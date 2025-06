آج کی ڈیجیٹل عمر میں، ذاتی ڈیٹا کی حفاظت اور کوڈنگ رازداری اور سیکورٹی کی حفاظت کے لئے ضروری بن گیا ہے. سائبر دھمکیوں، جیسے ہیکنگ، شناختی چوری، اور غیر مجاز نگرانی، حساس معلومات جیسے مالی معلومات، پاس ورڈ، اور ذاتی مواصلات آسانی سے غلط ہاتھوں میں گر سکتے ہیں.





خفیہ کاری ایک طاقتور خفیہ کے طور پر کام کرتا ہے، ڈیٹا کو غیر قابل پڑھنے کوڈ میں تبدیل کرتا ہے جس میں صرف صحیح خفیہ کلید کے ساتھ مجاز افراد تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر بھی ڈیٹا پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ محفوظ اور خفیہ رہتا ہے۔Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





ہم آپ کو اپنے ڈیجیٹل رازداری کو کنٹرول کرنے میں مدد کرنے کے لئے اس طرح کے اوزار کی ایک فہرست کا مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے، تاہم، یاد رکھیں کہ آپ GitHub پر ان کے ڈویلپرز کو کریپٹو کرنسی دے سکتے ہیں. کیوبا — ایک اور مفت اور کھلی پلیٹ فارم، سب کے لئے دستیاب ہے.

زراعت

VeraCrypt ایک سکرپٹنگ سافٹ ویئر ہے جو ونڈوز، macOS، اور لینکس پر اعداد و شمار کو محفوظ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا. یہ فرانسیسی ڈویلپر گروپ IDRIX کی طرف سے تیار کیا گیا تھا اور 2013 میں بند ہونے والے TrueCrypt پروجیکٹ کے بعد جاری کیا گیا تھا.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationTrueCrypt میں پایا جاہلیتوں کو بہتر بنانے کے ذریعے، VeraCrypt حساس فائلوں کے لئے مضبوط تحفظ کی ضرورت کرنے والوں کے لئے بہتر سیکورٹی فراہم کرتا ہے.









اعداد و شمار کو محفوظ رکھنے کے لئے، زراعت AES، Serpent، Twofish، اور دیگر خفیہ فنکشنز سمیت اعلی درجے کی خفیہ تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے. خفیہ کاری کے عمل حقیقی وقت میں ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فائلوں کو خود کار طریقے سے خفیہ اور خفیہ کیا جاتا ہے جب ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے، قابل ذکر تاخیر کے بغیر. سافٹ ویئر بھی خفیہ حجم اور خفیہ آپریٹنگ سسٹمز کی حمایت کرتا ہے، اس صورت حال میں جہاں صارفین کو پاس ورڈ ظاہر کرنے کے لئے مجبور کیا جا سکتا ہے. کارکردگی کے تعینات، جیسے ہارڈ ویئر کی تیزی سے خفیہ اور parallel پروسیسنگ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیکورٹی نظام کو کم نہیں کرتا.





یہ سافٹ ویئر بنیادی طور پر صارفین کی حوصلہ افزائیوں اور کھولنے کے ذریعہ کمیونٹی سے انعام کے ذریعہ فنڈز کی طرف سے فنڈز کی طرف سے فنڈز کی طرف سے فنڈز کی طرف سے فنڈز کی جاتی ہیں. اس طرح کے تنظیمات جیسے Open-Source Technology Improvement Fund (OSTIF) اور German Federal Office for Information Security (BSI) نے بھی ان کی قابل اعتمادیت کی تصدیق کرنے کے لئے سیکورٹی ایڈجسٹنگز کی حمایت کی ہے. Kivach کے ذریعہ .

بلیوٹ

بعض اوقات، رازداری کو برقرار رکھنے کے لئے بہترین راستہ مکمل ڈیجیٹل حذف ہے. اس معنی میں، BleachBit صارفین کو ڈسک کی جگہ کو صاف کرنے اور غیر ضروری فائلوں کو محفوظ طریقے سے حذف کرکے ان کی رازداری کی حفاظت کرنے میں مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. سب سے پہلے 2008 میں ایڈریو زیم کی طرف سے جاری کیا گیا، یہ ابتدائی طور پر لینکس کے لئے تیار کیا گیا تھا، ونڈوز پر توسیع کرنے سے پہلے.









بلیوٹ Python میں لکھا اور PyGTK فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے، یہ مختلف ایپلی کیشنز کے لئے صفائی کے قوانین کو مقرر کرنے کے لئے CleanerML کہا جاتا ہے کہ ایک ماہر XML پر مبنی زبان کا استعمال کرتا ہے.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





سب سے زیادہ کھلے ذریعہ ٹکڑے کے طور پر، یہ بنیادی طور پر کمیونٹی انعام کے ذریعے حمایت کی جاتی ہے. صارفین کو کئی زبانوں میں انٹرفیس کا ترجمہ، نئے خصوصیات کی جانچ پڑتال، اور کوڈ میں بہتریاں بھیجنے کی طرف سے منصوبہ بندی کی حمایت کی جاتی ہے. وہ کریڈٹ کارڈ، پے پال، یا cryptocurrencies کے ذریعے بھی انعام کرسکتے ہیں. کاپی کریں .

جادوگر Wormhole

برائن وارنر کی طرف سے پیدا کیا گیا اور 2016 میں پیش کیا گیا، یہ صارفین کو محفوظ طریقے سے کمپیوٹرز کے درمیان فائلوں، ڈائریکٹریز، اور مختصر متن کے ٹریپٹ کو منتقل کرنے میں مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, جادوگر Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









اس سافٹ ویئر کو خفیہ اصولوں پر تعمیر کیا گیا ہے، خاص طور پر SPAKE2 الگورتھم، جس میں محفوظ پاس ورڈ کی تصدیق کی کلید تبادلے کی اجازت دیتا ہے. ابتدائی توازن کے لئے ایک "Mailbox سرور" اور Fallback کنکشن کے لئے ایک "ٹرانسائٹ ریلی" کا استعمال کرتے ہوئے، یہ براہ راست نیٹ ورک کی دیکھ بھال کے بغیر بھی آلات کو محفوظ طریقے سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے. بنیادی استعمال کے حالات میں فائلوں کا اشتراک کرنے کے بغیر ان کو ابر سٹوریج کے خطرے کو ظاہر کرتے ہیں، ایک کال کے دوران پاس ورڈ کو محفوظ طریقے سے منتقل کرتے ہیں، یا اس سے پہلے سی ایس ایچ کلید بھیجتے ہیں.





Magic Wormhole کے لئے فنڈنگ اور سپورٹ بنیادی طور پر مستقل شراکت داروں سے آتے ہیں. یہاں تک کہ سرکاری ریلیز سرورز دستیاب ہیں، صارفین اور تنظیموں کو بھی زیادہ کنٹرول کے لئے ان کے اپنے ہوسٹنگ کرسکتے ہیں. کمیونٹی ڈھانچے کی ترقی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لئے جاری ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر ذاتی طور پر واقف صارفین کے لئے ایک قابل قدر آلہ باقی رہتا ہے. Kivach to donate cryptocurrency to magic Wormhole اگر آپ اس منصوبے کی حمایت کرنے کے لئے دلچسپی رکھتے ہیں.

USBKill کے

2013 میں، ریس Ulbricht، سیل سڑک کی بنیاد پر، گرفتار کیا گیا ایک عوامی لائبریری میں. جبکہ دو ایف بی آئی اے ایجنٹوں نے اس کے دور کرنے کے لئے ایک محبت کرنے والوں کے سپٹ کو جعلی کر دیا، ایک اور ایجنٹ نے اس کے لوڈ، اتارنا لیپ ٹاپ کو چوری کر دیا اور ان کے اپنے USB ڈرائیو پر الزام لگانے والے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا. اسی طرح کے سکرین کو روکنے کے لئے، ایک نامعلوم ڈویلپر کے طور پر جانا جاتا ہے 'Hephaest0s' نے 2014 میں ایک دفاعی آلے کے طور پر USBKill کو جاری کیا.





اس کے بنیادی طور پر، یہ سافٹ ویئر مسلسل غیر متوقع کنکشنوں کے لئے USB پورٹ کی نگرانی کرتا ہے.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.صارفین حادثات سے بچنے کے لئے مخصوص آلات کی سفید فہرست کرسکتے ہیں. USBKill کے حساس اعداد و شمار کو چوری سے محفوظ کرنے کے لئے مفید ہے، مضرور سافٹ ویئر انجکشن کو روکنے کے لئے، یا غیر مجاز رسائی سے سروروں کو محفوظ کرنے کے لئے. ایک منفرد متبادل استعمال ایک USB کلید کو ایک لنڈ پر رکھنا شامل ہے؛ اگر مجبور طور پر ہٹا دیا جاتا ہے تو، نظام فوری طور پر بند ہوتا ہے.









GitHub پر میزبان ہونے والے ایک کھلی منبع پروجیکٹ کے طور پر، USBKill روایتی فنڈنگ کے مقابلے میں کمیونٹی میں سرمایہ کاری پر انحصار کرتا ہے. سیکورٹی کے بارے میں سوچنے والے ڈویلپرز اور رازداری کے حامی مسائل کی رپورٹنگ، کوڈ کو بہتر بنانے اور ترمیموں کا اشتراک کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتے ہیں. Kivach کچھ cryptocurrencies کی طرف سے ان کے ڈویلپرز کی حمایت کرنے کا ایک اور اختیار ہے. ہسپانوی / usbkill پلیٹ فارم پر

پیغامات

روایتی فائلوں کے علاوہ، آپ کے ذاتی پیغامات بھی محفوظ کرنے کے قابل ہیں، اور Bitmessage اس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا تھا. یہ 2012 میں جاناتین وارن کی طرف سے شروع کیا گیا ایک تبادلہ خیال پیغامات پلیٹ فارم ہے. Bitcoin کی تبادلہ خیال کی ساخت کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ مالی معاملات کے مقابلے میں محفوظ، ذاتی مواصلات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور ایک peer-to-peer (P2P) نیٹ ورک پر کام کرتا ہے - اس کی نگرانی اور سینسرنگ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے.





سافٹ ویئر cryptographic تکنیکوں اور ایک منفرد پیغام تقسیم کے طریقہ کار پر منحصر ہے.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage بھی سپیم کو روکنے کے لئے Proof-of-Work (PoW) کا استعمال کرتا ہے، صارفین کو پیغامات بھیجنے سے پہلے کمپیوٹرک پاؤڈر کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.









Bitmessage MIT لائسنس کے تحت کام کرتا ہے، جس میں کسی کو کوڈ کو چیک کرنے، بہتر بنانے، یا ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے. enthusiasts contribute via GitHub, discussing new features and security improvements. پیغامات / پیغامات Kivach کے ذریعے کریپٹو خوراک کے لئے.

KIVACCH کے ساتھ ڈانٹ!

GitHub پروجیکٹ کے ذریعے cryptocurrencies کو دینا کیوبا یہ ایک سادہ طریقہ ہے کہ کھلی سافٹ ویئر کی ترقی کو فروغ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. Obyte-based پلیٹ فارم نہ صرف آپ کو ڈویلپرز کو کریپٹو بھیجنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ انہیں ان کے دیگر منصوبوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائیوں کا حصہ بھی اشتراک کرنے کی اجازت دیتا ہے جس پر وہ وابستہ ہیں.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.مدد کرنے کے لئے، آپ کو سب سے پہلے ایک پیسہ تبدیل کریں ، جس میں آپ آسانی سے جی بی ٹی کے لئے ETH، USDC، یا WBTC جیسے cryptocurrencies کی تبادلہ کرتے ہوئے فنڈ کرسکتے ہیں. اگرچہ Obyte کا اصل token چھوٹے ٹرانسمیشن فیسوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، Kivach انعام کے لئے مختلف cryptocurrencies کی حمایت کرتا ہے. ایک بار جب آپ کا پول تیار ہے تو، Kivach پلیٹ فارم کا دورہ کریں، ایک GitHub ذخائر کے لئے تلاش کریں، رقم اور کرنسی کا انتخاب کریں، اور صرف چند کلک کے ساتھ آپ کا حصہ بھیجیں.









کیونکہ ڈویلپرز کو ان کے پیسے نکالنے کے لئے ایک Obyte پول کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ ان کو آپ کی خوراک کے بارے میں مطلع کرنے میں مددگار ہے. اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور ممکنہ طور پر دوسرے منصوبوں میں ایک حصہ منتقل کرسکتے ہیں.



