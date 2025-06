Con la creciente prevalencia de amenazas cibernéticas, como el hacking, el robo de identidad y la vigilancia no autorizada, la información sensible como los detalles financieros, las contraseñas y las comunicaciones privadas pueden caer fácilmente en las manos equivocadas.





La encriptación actúa como un poderoso escudo, transformando los datos en código ilegible que sólo puede ser accedido por partes autorizadas con la clave de descifrado correcta.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





Vamos a explorar una lista de tales herramientas para ayudarle a tomar el control de su privacidad digital. Antes de eso, sin embargo, recuerde que puede donar criptomonedas a sus desarrolladores en GitHub a través de Kivach otra plataforma libre y abierta, disponible para todos.

Veracruz

VeraCrypt es un software de cifrado diseñado para proteger los datos en Windows, macOS y Linux, desarrollado por el grupo de desarrolladores francés IDRIX y lanzado en 2013 como sucesor del proyecto TrueCrypt.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationAl mejorar las vulnerabilidades encontradas en TrueCrypt, VeraCrypt proporciona una seguridad mejorada para aquellos que necesitan una protección fuerte para los archivos sensibles.









Para mantener los datos seguros, Veracruz Utiliza técnicas de cifrado avanzadas, incluyendo AES, Serpent, Twofish y otros cifradores. El proceso de cifrado ocurre en tiempo real, lo que significa que los archivos son cifrados y descifrados automáticamente a medida que se acceden, sin retrasos notables. El software también admite volúmenes ocultos y sistemas operativos ocultos, ofreciendo una negabilidad plausible en situaciones en las que los usuarios pueden ser obligados a revelar contraseñas.





Este software se financia principalmente a través de donaciones de usuarios y contribuciones de la comunidad de código abierto. Organizaciones como el Fondo de Mejora de Tecnología de Código Abierto (OSTIF) y la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información (BSI) también han apoyado auditorías de seguridad para verificar su fiabilidad. Los desarrolladores independientes contribuyen mediante la reparación de errores, la mejora de la seguridad y el mantenimiento de la compatibilidad con el hardware y los sistemas operativos modernos. Donación a través de Kivach .

Bleaches

A veces, el mejor camino para mantener la privacidad es una eliminación digital completa. En este sentido, BleachBit está diseñado para ayudar a los usuarios a limpiar el espacio en el disco y proteger su privacidad borrando de forma segura los archivos no deseados. Primero lanzado en 2008 por Andrew Ziem, fue originalmente construido para Linux antes de expandirse a Windows. El programa es mejor conocido por borrar datos innecesarios como archivos de caché, registros y historial de navegación, asegurando que la información sensible no permanezca en un dispositivo.









Bleaches Escrito en Python y utilizando el marco PyGTK, emplea un lenguaje especializado basado en XML llamado CleanerML para definir reglas de limpieza para diversas aplicaciones.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





Como con la mayoría de las piezas de código abierto, esta se apoya principalmente a través de las contribuciones de la comunidad. Los usuarios apoyan el proyecto mediante la traducción de la interfaz a varios idiomas, la prueba de nuevas características y la presentación de mejoras de código. También pueden donarse a través de tarjetas de crédito, PayPal o criptomonedas. En Kiwi .

El agujero mágico

Creado por Brian Warner y introducido en 2016, esta es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a transferir de forma segura archivos, directorios y fragmentos de texto entre ordenadores. Simplifica el proceso mediante el uso de códigos cortos, legibles por el hombre que tanto el remitente como el receptor deben introducir para establecer una conexión directa.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, El agujero mágico ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









Este software está construido sobre principios criptográficos, en particular el algoritmo SPAKE2, que permite intercambios de claves autenticados por contraseña. Al aprovechar un “Servidor Mailbox” para la coordinación inicial y un “Transit Relay” para las conexiones fallback, permite que incluso los dispositivos sin visibilidad de red directa se comuniquen de forma segura. Los casos de uso primarios incluyen compartir archivos sin exponerlos a riesgos de almacenamiento en la nube, transferir contraseñas de forma segura durante una llamada o enviar claves SSH sin una configuración previa.





La financiación y el apoyo para Magic Wormhole han venido principalmente de contribuyentes independientes. Mientras que existen servidores de relay públicos disponibles, los usuarios y las organizaciones también pueden alojar sus propios para un mayor control. El desarrollo impulsado por la comunidad continúa refinando y expandiendo sus capacidades, asegurándose de que sigue siendo una herramienta valiosa para los usuarios conscientes de la privacidad. Kivach donará criptomonedas a Magic Wormhole Si estás interesado en apoyar el proyecto.

Uzbekistán

En 2013, Ross Ulbricht, fundador de la Ruta de la Seda, Fue arrestado En una biblioteca pública. Mientras dos agentes del FBI falsificaron un spat de amantes cerca para distraerle, otro agente robó su portátil desbloqueado y descargó datos incriminantes en su propia unidad USB. Para evitar escenarios similares, un desarrollador anónimo conocido como 'Hephaest0s' lanzó USBKill en 2014 como una herramienta defensiva. Este software, escrito en Python, está diseñado para actuar como un interruptor de muerte para un ordenador, apagándolo si se detecta una actividad USB no autorizada.





En su núcleo, este software monitora continuamente los puertos USB para conexiones inesperadas.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.Los usuarios pueden blanquear dispositivos específicos para evitar desencadenantes accidentales. Más allá de los escenarios de aplicación de la ley, Uzbekistán Es útil para proteger los datos sensibles contra el robo, bloquear la inyección de malware o proteger los servidores contra el acceso no autorizado.Un uso alternativo único consiste en llevar una tecla USB en una correa; si se elimina forzadamente, el sistema se apaga inmediatamente.









Como un proyecto de código abierto alojado en GitHub, USBKill depende de las contribuciones de la comunidad en lugar de la financiación tradicional. desarrolladores conscientes de la seguridad y defensores de la privacidad lo apoyan reportando problemas, mejorando el código y compartiendo modificaciones.Kivach es otra opción para apoyar a sus desarrolladores donando algunas criptomonedas. SiguienteSiguienteHephaest0s/usbkill en la plataforma.

BitMessage

Más allá de los archivos tradicionales, también vale la pena proteger tus mensajes privados, y Bitmessage fue creado para ese fin. Esta es una plataforma de mensajería descentralizada lanzada en 2012 por Jonathan Warren. Inspirado por la estructura descentralizada de Bitcoin, se centra en la comunicación segura y privada en lugar de las transacciones financieras, y opera en una red peer-to-peer (P2P) -lo que lo hace resistente a la vigilancia y la censura. Al eliminar la necesidad de intermediarios de confianza, se asegura que los mensajes pueden ser intercambiados de forma segura sin revelar la identidad del remitente o del destinatario.





The software Se basa en técnicas criptográficas y un método único de distribución de mensajes.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage también emplea Proof-of-Work (PoW) para prevenir el spam, requiriendo que los usuarios resuelvan puzzles computacionales antes de enviar mensajes.El software se ejecuta en Windows, macOS, Linux y FreeBSD, soportando varios idiomas para la accesibilidad.









Bitmessage opera bajo la licencia MIT, permitiendo a cualquiera comprobar, mejorar o modificar el código.Los entusiastas contribuyen a través de GitHub, discutiendo nuevas características y mejoras de seguridad. bitmessage/pybitmessage para donaciones de criptomonedas a través de Kivach.

¡Dona con Kivach!

Donar criptomonedas a proyectos de GitHub a través de Kiev Es una forma sencilla de apoyar el desarrollo de código abierto al tiempo que fomenta otras contribuciones. Basado en La plataforma no solo le permite enviar criptografía a los desarrolladores, sino que también les permite compartir una parte de sus donaciones con otros proyectos de los que dependen. Este modelo de “donación en cascada” asegura que el financiamiento fluya a través del ecosistema de código abierto, ayudando a múltiples contribuyentes a lo largo del camino.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.Para hacer una donación, primero necesitas Cambio de cartera , que puede financiar fácilmente intercambiando criptomonedas como ETH, USDC o WBTC por GBYTE. Aunque el token nativo de Obyte se utiliza para pequeñas tarifas de transacción, Kivach apoya varias criptomonedas para donaciones. Una vez que su billetera esté lista, visite la plataforma Kivach, busque un repositorio de GitHub, elija la cantidad y la moneda, y envíe su contribución con solo unos pocos clics.









Dado que los desarrolladores deben usar una cartera Obyte para retirar sus fondos, es útil notificarles de su donación. Esto les garantiza que puedan reclamar sus ingresos y potencialmente pasar una parte a otros proyectos. Al usar Kivach, no está apoyando solo a un desarrollador, ¡está alimentando una red entera de innovación y colaboración en software de código abierto!



