Створення платформи аналізу даних для оптимізації сектору тимчасової праці

Надано експертизу

Розробка продукту та контроль якості

Промисловість

вербування

Клієнт

Наш клієнт, стартап DaaS (Data-as-a-Service) із Великобританії, має на меті зробити революцію у сфері найму персоналу. Вони запустили централізовану платформу, зосереджену на оптимізації управління витратами, посиленні контролю та забезпеченні відповідності між тимчасовими працівниками. Ця платформа служить каталізатором між агентствами, роботодавцями та працівниками, підвищуючи взаємодію, прозорість і довіру.

Виклик

Тимчасова робоча сила відіграє значну роль у багатьох компаніях у Великій Британії, у деяких організаціях вона становить від 20% до 50% від загальної кількості робочої сили. Незважаючи на постійне зростання з року в рік, важливість ефективного управління тимчасовою працею часто недооцінюється.





Маючи понад 25 років досвіду роботи в індустрії підбору персоналу, наш клієнт з перших рук зрозумів проблеми, з якими стикається індустрія тимчасового найму персоналу.





Комплексний аналіз показав, що галузева модель тимчасового найму персоналу за своєю суттю була недосконалою та застарілою, їй бракувало прозорості та узгодженості. Тому тимчасові працівники та їхні роботодавці зіткнулися зі значними проблемами у співпраці.

Наш клієнт намагався вирішити деякі значні проблеми -





Проблеми управління робочою силою та заробітною платою

Високий рівень вибуття, низька залученість працівників і зниження продуктивності.

Розбіжності між фактичними оплачуваними погодинними ставками та фіксованими погодинними ставками агентства. Опитування показало, що прибутки агентства можуть бути в середньому на 60% вищими за фактичні понесені витрати.

Такі фактори, як низька середня тривалість робочого часу, вступні прийоми в середині тижня та низький розмір пенсії, сприяли сірій маржі, що призвело до того, що роботодавці переплачували агентствам.

Крім того, коли робочі години змінювалися, змінювалися і витрати на національне страхування (NI) і пенсії, що ускладнювало обчислення витрат.



Проблеми управління даними

Кінцеві наймачі не мали доступу до точних даних про свою тимчасову робочу силу.

Дані про робочу силу часто зберігалися в кількох відключених силосах всередині агентств, що вимагало ручного зіставлення.

Агентства працювали ізольовано без спільного обміну даними, що збільшувало ризики не помічати критичні проблеми.

Погана цілісність даних погіршувала процес прийняття рішень, перешкоджаючи оптимізації робочої сили, зниженню витрат і розвитку бізнесу.



Виклики, з якими стикається тимчасова робоча сила

Посилення трудової експлуатації, прикладом якого є подовжений робочий день і недостатні перерви.

Тимчасовим працівникам не вистачало безпечного місця, щоб висловити свої занепокоєння або повідомити про будь-які проблеми.

Не було певної платформи для сприяння підвищенню кваліфікації тимчасових працівників.

Погана комунікація та співпраця між тимчасово прийнятими на роботу та основним персоналом створили додаткові проблеми.



Клієнт хотів вирішити вищезазначені проблеми шляхом розробки централізованої платформи аналізу даних.

Рішення

Зрозумівши проблеми, стало зрозуміло, що сектор тимчасового найму потребує централізованої платформи для оптимізації витрат, контролю та відповідності тимчасовим працівникам.





Крім того, існувала нагальна потреба надати тимчасовим працівникам збагачений досвід, забезпечуючи їхню роботу в безпечному та сприятливому середовищі, яке визнає їхній внесок і цінує їх внесок. Отже, платформа, яка надає пріоритет залученості співробітників, була важливою.





Засновники поділилися своїм баченням такої централізованої платформи, і Maruti Techlabs втілила їхню ідею в життя, розробивши платформу онлайн-аналітики даних і простий у використанні мобільний додаток. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш блог про тенденції аналітики даних і бізнес-аналітики для вашого бізнесу.





Наша команда інженерів допомогла їм концептуалізувати, спроектувати та розробити платформу, починаючи від визначення ідеї під час 7-денного комплексного семінару й закінчуючи мозковим штурмом планів реалізації.









Ось докладний погляд на підхід Maruti Techlabs до виконання цього проекту:





1. Семінар з відкриття проекту





Ми розпочали з семінару динамічних відкриттів. Протягом 7-денного навчального семінару ми досліджували вимоги до проекту та технологічні ідеї, щоб створити комплексний план проекту. Цей семінар був ключовим у створенні основи проекту, сприяючи спільному розумінню між клієнтом і Maruti Techlabs.





Ми використали метод MoSCoW , щоб класифікувати характеристики продукту за чотирма різними рівнями важливості: обов’язково мати, потрібно мати, можна мати та не мати.





Семиденний семінар завершився тим, що ми розробили детальний проект із описом дизайну проекту, стратегії розвитку та дорожньої карти для подальшого розвитку.





2. Створення спеціальної команди розробників програмного забезпечення





Окресливши чітко визначену дорожню карту, ми створили стек архітектурного дизайну та технологій. Щоб узгодити потреби проекту, ми обрали архітектуру EC2 (Elastic Compute Cloud) для розгортання та RDS (Relational Database Service) для бази даних.

Ми обрали ReactJS для інтерфейсу та NodeJS для серверної частини та сформували кваліфіковану команду розробників програмного забезпечення, щоб привести проект до успіху.





Наш процес набору команд розробників ґрунтується на трьох основних принципах:

Попередня співпраця: розробники, які працювали разом у минулому, сприяють більш плавній динаміці команди.

розробники, які працювали разом у минулому, сприяють більш плавній динаміці команди. Відповідність навичок: розробники, які володіють точними навичками, необхідними для виконання проекту.

розробники, які володіють точними навичками, необхідними для виконання проекту. Різноманітний досвід: команда з різним рівнем досвіду, яка пропонує всебічне поєднання старших і молодших талантів для всебічної перспективи.





Для безперебійного виконання цього проекту ми зібрали команду, що складається з 3 фронтенд-розробників, 3 бекенд-розробників, одного інженера DevOps та інженера з контролю якості. Цією командою керував досвідчений архітектор програмного забезпечення та керував досвідчений технічний менеджер проекту.





3. Створення каркасів





Після завершення розробки високорівневої архітектури проекту наша команда працювала над розробкою каркасів за допомогою Figma. Каркасне моделювання допомогло нам окреслити макет системи, структуру та функціональність.





Наші технічні архітектори та інженери спільно створювали діаграми потоків даних, діаграми та карти сайту. Це допомогло нам створити структуроване представлення логіки, процесів і навігації системи.





4. Розробка програми





Ми успішно зміцнили структуру, логіку та дизайн із схваленням клієнта на етапі каркасної розробки. Згодом наші розробники розпочали розробку MVP (мінімально життєздатний продукт). MVP послужив важливою першою віхою для збору відгуків клієнтів і розуміння, бездоганно інтегрованих у наступні етапи циклу розробки.





Основні функції, які були частиною рішення -





Виконання динамічних розрахунків вартості







Індустрія тимчасового найму персоналу дуже трансакційна. Він включає в себе кілька параметрів, у тому числі збір, норми робочого часу (WTR), національне страхування (NI) і пенсію, що ускладнює розрахунок заробітної плати.





Ми співпрацювали з основною командою клієнта, щоб розробити математичні формули, які враховували б високий рівень складності, зберігаючи при цьому точність розрахунків вартості робочої сили в реальному часі. Ці формули були інтегровані в програмне забезпечення нашими бек-енд-розробниками, таким чином дозволяючи кінцевим наймачам обчислювати динамічні витрати на робочу силу одним клацанням миші.





Розробка налаштованих інформаційних панелей для аналізу даних

Вирішуючи потребу в комплексному перегляді тимчасових даних про робочу силу, ми розробили систему управління робочою силою, яка базується на бізнес-аналітиці. Він перетворював дані аналізу людей у режимі реального часу на інтелектуальну інформацію.









Крім того, інформаційні панелі аналітики персоналу виявили приховані шаблони, які виявилися безцінними для формування стратегічних рішень та оптимізації тимчасової робочої сили.





Інформаційні панелі надавали зведене уявлення про:

Аналітика діяльності Аналіз робочої сили Аналіз випускників Агентський аналіз







1. Аналітика діяльності





Ми розробили серію спеціальних аналітичних панелей, які пропонують повну прозорість критичних показників, таких як виконання змін, втрачені зміни, витрати та години роботи.





2. Аналіз робочої сили





Інформаційна панель аналізу робочої сили, яку ми підготували, надала цінну інформацію про дані про робочу силу, як-от використання пулу та змін. Це сприяло оптимізації тимчасової робочої сили.





3. Аналіз вибулих





Ми також створили інформаційну панель тих, хто залишився, що допомогло рекрутерам виявити приховані закономірності у тимчасовій робочій силі, сприяючи більш стратегічній взаємодії з агентствами-партнерами.





4. Агентський аналіз





Інформаційна панель аналізу агентства допомогла оптимізувати процес установлення контрольних показників і порівняння KPI послуг між групами агентств. Це спростило операції та дозволило розподілити ресурси між найефективнішими постачальниками.





Створення рейтингової системи





Вирішуючи потребу в справедливій системі оцінювання в галузі тимчасової праці, ми створили просту, але дуже ефективну систему рейтингу, яка дала змогу роботодавцям оцінювати працівників, визнавати їхні досягнення та відстежувати результати.





Система аналізувала час служби співробітників і створювала детальні демографічні звіти. Це допомогло роботодавцям прийняти обґрунтовані рішення щодо найму та сприяло співпраці.









Розробка мобільного додатку





Щоб полегшити роботу співробітників, ми розробили мобільну програму, яка зосереджена на зручності користувача. Ця програма сприяла безпроблемній взаємодії між тимчасовими працівниками, основним персоналом і кінцевими наймачами.





Тепер роботодавці можуть висловлювати вдячність тимчасовим працівникам за їхню видатну роботу та надсилати персоналізовані повідомлення, щоб відзначити дні народження, віхи служби та досягнення. Це створило середовище, де тимчасові працівники відчували причетність, їх цінували та мали платформу для висловлення своїх думок і думок.









Ось деякі з найважливіших функцій програми:





Деталі роботи співробітників . Тимчасові працівники можуть переглядати в додатку свою загальну зміну, нагороди, значки та визнання.

. Тимчасові працівники можуть переглядати в додатку свою загальну зміну, нагороди, значки та визнання. Цифрове резюме працівника Додаток збирає цифрове резюме тимчасових співробітників, демонструючи їхню ключову інформацію, як-от історію роботи, досягнення, навички, навчання, визнання та нагороди. Крім того, програма може автоматично записувати та оновлювати резюме, додаючи нові досягнення та досягнення.

Додаток збирає цифрове резюме тимчасових співробітників, демонструючи їхню ключову інформацію, як-от історію роботи, досягнення, навички, навчання, визнання та нагороди. Крім того, програма може автоматично записувати та оновлювати резюме, додаючи нові досягнення та досягнення. Вдячність співробітників Щоб сприяти залученню та утриманню співробітників, ми додали функцію в програму, яка дозволяла роботодавцям і менеджерам надсилати прямі повідомлення з оцінкою відданості та виконання робіт працівниками.

Щоб сприяти залученню та утриманню співробітників, ми додали функцію в програму, яка дозволяла роботодавцям і менеджерам надсилати прямі повідомлення з оцінкою відданості та виконання робіт працівниками. Відгуки працівників Створення безпечного середовища для працівників було однією з головних цілей цього проекту. Для цього ми створили функцію зворотного зв’язку співробітників, за допомогою якої вони можуть оцінити свій досвід роботи в агентстві та місці роботи. Крім того, це дозволило їм анонімно висловити свої занепокоєння щодо нерівності в оплаті праці, понаднормової роботи та інших питань.

Створення безпечного середовища для працівників було однією з головних цілей цього проекту. Для цього ми створили функцію зворотного зв’язку співробітників, за допомогою якої вони можуть оцінити свій досвід роботи в агентстві та місці роботи. Крім того, це дозволило їм анонімно висловити свої занепокоєння щодо нерівності в оплаті праці, понаднормової роботи та інших питань. Робочі комунікації Додаток ідеально інтегрує робочі комунікації, забезпечуючи єдину платформу для всіх, щоб підключатися, взаємодіяти та співпрацювати через дошки оголошень або особисті повідомлення.

«Maruti Techlabs пристрасно прагне створювати якісні продукти, постійно дотримуючись термінів. Ми завжди відчували, що знаходимося на одній хвилі й маємо одну мету, що було дуже свіжим». - технічний директор

Спілкування та співпраця

Ми проводили щомісячні дзвінки з керівництва, зв’язуючись із їх основною командою через Slack. Ми також мали кожні два тижні дзвінки за участю керівництва Maruti Techlabs, включаючи генерального директора, директора, менеджера проекту та основних членів команди клієнта.





Наші розробники прийняли фреймворк розробки Agile, щоб пришвидшити процес доставки програмного забезпечення та адаптувати його до нових пріоритетів клієнта. Прийнявши 2-тижневий цикл спринту, команда спільно визначала завдання на початку кожного спринту та працювала разом для досягнення поступових цілей. Цей гнучкий підхід сприяв регулярному зворотному зв’язку та погодженню, забезпечуючи безперервне узгодження між очікуваннями проекту та його виконанням.





Вибір інструментів також сприяв безперебійному спілкуванню та управлінню проектами. Jira використовувався для ефективного управління проектами, тоді як Slack служив основною платформою для повсякденного спілкування та узгодження. Дзвінки Zoom були інтегровані в робочий процес для регулярних зустрічей, включаючи щоденні зустрічі, ретроспективи спринтів і сеанси догляду за клієнтом.





Така структурована співпраця забезпечила добре керування всіма аспектами проекту, сприяючи чіткій комунікації та своєчасній відповіді протягом усього процесу розробки.

Технологічний стек





Результат

Реалізація цього проекту призвела до значних трансформацій у відділах. Варті уваги відгуки та відгуки були отримані від наступних відділів -





Відділи кадрів. Програма дозволила відділам кадрів пришвидшити процес адаптації, найняти відповідних кандидатів і підвищити рівень утримання в компанії, зробивши критичні дані про співробітників, як-от історію роботи, досягнення та рейтинги роботодавців, легко доступними.

Програма дозволила відділам кадрів пришвидшити процес адаптації, найняти відповідних кандидатів і підвищити рівень утримання в компанії, зробивши критичні дані про співробітників, як-от історію роботи, досягнення та рейтинги роботодавців, легко доступними. Фінансові відділи - Додаток автоматизував розрахунок заробітної плати тимчасових працівників шляхом відстеження годин зміни в режимі реального часу. Він також взяв до уваги тип зайнятості та змінні, такі як пенсія, національне страхування (NI) і положення про робочий час (WTR).

Додаток автоматизував розрахунок заробітної плати тимчасових працівників шляхом відстеження годин зміни в режимі реального часу. Він також взяв до уваги тип зайнятості та змінні, такі як пенсія, національне страхування (NI) і положення про робочий час (WTR). Операції. Додаток оптимізував процеси, підтримуючи навчання, підвищення кваліфікації та співпрацю з колегами. Це допомогло у вихованні нових талантів, підвищенні залученості та оптимізації робочої сили.

Додаток оптимізував процеси, підтримуючи навчання, підвищення кваліфікації та співпрацю з колегами. Це допомогло у вихованні нових талантів, підвищенні залученості та оптимізації робочої сили. Агентство-партнери. Програма допомогла агентствам надавати неперевершені послуги своїм клієнтам, аналізуючи ключові показники співробітників, оптимізуючи робочу силу, підбираючи ідеальних кандидатів і працюючи над цінними відгуками.

Програма допомогла агентствам надавати неперевершені послуги своїм клієнтам, аналізуючи ключові показники співробітників, оптимізуючи робочу силу, підбираючи ідеальних кандидатів і працюючи над цінними відгуками. Тимчасові колеги. Багатомовний мобільний додаток надав тимчасовим працівникам платформу, на якій їхню роботу визнавали, їхні відгуки чули, а їхні проблеми вирішували завчасно.





Інформаційні панелі аналітики персоналу призвели до зменшення виплати праці, дозволивши роботодавцям перейти від фіксованих тарифних карток агентства до фактичних понесених витрат на наймання. Крім того, це допомогло оптимізувати ефективність робочої сили та знизити витрати на робочу силу без будь-яких збоїв у бізнесі.





Мобільний додаток дозволив співробітникам ділитися відгуками за допомогою імпульсних і регулярних опитувань, що призвело до позитивних змін у культурі роботи, що зрештою сприяло більшому утриманню та задоволенню працівників. Він підтримував мультимедійний контент, зображення та відео та дозволяв співробітникам отримувати якісний контент рідною мовою.





Завершивши цю успішну співпрацю, Maruti Techlabs і клієнт продовжують співпрацю з метою подальшого вдосконалення продукту на основі цінних відгуків клієнтів. Використовуючи наші послуги аналітики даних , ми надаємо корисну інформацію для вдосконалення платформи, гарантуючи, що вона відповідає змінним вимогам ринку. Обидві команди продовжують тісно співпрацювати, прагнучи досягти спільної мети – підняти глобальний сектор тимчасового найму.

Наш процес розробки

Ми дотримуємося найкращих практик Agile, Lean і DevOps, щоб створити чудовий прототип, який реалізує ідеї ваших користувачів завдяки співпраці та швидкому виконанню. Наш головний пріоритет – швидка реакція та доступність.





Ми справді хочемо бути вашою розширеною командою, тож окрім регулярних зустрічей, ви можете бути впевнені, що кожен із наших членів команди знаходиться на відстані одного телефонного дзвінка, електронного листа чи повідомлення.









Чому Maruti Techlabs?

Нашому клієнту потрібна була компанія, яка могла б реалізувати складну бізнес-логіку та створювати програмні продукти, орієнтовані на користувача, на основі глибокого розуміння їхніх вимог. Maruti Techlabs виділявся як ідеальний варіант.





Клієнт ініціював вибір постачальника шляхом ретельного вивчення кількох провідних компаній з розробки програмного забезпечення , зокрема Maruti Techlabs. Наше портфоліо, рекомендації клієнтів і відповідний досвід створення подібних платформ допомогли нам забезпечити місце в їх ретельно підібраному списку потенційних постачальників.





Наша швидка відповідь на їхній запит на інформацію (RFI) також залишила сприятливе перше враження та зміцнила їхню впевненість у наших силах. Ми конкурували з вісьмома іншими постачальниками й успішно перейшли до етапу запиту пропозицій (RFP).





Ретельна оцінка відповідей на запити про пропозиції та широкі консультації з відділами продажів, бізнес-аналітиками та командами розробників зробили Maruti Techlabs їхнім найкращим вибором. Згодом ми організували 7-денний дослідницький семінар, щоб глибше заглибитися в особливості проекту.





7-денний семінар з відкриттів залишив незабутнє враження на клієнта. Вони всебічно оцінили наші технічні знання, можливості доставки, ціни та якість.

«Maruti Techlabs отримала високу оцінку за оперативність, перевірений досвід, технічні та бізнес-знання, надійність команди та наявність кваліфікованих ресурсів», – технічний директор