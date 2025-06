あなたがあなたのデータを保護するために必要なことを知らなかった5つのオープンソース、フリーソフトウェア

今日のデジタル時代では、個人情報の保護と暗号化は、プライバシーとセキュリティの保護に不可欠となっています。ハッキング、アイデンティティの盗難、および許可されていない監視などのサイバー脅威の普及により、金融情報、パスワード、プライベート通信などの機密情報は容易に間違った手に落ちることができます。





暗号化は強力なシールドとして機能し、データを読み取れないコードに変換し、正しい暗号化キーを有する権限のある当事者にのみアクセスできます。Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





私たちは、あなたがあなたのデジタルプライバシーをコントロールするのに役立つようなツールのリストを探索します。しかし、その前に、あなたはGitHub上で彼らの開発者に暗号通貨を寄付することができることを覚えておいてください。 Kivach 誰にでも利用可能な、自由でオープンなプラットフォームです。

ヴェラクル

VeraCryptは、Windows、macOS、Linux上のデータを保護するために設計された暗号化ソフトウェアで、フランスの開発グループIDRIXによって開発され、終了したTruecryptプロジェクトの後継者として2013年にリリースされました。This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationTrueCrypt に含まれる脆弱性の改善により、VeraCrypt は、機密ファイルの強力な保護を必要とするユーザーに強力なセキュリティを提供します。









データを安全に保つためには、 ヴェラクル AES、Serpent、Twofish、およびその他の暗号化技術を含む高度な暗号化技術を使用します。暗号化プロセスはリアルタイムで行われ、ファイルがアクセスされるときに自動的に暗号化され、デスクトップ化されます。ソフトウェアはまた、隠されたボリュームと隠れたオペレーティングシステムをサポートし、ユーザがパスワードを公開するために強制される場合に信頼できる否定性を提供します。





このソフトウェアは主にユーザからの寄付とオープンソースコミュニティからの貢献を通じて資金調達されています。オープンソース技術改善基金(OSTIF)やドイツ連邦情報セキュリティ局(BSI)などの組織は、セキュリティ監査を支援して信頼性を確認しています。独立した開発者はバグを修正し、セキュリティを向上させ、現代のハードウェアやオペレーティングシステムとの互換性を維持することによって貢献しています。 KIVACHを通じて寄付 .

ブレイク

時には、プライバシーを維持するための最良の方法は完全なデジタル削除です。この意味で、BleachBitはユーザーがディスクスペースをきれいにし、不要なファイルを安全に削除することによってプライバシーを保護するように設計されています。最初に2008年にAndrew Ziemによってリリースされ、最初はWindowsに拡張する前にLinuxのために構築されました。このプログラムは、キャッシュファイル、ログ、ブラウジング履歴などの不要なデータを削除し、機器に敏感な情報が残っていないことを保証するために最も知られています。









ブレイク 単純なファイル削除を超える強力なプライバシー機能を提供します。Pythonで書かれ、PyGTKフレームワークを使用して、CleanerMLと呼ばれる専門のXMLベースの言語を使用して、さまざまなアプリケーションのクリーニングルールを定義します。The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





ほとんどのオープンソースパーツと同様に、このパーツは主にコミュニティの貢献を通じてサポートされています。ユーザーは、インタフェースを複数の言語に翻訳し、新しい機能をテストし、コードの改善を提出することによってプロジェクトをサポートします。彼らはクレジットカード、PayPal、または暗号通貨を介して寄付することもできます。後者のケースでは、このソフトウェアを見つけることができます。 「KIVACH」 .

マジックホール

Brian Warnerによって作成され、2016年に導入されたこのツールは、ユーザーがコンピュータ間でファイル、ディレクトリ、短いテキストのスニップを安全に転送するのを助けるように設計されています。Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, Magic Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









このソフトウェアは、暗号化の原則、特にSPAKE2アルゴリズムに基づいて構築されており、パスワード認証の鍵交換を安全に可能にします。初期調整のための「Mailbox Server」と「Transit Relay」を活用することで、直接ネットワークの可視性のないデバイスでさえ安全に通信できるようになります。主な使用例には、クラウドストレージのリスクにさらされずにファイルを共有すること、通話中にパスワードを安全に転送すること、または事前設定なしにSSHキーを送信することなどがあります。





Magic Wormholeの資金調達とサポートは主に独立した貢献者から来ているが、公共のリレーサーバーが利用可能である一方で、ユーザーや組織はより大きなコントロールのために独自のサーバーをホストすることもできる。 Kivach が Magic Wormhole に暗号通貨を寄付 プロジェクトを応援することに興味がある方は

USBKILL

2013年、シルクロードの創設者ロス・ウルブリッヒト(Ross Ulbricht)が 逮捕された 公共の図書館で、FBIの2人のエージェントが彼を分散させるために近くの恋人のスパットを偽造した間、別のエージェントは彼のロック解除されたラップトップを盗み、自らのUSBドライブに不正なデータをダウンロードしました。同様のシナリオを防ぐために、「Hephaest0s」として知られる匿名の開発者は、2014年に防御ツールとしてUSBKillをリリースしました。





このソフトウェアは、予期せぬ接続のためにUSBポートを継続的にモニタリングします。If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.ユーザーは、偶発的なトリガーを避けるために特定のデバイスをホワイトリストすることができます。 USBKILL 機密データを盗難から保護したり、マルウェアの注入をブロックしたり、不正アクセスからサーバーを保護したりするのに役立ちます. ユニークな代替用途は、レンジャーにUSBキーを着用することです。









GitHub でホストされているオープンソースのプロジェクトである USBKill は、伝統的な資金調達ではなく、コミュニティの貢献に頼っています。セキュリティを意識する開発者やプライバシーの擁護者は、問題を報告し、コードを改善し、変更を共有することによってそれをサポートします。 ウズベキュー / Usbkill プラットフォームで

ビットメッセージ

伝統的なファイルを超えて、あなたのプライベートなメッセージも保護する価値があり、Bitmessageはその目的のために作成されました。これはジョナサン・ウォーレンによって2012年に立ち上げられた分散メッセージプラットフォームです。Bitcoinの分散された構造にインスピレーションを得て、それは金融取引ではなくセキュアでプライベートなコミュニケーションに焦点を当て、送信者や受信者のアイデンティティを明らかにすることなく、メッセージを安全に交換できるようにします。





ソフトウェア 暗号技術とユニークなメッセージ配信方法に依存しています。Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage はまた、ユーザーがメッセージを送信する前に計算パズルを解決する必要があるスパムを防止するために Proof-of-Work (PoW) を使用します. The software runs on Windows, macOS, Linux, and FreeBSD, supporting multiple languages for accessibility.









Bitmessage は MIT ライセンスの下で動作し、誰でもコードをチェック、改善、または修正することができます 愛好家は GitHub を通じて貢献し、新しい機能とセキュリティの改善について議論します。 ビットメッセージ/Pybitmessage キヴァッチを通じての暗号寄付

キヴァチと一緒に!

暗号通貨をGitHubプロジェクトに寄付する キッズ オープンソースの開発を支援し、さらなる貢献を奨励する簡単な方法です。 交換基盤 プラットフォームは、開発者に暗号を送信するだけでなく、彼らが依存する他のプロジェクトと寄付の一部を共有することを可能にします。





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.寄付するには、まず1つが必要です。 財布交換 ETH、USDC、またはWBTCなどの仮想通貨をGBYTEに交換することで簡単に資金調達できます。Obyteのネイティブトークンは小さなトランザクション手数料に使用されるが、Kivachは寄付のためのさまざまな仮想通貨をサポートしています。お財布が準備できたら、Kivachプラットフォームを訪れ、GitHubのリポジトリを探し、金額と通貨を選択し、わずか数クリックで寄付を送信してください。









開発者はObyteウォレットを使用して資金を引き出さなければならないので、寄付について彼らに通知することは有用です。これにより彼らは収益を請求し、他のプロジェクトに一部を転送することができます。Kivachを使用することで、単一の開発者をサポートするだけでなく、オープンソースソフトウェアにおけるイノベーションとコラボレーションのネットワーク全体をサポートしています!



