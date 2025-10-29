QuickSwap інтегрує Perpetual Hub Ultra від Orbs, приводячи торгівлю Perps інституційного рівня до основи

Тель-Авів, Ізраїль, 28 жовтня 2025/Chainwire/--Orbs, провідний постачальник інфраструктури Layer-3, сьогодні оголосив, що QuickSwap, один з найстаріших децентралізованих обмінів в DeFi, інтегрував Perpetual Hub Ultra, що працює на Orbs. Інтеграція впроваджує торгівлю перспективними термінами на інституційному рівні на базі, що означає ще одне велике розгортання модульної інфраструктури Orbs Layer-3 у провідних DEX. Завдяки цій інтеграції, користувачі QuickSwap отримують доступ до глибокої ліквідності, налаштуваного впливу та ефективного виконання в рамках повністю керованого, модульного набору перп. Побудований у співпраці з Symm.io, Perpetual Hub Ultra ефективно запускає ліквідність для децентралізованих бірж, що дозволяє їм запускати швидше і з оптимальним досвідом користувача з першого дня. Ultra надає все, що потрібно DEX, щоб запустити високопродуктивну платформу, включаючи хеджування, ліквідацію, оракули та професійний інтерфейс користувача. Після інтеграції, Ultra дозволяє маршрутизацію ліквідності як з Onchain, так і з офшорних джерел, включаючи великі централізовані обміни, такі як Binance, що дає протоколам доступ до глибокого виконання без складного розвитку backend. Упакувавши повну перпінфраструктуру в модульний шар інтеграції, Ultra дозволяє біржам, агрегаторам і фронт-ендам розгортати торговельні продукти на інституційному рівні з мінімальним інженерним навантаженням і швидким часом на ринок. Інтеграція також розширює рекорд успішних розгортань Layer-3 Orbs після прийняття його попередніх впроваджень Perpetual Hub по всій екосистемі DeFi. Perpetual Hub Ultra приносить торгівлю, засновану на намірах, на вічні терміни, що дозволяє новим торговим місцям відповідати продуктивності та гнучкості централізованих платформ, зберігаючи децентралізацію та безпеку. Про QuickSwap QuickSwap був розроблений для вирішення проблем високих тарифів на газ і повільних транзакцій, що зустрічаються в інших децентралізованих біржах, особливо на Ethereum. Запущений в жовтні 2021 року, QuickSwap використовує рішення для масштабування Layer 2 мережі Polygon, щоб запропонувати користувачам швидші та дешевші транзакції. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Про орбіту Orbs - це децентралізований блокчейн Layer-3 (L3), розроблений спеціально для просунутої торгівлі на ланцюзі.Використовуючи консенсус Proof-of-Stake, Orbs діє як додатковий шар виконання, полегшуючи складну логіку та сценарії за межами рідних функціональностей розумних контрактів. Протоколи, що працюють на основі Orbs, такі як dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub і Perpetual Hub, розширюють межі DeFi і технології розумних контрактів, вводячи виконання на рівні CeFi в торгівлю на ланцюзі. Дізнайтеся більше: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Контакти Ран Хаммер Привіт@orbs.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма