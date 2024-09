Como as mulheres na tecnologia se preparam para os desafios e os superam!

O que significa ser uma mulher em tecnologia? Para começar, uma mulher em tecnologia sabe que tem que ir além ou pelo menos tem que fazer, tradicionalmente. Uma mulher em tecnologia sabe que deve construir seu próprio sistema de suporte em um domínio tradicionalmente dominado por homens. Uma mulher em tecnologia tem uma resiliência extraordinária para manter o rumo contra todas as probabilidades.





As mulheres são imparáveis quando seguem seus caminhos apesar dos fracassos, contratempos e dúvidas. Os campos da ciência e tecnologia historicamente colocaram várias barreiras à entrada e ao avanço das mulheres, mas as mulheres também as superam. Mas todas as mulheres superam essas barreiras? O caminho para o sucesso na tecnologia agora é tranquilo para as mulheres? As mulheres se sentem seguras ao optar por uma carreira em tecnologia? Como as mulheres na tecnologia se preparam para os desafios futuros?





Essas e muitas outras perguntas rondam minha cabeça há muito tempo e me levaram a ler inúmeros artigos que trazem histórias sobre a resiliência feminina. Ler artigos sozinho não era suficiente, então decidi entrar em contato com as mulheres e conhecer o lado delas nas histórias. Tive a sorte de me conectar com algumas mulheres que trabalham na área de tecnologia há um período considerável. Este artigo descreve alguns dos pontos-chave que extraí dos artigos que li e das mulheres que contatei.





A falta de confiança em si mesmo

Parece surpreendente, não é? Por um lado, estamos falando sobre a resiliência das mulheres e, em seguida, um de seus principais desafios é superar as dúvidas! A dúvida, porém, é resultado de anos de condicionamento.





Nishi Churiwala, ex-chefe de tecnologia da ParentNetwork.io e atual gerente de engenharia, Glance, diz: “As mulheres devem aprender a ser mais corajosas e aproveitar oportunidades e cargos, mesmo que não conheçam um domínio ou não tenham muita experiência com algumas coisas. Tendemos a ter pouca confiança em nossas habilidades.”





Nishi não é o único que sente isso. Sheryl Sandberg disse em seu livro, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead , que as mulheres se retêm tanto em grandes quanto em pequenas coisas, por falta de autoconfiança, por não levantarem as mãos e recuarem quando eles devem estar se inclinando.





A síndrome do impostor refere-se ao sentimento de que não pertence ou não merece estar onde está profissionalmente em comparação com os outros. Embora a síndrome do impostor seja comum entre homens e mulheres em tecnologia, as mulheres têm 22% mais chances de sofrer com isso, de acordo com um Relatório de mulheres na tecnologia de 2020 por TrustRadius.





De onde tudo isso vem? Não ver mulheres suficientes em posições de liderança, ver mulheres lutando para obter salários iguais, sendo continuamente lembradas de que são mulheres e que não pertencem à tecnologia, e suas ideias sendo rejeitadas e suas contribuições não reconhecidas - tudo isso arraigou um sentimento de insegurança em mulheres.





A necessidade de provar constantemente que eles pertencem

Tanvi Kumar, engenheira de software com 14 anos de experiência, diz: “O maior desafio para as mulheres em tecnologia é fazer as pessoas acreditarem que ser uma menina, casar ou ter um filho não nos impede de aprender coisas novas ou de entregar nossos trabalhar. Se assumirmos a responsabilidade, podemos terminar o trabalho, conduzir o projeto, cuidar da família e participar das reuniões de pais e mestres. Quando eu tive meu bebê e até agora, quando digo às pessoas que tenho um filho, às vezes as pessoas se sentem mal por eu sair mais cedo para pegar meu filho, mas garanto que estou disponível quando necessário; Estou disponível para um lançamento noturno. Na hora do trabalho, o trabalho é minha prioridade, e na hora que minha família precisar de mim, eu vou dar o tempo para eles.”





Hemanginy Anand, Engenheiro Sênior de Garantia de Qualidade em uma importante empresa automobilística, diz: “Sou uma mulher em um mundo de homens. Então, o maior desafio foi provar para uma sociedade machista que as mulheres são igualmente competentes, e estou lidando com isso encarando os desafios como oportunidades e entregando o resultado com total convicção.”



Talvez a coisa mais irritante para as mulheres na tecnologia seja a necessidade de se provar constantemente. Isso, apesar de um pesquisa da McKinsey que empresas com diversidade de gênero superam os padrões da indústria em 15% e empresas etnicamente diversas se saem 35% melhor do que seus concorrentes. O estudo apresenta um caso forte de diversidade e inclusão. Mostra que as mais diversas empresas acreditam que I&D possibilita crescimento radical e cria valor. No entanto, também aponta que a adoção da diversidade tem sido lenta em todas as nações e indústrias. A adoção de padrões mínimos de 30% de representação feminina nos conselhos ainda não foi alcançada e representa uma oportunidade perdida.



De acordo com Relatório TrustRadius 2021 , 78% das mulheres em tecnologia sentem que precisam trabalhar mais do que seus colegas de trabalho para provar seu valor. Essa estatística é desanimadora. As mulheres em todos os níveis de trabalho sentem a pressão para provar seu valor, embora as mulheres em posições de liderança sintam a pressão máxima. Curiosamente, os homens em cargos de nível C tendem a sentir menos pressão!









Para competir com seus colegas masculinos e provar constantemente seu valor, as mulheres fazem horas extras ou fazem trabalho extra. As mulheres também trabalham mais para obter reconhecimento e compensação iguais aos de seus pares masculinos. E, no entanto, a representação de mulheres em cargos de liderança não é muito animadora. o Mulheres no local de trabalho 2021 Um estudo da LeanIn.org e da McKinsey & Company mostra que, embora a representação geral das mulheres na força de trabalho americana tenha aumentado entre 2016 e 2021, as mulheres, especialmente as negras, ainda estão sub-representadas na liderança.









Embora vários estudos apresentem argumentos convincentes em favor da diversidade e inclusão, números como os acima provam que ainda há um longo caminho a percorrer.





Falta de modelos

Meghann, formada em artes plásticas, que atualmente mora e trabalha no Japão e está trabalhando para mudar para o desenvolvimento da web, diz: “Acho que, pessoalmente, superei minha própria ideia de alguém que trabalha com tecnologia e não consigo me imaginar , como mulher, podendo se profissionalizar nessa área. A maioria das pessoas de quem ouço são homens, e a maioria das mulheres ao meu redor não está interessada nessa área, então não tive nenhum incentivo ou apoio para seguir uma carreira ou hobby em tecnologia.” Muitas mulheres têm uma preocupação semelhante. Eles veem falta de apoio, bem como falta de motivação devido à falta de modelos em tecnologia.





Recentemente, participei de um evento #WomenInTechWeek organizado pela Turing Community, onde Amanda Renteria, CEO da Code for America, disse: “se não tivermos mulheres à mesa, simplesmente não seremos o nosso melhor como país, como um mundo." Ela acrescentou que achava que a diversidade era essencialmente quatro coisas - “uma responsabilidade absoluta para pessoas que são líderes; um requerimento; uma oportunidade de reconstruir quem somos como organização, como indústria; e mais divertido com pessoas diferentes que trazem diferentes perspectivas e experiências de vida para a mesa.”





Adorei as perspectivas de todos os membros do painel, principalmente mulheres e líderes de suas organizações. A maioria deles ressoou com o sentimento de que não houve um momento melhor para as mulheres na tecnologia. Xiaoyin Qu, co-fundadora da Run The World, disse que o céu é o limite para as mulheres hoje, pois há dinheiro disponível para mulheres empresárias.





Embora o número de mulheres que usam o boné empresarial tenha aumentado no passado recente, um grande número de mulheres ainda não se sente motivado o suficiente para assumir cargos de liderança. A principal razão pela qual a maioria das mulheres em minhas interações pessoais citou para isso foi a falta de modelos. O campo da tecnologia ainda é amplamente dominado por homens e, portanto, as mulheres se sentem desconfortáveis em trazer à tona problemas que podem não ser grandes, mas ainda podem atrapalhar o crescimento das mulheres.



Por exemplo, Xiaoyin mencionou que as mulheres podiam conversar com ela sobre seus períodos e como não tinham energia naqueles dias do mês, mas achavam difícil ter a mesma conversa com um chefe homem. Da mesma forma, todas as mulheres podem não ter a mesma experiência durante a gravidez. Algumas mulheres têm uma gravidez mais difícil do que outras, o que não faz parte das conversas regulares. Consequentemente, algumas mulheres podem precisar de uma pausa de maternidade mais longa do que outras. No entanto, ter um filho não tira sua competência no trabalho.





Como as posições de liderança estão repletas de homens, a maioria das mulheres assume que as mulheres que chegam ao c-suite são supertalentosas ou apenas sortudas. Não é sempre que eles se deparam com uma mulher nesse nível que passa pela gravidez ou compartilha suas lutas com o ciclo menstrual, ou menopausa, ou cuidando de seu filho enquanto cuida das demandas de sua importante posição no escritório.





Xiaoyin também falou sobre incentivar os funcionários e líderes do sexo masculino em sua empresa a aprender as nuances de trabalhar com mulheres, entender os problemas que enfrentam e como fazem malabarismos com vários chapéus. Uma coisa interessante que ela compartilhou foi que 12 horas é hora de dormir para as crianças e, portanto, ter reuniões com pais que trabalham em casa pode não ser adequado naquele horário.





No mesmo painel, Jonathan Siddharth, CEO da Turing, disse que achava que a diversidade era importante por dois motivos principais. Um que uma empresa com uma força de trabalho diversificada obtém diversas perspectivas que podem ajudar a resolver melhor os problemas e criar melhores produtos atendendo a uma base de clientes mais ampla. Dois, é somente quando uma empresa tem uma equipe diversificada que ela pode recrutar pessoas incríveis de um pool diversificado.





Esse tipo de liderança de pensamento é necessário em todas as organizações de tecnologia. Se os homens entenderem as necessidades das mulheres no trabalho e também que essas necessidades não diminuem sua capacidade de desempenho, e as mulheres virem o ambiente e os diálogos no escritório evoluir para se tornarem mais inclusivos, e eles virem mais mulheres na liderança para imitar, os problemas atuais podem ser superados.





O cenário de liderança está mudando, e esperamos que mais mulheres sejam modelos para a futura safra de mulheres em tecnologia.