Comment les femmes de la technologie se préparent aux défis et les surmontent !

Qu'est-ce que cela signifie d'être une femme dans la technologie? Pour commencer, une femme en technologie sait qu'elle doit faire un effort supplémentaire ou du moins qu'elle a dû le faire, traditionnellement. Une femme en technologie sait qu'elle doit construire son propre système de soutien dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Une femme dans la technologie a une résilience extraordinaire pour maintenir le cap contre toute attente.





Les femmes sont imparables lorsqu'elles continuent leur chemin malgré les échecs, les revers et les doutes. Les domaines de la science et de la technologie ont historiquement placé plusieurs obstacles à l'entrée et à l'avancement des femmes, et pourtant les femmes les surmontent aussi. Mais est-ce que toutes les femmes surmontent ces barrières ? La voie du succès dans la technologie est-elle désormais facile pour les femmes ? Les femmes se sentent-elles en sécurité en optant pour une carrière dans la technologie ? Comment les femmes de la tech se préparent-elles aux défis à venir ?





Ces questions et bien d'autres bourdonnaient dans ma tête depuis longtemps et m'ont amenée à lire d'innombrables articles racontant des histoires sur la résilience des femmes. La lecture d'articles à elle seule n'était pas suffisante, j'ai donc décidé de contacter des femmes et de connaître leur version des histoires. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui travaillent dans le domaine de la technologie depuis longtemps. Cet article décrit certains des points clés que j'ai glanés dans les articles que j'ai lus et les femmes que j'ai contactées.





Le manque de confiance en soi

Cela semble surprenant, n'est-ce pas ? Nous parlons de la résilience des femmes d'un côté, puis l'un de leurs principaux défis est de surmonter le doute de soi ! Le doute, cependant, est le résultat d'années de conditionnement.





Nishi Churiwala, ex-responsable de la technologie, ParentNetwork.io et actuel directeur de l'ingénierie, Glance, déclare : « Les femmes devraient apprendre à être plus courageuses et à saisir les opportunités et les rôles même si elles ne connaissent pas un domaine ou n'ont pas beaucoup d'expérience. avec certaines choses. Nous avons tendance à manquer de confiance dans nos compétences.





Nishi n'est pas le seul à ressentir cela. Sheryl Sandberg a dit dans son livre, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead , que les femmes se retiennent de manière à la fois grande et petite, en manquant de confiance en elles, en ne levant pas la main et en se retirant quand ils devraient se pencher.





Le syndrome de l'imposteur fait référence au sentiment que l'on n'appartient pas ou ne mérite pas d'être là où on est professionnellement comparé aux autres. Alors que le syndrome de l'imposteur est courant chez les hommes et les femmes en technologie, les femmes sont 22% plus susceptibles d'en souffrir, selon un Rapport 2020 sur les femmes dans la technologie par Trust Radius.





D'où vient tout ça ? Ne pas voir suffisamment de femmes occuper des postes de direction, voir des femmes lutter pour obtenir un salaire égal, se faire constamment rappeler qu'elles sont des femmes et qu'elles n'appartiennent pas à la technologie, et leurs idées rejetées et leurs contributions non reconnues - ont tous enraciné un sentiment d'insécurité chez les femmes.





La nécessité de constamment prouver qu'ils appartiennent

Tanvi Kumar, ingénieur logiciel avec 14 ans d'expérience, déclare : "Le plus grand défi pour les femmes dans le domaine de la technologie est de faire croire aux gens qu'être une fille, se marier ou avoir un enfant ne nous empêche pas d'apprendre de nouvelles choses ou de livrer notre travailler. Si nous prenons nos responsabilités, nous pouvons terminer le travail, mener le projet, prendre soin de la famille et assister aux réunions parents-enseignants. Quand j'ai eu mon bébé et même maintenant quand je dis aux gens que j'ai un enfant, les gens se sentent parfois mal que je parte tôt pour aller chercher mon enfant, mais je m'assure d'être disponible en cas de besoin; Je suis disponible pour une sortie de nuit. Au moment du travail, le travail est ma priorité, et au moment où ma famille a besoin de moi, je leur donnerai du temps.





Hemanginy Anand, ingénieur senior en assurance qualité dans une grande entreprise automobile, déclare : « Je suis une femme dans un monde d'hommes. Donc, le plus grand défi était de prouver à une société chauvine masculine que les femmes sont également compétentes, et je m'en occupe en prenant les défis comme des opportunités et en livrant le résultat avec une conviction totale.



Peut-être que la chose la plus ennuyeuse pour les femmes en technologie est la nécessité de faire leurs preuves en permanence. Ceci, malgré une la recherche de McKinsey qui les entreprises mixtes surpassent les normes de l'industrie de 15 % et les entreprises ethniquement diverses font 35 % mieux que leurs concurrents. L'étude présente des arguments solides en faveur de la diversité et de l'inclusion. Il montre que les entreprises les plus diverses pensent que l'I&D permet une croissance radicale et crée de la valeur. Cependant, il souligne également que l'adoption de la diversité a été lente dans les pays et les industries. L'adoption de normes minimales de 30 % de représentation féminine dans les conseils d'administration n'a pas encore été atteinte et représente une occasion manquée.



Selon le Rapport Trust Radius 2021 , 78 % des femmes dans le domaine de la technologie estiment qu'elles doivent travailler plus dur que leurs collègues pour prouver leur valeur. Cette statistique est décourageante. Les femmes à tous les niveaux d'emploi ressentent la pression de faire leurs preuves, bien que les femmes occupant des postes de direction ressentent la pression maximale. Fait intéressant, les hommes occupant des postes de niveau C ont tendance à ressentir moins de pression !









Pour rivaliser avec leurs homologues masculins et constamment prouver leur valeur, les femmes font des heures ou des travaux supplémentaires. Les femmes travaillent également plus fort pour obtenir une reconnaissance et une rémunération égales à celles de leurs pairs masculins. Et pourtant, la représentation des femmes aux postes de direction n'est pas très encourageante. La Les femmes au travail 2021 Une étude réalisée par LeanIn.org et McKinsey & Company montre que si la représentation globale des femmes dans la main-d'œuvre américaine a augmenté entre 2016 et 2021, les femmes, en particulier les femmes de couleur, sont toujours sous-représentées dans les postes de direction.









Alors que plusieurs études présentent des arguments convaincants en faveur de la diversité et de l'inclusion, des chiffres tels que ceux ci-dessus prouvent qu'il reste encore un long chemin à parcourir.





Manque de modèles

Meghann, une étudiante en beaux-arts, qui vit et travaille actuellement au Japon et qui travaille à une transition vers le développement Web, déclare: «Je pense personnellement avoir dépassé ma propre idée de quelqu'un qui travaille dans la technologie et ne pas pouvoir m'imaginer , en tant que femme, pouvoir devenir professionnelle dans ce domaine. La plupart des gens dont j'entends parler sont des hommes, et la plupart des femmes autour de moi dans ma vie ne sont pas intéressées par ce domaine, donc je n'ai eu aucun encouragement ou soutien pour poursuivre une carrière ou un passe-temps dans la technologie. Beaucoup de femmes ont une préoccupation similaire. Ils voient un manque de soutien ainsi qu'un manque de motivation en raison d'un manque de modèles dans la technologie.





J'ai récemment assisté à un événement #WomenInTechWeek organisé par Turing Community, où Amanda Renteria, PDG de Code for America, a déclaré : « Si nous n'avons pas de femmes autour de la table, nous ne serons tout simplement pas à notre meilleur en tant que pays, en tant que un monde." Elle a ajouté qu'elle pensait que la diversité était essentiellement quatre choses - « une responsabilité absolue pour les personnes qui sont des leaders ; une exigence; une occasion de reconstruire qui nous sommes en tant qu'organisation, industrie ; et plus de plaisir avec des personnes différentes qui apportent des perspectives et des expériences de vie différentes à la table.





J'ai adoré les points de vue de tous les membres du panel, principalement des femmes et des dirigeants de leurs organisations. La plupart d'entre eux ont résonné avec le sentiment qu'il n'y a pas eu de meilleur moment pour les femmes dans la technologie. Xiaoyin Qu, co-fondatrice de Run The World, a déclaré que le ciel est la limite pour les femmes aujourd'hui car il y a de l'argent disponible pour les femmes entrepreneures.





Alors que le nombre de femmes portant la casquette d'entrepreneur a augmenté ces dernières années, un grand nombre de femmes ne se sentent toujours pas suffisamment motivées pour assumer des rôles de leadership. La principale raison invoquée par la plupart des femmes dans mes interactions personnelles était le manque de modèles. Le domaine de la technologie est encore largement dominé par les hommes et, par conséquent, les femmes se sentent mal à l'aise de soulever des problèmes qui ne sont peut-être pas importants mais qui peuvent néanmoins freiner la croissance des femmes.



Par exemple, Xiaoyin a mentionné que les femmes pouvaient lui parler de leurs règles et du manque d'énergie pendant ces deux jours du mois, mais qu'elles auraient du mal à avoir la même conversation avec un patron masculin. De même, toutes les femmes peuvent ne pas vivre la même expérience lors de leur grossesse. Certaines femmes ont une grossesse plus difficile que d'autres, ce qui ne fait pas partie des conversations régulières. Par conséquent, certaines femmes peuvent avoir besoin d'une pause maternité plus longue que d'autres. Cependant, avoir un enfant ne leur enlève pas leur compétence au travail.





Étant donné que les postes de direction regorgent d'hommes, la plupart des femmes supposent que les femmes qui accèdent à la suite sont soit super talentueuses, soit simplement chanceuses. Ce n'est pas souvent qu'ils rencontrent une femme à ce niveau qui traverse une grossesse ou partage ses luttes avec le cycle menstruel, ou la ménopause, ou qui gère son enfant tout en s'occupant des exigences de son poste important au bureau.





Xiaoyin a également parlé d'encourager les employés masculins et les dirigeants de son entreprise à apprendre les nuances du travail avec les femmes, à comprendre les problèmes auxquels elles sont confrontées et comment elles jonglent avec plusieurs chapeaux. Une chose intéressante qu'elle a partagée était la façon dont midi est l'heure de sommeil pour les enfants et, par conséquent, avoir des réunions avec des parents qui travaillent à domicile peut ne pas être approprié à ce moment-là.





Lors du même panel, Jonathan Siddharth, le PDG de Turing, a déclaré qu'il estimait que la diversité était importante pour deux raisons principales. Une entreprise avec une main-d'œuvre diversifiée obtient des perspectives diverses qui peuvent aider à mieux résoudre les problèmes et à créer de meilleurs produits destinés à une clientèle plus large. Deuxièmement, ce n'est que lorsqu'une entreprise a une équipe diversifiée qu'elle peut recruter des personnes formidables dans un bassin diversifié.





Ce type de leadership éclairé est nécessaire à tous les niveaux dans les organisations technologiques. Si les hommes comprennent les besoins des femmes au travail et aussi que ces besoins ne diminuent en rien leur capacité à performer, et que les femmes voient l'environnement et les dialogues au bureau évoluer pour devenir plus inclusifs, et qu'elles voient plus de femmes dans le leadership à imiter, les problèmes actuels peuvent être surmontés.





Le paysage du leadership change et, espérons-le, davantage de femmes seront des modèles pour la future génération de femmes dans la technologie.