QuickSwap د Orbs Perpetual Hub Ultra انټرنېټ کوي، د ادارو درجه Perps سوداګریزو ته بنسټ ورکوي

Tel Aviv، اسرائيل، د اکتوبر 28، 2025/Chainwire/--Orbs، مخکښ Layer-3 زیربنا عرضه، نن اعلان کړ چې QuickSwap، په DeFi کې تر ټولو اوږد عمر لرونکي dezentralized تبادلې یو، د Perpetual Hub Ultra، چې د Orbs له خوا د بریښنا د جوړولو شامل دي. د انټرنېټ د انټرنېټ په کچه perpetual ترانسپورت سوداګرۍ ته Base، د Orbs د ماډولر Layer-3 انټرنېټ د مخکښ DEXs په پرتله یو بل لوی پلورل ته وده ورکړي. د دې انډول کولو له لارې، QuickSwap کاروونکو ته په بشپړه توګه مدیریت شوي، ماډولیک perps کڅوړه کې د عمیق توازن، customizable leverage، او اغیزمن execution ته لاس رسیږي. د Orbs د dezentralized validator د شبکې له خوا د سیسټم له لارې، د سوداګرۍ تجربه وړاندې کوي چې په چڼاسکه کې شفافیت سره د CeFi کچه د کړنو یوځای کوي. د Symm.io سره په همکارۍ کې جوړ شوی Perpetual Hub Ultra په اغیزمنه توګه د تبادلې تبادلې لپاره توازن bootstraps کوي، د دوی لپاره له لومړي ورځ څخه د ګرځنده تجربې سره چټک کړي. Ultra هر څه وړاندې کوي چې د DEX لپاره اړتیا لري چې د لوړ کړنو perps پلیټ فارم، په شمول د ساتنې، liquidation، oracles، او د مسلکي کچه UI. کله چې یوځای شوی، Ultra د انچین او آفچین سرچینې، په شمول د عمده مرکزي تبادلې لکه Binance، د پروتوکولونو ته د پیچلي backend پراختیا پرته د عمیق عملیاتو ته لاس رسی وړاندیز کوي. د بشپړ perps انستافورټ په یو ماډولر انټرنټ کټګورۍ کې بسته کول، Ultra د تبادلې، aggregators، او frontends ته اجازه ورکوي چې د انټرنیټي کچه د سوداګرۍ محصولات سره لږ تر لږه انجنیري overhead او چټک وخت بازار ته وده ورکړي. د انټرنېټ په داسې حال کې چې د لومړي Perpetual Hub انټرنټونو په DeFi اکوسیسټم کې تصویب کولو وروسته د Layer-3 پراختیا په بریالیتوب کې د Orbs ریکارډ پراختیا کوي. Perpetual Hub Ultra به د اټکل پر بنسټ د سوداګرۍ لپاره د اټکل پر بنسټ د سوداګرۍ ته اجازه ورکوي، د نوي سوداګرۍ ځایونو ته اجازه ورکوي چې د مرکزي پلیټ فارمونو د فعالیت او انعطافاتو سره مطابقت کوي په داسې حال کې چې د dezentralization او امنیت ساتل کیږي. د QuickSwap QuickSwap ډیزاین شوی چې د لوړ ګازو فیسونو او په نورو dezentralized تبادلې کې شتون لري چې په ځانګړي ډول په Ethereum کې شتون لري. په اکتوبر 2021 کې پیل شوی، QuickSwap د Polygon شبکې د Layer 2 کثافاتو د حلونو څخه ګټه ورکوي ترڅو کاروونکو ته چټک او ارزانه تبادلې وړاندې کوي. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ په اړه Orbs Orbs ده یو dezentralized Layer-3 (L3) blockchain چې په ځانګړې توګه د پرمختللي onchain سوداګرۍ لپاره ډیزاین شوي. د Proof-of-Stake موافقیت کارولو سره، Orbs د بشپړولو کچه په توګه کار کوي، د پیچلي منطق او سکرپټونو لپاره د سمارټ کنټرولونو اصلي فعالیتونو څخه ډډه کوي. Orbs-powered پروتوکولونه لکه dLIMIT، dTWAP، Liquidity Hub، او Perpetual Hub د DeFi او سمارټ کنټرول تکنالوژۍ محدودیتونو ته وده ورکړي، په Onchain سوداګرۍ کې د CeFi کچه execution رامینځته کړي. نور معلومات: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ اړیکه د هیمر سلام@orbs.com

دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ.