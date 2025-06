5 Open-Source، وړیا سافټویر تاسو نه پوهیږئ چې تاسو اړتیا لرئ ستاسو ډاټا د ساتنې لپاره

په ورځني ډیجیټل عمر کې، د شخصي معلوماتو ساتنه او کوډول کولو لپاره د خصوصيت او امنیت ساتنه اړین وي. د سایبر ته اړتیاوو، لکه هیکنګ، هټۍ چټک، او غیرقانوني څارنه، حساس معلوماتو لکه مالیې معلوماتو، پاسپورټونه، او د شخصي اړیکو په اسانۍ سره په بریالیتوب کې کولی شي.





Encryption د یو قوي سایټ په توګه کار کوي، ډاټا په غیرقانوني کوډ کې بدل کیږي چې یوازې د مجازو برخو سره د حق decryption کلید ته لاسرسی کیدی شي. دا تضمین کوي چې حتی که ډاټا مخکښ شي، دا خوندي او خوندي وي.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





موږ به د دغو وسایلو په لیست کې څیړنه کوو چې تاسو به ستاسو د ډیجیټل پرائیویسی کنترول وکړي. د دې مخکې، که څه هم، په یاد ولرئ چې تاسو کولی شئ د GitHub کې د دوی د پراختیا لپاره cryptocurrency ډانلوډ کړئ د KIVAC —د یو بل وړیا او پرانیستې پلیټ فارم، د ټولو لپاره شتون لري.

د ګمرک

VeraCrypt دی د ویډوز، macOS، او لینوکس کې د معلوماتو خوندي کولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا د فرانسوي ډیزاین ګروپ IDRIX لخوا پراختیا شوی او په 2013 کال کې د بند شوي TrueCrypt پروژې لخوا پیل شوی.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationد TrueCrypt کې د شواهدو سره د ښه کولو له لارې، VeraCrypt د حساس فایلونو لپاره قوي ساتنې ته اړتيا لري.









د معلوماتو خوندي کولو لپاره، د ګمرک کاروي پرمختللي cryptographic تکنالوژۍ، په شمول AES، Serpent، Twofish، او نورو cryptographers. د کوډ کولو پروسه په واقعي وخت کې ترسره کیږي، چې په دې معنی ده چې فایلونه په اتوماتيک ډول کوډ شوي دي او د دوی ته لاس رسیږي، د ښکلي تاخیر پرته. د سافټویر هم د مخکښ ټیمونو او مخکښ عملیات سیسټمونو ملاتړ کوي، په شرایطو کې چې کاروونکو کولی شي د ګمرکونو اعلانولو ته اړتیا ولري. د کړنو پرمختګونه، لکه د هارډویر په چټکۍ سره کوډ کولو او په دوامداره توګه پروسس، تضمین کوي چې امنیت د سیسټم کم نه کوي.





دا سافټویر په عمده توګه د کاروونکو ډاونلوډونو او د Open-Source ټولنیز څخه ډاونلوډ شوي دي. سازمانونه لکه د Open-Source Technology Improvement Fund (OSTIF) او د آلمان فدرالي دفتر د معلوماتو د امنیت (BSI) هم د خونديتوب کنټرولونو ملاتړ کوي ترڅو د دوی د باور وړتیا تصدیق کړي. مستقل ډاونلوډونکي د بګونو د حل کولو، د خوندیتوب د ښه کولو، او د عصري هارډویر او عملیات سیسټمونو سره مطابقت لري. که تاسو غواړئ د کټګوریو د دوی ته رسولو وکړئ، تاسو کولی شئ د KIVACH په اړه .

د بلیټ

په دې معنی کې، BleachBit ډیزاین شوی دی ترڅو کاروونکو سره د ډیسک فضا پاکولو او د خپل پرائیویسی ساتنه مرسته وکړي د غیر مطلوب فایبرونو په خوندي ډول د پاکولو. لومړی په 2008 کال کې د انریو زیم لخوا خپور شوی، دا لومړی د لینوکس لپاره جوړ شوی دی مخکې د ویډوز ته پراختیا. د پروګرام په ځانګړې توګه د غیر ضروری ډاټا لکه کیش فایبرونه، ژور او د پلورنې تاریخو د پاکولو لپاره مشهور دی، ډاډه کوي چې حساس معلومات په یو وسایلو کې لګښت نلري.









د بلیټ په Python او د PyGTK فریم ورک کاروي، دا د مختلفو غوښتنلیکونو لپاره د پاکولو قواعدو تنظیمولو لپاره د CleanerML نامتو تخصصي XML-based ژبه کاروي.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





لکه څنګه چې د ډیری Open-Source ټوټې په توګه، دا په عمده توګه له خوا د ټولنې د ګډون له لارې ملاتړ کیږي. کاروونکي د پروژې ملاتړ کوي د انټرنیټ په څو ژبو کې ترجمه، نوي ځانګړتیاوو ازموینې، او کوډ پرمختګونه وړاندې کوي. دوی کولی شي د کریډیټ کارټ، PayPal، یا cryptocurrencies له لارې ډاونلوډ کړي. په دویمه صورت کې، تاسو کولی شئ دا سافټویر وګورئ په Kiev کې .

د جادو Wormhole

د Brian Warner لخوا جوړ شوی او په 2016 کال کې اعلان شوی، دا یو وسایلو دی چې کاروونکو ته مرسته کوي چې د کمپیوټرونو تر منځ د فایلونو، ډاټاګرامونو، او مختصر متن نښلیدو په خوندي ډول انتقال کړي. دا د پروسه ساده کوي د مختصر، انسان د ښودلو کوډونو په کارولو سره چې د سپارلو او ترلاسه کونکي باید د مستقیم اړیکه جوړ کړي.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, د جادو Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









دا سافټویر د cryptographic اصولو پر بنسټ دی، په ځانګړې توګه د SPAKE2 algorithm، چې د خوندي کچې تصدیق شوي کلیدي تبادلې اجازه ورکوي. د لومړنۍ تعقیب لپاره د "Mailbox Server" او د fallback اړیکو لپاره د "Transit Relay" کارولو سره، دا اجازه ورکوي چې حتی د مستقیم شبکې نندارتون نلري په خوندي ډول اړیکه ونیسئ. د لومړنۍ کاروونکو حالتونو کې شامل دي چې د فایلونو شریک کولو پرته له دې چې دوی د سایټ ذخیره کولو خطرونو ته وده ورکړي، د کچې په خوندي ډول د تماس په اوږدو کې انتقال کړي، یا د SSH کلیدونو پرته د مخکښ کولو پرته له دې چې د تولید شوي کوډونه د واحد کارولو او په اوږدو کې دي،





د Magic Wormhole لپاره د مالیې او ملاتړ په عمده توګه د انفرادي مسلکانو څخه رامینځته شوې. په داسې حال کې چې د عمومي ریل سرورونه شتون لري، کاروونکو او سازمانونه کولی شي د خپل ځان لپاره د ښه کنټرول لپاره خپل ځان هم میزبان کړي. د ټولنې له خوا د پراختیا په اوږدو کې د خپل وړتیاوو په بشپړولو او پراختیا کې مرسته کوي، دا تضمین کوي چې دا د پرائیویسی پوه کاروونکو لپاره یو ارزانه آله وي. تاسو کولی شئ د دې کارولو سره کار واخلئ Kivach به د جادو Wormhole لپاره cryptocurrency ورکړي که تاسو غواړئ د پروژې ملاتړ.

د USBKill

په 2013 کال کې، Ross Ulbricht، د سيلک سړک جوړونکي، راټول شوی په يو عام کتابتون کې. په داسې حال کې چې دوه افریقا افریقا افریقا افریقا د عاشقانو د سټیټ په پرتله د هغه د مخنیوی لپاره جعلي کړي، یو بل افریقا د خپل لوپټ لوپټ لوپټ راټول او د دوی د خپل USB ډرایو ته د انتقالي ډاټا ډاونلوډ کړي. د ورته سټینرونو مخنیوی کولو لپاره، یو نامتو ډیزاینر د 'Hephaest0s' په 2014 کال کې د USBKill په توګه د ساتنې وسایلو په توګه خپور شوی. دا سافټویر، په پیټون کې چاپ شوی، د کمپیوټر لپاره د kill switch په توګه کار کوي، که د غیرقانوني USB فعالیت نلري.





په اصلي توګه، دا سافټویر په دوامداره توګه د ناڅاپي اړیکو لپاره د USB بندرونو نظارت کوي.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.کاروونکو کولی شي د ځانګړي وسایلو whitelist ته د غیرقانوني چڼاسکه مخنیوی کړي. د قانون د اغیزې سکرینونو په پرتله، د USBKill د حساس ډاټا د چټکولو څخه ساتنه، د مالورورور انجکشن بلاکولو، یا سرورونه د غیرقانوني لاس رسی څخه خوندي کولو لپاره مفید دی. د یو ځانګړي بدیل استعمال د یو USB کلید په لالچ کې وکارول کیږي؛ که د بریښنا له لارې وټاکل شي، د سیسټم فورا بند کیږي.









لکه څنګه چې په GitHub کې هټول شوی د یو Open-Source پروژې ده، USBKill د سنګاري مالیاتو په پرتله د ټولنیز پیسو پر بنسټ لري. د خوندیتوب په اړه پوه پرمختلونکو او پرائیویسی پاملرونکي د ستونزو راپور ورکولو، کوډ ښه کولو او بدلونونو شریکولو له لارې د دې ملاتړ کوي. Kivach یو بل انتخاب دی چې د دوی پرمختلونکو سره د ځینې cryptocurrencies ډاونلوډ کول ملاتړ کوي. د ذخیره په توګه ښودل کیږي د نندارتون / usbkill په پلیټ کې

د رسنیو

د سنګاري فایلونو په پرتله، ستاسو د انفرادي پیغامونه هم د ساتنې ارزښت لري، او Bitmessage د دې لپاره جوړ شوی دی. دا د 2012 کال کې Jonathan Warren لخوا پیل شوی دی. د بیتکوین د انفرادي جوړښت له امله، دا د مالیې سوداګرۍ په پرتله خوندي، خوندي اړیکو ته تمرکز کوي، او په یو پیرودونکي (P2P) شبکې کې کار کوي - دا د څارنې او censorship ته مقاومت کوي. د باور وړ منځنيانو اړتیا له الرې، دا تضمین کوي چې پیغامونه په خوندي ډول تبادله کیدی شي د سپارلو یا ترلاسه کونکي هډوتري.





د سافټ د cryptographic تکنالوژۍ او یو ځانګړي پیغام توزیع لاره پر بنسټ.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage هم کاروي Proof-of-Work (PoW) د سپیم د مخنیوی، د کاروونکو ته اړتيا لري چې د پیژندنې مخکې د پیژندنې حل کړي. د سافټویر په Windows، macOS، Linux، او FreeBSD کې کار کوي، د لاسرسي لپاره څو ژور ملاتړ کوي.









Bitmessage د MIT لائسنس لاندې کار کوي، کوم چې هر کس ته اجازه ورکوي چې کوډ چیک کړي، ښه کړي یا بدل کړئ. enthusiasts contribute via GitHub, discussing new features and security improvements. Its repository is available as Bitmessage / Pybitmessage په اړه د کوپنچ لخوا د کوپنچ لخوا د کریپټ ډاونلوډ کولو لپاره.

د KIVACH سره ورکړئ!

د Cryptocurrencies ته د GitHub پروژو له لارې سپارښتنه د KIVAC دا یو ساده لاره ده چې د Open-Source پراختیا ملاتړ کړي او په داسې حال کې د اضافي انعامونو ته وده ورکړي. د بدلون پر بنسټ دا پلیټ فارم نه یوازې اجازه ورکوي چې تاسو د کریپټ ډیزاینر ته ورسیږي، بلکه دوی ته اجازه ورکوي چې دوی د دوی وړاندیزونو یوه برخه د نورو پروژو سره شریک کړي چې دوی له دوی پورې اړه لري. دا "کاسټینګ وړاندیز" ماډل تضمین کوي چې د مالیې په پراخه سرچینې اکوسیسټم کې جریان کوي، د ډیری مسلکيانو سره مرسته کوي.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.د سپارلو لپاره، تاسو لومړی اړتيا لري د پولادو بدلون ، چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د cryptocurrencies لکه ETH، USDC، یا WBTC په GBYTE کې تبادله کړئ. که څه هم Obyte د کورني token د کوچني سوداګرۍ لګښتونو لپاره کارول کیږي، Kivach د سپارلو لپاره د مختلفو cryptocurrencies ملاتړ کوي. کله چې ستاسو کیفری چمتو دی، د Kivach پلیټ فارم ته لاړ شئ، د GitHub ذخیره کولو لپاره چمتو کړئ، د مقدار او ارزښت غوره کړئ، او د ځینې کلکونو سره ستاسو ډالۍ ورکړئ.









لکه څنګه چې ډیزاینونکي باید د Obyte پولټ کاروي ترڅو دوی د پیسو له لاسه ورکړي، دا په اسانۍ سره یې ستاسو د سپارلو په اړه اطلاع ورکوي. دا تضمین کوي چې دوی کولی شي د خپل ګټورې ته وده ورکړي او ممکن د نورو پروژو ته یو برخه انتقال کړي. د Kivach کارولو سره، تاسو نه یوازې یو واحد ډیزاینر ملاتړ کوي - تاسو د نوښت او همکارۍ په بشپړ شبکې کې دopen-source سافټویر ته وده ورکړئ!



تاسو کولی شئ په دې لړۍ کې زموږ مخکښ لیستونه هم وګورئ:





5 Open-Source پروژې چې تاسو کولی شئ د Kivach لخوا ډانلوډ کړئ، Episode IV: Privacy Tools

5 Open-source Blogging او لیکنې وسیلهونه چې د KIVACH لخوا وړاندیز شوي دي (Ep V)

5 Open-Source Tools You Can Donate to via Kivach، Episode VI: Decentralized Services

5 د سپارلو سرچینو پروژې چې د کوواچ له لارې د سپارلو لپاره، Episode VII: د وړیا لوبو لپاره!

5 د سایبر امنیت وسایلو لپاره وړیا کارول او د ویا KIVACH ته ډانلوډ کړئ

د 5 وړیا ډاټا د پاکولو او Backup پروژې ته د ویا Kivach ته ډانلوډ کړئ

5 د نړیوالو ټیمونو لپاره د ختیځ سرچینه سافټویر چې د KIVACH لخوا ډانلوډ شي

د دې 5 Must-Try وړیا وسایلو سره خپل ماجراجویی جوړ کړئ

5 د سپارلو سرچینو او وړیا پروګرامونه چې د KIVACH له لارې ډانلوډ شي

د Freepik لخوا د Vector انځور