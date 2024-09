Phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ vượt qua thử thách và vượt qua chúng như thế nào!

Trở thành một người phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ có nghĩa là gì? Đối với những người mới bắt đầu, một phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ biết rằng cô ấy phải đi xa hơn nữa hoặc ít nhất là theo truyền thống. Một phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ biết rằng cô ấy phải xây dựng hệ thống hỗ trợ của riêng mình trong một lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị. Một người phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ có khả năng phục hồi phi thường để đứng vững trước mọi khó khăn.





Phụ nữ không thể ngăn cản khi họ tiếp tục con đường của mình bất chấp thất bại, thất bại và nghi ngờ. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong lịch sử đã đặt ra một số rào cản đối với việc gia nhập và thăng tiến của phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng vượt qua chúng. Nhưng có phải tất cả phụ nữ đều vượt qua được những rào cản này? Con đường thành công trong lĩnh vực công nghệ hiện nay có suôn sẻ cho phụ nữ không? Phụ nữ có cảm thấy an toàn khi chọn nghề công nghệ không? Làm thế nào để phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ chuẩn bị tinh thần cho những thách thức phía trước?





Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi như vậy đã quay cuồng trong đầu tôi trong một thời gian dài và đã thôi thúc tôi đọc vô số bài báo mang những câu chuyện về sự kiên cường của phụ nữ. Chỉ đọc các bài báo thôi là không đủ, vì vậy tôi quyết định liên hệ với phụ nữ và biết được khía cạnh câu chuyện của họ. Tôi có may mắn được kết nối với một số phụ nữ đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ trong một thời gian dài. Bài viết này nêu ra một số điểm chính mà tôi thu thập được từ các bài báo tôi đã đọc và những người phụ nữ tôi đã tiếp xúc.





Sự thiếu tự tin vào bản thân

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên phải không? Chúng ta đang nói về khả năng phục hồi của phụ nữ ở một đầu, và sau đó một trong những thách thức chính của họ là vượt qua sự nghi ngờ bản thân! Tuy nhiên, nghi ngờ là kết quả của nhiều năm điều chỉnh.





Nishi Churiwala, cựu Giám đốc Công nghệ, ParentNetwork.io và Giám đốc Kỹ thuật hiện tại, Glance, nói: “Phụ nữ nên được dạy cách trở nên dũng cảm và nắm bắt các cơ hội và vai trò ngay cả khi họ không biết một lĩnh vực hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm với một số thứ. Chúng ta có xu hướng thiếu tự tin vào kỹ năng của mình ”.





Nishi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Sheryl Sandberg đã nói trong cuốn sách của mình, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead , rằng phụ nữ kìm hãm bản thân theo nhiều cách cả lớn và nhỏ, bằng cách thiếu tự tin, bằng cách không giơ tay và bằng cách lùi lại khi họ nên dựa vào.





Hội chứng kẻ mạo danh đề cập đến cảm giác rằng một người không thuộc về hoặc không xứng đáng có vị trí chuyên nghiệp so với những người khác. Trong khi hội chứng kẻ mạo danh phổ biến ở nam giới và phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, phụ nữ có nguy cơ mắc hội chứng này cao hơn 22%, theo a Báo cáo phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ năm 2020 bởi TrustRadius.





Tất cả đều bắt nguồn từ đâu? Không nhìn thấy đủ phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo, nhìn thấy phụ nữ đấu tranh để được trả lương bình đẳng, liên tục bị nhắc nhở rằng họ là phụ nữ và họ không thuộc về công nghệ, và ý tưởng của họ bị bác bỏ và đóng góp của họ không được công nhận - tất cả đã ăn sâu vào cảm giác bất an ở phụ nữ.





Sự cần thiết phải liên tục chứng minh rằng họ thuộc về

Tanvi Kumar, một kỹ sư phần mềm với 14 năm kinh nghiệm, nói: “Thách thức lớn nhất đối với phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ là khiến mọi người tin rằng việc trở thành con gái, kết hôn hoặc sinh con không ngăn cản chúng ta học hỏi những điều mới hoặc cung cấp công việc. Nếu chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta có thể hoàn thành công việc, điều hành dự án, chăm sóc gia đình và tham gia các cuộc họp phụ huynh-giáo viên. Khi tôi sinh con và thậm chí bây giờ khi tôi nói với mọi người rằng tôi có con nhỏ, đôi khi mọi người cảm thấy tồi tệ rằng tôi đi sớm để đón con, nhưng tôi đảm bảo rằng tôi có mặt khi cần thiết; Tôi sẵn sàng cho một bản phát hành ban đêm. Lúc đi làm, công việc là ưu tiên của tôi, lúc gia đình cần tôi sẽ dành thời gian cho họ ”.





Hemanginy Anand, Kỹ sư đảm bảo chất lượng cao cấp tại một công ty ô tô hàng đầu, nói, “Tôi là phụ nữ trong thế giới của đàn ông. Vì vậy, thách thức lớn nhất là chứng minh cho một xã hội nam giới theo chủ nghĩa sô vanh rằng phụ nữ đều có năng lực như nhau, và tôi đang đối phó với nó bằng cách coi thách thức là cơ hội và hoàn thành xuất sắc niềm tin. "



Có lẽ, điều khó chịu nhất của phụ nữ công nghệ chính là việc phải liên tục chứng tỏ bản thân. Điều này, mặc dù một McKinsey nghiên cứu rằng các công ty đa dạng giới làm tốt hơn các tiêu chuẩn ngành 15% và các công ty đa dạng về sắc tộc làm tốt hơn 35% so với các đối thủ cạnh tranh. Nghiên cứu đưa ra một trường hợp mạnh mẽ cho sự đa dạng và hòa nhập. Nó cho thấy rằng các công ty đa dạng nhất tin rằng I&D cho phép tăng trưởng triệt để và tạo ra giá trị. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra rằng việc áp dụng sự đa dạng còn chậm ở các quốc gia và ngành công nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu 30% phụ nữ đại diện trong các hội đồng vẫn chưa đạt được và cho thấy cơ hội bị bỏ lỡ.



Theo Báo cáo TrustRadius năm 2021 78% phụ nữ làm công nghệ cảm thấy rằng họ cần phải làm việc chăm chỉ hơn đồng nghiệp để chứng tỏ giá trị của họ. Thống kê này là không tốt trong ngày hôm nay. Phụ nữ ở tất cả các cấp công việc cảm thấy áp lực phải chứng tỏ bản thân, mặc dù phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cảm thấy áp lực tối đa. Điều thú vị là đàn ông ở vị trí cấp C có xu hướng cảm thấy ít áp lực hơn!









Để cạnh tranh với các đồng nghiệp nam và không ngừng chứng tỏ giá trị của mình, phụ nữ phải làm thêm giờ hoặc làm thêm. Phụ nữ cũng làm việc chăm chỉ hơn để được công nhận và bồi thường bình đẳng như các bạn nam. Chưa hết, việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo cũng không mấy khuyến khích. Các Phụ nữ tại nơi làm việc 2021 nghiên cứu của LeanIn.org và McKinsey & Company cho thấy mặc dù tỷ lệ đại diện tổng thể của phụ nữ trong lực lượng lao động Mỹ đã tăng từ năm 2016 đến năm 2021, nhưng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, vẫn chiếm tỷ lệ thấp hơn trong vai trò lãnh đạo.









Trong khi một số nghiên cứu đưa ra một trường hợp thuyết phục cho sự đa dạng và hòa nhập, những con số như trên chứng minh rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.





Thiếu hình mẫu

Meghann, một sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và đang hướng tới sự chuyển đổi sang phát triển web, cho biết: “Tôi nghĩ cá nhân tôi đã vượt qua ý tưởng của riêng tôi về một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ và không thể hình dung ra bản thân mình. , là phụ nữ, có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Hầu hết những người tôi nghe nói đến là nam giới, và hầu hết phụ nữ xung quanh tôi trong cuộc sống của tôi không quan tâm đến lĩnh vực đó, vì vậy tôi không có bất kỳ sự khuyến khích hoặc hỗ trợ nào để theo đuổi sự nghiệp hoặc sở thích về công nghệ ”. Nhiều phụ nữ có một mối quan tâm tương tự. Họ thấy thiếu sự hỗ trợ cũng như thiếu động lực vì thiếu hình mẫu trong công nghệ.





Gần đây, tôi đã tham dự một sự kiện #WomenInTechWeek do Cộng đồng Turing tổ chức, nơi Amanda Renteria, Giám đốc điều hành của Code for America, cho biết, “nếu chúng ta không có phụ nữ tại bàn, chúng ta sẽ không thể là một quốc gia tốt nhất, như một thế giới. ” Cô ấy nói thêm rằng cô ấy nghĩ sự đa dạng về cơ bản là bốn điều - “trách nhiệm tuyệt đối đối với những người làm lãnh đạo; một yêu cầu; cơ hội để tái tạo lại con người chúng ta với tư cách là một tổ chức, một ngành công nghiệp; và thú vị hơn với những người khác nhau, những người mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm sống khác nhau. "





Tôi thích quan điểm của tất cả các thành viên ban hội thẩm, chủ yếu là nữ và các nhà lãnh đạo của tổ chức của họ. Hầu hết trong số họ cộng hưởng với tâm lý rằng chưa có thời điểm nào tốt hơn đối với phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Xiaoyin Qu, Đồng sáng lập của Run The World, nói rằng bầu trời là giới hạn cho phụ nữ ngày nay vì luôn có tiền cho các doanh nhân nữ.





Trong khi số lượng phụ nữ đội mũ doanh nhân ngày càng tăng trong thời gian gần đây, một số lượng lớn phụ nữ vẫn cảm thấy không đủ động lực để đảm nhận các vai trò lãnh đạo. Lý do chính mà hầu hết phụ nữ trong các tương tác cá nhân của tôi được trích dẫn cho điều này là thiếu hình mẫu. Lĩnh vực công nghệ vẫn chủ yếu do nam giới thống trị và do đó, phụ nữ cảm thấy không thoải mái khi đưa ra những vấn đề có thể không lớn nhưng vẫn có thể kìm hãm sự phát triển của phụ nữ.



Ví dụ, Xiaoyin đề cập rằng phụ nữ có thể nói chuyện với cô ấy về kỳ kinh của họ và cách họ không có năng lượng vào những ngày đó trong tháng, nhưng họ sẽ cảm thấy khó khăn khi trò chuyện với sếp nam. Tương tự, tất cả phụ nữ có thể không có trải nghiệm giống nhau khi mang thai. Một số phụ nữ có thai kỳ khó khăn hơn những người khác, đó không phải là một phần của những cuộc trò chuyện thường xuyên. Theo đó, một số phụ nữ có thể cần nghỉ thai sản lâu hơn những người khác. Tuy nhiên, việc có con không làm mất đi năng lực của họ trong công việc.





Vì các vị trí lãnh đạo tập trung nhiều nam giới, nên hầu hết phụ nữ đều cho rằng những phụ nữ lọt vào nhóm c là siêu tài năng hoặc chỉ là may mắn. Không mấy khi họ bắt gặp một phụ nữ ở độ tuổi đó đang trải qua thời kỳ mang thai hoặc chia sẻ những khó khăn của cô ấy với chu kỳ kinh nguyệt, mãn kinh, hoặc quản lý con cái của cô ấy trong khi chăm sóc các yêu cầu của vị trí quan trọng của cô ấy tại văn phòng.





Xiaoyin cũng nói về việc khuyến khích các nhân viên nam và các nhà lãnh đạo trong công ty của cô ấy học các sắc thái khi làm việc với phụ nữ, hiểu những vấn đề họ gặp phải và cách họ tung ra một số chiếc mũ. Một điều thú vị mà cô chia sẻ là 12 giờ trưa là thời gian ngủ của bọn trẻ và do đó, việc họp với phụ huynh đi làm ở nhà có thể không phù hợp vào thời điểm đó.





Tại cùng một hội đồng, Jonathan Siddharth, Giám đốc điều hành của Turing, nói rằng ông cảm thấy sự đa dạng là quan trọng vì hai lý do chính. Một công ty có lực lượng lao động đa dạng có được những quan điểm đa dạng có thể giúp giải quyết các vấn đề tốt hơn và xây dựng các sản phẩm tốt hơn phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng hơn. Thứ hai, chỉ khi một công ty có một đội ngũ đa dạng thì họ mới có thể tuyển dụng những người tuyệt vời từ một nhóm đa dạng.





Loại lãnh đạo tư tưởng này là cần thiết trong các tổ chức công nghệ. Nếu nam giới hiểu nhu cầu của phụ nữ tại nơi làm việc và những nhu cầu đó không làm giảm khả năng thực hiện của họ, và phụ nữ thấy môi trường và các cuộc đối thoại tại văn phòng phát triển để trở nên hòa nhập hơn, và họ thấy nhiều phụ nữ lãnh đạo hơn để thi đua, những vấn đề hiện tại có thể được khắc phục.





Bối cảnh lãnh đạo đang thay đổi và hy vọng sẽ có nhiều phụ nữ trở thành hình mẫu cho tương lai của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.