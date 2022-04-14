科技界的女性如何迎接挑战并克服挑战！

成为科技界的女性意味着什么？对于初学者来说，科技界的女性知道她必须加倍努力，或者至少必须这样做，传统上。一位从事科技行业的女性知道，她必须在一个传统上由男性主导的领域建立自己的支持系统。一位从事科技行业的女性具有非凡的韧性，可以不顾一切地坚持到底。





当女性在失败、挫折和怀疑的情况下继续前进时，她们是不可阻挡的。科学和技术领域历来为女性的进入和晋升设置了一些障碍，但女性也克服了这些障碍。但所有女性都能克服这些障碍吗？对于女性来说，现在的技术成功之路是否平坦？女性选择从事科技行业是否安全？科技界的女性如何为未来的挑战做好准备？





这些问题以及许多类似的问题在我脑海中盘旋了很长时间，并诱使我阅读了无数关于女性韧性故事的文章。仅仅阅读文章是不够的，所以我决定联系女性并了解她们的故事。我有幸与一些在技术领域工作了很长时间的女性建立了联系。本文概述了我从阅读的文章和接触的女性中收集到的一些要点。





对自己缺乏信心

这听起来令人惊讶，不是吗？我们一方面在谈论女性的韧性，然后她们的主要挑战之一就是克服自我怀疑！然而，这种怀疑是多年调节的结果。





ParentNetwork.io 前技术主管和 Glance 现任工程经理 Nishi Churiwala 说：“即使女性不了解某个领域或没有太多经验，也应该教她们如何更勇敢并抓住机会和角色有一些东西。我们往往对自己的技能缺乏信心。”





Nishi不是唯一一个有这种感觉的人。雪莉·桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 在她的书《 Lean In: Women, Work, and the Will to Lead 》中说过，女性在大大小小的方面都让自己退缩，缺乏自信，不举手，以及在遇到困难时退缩。他们应该前倾。





冒名顶替综合症是指一个人不属于或不应该在专业上与他人相比的感觉。虽然冒名顶替综合症在技术领域的男性和女性中很常见，但女性患此病的可能性要高出 22%。 2020 年女性科技报告 由 TrustRadius 提供。





这一切从何而来？没有看到足够多的女性担任领导职务，看到女性难以获得同工同酬，不断被提醒她们是女性，她们不属于技术领域，她们的想法被驳回，她们的贡献没有得到认可——所有这些都根深蒂固的不安全感在女性中。





需要不断证明他们属于

拥有 14 年经验的软件工程师 Tanvi Kumar 说：“科技界女性面临的最大挑战是让人们相信，作为一个女孩、结婚或生孩子并不会阻止我们学习新事物或交付我们的工作。如果我们承担责任，我们就能完成工作、推动项目、照顾家庭、参加家长会。当我生孩子时，甚至现在当我告诉别人我有孩子时，人们有时会因为我早早离开去接我的孩子而感到难过，但我确保在需要时我可以随时待命；我可以进行夜间发布。在工作的时候，工作是我的首要任务，在家人需要我的时候，我会给他们时间。”





一家领先汽车公司的高级质量保证工程师 Hemanginy Anand 说：“我是男人世界中的女人。所以，最大的挑战是向一个大男子主义的社会证明女性同样有能力，我正在通过将挑战视为机遇并以充分的信念交付成果来应对它。”



也许，科技界女性最讨厌的事情是需要不断地证明自己。这一点，尽管 麦肯锡研究表明 性别多元化的公司比行业标准高出 15%，种族多元化的公司比竞争对手高出 35%。该研究为多样性和包容性提供了强有力的案例。它表明，最多元化的公司相信 I&D 能够实现激进的增长并创造价值。然而，它也指出，在不同国家和行业中采用多样性的速度很慢。在董事会中采用 30% 的女性代表的最低标准尚未实现，这表明错失了机会。



根据 2021 年信任半径报告 , 78% 的科技女性认为她们需要比同事更努力地工作才能证明自己的价值。这个数据令人沮丧。所有工作级别的女性都感受到了证明自己的压力，尽管担任领导职务的女性感受到的压力最大。有趣的是，处于 C 级职位的男性往往感觉压力更小！









为了与男性同行竞争并不断证明自己的价值，女性会加班或做额外的工作。女性也更加努力地获得与男性同龄人同等的认可和补偿。然而，女性担任领导职务的比例并不十分令人鼓舞。这 2021 年职场女性 LeanIn.org 和麦肯锡公司的研究表明，虽然 2016 年至 2021 年期间美国劳动力中女性的总体代表性有所增加，但女性，尤其是有色人种女性在领导层中的代表性仍然不足。









虽然几项研究提出了一个令人信服的多元化和包容性案例，但上述数字证明还有很长的路要走。





缺乏榜样

Meghann 是一名美术专业的学生，目前在日本生活和工作，并致力于转向 Web 开发，她说：“我个人认为，我个人正在克服自己对从事科技工作的人的想法，并且无法想象自己，作为一名女性，能够成为该领域的专业人士。我听说的大多数人都是男性，而我身边的大多数女性对这个领域并不感兴趣，所以我没有任何鼓励或支持去追求技术方面的职业或爱好。”许多女性也有类似的担忧。由于缺乏技术榜样，他们认为缺乏支持和动力。





我最近参加了由 Turing Community 组织的#WomenInTechWeek 活动，Code for America 的首席执行官 Amanda Renteria 说：“如果我们没有女性参与，我们就不会成为一个国家最好的，因为一个世界。”她补充说，她认为多样性本质上是四件事——“对领导者的绝对责任；要求;一个重构我们作为一个组织、一个行业的身份的机会；与带来不同观点和生活经历的不同人一起玩更有趣。”





我喜欢所有小组成员的观点，主要是女性和他们组织的领导者。他们中的大多数人都认为技术领域的女性没有比现在更好的时机了。 Run The World 联合创始人曲晓印表示，今天的女性创业无止境，女性创业者有钱。





虽然最近戴上创业帽的女性人数一直在增加，但仍有大量女性没有足够的动力来担任领导职务。我个人互动中提到的大多数女性的主要原因是缺乏榜样。科技领域仍然主要由男性主导，因此，女性提出可能并不大但仍会阻碍女性成长的问题会感到不舒服。



例如，小银提到，女性可以和她谈论她们的经期，以及她们在一个月中的那几天没有精力，但她们会发现很难与男性老板进行同样的谈话。同样，并非所有女性在怀孕期间都有相同的经历。有些女性的怀孕比其他女性更困难，这不是常规对话的一部分。因此，一些女性可能需要比其他女性更长的产假。然而，生孩子并不会剥夺他们的工作能力。





由于领导职位充斥着男性，因此大多数女性认为进入最高管理层的女性要么非常有才华，要么只是幸运。他们很少遇到这样的女性，她正在经历怀孕或分享她与月经周期、更年期或管理她的孩子的斗争，同时照顾她在办公室的重要职位的需求。





小银还谈到鼓励她公司的男性员工和领导学习与女性合作的细微差别，了解她们面临的问题，以及她们如何兼顾几顶帽子。她分享的一件有趣的事情是，中午 12 点是孩子们的睡眠时间，因此，与在家工作的父母开会可能不适合那个时候。





在同一个小组讨论中，图灵公司的首席执行官乔纳森·西德哈特 (Jonathan Siddharth) 表示，他认为多样性很重要，主要有两个原因。一个拥有多元化员工队伍的公司可以获得不同的观点，这可以帮助更好地解决问题并构建更好的产品来满足更广泛的客户群。第二，只有当一家公司拥有多元化的团队时，他们才能从多元化的人才库中招募到优秀的人才。





技术组织全面需要这种思想领导力。如果男性了解女性在工作中的需求，并且这些需求绝不会削弱她们的执行能力，女性看到办公室的环境和对话变得更具包容性，她们看到更多女性领导层可以效仿，目前的问题是可以克服的。





领导格局正在发生变化，希望更多的女性成为未来科技女性的榜样。