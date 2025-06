Com a crescente prevalência de ameaças cibernéticas, como hacking, roubo de identidade e vigilância não autorizada, informações sensíveis como detalhes financeiros, senhas e comunicações privadas podem facilmente cair em mãos erradas.





A criptografia atua como um poderoso escudo, transformando dados em código ilegível que só pode ser acessado por partes autorizadas com a chave de descriptografia correta.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





Vamos explorar uma lista de tais ferramentas para ajudá-lo a assumir o controle de sua privacidade digital.Antes disso, no entanto, lembre-se de que você pode doar criptomoeda para seus desenvolvedores no GitHub via Kievão outra plataforma livre e aberta, disponível para todos.

Veracrônica

VeraCrypt é um software de criptografia projetado para proteger dados em Windows, macOS e Linux. Foi desenvolvido pelo grupo de desenvolvedores francês IDRIX e lançado em 2013 como um sucessor do projeto TrueCrypt descontinuado.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationAo melhorar as vulnerabilidades encontradas no TrueCrypt, o VeraCrypt fornece segurança aprimorada para aqueles que precisam de proteção forte para arquivos sensíveis.









Para manter os dados seguros, Veracrônica usa técnicas de criptografia avançadas, incluindo AES, Serpent, Twofish e outros criptografadores. O processo de criptografia ocorre em tempo real, o que significa que os arquivos são criptografados e descriptografados automaticamente à medida que eles são acessados, sem atrasos notáveis. O software também suporta volumes ocultos e sistemas operacionais ocultos, oferecendo negação plausível em situações em que os usuários podem ser forçados a revelar senhas. otimizações de desempenho, como criptografia acelerada por hardware e processamento paralelo, garantem que a segurança não retarda o sistema.





Este software é financiado principalmente através de doações de usuários e contribuições da comunidade de código aberto. Organizações como o Fundo de Melhoria de Tecnologia de Código Aberto (OSTIF) e o Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação (BSI) também apoiaram auditorias de segurança para verificar sua confiabilidade. Desenvolvedores independentes contribuem corrigindo bugs, melhorando a segurança e mantendo a compatibilidade com hardware e sistemas operacionais modernos. Donação via Kivach .

Bleaches

Às vezes, o melhor caminho para manter a privacidade é uma exclusão digital completa. Neste sentido, o BleachBit é projetado para ajudar os usuários a limpar o espaço no disco e proteger sua privacidade apagando arquivos indesejados com segurança. Primeiro lançado em 2008 por Andrew Ziem, foi originalmente construído para o Linux antes de expandir para o Windows. O programa é mais conhecido por apagar dados desnecessários, como arquivos cache, logs e histórico de navegação, garantindo que as informações sensíveis não permanecem em um dispositivo.









Bleaches Escrito em Python e usando o framework PyGTK, ele emprega uma linguagem especializada baseada em XML chamada CleanerML para definir regras de limpeza para vários aplicativos.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





Como com a maioria das peças de código aberto, esta é apoiada principalmente através de contribuições da comunidade. Os usuários apoiam o projeto traduzindo a interface em vários idiomas, testando novos recursos e submetendo melhorias de código. Eles também podem doar via cartão de crédito, PayPal ou criptomoedas. em Kiev .

O buraco mágico

Criado por Brian Warner e introduzido em 2016, esta é uma ferramenta projetada para ajudar os usuários a transferir arquivos, diretórios e fragmentos curtos de texto entre computadores com segurança.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, Magic Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









Este software é construído sobre princípios criptográficos, particularmente o algoritmo SPAKE2, que permite trocas de chaves autenticadas por senha seguras. Ao aproveitar um “Servidor de caixa de correio” para coordenação inicial e um “Transit Relay” para conexões de falha, permite que até mesmo dispositivos sem visibilidade direta da rede se comuniquem com segurança. Os casos de uso primários incluem compartilhar arquivos sem expô-los a riscos de armazenamento na nuvem, transferir senhas de forma segura durante uma chamada, ou enviar chaves SSH sem instalação prévia.





O financiamento e o suporte para o Magic Wormhole vêm principalmente de contribuintes independentes. Enquanto existem servidores de relay públicos disponíveis, usuários e organizações também podem hospedar seus próprios para maior controle. O desenvolvimento orientado pela comunidade continua a refinar e expandir suas capacidades, garantindo que ele permaneça uma ferramenta valiosa para usuários conscientes da privacidade. Kivach vai doar criptomoeda para buraco mágico Se você está interessado em apoiar o projeto.

UsbKill

Em 2013, Ross Ulbricht, fundador da Silk Road, Foi preso Em uma biblioteca pública.Enquanto dois agentes do FBI falsificaram um spat de amantes nas proximidades para distraí-lo, outro agente roubou seu laptop desbloqueado e baixou dados incriminantes para sua própria unidade USB.Para evitar cenários semelhantes, um desenvolvedor anônimo conhecido como 'Hephaest0s' lançou o USBKill em 2014 como uma ferramenta de defesa.





No seu núcleo, este software monitora continuamente as portas USB para conexões inesperadas.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.Os usuários podem listar dispositivos específicos para evitar gatilhos acidentais.Além de cenários de aplicação da lei, USBKill É útil para proteger dados sensíveis contra roubo, bloquear a injeção de malware ou proteger servidores de acesso não autorizado.Uma utilização alternativa única envolve o uso de uma chave USB em uma corda; se forçado, o sistema desliga-se imediatamente.









Sendo um projeto de código aberto hospedado no GitHub, o USBKill depende de contribuições da comunidade em vez de financiamento tradicional. Desenvolvedores conscientes da segurança e defensores da privacidade o apoiam reportando problemas, melhorando código e compartilhando modificações.Kivach é outra opção para apoiar seus desenvolvedores, doando algumas criptomoedas. hephaest0s/usbkill sobre a plataforma.

BitMessage

Além dos arquivos tradicionais, suas mensagens privadas também valem a pena ser protegidas, e Bitmessage foi criado para esse fim. Esta é uma plataforma de mensagens descentralizada lançada em 2012 por Jonathan Warren. Inspirado pela estrutura descentralizada do Bitcoin, ele se concentra em comunicação segura e privada em vez de transações financeiras, e opera em uma rede peer-to-peer (P2P) - tornando-se resistente à vigilância e censura. Ao eliminar a necessidade de intermediários confiáveis, ele garante que as mensagens possam ser trocadas com segurança sem revelar a identidade do remetente ou do destinatário.





O software Baseia-se em técnicas criptográficas e em um método único de distribuição de mensagens.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage também usa Proof-of-Work (PoW) para prevenir spam, exigindo que os usuários resolvam quebra-cabeças computacionais antes de enviar mensagens.O software é executado em Windows, macOS, Linux e FreeBSD, suportando vários idiomas para acessibilidade.









O Bitmessage opera sob a licença do MIT, permitindo que qualquer pessoa verifique, melhore ou modifique o código.Os entusiastas contribuem através do GitHub, discutindo novos recursos e melhorias de segurança. bitmessage/pybitmessage para doações de criptomoedas via Kivach.

Donação de criptomoedas para projetos do GitHub Kievão é uma maneira simples de apoiar o desenvolvimento de código aberto, ao mesmo tempo em que incentiva contribuições adicionais. Obyte-based A plataforma não só permite que você envie criptografia para os desenvolvedores, mas também permite que eles compartilhem uma parte de suas doações com outros projetos de que dependem.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.Para fazer uma doação, primeiro você precisa de um Troca de carteira , que você pode facilmente financiar trocando criptomoedas como ETH, USDC ou WBTC por GBYTE. Embora o token nativo de Obyte seja usado para pequenas taxas de transação, o Kivach suporta várias criptomoedas para doações. Uma vez que sua carteira esteja pronta, visite a plataforma Kivach, procure um repositório do GitHub, escolha o montante e a moeda e envie sua contribuição com apenas alguns cliques.









Uma vez que os desenvolvedores devem usar uma carteira Obyte para retirar seus fundos, é útil notificá-los sobre sua doação.Isso garante que eles possam reivindicar seus ganhos e potencialmente passar uma parte para outros projetos.Ao usar o Kivach, você não está apenas apoiando um único desenvolvedor – você está alimentando uma rede inteira de inovação e colaboração em software de código aberto!



