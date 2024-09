Bạn đang định cư hay đang cố gắng hết sức?

“Bi kịch của cuộc đời thường không nằm ở thất bại của chúng ta, mà là ở sự tự mãn của chúng ta; không phải do chúng ta làm quá nhiều, mà là do chúng ta làm quá ít; không phải ở việc chúng ta sống trên khả năng của mình, mà là ở việc chúng ta sống dưới khả năng của mình ”. - Benjamin E. May

Bạn có bao giờ có cảm giác rằng bạn đang giải quyết cho một cuộc sống tầm thường không? Có thể bạn đang làm ở mức tối thiểu nhất trong công việc, hoặc dành thời gian chất lượng cho gia đình đã giảm xuống. Đó là điều mà tôi cảm thấy chúng ta trở nên khá dễ mắc phải như một xã hội (mặc dù tôi không chắc tại sao).

Có lẽ tôi sai; nó chỉ có thể là chúng ta đang giải quyết ổn định, vì chúng ta không còn sống trong thời đại mà chúng ta liên tục bị đe dọa bởi chiến tranh hoặc nạn đói. Nhưng phải có nhiều thứ hơn cho cuộc sống chứ không chỉ là trôi qua. Cá nhân tôi biết rằng nguồn năng lượng và lòng tự trọng lớn nhất mà tôi từng có đến từ việc thử những điều mới. Vượt lên trên và vượt ra ngoài giới hạn của bản thân là điều khiến tôi phát triển.

Gần đây, tôi đã nói chuyện với một chàng trai khiến tôi phải suy ngẫm về toàn bộ ý tưởng này về việc nỗ lực tối đa và trở thành người giỏi nhất trong những gì bạn làm. Carlos Rodriguez là người sáng lập G2, 'công ty thể thao điện tử vĩ đại nhất thế giới'; anh ấy đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để trở thành người giỏi nhất ở mỗi trận đấu mà anh ấy tiếp xúc. Anh ấy cũng là người truyền cảm hứng cho bản tin hôm nay.

Tôi sẽ đề cập đến một số câu chuyện của Carlos - bạn có thể nghe toàn bộ ở đây - nhưng trên hết, tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về những gì cần để trở thành người giỏi nhất. Làm thế nào bạn có thể thực hiện những thay đổi gia tăng trong cuộc sống của mình để bạn không ngừng tiến bộ và đạt đến những cấp độ mới?

Chúng ta hãy xem xét.

Tại sao chúng ta thanh toán ít hơn?

Đây là điều đầu tiên tôi gõ vào Google khi khám phá chủ đề này. Tất cả chúng ta đều có lúc chọn trở nên tầm thường; đó là con đường ít kháng cự nhất và cũng là cách tốt nhất để giữ 'an toàn'.

Tuy nhiên, phần thú vị là chúng ta có nhiều thứ hơn để thu được từ việc nỗ lực tối đa. Thể hiện sự chủ động trong công việc có nhiều khả năng được tăng lương. Dành thời gian cho vợ / chồng và con cái dẫn đến mối quan hệ bền chặt hơn. Học một kỹ năng mới có thể dẫn đến một sự nghiệp hoàn toàn mới.

Nói cách khác, nó không dễ dàng - nhưng nó đáng giá. Vậy tại sao chúng ta vẫn giải quyết cho ít hơn?

Chúng ta có một nỗi sợ hãi thất bại mãnh liệt

Con người sợ thất bại; đó là một thực tế của cuộc sống. Một số người trong chúng ta nhiều hơn, một số người trong chúng ta ít hơn - nhưng tất cả chúng ta đều có một số nỗi sợ thất bại. Đó là điều gì đó bắt nguồn từ việc tránh đau - nếu chúng ta làm điều gì đó và nó không thành công, chúng ta có thể cảm thấy hối tiếc hoặc thất vọng.

Một nhà tâm lý học tên là Guy Winch đã giải thích nỗi sợ thất bại theo cách mà tôi thực sự quan tâm. Anh ta coi nó không phải là một ám ảnh, mà là một hành động tự phá hoại; Tư duy không sợ đau khiến chúng ta tự tước đi cơ hội và cuối cùng là hạnh phúc.

Thật dễ dàng để định cư

Trong khi tôi đang nghiên cứu, một yếu tố góp phần khác tiếp tục xuất hiện: ý tưởng rằng cuộc sống ngày càng trở nên dễ dàng tận hưởng trong ngắn hạn. Hầu hết mọi thứ chúng ta tương tác bây giờ đều được thiết kế để cung cấp ít dopamine.

Có lẽ chúng ta đã quá tập trung vào những thứ mà chúng ta không cần endorphin từ việc tập thể dục, sự hài lòng khi hoàn thành tốt công việc hoặc cảm giác hoàn thành khi học được điều gì đó mới.

Nếu bạn đã từng lắng nghe Tristan Harris, một nhà đạo đức học thiết kế và là cựu nhân viên của Google, bạn sẽ biết những điểm tương đồng đáng sợ mà anh ấy rút ra giữa công nghệ và máy đánh bạc. Cả hai đều được xây dựng để cung cấp cho chúng ta cùng một cú đánh ngắn hạn khiến chúng ta luôn ở trong trạng thái tâm trí tự phá hoại.

Nỗ lực ... Chà ... Nỗ lực

Nói rõ ràng ở đây, nhưng nó có liên quan. Một lý do chính khiến chúng ta không thúc đẩy bản thân trở thành người giỏi nhất là nó cần rất nhiều nỗ lực. Ý tôi là năng lượng thực, vật chất - cho dù đó là năng lượng não bộ, thời gian hay các nguồn lực của cơ thể. Thật mệt mỏi khi phải liên tục học hỏi và phát triển, đặc biệt nếu chúng ta không quen với điều đó.

Tôi đã tìm thấy một nghiên cứu tuyệt vời về vấn đề này được gọi là "Nghịch lý nỗ lực: Nỗ lực là cả chi phí và giá trị". Đúng như dự đoán, nó làm nổi bật một thực tế là nỗ lực phải trả giá đắt về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, điều mà nó khẳng định là giá trị mà chúng ta đạt được từ nỗ lực vượt xa chi phí.

"Những người thích leo núi đánh giá cao việc leo núi chính vì nó rất gian khổ và tốn nhiều công sức; thông qua một quá trình học hỏi siêng năng, bản thân nỗ lực có thể trở thành yếu tố củng cố thứ yếu và tự nó sẽ được đền đáp; và những đồ vật mà một người tự tay thủ công và lắp ráp (ví dụ: đồ nội thất IKEA) là có giá trị hơn các đối tượng tương tự được lắp sẵn. "

Bạn có thể đọc nghiên cứu ở đây - nó rất thú vị và nó rất có ý nghĩa đối với tôi.

Tại sao tầm thường làm tổn thương chúng ta

Có một phần của tất cả chúng ta muốn trở nên tốt hơn. Nó tiến hóa; trong quá khứ, khi tốt hơn có nghĩa là tồn tại, đó là chìa khóa. Nhưng bây giờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để ngăn bản năng đó mà chúng ta không cần nó để tồn tại.

Đây là kicker, mặc dù. Trong khi lựa chọn cố gắng nửa vời cảm thấy dễ dàng hơn và tốt hơn trong ngắn hạn, có những nghiên cứu chứng minh cách nó gây tổn hại cho chúng ta trong dài hạn.

Nghiên cứu yêu thích của tôi về sự hài lòng chậm trễ là Thí nghiệm Marshmallow khét tiếng. James Clear đã viết một bài báo xuất sắc về nó. Trẻ em được cung cấp một sự lựa chọn: một kẹo dẻo ngay bây giờ, hoặc hai nếu chúng có thể đợi 15 phút. Hầu hết trẻ em (không có gì đáng ngạc nhiên) đã chọn sự hài lòng ngay lập tức và ăn một viên kẹo dẻo.

Tuy nhiên, những đứa trẻ có thể chờ đợi hai viên kẹo dẻo, đã được theo sau khi trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có khả năng trì hoãn sự hài lòng có kết quả cuộc sống tốt hơn - chúng học tốt hơn ở trường, có các mối quan hệ lành mạnh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Nói cách khác, lựa chọn con đường dễ dàng sẽ dẫn đến một cuộc sống tồi tệ hơn sau này. Và đó là những gì chúng ta nhận được khi từ chối cải thiện bản thân: một cuộc sống tầm thường.

Chọn để làm tốt hơn

Toàn bộ lý do tại sao tôi bắt đầu suy nghĩ theo những dòng này là cuộc phỏng vấn của tôi với Carlos Rodriguez. Chúng tôi thậm chí còn không nói về sự hài lòng tức thì so với sự hài lòng bị trì hoãn, hay bất kỳ điều gì trong số đó. Nhưng tôi đang nói chuyện với một chàng trai đã dành nhiều năm để trở thành người giỏi nhất trong những gì anh ấy làm - và điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi.

Chúng ta hãy nghe một chút từ cuộc phỏng vấn.

Câu chuyện và sự vươn lên thành công của Carlos

Như bạn có thể biết, Carlos là người sáng lập G2 - một trong những công ty thể thao điện tử thành công nhất thế giới. Nhưng câu chuyện của anh ấy không bắt đầu từ đó. Trên thực tế, anh ấy đã bắt đầu với tư cách là một game thủ thi đấu và anh ấy rất đam mê nó.

"[eSports là] hai cú nhấp chuột để thi đấu trực tiếp với một người mà tôi không biết. Tôi không biết lai lịch của họ, tôi không biết chủng tộc, màu da của họ hay bất cứ thứ gì. Và điều đó, đối với tôi, cảm thấy thật tuyệt."

Carlos gia nhập thế giới eSports gần như ngay sau khi anh ấy nghe về nó, mặc dù lịch sử thể thao của anh ấy chủ yếu bao gồm các môn thể thao đồng đội như chèo thuyền và bóng đá.

"Tôi chưa bao giờ thực sự thích trường trung học; không bao giờ thích học quá nhiều. Nhưng với eSports, có một cách để tôi có thể cạnh tranh với những người khác trong một trò chơi mà tôi cho là mình giỏi. Sau đó, ai đó sẽ cho tôi sự thật - sau khi thi đấu với anh ấy hoặc cô ấy - rằng tôi đã hơi thất vọng. Và tôi đánh giá cao điều đó. "

Thật hiếm khi nghe ai đó nói về sự đánh giá cao của họ đối với những lời phê bình mang tính xây dựng. Tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp của anh ấy; anh ấy đã quen với việc nhìn thấy những khu vực cần cải thiện và sửa chữa chúng.

Lập nghiệp từ Scratch

Carlos đã chủ động về việc trở thành người giỏi nhất, bởi vì nếu bạn là người giỏi nhất, đó là cách bạn tham gia các giải đấu lớn. Cuối cùng, anh ấy đã hợp tác với những người chơi World of Warcraft hàng đầu khác để tạo thành một đội chuyên nghiệp. Dự án đầu tiên của họ đã để lại cho anh 2000 đô la để mang về nhà cho gia đình - số tiền nhiều hơn số tiền mà bố mẹ anh kiếm được cộng lại.

"Hồi đó, đối với tôi nó giống như cả thế giới. Mẹ tôi và bố tôi làm việc khá nhiều cả ngày. Mẹ tôi là một chuyên viên trang điểm, bố tôi là một thợ điện. Và giữa hai người, họ không mang về nhà 2000 đô la nên tôi đã nghĩ mình là người giàu nhất hành tinh. "

Carlos tiếp tục học vào thời điểm này, nhưng anh ấy đã tiến bộ hơn trong World of Warcraft trong thời gian chờ đợi - trên thực tế, anh ấy đã giành chiến thắng ở toàn châu Âu và đứng thứ ba trong Giải vô địch thế giới.

Bây giờ, hãy tưởng tượng trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó. Bạn gần như được đảm bảo sẽ giành chiến thắng trong các cuộc thi của mình và mang về nhà những khoản tiền lớn. Bạn sẽ từ bỏ nó và bắt đầu lại từ đầu? Tôi không chắc có bao nhiêu người trong chúng ta từ bỏ sự chắc chắn để thử thách bản thân. Nhưng Carlos đã làm được.

"Tôi tự nhủ:" Được rồi, tôi muốn có một sự nghiệp từ việc này. Vậy tôi nên chơi trò chơi nào tiếp theo? Trò chơi nào phù hợp với bộ kỹ năng của tôi và trò chơi nào được nhiều người chơi? " Và đó là khi tôi quyết định một cách có ý thức về Liên Minh Huyền Thoại, một trong những trò chơi lớn nhất hành tinh. "

Anh chàng này không chỉ quyết định đưa eSports trở thành sự nghiệp của mình - một bước đi dũng cảm để bắt đầu - mà anh ấy còn quyết định chuyển sang một trò chơi mới thậm chí còn mang tính cạnh tranh hơn, và điều đó sẽ đòi hỏi nhiều giờ luyện tập hơn nữa. Anh ấy đã chơi một trò chơi dài.

Phương pháp tiếp cận để trở thành người giỏi nhất của Carlos

Bạn có thể nghe toàn bộ câu chuyện trong cuộc phỏng vấn của anh ấy (và tôi thực sự khuyên bạn nên làm như vậy) - nhưng hãy chuyển hướng một chút. Tôi muốn tìm hiểu suy nghĩ của Carlos về cách anh ấy tiếp cận để trở thành người giỏi nhất trong một trận đấu mới.

"Với trò chơi điện tử, tôi luôn nói: nếu trí óc của bạn có thể nắm bắt được nó, bạn nên tập luyện. Bạn sẽ không bị kiệt sức ... nếu bạn chỉ làm theo phương pháp ABC về những việc cần làm khi chơi trò chơi, chẳng hạn như căng thẳng Thỉnh thoảng, hãy đứng dậy khỏi ghế và vươn vai. "

Tôi thấy rõ rằng Carlos là một người tập luyện không ngừng nghỉ, điều mà tôi rất ngưỡng mộ. Và, trong khi một số người cho rằng chơi trò chơi điện tử là 'lười biếng' hoặc 'dễ dàng', thì chơi ở cấp độ chuyên nghiệp là công việc. Đó là công việc khó khăn.

"Về mặt tinh thần, nó rất đánh thuế. Mỗi trận đấu bạn chơi, bạn phải suy nghĩ về 1000 điều; bạn đang điều khiển nhân vật của mình trong khi bạn đang suy nghĩ về những gì đội của bạn đang làm. Đội nên làm gì tiếp theo? Đối thủ của tôi đang nghĩ gì của việc làm? Nó chỉ là đánh thuế rất cao và bạn phải thực hiện nó một cách nghiêm túc để bạn có thể hình thành những thói quen tốt. "

Theo thói quen tốt, Carlos có nghĩa là luyện tập - hàng giờ và hàng giờ của nó.

"Tôi nghĩ rằng một sự nghiệp thành công trung bình có một cầu thủ tập luyện từ tám đến mười giờ mỗi ngày. Và có những cầu thủ có thể mất nhiều hơn, có những cầu thủ có thể mất ít hơn. Tôi nghĩ rằng nguyên tắc chung là nếu bạn có thể làm được, bạn nên luyện tập. "

Bạn có thể lấy nó được không?

Tôi muốn tập trung vào câu cuối cùng đó trong giây lát, = bởi vì đó là một cách diễn đạt ngắn gọn. Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, bạn phải nỗ lực tối đa - đó là bất cứ điều gì bạn có thể làm được.

Hãy nghĩ về những người leo núi Everest . Để tập luyện cho chuyến leo lên đỉnh Everest, họ phải thực hiện những việc như đi bộ đường dài với túi nặng, ngủ trong điều kiện lạnh giá và phơi nhiễm với chứng say độ cao. Họ tự đẩy mình đến giới hạn tuyệt đối. Những người thợ lặn hang động cũng phải làm điều gì đó tương tự.

Nhưng cuộc sống của chúng ta không cần phải quá quyết liệt. Để trở thành người giỏi nhất trong những gì bạn làm, bạn chỉ cần tìm thấy những gì bạn cảm thấy thoải mái và sau đó làm nhiều hơn nữa.

Ví dụ, tôi muốn trở thành một người phỏng vấn podcast xuất sắc. Tôi không phỏng vấn một người mỗi tháng, hoặc mỗi năm; Tôi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nếu lịch trình của tôi cho phép vì tôi muốn trở nên tốt hơn. Những người mà tôi trò chuyện cũng rất đa dạng, đưa ra những thách thức và cơ hội mới để phát triển.

(Đó không phải là để làm nổ tung sừng của chính tôi - có những điều tôi có thể chủ động hơn, tất nhiên).

Nhưng đó là những gì tôi đã học được từ những người tôi phỏng vấn; những doanh nhân thành đạt đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực của họ. Mô hình nhất quán là những người này không bao giờ quyết định cho những thứ tầm thường. Mỗi người mà tôi rất vui khi được phỏng vấn đều trở nên thành công nhờ nỗ lực vượt bậc của họ - không phải bằng cách chờ đợi xung quanh.

Làm thế nào để chọn xuất sắc hơn tầm thường

Để hoàn thiện bản tin hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số lời khuyên và chiến lược mà tôi tìm thấy khi khám phá cái hố thỏ hài lòng bị trì hoãn.

Thực tế là hầu hết chúng ta đều có dây để tìm ra con đường ít kháng cự nhất. Chúng ta khao khát giảm đau, hoặc tốt hơn là tránh đau - vì vậy, tìm kiếm điều ngược lại cần phải là một quyết định chủ động.

Đây là những gì tôi tìm thấy.

Xây dựng lại mối quan hệ giữa nỗ lực và hiệu suất

Nếu bạn đang muốn thay đổi cách nghĩ về nỗ lực và sự hài lòng, thì bài viết này là một bài đọc tuyệt vời. Trong đó, Fabrice Cavarretta (Ph.D., Phó Giáo sư Quản lý tại Trường Kinh doanh ESSEC) nói về nỗ lực như một 'vòng phản hồi'.

Thông thường, chúng tôi nghĩ về nỗ lực như một khoản thanh toán một lần cho phần thưởng một lần. Chúng tôi học cho một kỳ thi để đạt được một kết quả tốt. Chúng tôi làm một ca để kiếm tiền lương của một ca.

Nhưng nếu chúng ta coi nỗ lực là một quá trình liên tục thì sao? Cavarretta giải thích rằng có một cách khác để nghĩ về nỗ lực. Chúng ta có thể xem nó như một vòng lặp lặp lại, như thế này: nỗ lực> hiệu suất> niềm vui> động lực> nỗ lực.

Thay vì giả định rằng vòng lặp kết thúc sau khi nhận được khoái cảm, chúng ta có thể thấy rằng khoái cảm thực sự là sự khởi đầu của vòng lặp tiếp theo.

Tôi hiểu điều này có nghĩa là nỗ lực giúp chúng ta có động lực để tiếp tục nỗ lực. Nếu bạn nhìn nhận nó theo cách này, nỗ lực sẽ bắt đầu có nhiều thành quả hơn. Bạn liên tục có động lực để cải thiện hiệu suất của mình để bạn có thể trải nghiệm nhiều niềm vui hơn và có thêm động lực để đạt được niềm vui đó. (Tăng lương, một cột mốc mới trong công ty khởi nghiệp của bạn, một bước đột phá chiến lược, v.v.).

Đừng tránh những sợ hãi của bạn

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện từ Đại học Texas, chứng minh cách mà sự hung hăng hình thành nếu kẻ xâm lược không đối phó với nó khi nó phát triển. Điều tương tự cũng có thể nói đối với những cảm xúc khác - như sợ hãi.

Khi sợ thất bại, bạn càng bỏ qua nó, nó càng lớn. Cách tốt nhất để đánh bại nỗi sợ thất bại và cho phép bản thân chấp nhận rủi ro, như nỗ lực nhiều hơn hoặc thử một điều gì đó mới, là chia nhỏ nó theo mức độ.

Thừa nhận gốc rễ của nỗi sợ hãi khi nó xuất hiện. Nếu bạn nhận thấy một lĩnh vực cuộc sống mà bạn đang sống tầm thường, liệu có nỗi sợ hãi nào đang kìm hãm bạn không? Bạn có đang làm ở mức tối thiểu nhất trong vai trò của mình tại nơi làm việc vì bạn sợ phải hoàn thành những trách nhiệm mà bạn chưa từng có trước đây không?

Thừa nhận tình trạng của bạn

Một lý do khiến chúng ta khó thoát khỏi thói quen sống ít hơn là vì chúng ta đã có điều kiện làm như vậy từ khi còn nhỏ.

Trong cuốn sách của mình, Mindset: The New Psychology of Success , Carol Dweck thảo luận về sức mạnh của một tư duy phát triển so với một tư duy cố định. Tư duy phát triển là niềm tin rằng bạn luôn có thể cải thiện, trong khi tư duy cố định là niềm tin rằng khả năng của bạn là tĩnh.

Nếu bạn có một tư duy phát triển, thì bạn có nhiều khả năng sẽ chấp nhận những thử thách mới và nỗ lực nhiều hơn, bởi vì bạn biết rằng bạn có thể tiến bộ theo thời gian và luyện tập. Nếu bạn có một tư duy cố định, bạn có nhiều khả năng tránh những thử thách mới, vì bạn sợ mình không giỏi chúng ngay từ đầu.

Nghiên cứu của Dweck đã chỉ ra rằng những người có tư duy phát triển thường thành công hơn trong cuộc sống so với những người có tư duy cố định. Tại sao? Bởi vì họ không ngừng thử thách bản thân và phát triển.

Tìm kiếm các mô hình vai trò và cố vấn

Một cách chắc chắn để thúc đẩy bản thân lên một tầm cao mới là tìm kiếm những người xuất sắc về những gì họ làm. Chỉ cần xung quanh họ năng lượng và thái độ của họ có thể giúp bạn thay đổi quan điểm và nâng cao tiêu chuẩn của mình.

Đối với cá nhân tôi, tôi nhận được một nguồn động lực rất lớn khi tôi phỏng vấn những người như Carlos trên podcast. Có thể là do tôi luôn phải đối mặt với bằng chứng rằng làm việc chăm chỉ và nỗ lực cao sẽ được đền đáp; những bộ óc kinh doanh mà tôi có thể tiếp xúc hàng tuần đều đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí của họ.

Kết thúc mọi thứ

Đã lâu rồi tôi mới viết một bài sâu về voi ma mút như thế này! Tôi hy vọng bạn đã đạt được điều gì đó từ bản tin. Nếu không có gì khác, hãy biết điều này: nỗ lực làm việc sẽ được đền đáp. Nó mang lại hiệu quả về mặt tâm lý, và nó mang lại những cải thiện cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn.

Hãy xem toàn bộ cuộc phỏng vấn với Carlos Rodriguez nếu bạn muốn nghe thêm về sự nghiệp độc đáo của anh ấy. Tôi yêu nó, và tôi chắc rằng bạn cũng vậy.

Cảm ơn vì đã đọc!