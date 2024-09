Cho chiến tranh

Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.





Bạn có phải là người yêu nước?





Bạn có cam kết trung thành với lá cờ không?





Bạn có phải là một người yêu thích màu hồng?





Bạn có phải là một con lợn tư bản chiến đấu đứng về phía chủ nghĩa đế quốc?





Bạn có phải là một con chó chạy cho kẻ thù?





Bạn là một phần của cột thứ năm, phải không?





Bạn là trí thức tiểu tư sản là kẻ thù của thường dân!





Bạn có tranh chấp điều đó không, và nếu có, bạn sẽ thể hiện niềm tin của mình như thế nào để đánh bại kẻ thù?





Bạn sẽ làm gì cho cuộc chiến ?





Người thợ cà phê phe bán Zoltan Pozar đã viết nguệch ngoạc những từ sau trong tác phẩm ngày 1 tháng 8 năm 2022 của anh ấy có tựa đề “Chiến tranh và tỷ lệ lãi suất”:





Chiến tranh là lạm phát.

Các cuộc chiến có nhiều hình dạng và hình thức khác nhau. Có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh và cái mà Pippa Malmgren gọi là chiến tranh nóng ở những nơi lạnh giá - không gian mạng, không gian và dưới nước sâu (xem tại đây ). Chúng tôi cũng sẽ bổ sung vào danh sách các địa điểm lạnh giá “hành lang quyền lực” ở Washington, Bắc Kinh và Moscow, nơi các cường quốc đang tiến hành các cuộc chiến tranh nóng liên quan đến dòng chảy công nghệ, hàng hóa và hàng hóa - các cuộc chiến tranh kinh tế nóng - đã đóng góp chính lạm phát gần đây.





Và những từ này trong tác phẩm "Chiến tranh và Chính sách Công nghiệp" của ông vào ngày 24 tháng 8 năm 2022:







Chiến tranh có nghĩa là công nghiệp.

Các cuộc chiến không thể xảy ra với các chuỗi cung ứng đan xen trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi sản xuất diễn ra trên những hòn đảo xa xôi, nhỏ bé ở Biển Đông, từ nơi chỉ có thể vận chuyển chip nếu không gian và eo biển vẫn mở ...





Tôi thực sự khuyên bạn nên theo dõi và đọc toàn bộ các bài luận này. Zoltan mô tả ngắn gọn cuộc chiến toàn cầu hiện tại mà các trung tâm quyền lực chính trị đang tham gia. Trong khi cuộc đọ sức giữa Ukraine và Nga có thể là cuộc xung đột động học trực tiếp, trực tiếp duy nhất hiện đang diễn ra, đừng nhầm lẫn: có một cuộc chiến kinh tế nhiều mặt đang âm thầm tiến hành giữa các lá cờ lớn trên thế giới. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, liên minh Mỹ / NATO (EU) đang đối đầu với Nga / Trung Quốc.





(Nói rõ hơn, có những cuộc chiến khác đang diễn ra, và tôi không có ý định giảm bớt những sinh mạng bị thiệt hại trong những cuộc xung đột đó - nhưng chúng không có cùng tác động toàn cầu như sự vướng vào NATO với Nga / Trung Quốc. Khi các cường quốc hạt nhân vuông góc tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và tham gia vào các phương tiện chiến tranh thay thế ít được nhìn thấy hơn, thế giới nói chung phải chú ý đến. Sự tồn tại tiếp tục của loài người, xét cho cùng.)

At The Brink

Chỉ để xác định mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột hiện tại này, người cha vĩ mô của tôi, Felix đã đăng biểu đồ đau buồn này về các cuộc xung đột lớn trong quá khứ giữa (các) bá chủ đã được thành lập và những kẻ thách thức sắp tới.





Trong số 16 trường hợp được liệt kê, 75% trong số họ dẫn đến chiến tranh. Lịch sử không đứng về phía nhân loại nếu chúng ta hy vọng tránh được một cuộc xung đột động học lớn.





Trước khi tiếp tục, tôi phải chia sẻ câu nói này mà tôi đã đọc trong kiệt tác “Kinh tế và Chiến tranh” của Dale Copeland (tôi đã nhặt được một bản sao sau khi đọc tác phẩm gần đây nhất của Zoltan). Copland viết:





“Thừa nhận rằng kích thích kinh tế do tái vũ trang không bao giờ có thể hình thành nền tảng của một nền kinh tế lành mạnh trong dài hạn, Hitler đã giải thích thêm về tình thế tiến thoái lưỡng nan về nguồn cung:





'Có một điểm yếu quân sự rõ rệt ở những quốc gia phụ thuộc vào sự tồn tại của họ vào ngoại thương. Khi hoạt động ngoại thương của chúng tôi được thực hiện trên các tuyến đường biển do Anh thống trị, vấn đề đặt ra là vấn đề an ninh vận tải hơn là ngoại hối, điều này đã bộc lộ trong thời gian chiến tranh hoàn toàn yếu kém về tình hình lương thực của chúng tôi. Cách khắc phục duy nhất, và có vẻ như chúng ta có tầm nhìn xa trông rộng, nằm ở việc có được không gian sống tuyệt vời. '"





Lịch sử không bao giờ lặp lại chính nó, nhưng nó có vần điệu. Tôi không nói Đảng Cộng sản Trung Quốc có nét giống với Đức Quốc xã - nhưng Trung Quốc nhận thấy mình đang đối mặt với tình thế khó xử tương tự, theo đó mọi hoạt động buôn bán trên biển của họ đều được thực hiện với sự chấp thuận ngầm của Mỹ, lực lượng chỉ huy lực lượng hải quân nước xanh mạnh nhất. trên toàn cầu. (Điều đáng chú ý là về mặt kỹ thuật, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc không cân đối vào các lớp tàu nhỏ hơn và không có cùng khả năng tiến hành chiến tranh trên khắp các đại dương mở và vùng biển sâu.) Nếu Mỹ muốn điều đó, cô ấy có thể dễ dàng cắt đứt đường tiếp cận với eo biển Malacca, một con đường biển quan trọng mà một lượng lớn thương mại Trung Quốc đi qua. Mỹ cũng có thể cắt đứt bờ biển phía Đông Trung Quốc - nơi tập trung toàn bộ sức mạnh kinh tế của Trung Quốc - thông qua liên minh của mình với Nhật Bản. Hải quân Nhật Bản cũng không hề sa sút.





Khi nhìn qua lăng kính này, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có một số điểm tương đồng với tình hình thương mại toàn cầu của Đức và Anh gần một thế kỷ trước.

Quyền lực của Nhà nước

Khi xảy ra chiến tranh, Nhà nước được ưu tiên. Bất kể các quy phạm pháp luật trước chiến tranh là gì, trong thời chiến, bất cứ điều gì Nhà nước cần, Nhà nước thực hiện. Và bởi vì Nhà nước phải có những gì họ cần để tiến hành chiến tranh, khu vực tư nhân thường đông đúc trong nhiều loại hàng hóa và dịch vụ.





Bạn có thể nói: “Nhưng, điều đó là vi phạm pháp luật!”. "Đất nước của tôi không thể làm điều đó chỉ vì nó rất thích hợp trong thời chiến." Tôi muốn nhắc nhở độc giả rằng đại dịch COVID-19 cũng là một cuộc chiến - và ai trong chúng ta không bị hạn chế quyền tự do cá nhân của mình trong cuộc chiến chính nghĩa chống lại một loại virus vô hình? Đeo khẩu trang, tiêm vào cơ thể một loại “vắc xin” đã được phê duyệt vội vàng, ở trong nhà của bạn, không đi dự đám tang của người thân, không có khách đến thăm trong phòng sinh, v.v. Và trong khi mọi người than vãn và rên rỉ, cuối cùng họ - phần lớn - đã làm những gì họ được Nhà nước yêu cầu.





Khi nền kinh tế trong nước không thể sản xuất đủ hàng hóa và dịch vụ để hỗ trợ cả Nhà nước và khu vực tư nhân, Nhà nước phải trả tiền cho người dân và cung cấp bằng tiền pháp định của chính phủ, vốn ngày càng trở nên kém giá trị hơn khi chiến tranh xảy ra và hàng hóa khó đến hơn qua. Trong các cuộc chiến tranh toàn thế giới trước đây, tình trạng thiếu sữa, bánh mì, bơ, đường và lao động rất nhiều, và không có nơi nào để trốn. Trong thời kỳ chiến tranh kinh tế toàn cầu lặp đi lặp lại như hiện nay, chúng ta vẫn còn thiếu hụt - chúng chỉ trông hơi khác một chút. Chúng tôi đã cạn kiệt chip bán dẫn, mặt nạ, sữa bột trẻ em và vũ khí. Không có lối thoát (hoặc ít nhất, không có trong quá khứ - nhưng nhiều hơn về điều đó sau này).





Trong thời chiến, bạn có một ổ bánh mì, hoặc bạn không. Trong thời chiến, các ngân hàng hoặc là mở, hoặc là không. Trong thời chiến, khi bạn muốn đi du lịch, bạn có con dấu chính xác trong hộ chiếu của bạn, hoặc bạn không. Trong thời chiến, quyền tiếp cận là chìa khóa và giá cả là thứ yếu. Do đó, tất cả các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đều có đường cong giá không co giãn.





Và khi chúng ta bước vào Thế chiến III, chiến đấu trong các hành lang phi truyền thống, làm thế nào chúng ta - với tư cách là những công dân tư nhân - có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình khỏi sự phân đôi “tất cả hoặc không có gì” phổ biến trong thời chiến? Trong bối cảnh không có các biện pháp bảo vệ pháp lý truyền thống, làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi Nhà nước đòi hỏi nguồn lực của chúng ta vì… chiến tranh?





Trước đây, nhiều người nghĩ rằng cách tốt nhất để làm như vậy là tiết kiệm tiền bằng các loại tiền kim loại quý “cứng”, như vàng. Nhưng nhận ra sự phổ biến của lối suy nghĩ này và muốn tận dụng nó, Nhà nước (trong trường hợp này là Hoa Kỳ) đã đặt ra ngoài vòng pháp luật quyền sở hữu tư nhân đối với tảng đá sáng bóng và buộc các chủ sở hữu vàng phải bán cốm của họ cho chính phủ với giá thấp.





Không dễ dàng nản lòng, một số người siêng năng hơn đã chuyển tiền của họ thành một loại tiền tệ fiat “cứng hơn” và cất giữ ở nước ngoài. Nhưng chính phủ cũng đã có câu trả lời cho điều đó: kiểm soát vốn (tức là thực hiện các luật hạn chế dòng tiền ra khỏi nền kinh tế trong nước).





Vì vậy, nếu chính phủ có tất cả những đòn bẩy này để ngăn công dân của mình bảo vệ bản thân và sự giàu có của họ, thì những lựa chọn nào còn lại để chúng ta rèn luyện bản thân khỏi sự tàn phá có khả năng xảy ra sau Thế chiến thứ hai?





Nhiều người hiểu được sự thay đổi trong cách vận hành của thị trường trong thời bình so với thời chiến, và có khả năng sẽ sử dụng sự hiểu biết đó để tạo ra, tăng tốc và / hoặc củng cố sự giàu có và quyền lực của họ. Cố gắng trở thành một trong những tác nhân trong điều đáng buồn mà chúng tôi gọi là chiến tranh tổng lực toàn cầu này.





Nếu bạn nghĩ rằng tôi hơi kịch tính hoặc tôi nghe như một kẻ cuồng nhiệt Cassandra , hãy cùng nhìn lại những thử thách và gian nan gần đây của ông Roman Abramovic.





Bloomberg gần đây đã xuất bản một tác phẩm xuất sắc, “Đế chế Luân Đôn của Roman Abramovich được làm sáng tỏ khi bị trừng phạt” , trong đó mô tả tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga đối với một trong những người giàu nhất thế giới.





Ông Abramovich có giá trị hơn tất cả mọi người đọc bài luận này, ngoại trừ Baron CZ và Baron SBF. Nếu bạn nghĩ giàu có = quyền lực , thì bạn sẽ cho rằng luật không áp dụng cho anh ta. Và có lẽ phần lớn bạn sẽ đúng - trong thời bình, tôi chắc chắn rằng sự giàu có đã mang lại cho Abramovich nhiều đặc quyền ở quê hương hiện tại của ông ấy là London.





Tuy nhiên, Vương quốc Anh đang có chiến tranh kinh tế với Nga. Và bạn là một người yêu nước hay một con chó phản quốc, bất kể sự giàu có trên giấy tờ của bạn. Thật không may cho ông Abramovich, ông đã cầm một tấm hộ chiếu có đóng dấu nhầm quốc kỳ.





Bloomberg mô tả cách các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến sự giàu có của anh ta:





Roman Abramovich Dinh thự Kensington màu kem của ông có hơn một chục phòng ngủ và xe cảnh sát được treo ở mỗi đầu con phố rợp bóng cây của nó. Các nước láng giềng gần đó bao gồm hoàng gia Anh, ông trùm thép Lakshmi Mittal và chủ sở hữu Warner Music Group Len Blavatnik .

Đó là một trong số những tài sản ở London mà tỷ phú Nga có được trong những thập kỷ gần đây đã giúp biến thành phố trở thành trung tâm tài sản của ông. Nhưng chỗ đứng đó đã được chứng minh trong những tháng gần đây khi tài sản giải thưởng của anh ấy ở thủ đô nước Anh - từ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea đến những ngôi nhà sang trọng cho đến cổ phần của tập đoàn thép có trụ sở tại London Evraz Plc - đã được bán hoặc đóng băng sau khi Nga xâm lược Ukraine.





Một ngày nào đó pháp luật bảo vệ tài sản của bạn, ngày hôm sau chúng bị đóng băng hoặc bị cưỡng chế bán.





Tôi thấy đoạn văn này khá nhột nhạt:





“Anh ấy không còn đứng đầu trong trò chơi của mình nữa,” nói David Lingelbach , người đứng đầu các hoạt động tại Nga của Bank of America Corp. vào những năm 1990 và hiện đang giảng dạy tại Đại học Baltimore. “Đối với tôi, dường như anh ấy đang ở thế phòng thủ.”





Không chết tiệt gì, anh ta đang phòng thủ. Chính phủ Vương quốc Anh đã tự ý hủy bỏ quyền tài sản của anh ta mà không có thủ tục hợp pháp và thực tế là đã đóng băng một phần ba tài sản của anh ta chỉ bằng một nét bút. Thông luật nói gì về điều đó? Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ ở thế phòng thủ trong kịch bản đó.





Tôi không ở đây để tranh luận về việc liệu những gì Vương quốc Anh đã làm có chính đáng hay không. Mục đích của tôi chỉ đơn giản là chỉ ra rằng, bất kể bạn giàu có hay quyền lực đến đâu, bất kỳ tài sản nào mà quyền sở hữu được trao theo quyền sở hữu hợp pháp đều là trò chơi công bằng để tịch thu thời chiến. Tài khoản ngân hàng của bạn, danh mục chứng khoán của bạn, nhà của bạn, xe hơi của bạn - quyền sở hữu của bạn đối với những thứ này được xác định dựa trên việc Nhà nước duy trì và bảo vệ độc quyền sử dụng chúng. Nếu không phải như vậy, bất kỳ ai có thứ gì đó mà hàng xóm thèm muốn sẽ phải luôn sẵn sàng gây tổn hại về thể chất cho những người lạ có vẻ ngoài “gầy gò và đói khát” đó.





“Tai ương” của ông Abramovich là một ví dụ điển hình thời hiện đại, nhưng hãy quay ngược thời gian trở lại Thế chiến thứ hai và quan sát cách các lá cờ khác nhau đối xử với tài sản của công dân của họ. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ khám phá cách Mỹ, Vương quốc Anh (Anh), Đức Quốc xã và Đế quốc Nhật Bản đối phó với khẩu phần ăn thời chiến và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát vốn, tiếp cận thực phẩm và giá cả cũng như quyền sở hữu "cứng" tiền tệ như vàng - và sau đó tôi sẽ tranh luận rằng, giữa những điều kiện khó khăn này (mà chúng ta có thể gặp lại ở dạng này hay dạng khác nếu Thế chiến II bắt đầu leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn), Bitcoin là phương tiện tốt nhất để mọi người bảo vệ sự giàu có.





Trước khi tôi tham gia, một PSA nhanh chóng - thời điểm để mua Bitcoin là bây giờ, trong khi bạn vẫn có thể. Bởi vì một khi tài sản fiat của bạn bị đóng băng hoặc kiểm soát vốn fiat được thiết lập, tài sản của bạn không thể chuyển đổi thành một loại tiền tệ hơn. Tại thời điểm đó, bạn đang theo ý thích của Nhà nước, và tốt hơn bạn nên hy vọng lá cờ in trên hộ chiếu của bạn chiến thắng. Đó là cách Nhà nước giành được sự ủng hộ của quần chúng - nó làm mất đi phương thức trốn chạy của họ. Cách duy nhất ra là thông qua!

Kiểm soát vốn

Lá cờ có thể sử dụng hầu hết các nguồn lực của công dân và đưa họ đến chiến đấu trong cuộc chiến là lá cờ sẽ chiến thắng. Chính phủ phải kiểm soát các nguồn lực tư nhân này dưới dạng vật chất (tức là thực phẩm, máy móc, lao động) hoặc dưới dạng trừu tượng (tức là tiền tệ đang lưu thông, tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, v.v.). Con đường vật lý rõ ràng hơn và con đường tinh thần bị rối loạn. Hãy tưởng tượng một chính phủ gõ cửa nhà bạn và yêu cầu tất cả thức ăn trong nhà bếp của bạn để nuôi những người lính đang đói, hoặc bạn làm việc 8 giờ mỗi ngày trong một nhà máy được chuyển đổi chế tạo đạn dược với mức lương thấp hơn thị trường. Điều đó làm cho chiến tranh trở nên rất thực tế đối với người dân bình thường.





Vì vậy, thay vào đó, chúng ta có thể mong đợi Nhà nước đi theo con đường trừu tượng, nhắm vào quỹ và tài sản của công dân. Nhà nước luôn có những cách rất khéo léo để buộc lòng yêu nước đối với các đối tượng của mình.





Chiến thuật lành tính nhất của nó là bán trái phiếu chính phủ có lợi suất thấp, thu hút sự yêu thích của họ đối với lá cờ và thuyết phục họ đầu tư vốn rảnh rỗi cho chính phủ một cách có tinh thần yêu nước. Một ví dụ phổ biến của điều này là trái phiếu chiến tranh. Trái phiếu chiến tranh chuyển đổi công dân thành "nhà đầu tư" trong nỗ lực chiến tranh. Bây giờ, lợi ích của mọi người đều phù hợp với nhau. Chúng tôi chiến thắng trong cuộc chiến và bạn sẽ nhận lại được tiền của mình.





Những trái phiếu chiến tranh này sẽ không trả lợi tức lớn hơn tỷ lệ lạm phát trong nước, bởi vì nếu chúng làm vậy, chính phủ sẽ từ từ phá sản. Nhưng chính phủ sẽ không làm nổi bật thực tế rằng họ thu được lợi nhuận thấp hơn lạm phát - họ sẽ dựa vào sự không biết của công dân của họ về cách các phép toán trái phiếu hoạt động. (Ngoài ra, tôi tin rằng việc hiểu biết về tài chính không được dạy cho trẻ em là có chủ ý một phần. Nó khiến dân số trở nên không có khả năng tự vệ và dễ uốn nắn khi đối mặt với những chính trị gia gian dối vẽ nên những câu chuyện cổ tích về tiền tệ).





Bất kể chính phủ cố gắng bán cho công chúng về tính chính đáng của những trái phiếu này như thế nào, người bình thường có thể hiểu rằng chiến tranh có nghĩa là lạm phát (hoặc ít nhất là nhận ra nó khi chiến tranh kéo dài). Chừng nào còn có nền văn minh nhân loại định cư, thì vẫn còn chiến tranh. Và Nhà nước luôn sử dụng lạm phát để “chi trả” cho chiến tranh. Cuối cùng, điều này có khả năng khiến các công dân nhốn nháo tìm cách thoát khỏi kẻ ác độc này.





Theo quan điểm của Nhà nước, đó là lý do tại sao các biện pháp kiểm soát vốn - một lần nữa, các luật cấm hoặc hạn chế việc chuyển tiền và tài sản ra bên ngoài nền kinh tế trong nước - phải được xây dựng. Nếu không có họ, những kẻ phản quốc sẽ biến vốn của họ thành tiền cứng và loại bỏ oxy khỏi ngọn lửa của nỗ lực chiến tranh. Các biện pháp kiểm soát vốn khiến cho việc thoát khỏi hệ thống tài chính của quốc gia này gần như không thể, vì tất cả các lựa chọn chuyển đổi nội tệ thành một loại tương đương khó hơn hoặc mua một tài sản tài chính có lợi suất cao hơn trái phiếu chính phủ được cung cấp về cơ bản đều bị cấm. Một khi công dân của Bang bị mắc kẹt về tài chính, họ có khả năng phải đầu hàng trước hoàn cảnh - kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ không đánh bại được lạm phát sẽ tốt hơn là không kiếm được lợi nhuận nào cả. Đó là cách bạn bắt đầu quá trình chuyển đổi những đứa con trai và con gái hoang đàng của vùng đất thành những người yêu nước về tài chính.





Hãy xem cách các lá cờ khác nhau thực hiện kiểm soát vốn trong Thế chiến II.

Kiểm soát vốn vượt mức

Kiểm soát vốn quá mức trực tiếp hạn chế sự di chuyển của tiền giữa các biên giới và tiền tệ. Kết quả cuối cùng là một nguồn vốn dễ bị tổn thương có thể dễ dàng chuyển sang các mục đích “yêu nước”.

Châu mỹ

Việc di chuyển vốn ra ngoài nước Mỹ phần lớn không bị hạn chế trong Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất và không tổ chức giao tranh thực sự bên trong biên giới của mình; có rất ít lý do để vốn trong nước tháo chạy.





Tuy nhiên, một tài sản mà Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ là vàng.





Trong nhiều thập kỷ, Fed được yêu cầu giữ 40% đồng tiền phát hành của mình dưới dạng vàng và mua lại vàng do công dân Mỹ nắm giữ với giá 20,67 USD / ounce. Nhưng những năm 1933 Đạo luật Ngân hàng Khẩn cấp đã trao cho Tổng thống quyền kiểm soát tốt hơn đối với ngân hàng, chuyển khoản quốc tế và vàng, đồng thời mở đường cho Sắc lệnh hành pháp 6102 - được ban hành bởi Tổng thống Franklin Delano Roosevelt (FDR) trong Thế chiến thứ hai và yêu cầu người Mỹ ngay lập tức trao đổi vàng của họ với chính phủ hoặc đối mặt với các hình phạt.





Việc tịch thu vàng của FDR có nghĩa là các chủ sở hữu tư nhân có nghĩa vụ phải mang tiền xu, thanh hoặc chứng chỉ vàng của họ đến ngân hàng và đổi chúng sang đô la với tỷ giá hiện hành là 20,67 đô la mỗi ounce. Trong năm tiếp theo, Tổng thống sau đó đã nâng giá vàng chính thức của mình lên $ 35 mỗi ounce , cắt giảm hiệu quả 40% so với đồng đô la trong một nỗ lực để gây ra lạm phát và thúc đẩy nền kinh tế. Nó là một phần của Nỗ lực lớn hơn của FDR để đưa Mỹ ra khỏi chế độ bản vị vàng. Lệnh cấm đối với vàng cá nhân vẫn có hiệu lực cho đến tháng 12 năm 1974, khi Tổng thống Ford quyền sở hữu tư nhân được hợp pháp hóa .





Hãy để biểu đồ này chìm vào: việc kiểm soát vốn bằng vàng đã kéo dài trong 41 năm, và trong thời gian đó, USD đã mất 80% sức mua đối với vàng. Vốn bị mắc kẹt là vốn chết.

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh đã cài đặt các biện pháp kiểm soát vốn rộng rãi - bao gồm hầu hết các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với các danh mục đầu tư tư nhân và đầu tư bán lẻ. Các chính sách được thực hiện như một phần của Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp năm 1939; sau đó được cập nhật thành Đạo luật kiểm soát trao đổi năm 1947.





Việc bán chứng khoán, trao đổi đồng Bảng Anh sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác và việc chuyển tiền ra nước ngoài đều bị kiểm soát chặt chẽ. Vốn của bạn không thực sự là của bạn. Bạn chỉ có thể bán chứng khoán, giao dịch ngoại hối hoặc gửi tiền ra nước ngoài nếu chính phủ cho rằng lý do chuyển tài chính của bạn ra nước ngoài là hợp pháp theo quy định của họ.





Giáo sư Daisuke Ikemoto viết, “Kiểm soát trao đổi ban đầu được giới thiệu vào năm 1939 cho các mục đích thời chiến, nhưng nó đã được duy trì sau khi kết thúc xung đột. Điều này cho phép các chính phủ liên tiếp của Anh có thể dung hòa việc duy trì tỷ giá hối đoái cố định với cam kết của họ đối với chính sách quản lý nhu cầu ”.

nước Đức

Trong thời kỳ chiến tranh, Đức đã ban hành các biện pháp kiểm soát vốn để có thể có quỹ “đầu tư” vào trái phiếu chính phủ. Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về các biện pháp này trong phần tiếp theo khi tôi đề cập đến lợi tức trái phiếu chính phủ Đức trong chiến tranh.





Sau chiến tranh, trong những năm đầu của Cộng hòa Liên bang, thâm hụt tài khoản vãng lai và sự khan hiếm dự trữ ngoại hối đã dẫn đến sự cấm đoán nghiêm ngặt đối với mọi hoạt động xuất khẩu vốn của người dân. Cơ sở pháp lý cho các biện pháp kiểm soát này đã được cung cấp trong các quy định ngoại hối của Sự chiếm đóng của Đồng minh. Tuy nhiên, đến đầu những năm 1950, tài khoản vãng lai của Tây Đức chuyển sang thặng dư và các khoản nợ nước ngoài liên quan đến chiến tranh của đất nước cuối cùng đã được giải quyết. Các hạn chế đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ra nước ngoài bắt đầu được tự do hóa vào năm 1952 và người dân được phép mua chứng khoán nước ngoài bắt đầu từ năm 1956.

Nhật Bản

Tôi không có tài liệu hay nói chi tiết về các biện pháp kiểm soát vốn mà công dân Nhật Bản phải đối mặt. Tuy nhiên, tôi thấy điều này thật kỳ diệu giấy thảo luận về các cách thức khác nhau mà Nhật Bản đã loại bỏ các mặt hàng thiết yếu do các nước Đông Nam Á mà nước này chiếm đóng trong chiến tranh sản xuất. Đây là phần tóm tắt của bài báo:





Bài viết này phân tích cách Nhật Bản tài trợ cho việc chiếm đóng Đông Nam Á trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, việc chuyển giao tài nguyên cho Nhật Bản, và hậu quả về tiền tệ và lạm phát của các chính sách của Nhật Bản. Ở Malaya, Miến Điện, Indonesia và Philippines, vấn đề về kịch bản quân sự để chi trả cho các nguồn tài nguyên và các đội quân chiếm đóng đã làm tăng đáng kể nguồn cung tiền. Mặc dù lạm phát cao, siêu lạm phát hầu như không xảy ra do nhu cầu giao dịch liên tục về tiền tệ, việc Nhật Bản thực thi mạnh mẽ độc quyền tiền tệ, và do khả năng vận chuyển tài nguyên của quân đội Nhật Bản suy giảm về nước. Tại Thái Lan và Đông Dương, chi phí chiếm đóng và các thỏa thuận thanh toán bù trừ song phương đã tạo ra sức mua gần như cởi mở của Nhật Bản và cho phép chuyển sang Nhật Bản bằng một phần ba GDP hàng năm của Đông Dương. Mặc dù chính phủ Thái Lan và Đông Dương đã tài trợ chủ yếu cho nhu cầu của Nhật Bản bằng cách in số lượng lớn tiền, nhưng lạm phát chỉ tăng cùng với việc mở rộng tiền tệ do tiền được tiếp tục sử dụng như một kho lưu trữ giá trị ở các khu vực thặng dư gạo.





Nếu Nhật Bản, do thiếu các mặt hàng thiết yếu, đã “chuyển” tới một phần ba GDP hàng năm của Đông Dương để tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của mình, bạn có nghĩ rằng nước này để những công dân Nhật Bản trốn tránh trách nhiệm tài chính yêu nước của họ bằng cách cho phép vốn bỏ trốn ra nước ngoài không? Nếu bạn tin rằng họ đã cho phép những kẻ cầu xin Nhật Bản trốn thoát, bạn có phải là bồ nhí hay gì không?





Sau chiến tranh, việc tập trung vào tái thiết kinh tế đồng nghĩa với việc dòng vốn vào và ra bị kiểm soát chặt chẽ. Chính sách này đã được đưa ra trong những ngày đầu quân Đồng minh chiếm đóng đất nước và cuối cùng đã rút ra sự biện minh pháp lý từ Luật Ngoại hối và Kiểm soát Ngoại thương năm 1949. Về nguyên tắc, tất cả các dòng chảy qua biên giới đều bị cấm trừ khi được sự cho phép cụ thể nghị định hành chính. Chỉ đến đầu những năm 1960, những hạn chế này mới bắt đầu được nới lỏng, và thậm chí sau đó, nó chỉ dành cho một số dòng chảy nhất định liên quan chặt chẽ đến các giao dịch ngoại thương.

Tình hình toàn cầu sau chiến tranh

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mức độ lan tỏa và các biện pháp kiểm soát vốn lâu dài sau chiến tranh sau khi thỏa thuận Bretton Woods có hiệu lực.





Xung đột hôm nay

Hãy tiến nhanh về phía trước để hiểu các biện pháp kiểm soát vốn công khai trông như thế nào trong thế giới ngày nay. Với cuộc xung đột Ukraine đang bùng phát, Nga đã thực hiện một số bước để hỗ trợ đồng rúp. Đáng chú ý nhất, Nga đã áp đặt một Giới hạn rút tiền $ 10.000 về người tiêu dùng và công ty yêu cầu để chuyển đổi dự trữ ngoại tệ của họ thành rúp. Kết quả mong muốn của việc tăng cường đồng rúp là đạt được và chính phủ đã biện minh cho các hạn chế bằng cách lập luận rằng họ là cần thiết để tránh đau đớn về tài chính và sẽ được loại bỏ khi rủi ro giảm bớt.

Kìm hãm tài chính

Quay trở lại Thế chiến thứ hai, những lá cờ hiện đã thực hiện kiểm soát vốn và vốn trong nước của họ bị mắc kẹt bên trong biên giới, với các lựa chọn đầu tư hạn chế có sẵn cho người dân của họ. Họ đã làm gì tiếp theo để chiếm được nguồn vốn không giáp biển của người dân và chuyển hướng nó sang nỗ lực chiến tranh? Họ vui vẻ đề nghị nghĩa vụ nợ với những người yêu nước của họ để giúp tài trợ cho cuộc chiến. Ở những nơi có thể, tôi đã cố gắng biên soạn một đại diện bằng số về lợi suất thực tế của nhiều loại “trái phiếu chiến tranh” hoặc trái phiếu chính phủ khác được phát hành trong và sau chiến tranh.

Trái phiếu chiến tranh của Mỹ

Rất may, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã viết một báo cáo xuất sắc về lịch sử của các phương pháp tài trợ trong Thế chiến II. Mặc dù tôi không có báo cáo tương tự cho các quốc gia khác được nêu trong hồ sơ, nhưng hãy lưu ý về cách số tiền được huy động và các lý do được đưa ra. Sau đây là các đoạn trích từ báo cáo đó, với bình luận màu sắc được bổ sung từ thực sự của bạn.





Đến đầu năm 1941, nợ công đã tăng lên nhanh chóng. Nguy cơ lạm phát giá ngày càng gia tăng khi chi tiêu quốc phòng đổ tiền vào nền kinh tế và chuyển hướng hàng tiêu dùng ra khỏi thị trường. Rõ ràng là cần phải lấy các khoản tiền thặng dư ra khỏi dòng chi tiêu và lưu trữ chúng cho tương lai, do đó giúp giảm áp lực lạm phát trong giai đoạn quan trọng này.





Đây là kinh tế học 101 - chi tiêu của chính phủ lấn át thị trường tư nhân. Nếu chính phủ cần một chiếc xe tăng, bạn không thể có một chiếc máy giặt.





Chính phủ tạo ra các cơ quan hành chính mới để tiếp thị các trái phiếu chiến tranh mới phát hành. Các nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo ra nghệ thuật giúp thuyết phục người dân bình thường chia tay với nguồn vốn khan hiếm của họ.

Việc Mỹ tham chiến đã làm nảy sinh một loạt các vấn đề mới đối với chính phủ, chỉ có thể giải quyết khi có sự giúp đỡ của công chúng. Phân bổ - bảo tồn - nhân lực - phân bổ nguyên liệu khan hiếm - đây chỉ là một số chương trình quan trọng (ngoài việc mua Chiến phiếu) đòi hỏi sự hợp tác công khai.





Rất rõ ràng - tôi không thể tự mình nói điều đó tốt hơn.





Việc bán trái phiếu nhỏ cho các nhà đầu tư nhỏ đang diễn ra rất tốt, và nó đã làm nảy sinh một câu hỏi rắc rối: liệu chương trình trái phiếu tự nguyện có thực sự hoạt động hay không, hay phải nghĩ ra một hệ thống cho các khoản vay bắt buộc đối với chính phủ ( tức là tiết kiệm bắt buộc)?





…





Chỉ có Bộ trưởng Ngân khố Morgenthau, với sự hậu thuẫn của Tổng thống Roosevelt, chống lại kế hoạch [Kế hoạch buộc các công dân bình thường giao nộp tiền tiết kiệm của họ cho nhà nước]. Quan điểm của ông là con đường tự nguyện là 'con đường dân chủ' - nhưng ngay cả khi ông buộc phải thừa nhận rằng nếu các khoản vay cho chiến tranh sắp tới không mang lại kết quả như hy vọng, một số hình thức tiết kiệm bắt buộc thực sự có thể phải được xem xét.





Nếu công chúng không tự nguyện cung cấp cho Nhà nước những gì họ cần, Nhà nước phải lấy nó thay thế. Mặc dù lựa chọn "bắt buộc" không bao giờ được thực hiện, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là xóa bỏ quyền tài sản của công dân.





Mỹ đã phát hành trái phiếu chiến tranh trị giá 186 tỷ đô la (phát hành E, F, G) từ năm 1941 đến năm 1945. Dưới đây là hình ảnh của một.





Trái phiếu chiến tranh có phải là một khoản đầu tư tốt không? Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về “tốt”. Nếu "tốt", bạn có nghĩa là những người nắm giữ trái phiếu nhận được thu nhập vượt qua lạm phát, hãy để biểu đồ dưới đây bác bỏ bất kỳ quan điểm nào cho rằng đây là những khoản đầu tư "tốt".

Vui lòng đọc Phụ lục nếu bạn muốn hiểu thêm một chút về các phép tính và nguồn dữ liệu.





Các trái phiếu này có kỳ hạn từ 10 đến 12 năm. Giả sử bạn đã mua trái phiếu đang phát hành và giữ cho đến khi đáo hạn, biểu đồ trên là số tiền bạn bị mất theo điều kiện thực tế. Điều này thực sự đáng kinh ngạc.





Nhưng từ quan điểm của chính phủ, cuộc vận động trái phiếu chiến tranh là một thành công vang dội. Quần chúng tự nguyện giao nộp hàng trăm tỷ đồng vốn khan hiếm thời chiến. Nguồn vốn này được sử dụng để trang bị và cung cấp cho quân đội thay vì cạnh tranh để có được những mặt hàng tiêu dùng hạn chế và góp phần gây ra lạm phát trong nước.

Vương quốc Anh

Trái phiếu Consol của Vương quốc Anh là đợt phát hành trái phiếu lâu đời nhất so với bất kỳ quốc gia hiện đại nào, kéo dài từ năm 1756 đến năm 2015/16. Nhưng đối với bài tập của chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ tập trung vào lợi suất thực tế của những trái phiếu này trong và ngay sau chiến tranh.

Vui lòng đọc Phụ lục nếu bạn muốn hiểu thêm một chút về các phép tính và nguồn dữ liệu.





Trong giai đoạn chiến tranh 1939-1945, những người nắm giữ trái phiếu Consol đã mất tổng cộng 24% theo giá trị thực. Cảm ơn đã chơi cùng!

nước Đức

Trong một bài báo sâu sắc có tựa đề "Tài trợ cho nền kinh tế Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai" , tác giả Zdenka Johnson cho biết như sau về các biện pháp cô lập vốn và tài trợ cho nỗ lực chiến tranh:





Các doanh nhân buôn bán với Đế chế sau đó phải chấp nhận rằng có tới 40% các khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ của họ là dưới dạng hóa đơn thuế không lãi suất (Steuergutscheine). Đây là những chứng từ có thể được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong tương lai và cũng mang lại lợi ích về thuế. Công cụ nợ này đã giải quyết được một số vấn đề cùng một lúc - chính phủ nhận được một khoản vay rất ưu đãi, giảm chi tiêu tiền mặt và không phải phát hành nhiều trái phiếu chính phủ như vậy. Sau nửa năm quy định có hiệu lực, các công ty tư nhân đã “cho vay” của chính phủ gần 5 tỷ. RM.

Cơ hội đầu tư vào chứng khoán riêng lẻ bị hạn chế thành công. Đối với các ngân hàng và các nhà đầu tư tư nhân, trên thực tế không có lựa chọn nào khác hơn là đầu tư [vào chứng khoán chính phủ]. Năm 1940, chủ yếu là các ngân hàng tiết kiệm cung cấp 8 tỷ. RM đến nhà nước, năm sau gần 13 tỷ. RM. Cho đến cuối năm 1944, 2/3 số tiền tiết kiệm được được cất giữ trong chứng khoán, 95% trong số đó là trái phiếu nhà nước.





Cả trong và sau chiến tranh Đức đều tuân theo quy định tiêu chuẩn về cách tài trợ cho một cuộc chiến. Khóa vốn, và sau đó buộc nó phải cho Nhà nước vay với lãi suất thấp.





Như đã đề cập ở trên, vốn tự có của các cá nhân và doanh nghiệp đã bị cưỡng chế cho Nhà nước vay. Mặc dù tôi không thể tìm thấy chuỗi dữ liệu mạnh mẽ về lợi suất trái phiếu và số liệu giá tiêu dùng, nhưng dưới đây là biểu đồ mô tả chi tiết cách nợ công tăng vọt trong thời kỳ chiến tranh. Một điểm dữ liệu về lợi suất mà tôi đã tìm thấy nói rằng lợi suất năm 1939 đạt trung bình 3,9% và giảm xuống còn 3,5% vào năm 1942. Lợi tức giảm nhưng nợ công tăng 4,5 lần. Thông thường, khi nguồn cung tăng đột biến, không có nhu cầu tăng đột biến, thì giá phải giảm. Khi giá trái phiếu giảm, lợi tức tăng. Do đó, từ số lượng dữ liệu ít ỏi này, chúng ta có thể quan sát cách chính phủ tiết kiệm tiền, do lợi suất thấp hơn, bằng cách buộc công chúng "đầu tư" vốn dự phòng của họ với Nhà nước.





Nhật Bản

Chúng tôi không có dữ liệu về trái phiếu hoặc lạm phát trong thời kỳ chiến tranh.





Mặc dù không có trái phiếu chính phủ nào mang lại lợi nhuận cao hơn lạm phát, nhưng người chiến thắng ít nhất cũng được trả lại tiền gốc cộng lãi. Những người nắm giữ trái phiếu Đức đã phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ hoàn toàn và những thách thức pháp lý nghiêm trọng trong việc thu thập những gì có được sau chiến tranh. Nó sẽ hiển thị - nó trả tiền để trở thành người chiến thắng.

Xung đột hôm nay

Cho đến nay, không có cường quốc nào bắt đầu bán “trái phiếu chiến tranh”, chủ yếu là vì về mặt kỹ thuật, Mỹ / NATO và Nga / Trung Quốc không có chiến tranh. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay - khi vốn di động nhiều hơn - hãy để mắt đến các quy tắc và quy định xung quanh cách đầu tư vào tài khoản hưu trí / lương hưu công và tư. Thế hệ bùng nổ trẻ em toàn cầu nắm giữ "khoản tiết kiệm" trị giá hàng nghìn tỷ đô la trong các nhóm được quản lý này. Các chính phủ cố tình xây dựng các quy tắc để nguồn vốn này chỉ có thể tìm đường vào các khoản đầu tư “đã được phê duyệt”. Hãy chú ý đến những hạn chế hơn về cách thức đầu tư tiết kiệm hưu trí mà Nhà nước ưu tiên hơn tất cả những thứ khác.

Tôi ăn rồi

Bây giờ tôi sẽ đi qua hình thức kiểm soát kinh tế quan trọng cuối cùng được các chính phủ sử dụng trong thời chiến - phân chia lương thực - và tác động của nó đối với giá cả và tiền lương của người dân trong Thế chiến II. Trước khi bắt đầu, tôi cần lưu ý rằng tình hình phân chia thực phẩm trong một kịch bản Thế chiến thứ hai có thể sẽ không giống táo với những gì diễn ra trong Thế chiến thứ hai. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều khả năng thấy tình trạng thiếu lương thực hơn là chia khẩu phần thức ăn trực tiếp (và tôi sẽ chia sẻ thêm về lý do tại sao ở phần sau của phần này). Tuy nhiên, tôi hy vọng tác động giá cả và ảnh hưởng văn hóa của tình trạng thiếu lương thực sẽ tương tự - vì vậy vẫn hữu ích khi xem lại những gì đã xảy ra với việc phân chia khẩu phần ăn trong thời kỳ đó. Chúng ta hãy xem xét.

Nhật Bản

Chế độ ăn uống chính thức được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1938 và “được mở rộng từng bước để bao gồm hầu hết mọi nhu cầu cơ bản vào năm 1942.” Như Junko Baba ghi chú, việc phân chia khẩu phần diễn ra dưới khẩu hiệu "Xa xỉ là kẻ thù" và "Đừng ham muốn cho đến khi đạt được chiến thắng." Khẩu phần thực phẩm được kiểm soát, giám sát một cách có hệ thống và được phân phối với số lượng hạn chế cho từng hộ gia đình thông qua các hiệp hội khu phố (tonari-gumi) ở mỗi cộng đồng trên toàn quốc.





Nguồn cung cấp gạo chịu sự kiểm soát của chính phủ vào năm 1939, trong khi việc phân bổ hàng tiêu dùng bắt đầu dựa trên cơ sở địa phương vào năm 1940. Đến năm 1942, gạo, lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen được độc quyền bởi chính phủ . Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát, thị trường chợ đen - hay như tôi muốn nói, thị trường tự do - vẫn phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và mua bán nhiều loại thực phẩm tiêu dùng. (Rõ ràng, thuật ngữ “chợ đen” có ý nghĩa tiêu cực, nhưng tất cả những gì bạn đang cố gắng làm là nuôi sống gia đình mình. Và với tư cách là một người da đen, tôi xúc phạm đến màu đen không đẹp - do đó, thương hiệu mới được đổi tên.)





Dưới đây là một ví dụ về mức độ chênh lệch giá cả đối với một loại hàng hóa cơ bản.





Giá gạo trong Thế chiến II





Nếu bạn đã từng đến Nhật Bản (hoặc châu Á nói chung), bạn sẽ biết gạo quan trọng như thế nào đối với chế độ ăn uống nói chung. Trong thời của Samurai, tầng lớp chiến binh được trả lương bằng gạo ( gọi là koku ).





Như bạn có thể thấy trên biểu đồ nhật ký này, giá gạo “thực” có lúc cao hơn giá chính thức 10 lần. Cho rằng lương thực thực phẩm thiết yếu được phân bổ rất nhiều, nếu bạn muốn tiêu thụ cho phù hợp với trái tim của bạn hoặc thậm chí là tất cả, bạn phải trả giá cắt cổ cho gạo.





Trừ khi thu nhập của bạn tăng gấp 10 lần sau khi chiến tranh bùng nổ, nếu không, bạn trở nên nghèo hơn 90% về mặt gạo với số giấy fiat mà bạn cất trong nệm. Tôi hỏi bạn một cách khoa trương, giá trị của tiền fiat là gì khi bạn thậm chí không thể mua nổi một bát cơm?





Tôi không có các biểu đồ như thế này để minh họa giá thị trường tự do của các loại thực phẩm thiết yếu cho Mỹ, Anh và Đức, nhưng tôi sẽ mô tả ngắn gọn từng chế độ phân bổ lương thực của các chiến binh khác.

Châu mỹ

Mỹ đã phân bổ rộng rãi để hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh. Lốp xe, đường, thịt, sữa, cà phê, và nhiều hơn nữa chỉ có thể được mua bằng cách sử dụng điểm suất ăn do chính phủ cấp. Như Laura Schumm ghi chú, “ Vào ngày 30 tháng 1 năm 1942, Đạo luật Kiểm soát Giá Khẩn cấp đã cấp cho Văn phòng Quản lý Giá cả (OPA) quyền đặt giới hạn giá và khẩu phần lương thực và các mặt hàng khác nhằm hạn chế tích trữ và đảm bảo phân phối công bằng các nguồn tài nguyên khan hiếm. ”Quản lý khẩu phần là một hệ thống quan liêu phức tạp với hơn 8.000 văn phòng địa phương và đánh giá lại hàng tháng về phân phối điểm. Các phân đoạn dân cư khác nhau nhận được những lợi ích khác nhau và mỗi cá nhân được nhận một tập phiếu giảm giá không thể chuyển nhượng. Những ngôi nhà được khuyến khích phát triển " khu vườn chiến thắng ”Để cung cấp nguồn dinh dưỡng của riêng họ nếu có thể.





Nếu bạn nghĩ rằng việc đến Sở Xe cơ giới là một điều tồi tệ (đối với những người không phải là người Mỹ, hãy tưởng tượng phiên bản của bạn về một chuyến thăm đầy bực bội tới một văn phòng quan liêu của chính phủ), hãy tưởng tượng bạn sẽ lội qua một đầm lầy quan liêu để nuôi những đứa con đói của bạn.

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh bắt đầu phân chia chiến tranh vào năm 1939, được quản lý bởi Bộ thực phẩm . Hàng hóa cơ bản (thịt, đường, pho mát, v.v.) và hầu hết các sản phẩm (ngũ cốc, bánh quy, gạo) được phân bổ theo phiếu giảm giá. Mặc dù trái cây và rau quả không bao giờ được chia theo khẩu phần, nhưng tình trạng khan hiếm hàng dài khiến việc cung cấp cho một hộ gia đình trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với hầu hết các bà nội trợ. Phân bổ đa dạng trong dân số , với việc công nhân nhận được nhiều cổ phần hơn, trẻ em nhận được nhiều chất béo hơn, các bà mẹ nhận được nhiều sữa hơn, v.v. Chính phủ cũng khuyến khích việc trồng trọt tại nhà trong khu vực mà họ gọi là “khu vườn chiến thắng”.

nước Đức

Chế độ ăn uống của người Đức bắt đầu vào 1939 , ngay sau khi bắt đầu chiến sự. Các cá nhân được cấp thẻ (làm mới 4 tuần một lần) với số điểm được phân bổ cho thực phẩm. Trong khi chế độ phân bổ nghiêm ngặt không có hiệu lực cho đến năm 1942, sự thiếu hụt có thể được cảm nhận khắp lối đi của hàng tạp hóa trong ba năm trước qua thịt, trứng, sữa, bánh mì, v.v. Đức cũng phân biệt khẩu phần theo từng cá nhân (nhiều hơn cho người lao động, bà mẹ, ít hơn cho người Do Thái, v.v.). Không có gì ngạc nhiên khi đất nước này cũng trải qua một thị trường trao đổi tự do đang phát triển mạnh mẽ.

Xung đột hôm nay

Một lần nữa, cả Mỹ, Châu Âu, Nga và Trung Quốc đều không bắt đầu chia khẩu phần thực phẩm. Nhưng hãy nhớ - lịch sử là một hướng dẫn không hoàn hảo cho tương lai. Trong khi khẩu phần lương thực trước đây giúp nuôi sống những người đói trong hành trình tìm kiếm vinh quang, thì phiên bản khẩu phần lương thực ngày nay - dành cho tất cả các quốc gia cuối cùng tham gia vào Thế chiến II, hoặc tất cả các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu thực phẩm từ các cường quốc này - có thể sẽ khác.





Hãy xem xét rằng lý do mà hầu hết chúng ta có thể kiếm sống khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính là nông nghiệp hiện đại. Chúng tôi sử dụng nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng cho các thiết bị nông nghiệp được cơ giới hóa và chúng tôi sử dụng kiến thức về hóa học công nghiệp để sản xuất phân bón trên quy mô lớn. Điều này cho phép rất ít người được tuyển dụng làm nông dân mà không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sản lượng nông nghiệp hiện đại khổng lồ của chúng ta. Nói tóm lại, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã di chuyển con người từ nông trại đến thành phố.





Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó những lá cờ sản xuất một lượng phân bón toàn cầu không cân xứng sẽ hạn chế xuất khẩu cho những lá cờ thù địch. Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó những lá cờ là “công xưởng của thế giới” từ chối xuất khẩu các thành phần quan trọng cần thiết để xây dựng và vận hành các thiết bị nông nghiệp cơ giới hóa công nghiệp. Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó các dòng năng lượng bị gián đoạn đến mức nhiên liệu hóa thạch cần thiết để cung cấp năng lượng cho máy móc nông nghiệp không có ở đó. Kết quả là sản lượng nông nghiệp giảm mạnh, và sau đó là nạn đói đối với một số quốc gia nhất định.





Vì không có hàng triệu người chiến đấu trên chiến trường phải được cho ăn, tôi hy vọng tình trạng thiếu hụt do xuất khẩu bị hạn chế và sản lượng nông nghiệp thấp sẽ thay thế cho tình trạng thiếu hụt trực tiếp để nuôi binh lính trong Thế chiến thứ hai. Tại thời điểm này, như Logan Roy đã hỏi một cách hùng hồn, "giá của một vại sữa" là bao nhiêu?





Tiền tệ fiat trong nước của bạn sẽ không thể theo kịp với tình trạng lạm phát lương thực này. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng lạm phát lương thực, điều đó có nghĩa là lá cờ của bạn đang thiếu các thành phần cần thiết cho nông nghiệp hiện đại và không có lượng in tiền nào có thể giải quyết được khoản thâm hụt đó. Các chính phủ luôn sử dụng hạn ngạch và trợ cấp để cố gắng giảm bớt áp lực - nhưng chúng không bao giờ có tác dụng, và chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Tại sao một doanh nghiệp lại mạo hiểm cố gắng giải quyết vấn đề trong khi cuối cùng chính phủ sẽ chỉ tịch thu tài sản của họ để cung cấp thực phẩm cho người dân?





Tại thời điểm này, thị trường tự do sẽ mọc lên. Thị trường tự do trước đây là vật chất, nhưng nếu tiền mặt vật chất bị cấm và chỉ chấp nhận các hình thức tiền điện tử (Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, có ai không?), Thì hàng hóa thị trường tự do sẽ được định giá bằng một loại tiền điện tử mà không thể tịch thu bởi Tiểu bang. Tôi dự đoán rằng tiền tệ của thị trường tự do sẽ là Bitcoin.

Ra khỏi

Nếu bạn loại bỏ bất cứ điều gì từ phần trước, thì chính phủ phải có nhiều công cụ để thực thi lòng trung thành tài chính và hạn chế khả năng đầu tư của bạn - và lịch sử cho thấy rằng các biện pháp kiểm soát đó (cùng với các tác động khác của chiến tranh) thường gây ra tổn hại khá lớn về tài chính cá nhân của người cầu xin.





Với suy nghĩ đó, thời điểm tốt nhất để thoát khỏi sự kìm kẹp của các biện pháp kiểm soát thủ đô thời chiến là trước khi chúng được ban hành. Hãy nhớ rằng hiện tại, giá trị ròng fiat của bạn bằng 0, bạn được phép truy cập vào tài khoản ngân hàng, danh mục chứng khoán và bất động sản của mình theo quyết định của Nhà nước. Nhưng khi Nhà nước yêu cầu Nyet tự do tư bản, thì trò chơi kết thúc.





Trong thời đại kỹ thuật số này, chúng ta phải cực kỳ suy nghĩ về tài sản tài chính kỹ thuật số là fiat và đâu là tiền điện tử phi tập trung thực sự. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang thoát khỏi sự kiểm soát vốn của EU, bằng cách chuyển số dư ngân hàng EUR của bạn sang số dư ngân hàng CHF, bạn đã bỏ lỡ cơ hội. Bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào được giữ bên trong hệ thống ngân hàng, bất kể tiền tệ, đều là trò chơi công bằng để tịch thu. Bạn phải hoàn toàn thoát khỏi hệ thống hoàn toàn. Hãy nhớ định nghĩa của Zoltan về “Tiền bên trong” so với “Tiền bên ngoài”, bạn có thể đọc thêm về nó trong bài luận của tôi "Năng lượng bị hủy" .





Giá trị và mạng lưới truyền tải của Bitcoin không phụ thuộc vào các tổ chức ngân hàng được chính phủ điều hành. Do đó, nó nằm ngoài hệ thống, và do đó là “Tiền bên ngoài”. Tất nhiên, chính phủ có thể đóng cửa mạng internet và điện lưới. Nhưng tại thời điểm đó, cờ của bạn đã thua cuộc chiến. Thay vì lo lắng về tài sản tài chính của mình, tốt hơn hết bạn nên hy vọng mình có hộ chiếu của lá cờ khác để trốn đến những đồng cỏ xanh tươi hơn.





Chính phủ cũng có thể dễ dàng cấm chuyển đổi tiền fiat thành Bitcoin và có khả năng sẽ làm như vậy để ngăn vốn thoát khỏi tầm kiểm soát của nó. Tuy nhiên, có khả năng sẽ không thể tịch thu Bitcoin từ những người đã nắm giữ nó - và đây là lý do tại sao.

Giá trị nội tại của Bitcoin

Tại bất kỳ thời điểm nào, không có cách toán học nào để chứng minh rằng một địa chỉ Bitcoin công khai cụ thể thuộc về tôi hoặc rằng tôi có thể sử dụng số Bitcoin có trong địa chỉ đó. Chỉ khi tôi ký một tin nhắn sử dụng đầu ra là Bitcoin thì mới có thể xác định một cách hợp lý rằng tôi có quyền truy cập vào địa chỉ đó vào ngày và giờ cụ thể đó. Điều này mang tính cách mạng và không được hầu hết mọi người đánh giá cao.





Với mọi tài sản tiền tệ khác, tôi có thể dễ dàng xác định ai sở hữu nó mà không cần phải có hành động rời rạc của chủ sở hữu được cho là. Nếu bạn nói bạn có một thỏi vàng, tôi có thể nhìn thấy vàng. Nếu bạn nói số dư ngân hàng của bạn là 1 triệu đô la, tôi có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận. Nếu bạn nói rằng bạn sở hữu ngôi nhà đó, tôi có thể hỏi chính phủ rằng người đứng tên trên chứng thư. Nhưng với Bitcoin, chỉ vì tôi nghi ngờ một địa chỉ công cộng có thể thuộc về bạn, không có nghĩa là bạn thực sự có quyền truy cập vào tiền trong địa chỉ đó.





Hơn nữa, Bitcoin không có biểu hiện vật lý và tôi có thể cam kết khóa riêng tư Bitcoin của mình vào bộ nhớ và sử dụng tiền bất cứ khi nào tôi muốn mà không ai biết. Không có dấu hiệu rõ ràng nào về số lượng Bitcoin mà tôi sở hữu.





Vấn đề là, bạn có thể chuyển đổi tài sản fiat thành Bitcoin một cách kín đáo. Bitcoin không có khối lượng. 1.000.000.000 đô la chuyển đổi thành Bitcoin cũng không trọng lượng như 1 đô la chuyển đổi thành Bitcoin, trong khi 1.000.000.000 đô la chuyển đổi thành vàng nặng nhiều tấn. Việc bảo vệ nhiều tấn vàng trước sự thèm muốn của Nhà nước là vô cùng khó khăn. Một thỏi vàng, tiền fiat trong ngân hàng hoặc nhà của bạn cũng có thể bị đánh cắp khỏi bạn mà không có sự đồng ý của bạn.





Để ai đó lấy Bitcoin “của bạn”, họ cần biết khóa riêng của bạn (tức là mật khẩu của bạn) hoặc họ cần bạn ký giao dịch cho họ. Nhưng nếu bạn “quên” mật khẩu ví Bitcoin của mình thì sao? Vâng, sau đó các khoản tiền sẽ hoàn toàn không thể truy cập được. Do đó, trong khi Nhà nước có thể thực hiện các luật trao quyền sở hữu một nhóm địa chỉ công cộng cụ thể cho chính mình, thì việc thực thi các luật đó sẽ khá khó khăn - vì Nhà nước không thể kiểm soát Bitcoin chứa trong các ví đó mà không có sự đồng ý của bạn.





Tất nhiên, có một cách rất đơn giản để họ có thể nhận được sự đồng ý của bạn. Một đặc vụ của Bang được trang bị vũ khí hoặc súng cùn có thể đến thăm nơi ở của bạn và yêu cầu bạn ký một giao dịch chuyển Bitcoin của bạn cho Bang. Bạn có thể phản đối rằng bạn “quên mật khẩu”, khiến đặc vụ phải áp dụng huyết thanh sự thật dưới dạng kỹ thuật “thẩm vấn nâng cao” như bẻ gãy đầu gối của bạn hoặc bắn bạn theo cách không gây chết người. Và bạn có thể nhớ khóa cá nhân của mình tại thời điểm đó - nhưng bạn cũng có thể không. Nếu không, bạn có thể trở thành một kẻ tàn tật vĩnh viễn hoặc cuộc sống của bạn có thể bị dập tắt, tùy thuộc vào sự sa đọa của lá cờ của bạn, nhưng họ vẫn không thể truy cập vào Bitcoin của bạn.

Bitcoin sẽ tồn tại như thế nào

Các giả định:





Một cuộc chiến tranh toàn thế giới





Kiểm soát vốn





Với hai giả định này, làm thế nào Bitcoin có thể được khai thác? Hãy nhớ rằng khai thác là cần thiết để duy trì mạng lưới hoạt động - vì khai thác thực sự là hành động xác minh và xác nhận các giao dịch.





Rõ ràng, bất kỳ lá cờ nào ban hành các phiên bản kiểm soát vốn hiện đại đều có thể cấm khai thác Bitcoin trong lãnh thổ của nó. Vậy mạng lưới sẽ hoạt động như thế nào nếu các nền kinh tế lớn đều chiến đấu với nhau?





Một bên có thể quyết định sử dụng Bitcoin như một vũ khí tài chính. Nếu một nhóm cờ tin rằng hoạt động của mạng Bitcoin sẽ làm suy yếu đối thủ của họ về mặt tài chính, thì lý thuyết trò chơi cho rằng họ có thể sẽ cho phép các thợ đào tồn tại. Tuy nhiên, đây tự nhiên sẽ là một mối quan hệ không cần thiết và nếu các lá cờ quyết định tại bất kỳ thời điểm nào rằng việc khai thác Bitcoin đã phục vụ mục đích của nó, thì nó có thể cấm nó và tịch thu bất kỳ máy móc liên quan nào. Phòng thí nghiệm bướm redux có ai không?





Ngoài ra, luôn có những lá cờ trung lập trong bất kỳ cuộc xung đột nào - và những lá cờ trung lập này kiếm được phần thưởng kinh tế đáng kể bằng cách cho phép cả hai bên tham chiến cùng tồn tại trong biên giới của nó. Thụy Sĩ đã không tham gia vào cả hai cuộc chiến tranh thế giới, mặc dù nó nằm ở giữa châu Âu. Thụy Sĩ không được tự nhiên ban tặng cho lượng năng lượng tự nhiên dồi dào, nhưng hãy tưởng tượng một quốc gia khác có nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào - chẳng hạn như thủy điện hoặc địa nhiệt - quyết định thực hiện cách tiếp cận trung lập của Thụy Sĩ. Đây sẽ là nơi hoàn hảo cho các thợ đào Bitcoin hoạt động. Những người khai thác sẽ bị đánh thuế nặng, nhưng ít nhất họ sẽ được phép tồn tại. Bitcoin có thể tiếp tục phát triển và quốc gia trung lập sẽ trở thành nơi khai sinh ra các thiên đường vốn tiền điện tử.





Cuối cùng, hãy nhớ rằng trước năm 2013 - khi ASIC lần đầu tiên được bán trên thị trường - việc khai thác Bitcoin có thể được thực hiện một cách có lãi bởi những người có sở thích sử dụng máy tính cá nhân. Không cần phải nói rằng tốc độ băm của mạng thấp hơn nhiều vào thời điểm đó, nhưng vẻ đẹp của bản chất tự điều chỉnh độ khó của mạng Bitcoin là nó tạo ra tiềm năng cho hoạt động khai thác Bitcoin quay trở lại hoạt động có thể sinh lợi theo mức trung bình. người dùng máy tính chứ không chỉ các doanh nghiệp khai thác có vốn cực tốt. Nếu khai thác thương mại bị đặt ngoài vòng pháp luật (rõ ràng hoặc ngầm hiểu), mạng vẫn có thể hoạt động nếu các cá nhân dám nghĩ dám làm vẫn tìm thấy giá trị trong việc hỗ trợ mạng làm nền tảng cho tiền kỹ thuật số của mọi người.

Giá chuyển đổi

“Arthur, bạn chỉ đang cố gắng viết một số điều đáng sợ để biện minh cho thành kiến lâu nay của bạn trong thị trường gấu hạt nhân hiện tại này.”





Tôi mong đợi sẽ nghe thấy nhiều biến thể của câu phản biện này để đáp lại bài luận này. Và nếu đó là ý kiến của bạn, bạn đã không nhận được tin nhắn của tôi.





Người đọc cũng có thể thất vọng rằng tôi không đưa ra dự đoán giá nào trong trường hợp chiến tranh kinh tế leo thang. Thời điểm mà chiến tranh trở thành "tổng lực" cho cả hai bên, là thời điểm mà bạn mất tất cả các lựa chọn để bảo vệ tài chính của mình. Giá fiat của Bitcoin không còn là một vấn đề. Ai quan tâm có bao nhiêu USD / EUR / JPY / CNY / RUB, v.v. mua một Bitcoin khi bạn bị cấm chuyển đổi tiền tệ fiat thành bất kỳ thứ gì khác ngoài trái phiếu chính phủ trong nước?





Tại thời điểm đó, tôi hy vọng rằng giá Bitcoin sẽ chuyển từ tỷ giá hối đoái fiat sang tỷ giá so với giá dầu. Dầu mỏ là nguồn năng lượng cung cấp sức mạnh cho nền văn minh hiện đại. Mục tiêu sở hữu của Bitcoin là duy trì sức mua liên tục đối với dầu. "Bitcoin trên mỗi thùng dầu" sẽ trở thành tỷ giá hối đoái mới.





Đừng để nó bị xoắn.





Mục tiêu là duy trì sự linh hoạt về tài chính khi đối mặt với những biến động của chiến tranh. 100% vốn tài chính của bạn không bao giờ được sử dụng chỉ trong một công cụ tiền tệ, cho dù đó là Bitcoin, tiền tệ fiat trong nước, trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, hàng hóa hoặc vàng. Nhưng cơ hội của bạn để chuyển tài sản fiat của mình thành Bitcoin và các tài sản “thực” khác chỉ tồn tại hôm nay và có thể không có ngày mai. Nhớ lấy.

ruột thừa

Trái phiếu chiến tranh của Mỹ

Lợi tức thực tế của trái phiếu được tính bằng cách so sánh lợi tức ký hiệu với sự thay đổi của CPI trong thời gian tồn tại của trái phiếu kể từ khi mua vào năm 1941, năm đầu tiên trái phiếu chiến tranh được phát hành.





Dữ liệu nguồn CPI





Dữ liệu nguồn Trái phiếu chiến tranh

Công ước của Vương quốc Anh

Lợi suất thực tế được tính bằng cách tổng chênh lệch tích lũy giữa lợi suất hàng năm và sự thay đổi của CPI trong khoảng thời gian đã chọn.