… Aquele furacão está bem ali, na estrada, vindo em nossa direção”, alertou Dimon.





Fomos avisados, duas vezes. Se os rapazes de Wall Street estão preocupados, devemos fazer as malas e partir para pastagens mais verdes e menos voláteis. O bom e velho mercado de ações.





“Dimon ecoa o sentimento predominante que está pesando nas ações e, por extensão, nas criptomoedas este ano. Como escrevi há algumas semanas, “as principais criptomoedas são altamente correlacionadas com o mercado de ações. Eles também têm um beta alto para ações. Isso significa que a criptografia, na verdade, amplifica os movimentos das ações. Se as ações disparam, as criptos sobem mais. E vice versa. Se as ações caírem, as criptomoedas entrarão em queda livre.”





Espere! Estou confuso. Não introduzimos a criptografia para nos distanciar dos mercados de ações? Agora, eles estão dizendo, é “basicamente” a mesma coisa. O que?





Celebridades e criptomoedas - o que pode dar errado?





Charles Randell visitou recentemente uma escola perto da sede da FCA no leste de Londres e conversou com um grupo de alunos de 13 e 14 anos sobre os riscos das criptomoedas.





Quem é esse senhor com tempo suficiente para “conversar” com adolescentes sobre os riscos criptográficos?





Charles David Randell CBE tornou-se presidente da Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha e presidente do Regulador de Sistemas de Pagamentos em abril de 2018. (Wikipedia)





“Eles eram alunos muito capazes, mas a esperança de ficar rico era mais forte do que quaisquer fatos ou argumentos racionais que eu pudesse dar a eles”, disse ele. “Com celebridades tão variadas quanto Kim Kardashian e Larry David dispostas a receber dinheiro para promover criptomoedas especulativas, como podemos conter o entusiasmo das pessoas em fazer algo que pode prejudicar seriamente suas vidas financeiras?”





As coisas são tão sérias? Não estamos exagerando um pouco?





Confie em mim, é uma lista loooonga …

Então, como devemos superar o “inverno criptográfico”?





A primeira regra do jogo é nunca apostar mais do que você pode perder, mas os investidores em criptomoedas também devem seguir as “regras” tradicionais de investimento , como a diversificação.





Isso é revelador, mas será o suficiente?





Uma pesquisa da Morning Consult de 2021 descobriu que 20% dos investidores e 45% dos proprietários de cripto investiriam em criptomoeda se pessoas famosas a endossassem (embora ainda atrás de consultores financeiros, familiares ou amigos e repórteres de negócios). Os consumidores mais jovens também podem ser mais influenciados pela fama - CreditCards.com descobriu que 28% da geração Z e 24% da geração do milênio disseram que estavam procurando conselhos financeiros de mídias sociais e influenciadores .





Certamente sabemos quem não vai ajudar quando o inverno chegar, nevando cripto ou nevasca “normal”, não é?





"Sobre as geleiras de inverno, vejo o brilho do verão. E através do monte de neve empilhado pelo vento, os botões de rosa quentes abaixo."

~Ralph Waldo Emerson See More





Vale a pena saber que este líder do movimento transcendentalista era muito prático quando se tratava de questões financeiras:





“O comerciante certo é aquele que tem a média justa das faculdades que chamamos de bom senso; um homem de grande afinidade com os fatos, que toma sua decisão com base no que viu. Ele está completamente convencido das verdades da aritmética. Há sempre uma razão, no homem, para sua boa ou má sorte em ganhar dinheiro. Os homens falam como se houvesse alguma mágica nisso. Ele sabe que tudo segue o velho caminho, libra por libra, centavo por centavo – para cada efeito uma causa perfeita – e que boa sorte é outro nome para tenacidade de propósito.”





Portanto, pense nessas linhas durante as longas e frias noites de “cripto inverno”.