Довга тінь нещасного батька

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories є частиною серії HackerNoon's Book Blog Post. Ви можете перейти до будь-якої глави цієї книги тут. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XI: The Baronet's Firstborn Дивовижні історії супернауки, лютий 2026 року: Маври та Фен, т. 1 (з 3) - Розділ XI Перший народжений баронець By J. H. Riddell Але як жахливий матрос, кидаючи на груди завжди неспокійного, завжди зрадницького, океану, з силою і головою прилягає до тривожного масти, хоч високі бурі оточують його, і штовхає, а нижче лежить певна, певна спокійність могили, так бідний баронет рішуче захопив об'єм життя, можливо навіть з більш твердим зчепленням, ніж він міг би зробити, його численні сторінки містили історію існування, присвяченого добру і благополуччю своїх товаришів. Як раб прагне до свободи, як бідний баронет прагне до миру, як втомлюючий павук до відпочинку, як потопаючий ловить в потягах, як Незважаючи на те, що життя для нього було просто безглуздим життям, він вирішив «витягти з нього максимум», як і з усього іншого: золото було єдиною річчю, про яку він піклувався, і для того, щоб продовжувати його набувати, життя було необхідним; і тому він дотримувався останнього і накопичував першого з наполегливістю, яка, якщо б була використана в кращій справі, зробила б його невимовним благодійником для свого роду. Зморшки на власному висушеному обличчі росли щодня глибше; лінії під очима і навколо рота ставали більш чіткими і фіксованими, ніби вони були вишиті там; викриті вени на його високому вузькому чолі виглядали, незважаючи на солону шкіру, яка лише частково приховувала їх, як колючі рептилії, що блукали через його тіло; його руки здавалися більш схожими на палиці; довгі безбарвні нігті лежали в його очах, як нігті; його тон став гіршим і жорсткішим; його крок був більш невизначеним і швидким, ніж будь-коли раніше; його темперамент був більш нестерпним; його настрій більш мінливий; його дух був Як мало людей служить Богові Він ніколи не намагався неможливого завдання служити двом господарам; але, взявши Маммона за свого, працював і рабом і працював на його пропозицію з п'ятдесять разів більшою енергією і рішучістю, ніж ті, хто стверджує, що зберігає скарби для себе в тій землі «де ні мох, ні ржа не корумповує, і де злодії не проривають і не крадуть». Його їх Як очікують люди, які прагнуть того, про що вони не наважилися говорити - з зовнішньою терпінням, з інтенсивною дратівливістю, з лихоманкою спраги, і темним серцем, і темнішим повагою; врятований від повного руйнування однією доброю метою, одним несексуальним об'єктом, який він прагнув отримати, не заради себе, а заради Генріха. Багато доброзичливих людей, як їх зазвичай називають, постійно планують щедрі і благодійні проекти, але ніколи не виконують їх; а інші, зачаровані своєю словесною доброзичливістю, приймають волю за діло, і думають краще про таких порожніх розмовників, ніж про своїх тихих товаришів, які взагалі не говорять і багато діють. Він не мав ні надії, ні талантів свого брата, але мав непереможну завзятість, або клейкість, настрою, що змушувало його, коли він коли-небудь роздумував про будь-яку точку, дотримуватися її з непереборною завзятістю.Можливо, через роки, - це може бути наприкінці життя, - перед ним можуть з'явитися інші і яскравіші перспективи, можуть з'явитися перешкоди, можуть з'явитися труднощі, але це було для нього набагато те ж саме: 199 він ходив осторонь, або навколо, або навпроти; він стояв, або рухався; але яким би шляхом він не йшов, він ходив. Щоб тримати очі постійно зафіксовані на об'єкті, який він колись вирішив досягти, і ніколи на хвилину не відволікати свій погляд від його роздумів.Для такої природи, це було питання невеликого значення, що він вирішив, що варто прагнути або чекати в житті. Це означає, що те, що вони вирішують зробити сьогодні, означає не в найменшому, як це цілком точно не буде зроблено завтра: але, з людиною, чиї рішення не повинні бути потрясені, це майже стає справою тимчасового і вічного благополуччя, що він буде вирішувати добре, або інакше взагалі не; бо, якщо погане буде обрано, він не може, в руках того, хто благословенний або проклятий таким темпераментом, працювати для чогось іншого, крім зла; і, якщо добро буде прийнято, він ніколи не може, навіть через нещасний випадок, виявитися повністю хворим. В його характері За наслідками Таким чином, від працездатного м'яса утримується той, хто, незважаючи на те, що багато зла потрапило в розум Ернеста, мав право отримати частину володіння його душею; тому один, орієнтований, а інший хмарний, його життя: його серце нагадувало хмарний океан, наповнений задишкою нездоровими думками і небезпечними бажаннями, але ніколи не змішувався, одна крапля солі ніколи не змішувалася з іншою: як швидкий гірський потік, що перетинається через потоп, Генрі ніколи не ставав свіжим, ні свіжий, ні свіжий, а пілот все ще тримав частину своєї природи чистою і бездоганністю. як у природному світі, так і в мора У той час як він сподівався, що навіть той самий мертвий батько, Ернест Іврайн, хоч він міг щось втратити, напевно, отримав би багато; але він вирішив трохи витримати драму існування свого батька, поки завіса, нарешті, не впаде на останній акт нескінченної частини.І в той час як він втомився над сценою за сценою того, що деякі вважають комедією, а інші трагедією - життям, він намагався диверсифікувати випадки свого власного існування трохи, серйозно працюючи над планом, який він сформував для просування Генріха того ранку, коли вони розлучилися.Часто, коли він спав, той ангел-відправник, який відвідує мільйони бід Більшість з нас відчувають дивовижну схильність до віри в твердження «де є воля, там є шлях», але ніхто не може заперечувати, що тим самим способом часто доводиться найбільш відчайдушно нудною і круглою дамою, яку ми називаємо нашою матір'ю - Природою - з половиною унцією безцінного товару, з якою він рідко зустрічався, завжди з якою слід з повагою молитися, - відрізаний здоровий глузд.Але, хоча він робив якийсь спосіб, він виявив, що його зусилля настільки схожі на те, що він намагався розрізати дерев'яну ложку ножем, що п'ятдесят раз він відмовився б від своїх зусиль у відчайдушному і Коли Ернест усвідомив цей факт, він здивувався, що він ніколи раніше не розкривався його розумінню, і став, не як Німрод, могутнім мисливцем, а любительським фермером, який розвивався у всіх видах сільськогосподарських таємниць, який дізнався цінність овець, вагу того єврейського жаху — свині, ринкову вартість корови, і, перш за все, красу і вартість найкращого серед тварин — коня. Це, мабуть, не дуже бажано для будь-якого джентльмена, щоб стати «професійно досвідченим» в цьому останньому моменті, оскільки знання гонщиків і знайомство з тим численним і погано відомим класом, званий «jobbers», зазвичай приносить людей в компанію, де, щоб сказати найменше, вони краще не бути, і не нерідко веде їх до того неприємного фіналу, суд банкрутства. Але Ернест Іврайн теж був пишався і зарезервований, щоб коли-небудь дружити, або, швидше за все, родичі, своїх нижчих: ніхто не міг стверджувати, що його знайомі були остлерами, що його залізниця була стабільною, його співробітники чоловіки 20 Не хотілося, щоб серед його зв'язків були ті, хто колись називав його найманцем, хоч і безжальним, за дрібниці, які можуть впасти на його жадібну руку зі столу смерті, а тепер з гнівом зневажаючи називав його «джентльменом-конячою»: але, якщо він зробив себе в найменшій мірі відкритим для такої звинувачення, то, безсумнівно, вчинок, в даному випадку, виправдовував засоби; бо ніщо не могло бути більш благородним, ніж допомога борючому братові; і якщо торгівля чорними, сірими, коричневими і чотириногими не є найшанованішою професією в світі, це не гірше, ніж багато інших, якщо слідувати Сер Ернест сміявся над тими, хто представляв, що його син справедливо розпочав гонку по тій дорозі, яка всесвітньо визнається, що веде до руйнування. „В цьому хлопцеві є більше, ніж я коли-небудь думав”, – сказав він; „воно робить Рай реальною вартістю: він дає мені весь прибуток, і я даю йому час від часу мати тварину, щоб виховувати і отримати те, що він може з нього. „Він хоче невелику суму грошей, каже він, за щось чи інше; і, коли він покращує мою власність, я гуморую його хитрість: він додає, він “щасливіший” зайнятий навколо місця, бачивши за робітниками, і так далі, ніж роблячи нічого; і І, насправді, з роками, батько і син, здається, настільки захоплююче погоджувалися, і ставали настільки комунікативними, за їхньою надзвичайною модою, що родичі, далеко і близько, тремтіли за їхні інтереси у волі старого чоловіка, і тихо вдарили все важливе з суми, яку вони колись щиро сподівалися, що він покине їх; в той час як Ернест спочатку зробив шиллінг-фунтів, і фунтів двадцять, і двадцять сотень, і тихо зібрав все необхідне, щоб зробити Генріха лейтенантом, і почав відчувати, що його надія на сприятливого звіра зміцнюється, і радіти, що він не мав, як його брат, Тим часом від Генріха надходили листи з довгими інтервалами і невизначеними періодами, як вони завжди роблять від гордих, але невдалих; вони були короткими, хоча і пристрасними; високий впевнений тон незабаром зник з листа. Правда, він мав, іноді, невеликі скрапи удачі і схвальні зауваження, щоб розповісти: він був тілесним, отримав смугу, дві смуги, три - він був сержантом: його офіцер, жорсткий, суворий, герой Ватерлоо, сказав, що він був таким же сміливим хлопцем, як і коли-небудь жив, і пророкував великі речі для нього; але Генрі написав все це таким чином, що говорив про смерть, як про задоволення; про серце, «Він піднімався, — коротко сказав він. — Так, — подумав Ернест, — але це як черепаха, що піднімається на втомлений пагорб до слави; так повільно, що життя закінчиться, перш ніж він досягне вершини, або навіть приємного місця зупинки на півдорозі». Страшний пролив, що відділяє ряди від розбійного столу, який народження, не допомагаючи впливу, не може перетнути; який гроші можуть пройти тільки з золотим мостом; який мужність фарбує червоною кров'ю у своїх жахливих зусиллях, щоб утриматися, - прорізався між Генріхом і успіхом.Не здалося це настільки широким або непрактичним на відстані; але тепер, коли імпульсивний молодий чоловік стояв на межі, він бачив, як майже неможливо йому було дістатися до іншої сторони, не розтягнувши допоміжної руки, щоб допомогти йому. «За винятком Бога і мене», — відповів тоді Генріх швидко; і чи повинен тепер сумніватися той, хто серед пригнічуючих пагорбів Раю мав тверду віру в силу Бога і смиренну впевненість у здібностях і енергіях, якими його Творець наділив його? Але хто, на поверхні цієї широкої землі, постійно так думає? не Генрі Іврайн, який ставав хворим, слабким і безнадійним, навіть тоді, коли він виступав з веселим обличчям проти несприятливих обставин, і підготував його суворо, день за днем, щоб зустріти втомлюючу боротьбу, яку люди називають життям. Він сказав, що він ніколи не покаявся; і це було правдою, тому що його мотив зараз для зусиль був чесним; тоді як перший, про який говорили як про причину витривалості, здавався своєму доброму чоловічому серцю, середньому і грішному.Але він був розчарований, як інші мають 208ноги, а інші повинні бути, - як здається, воля Всесвітнього Упорядковувача всіх подій, що, в якийсь момент чи інший в їх кар'єрі, більшість буде.Він прагнув приховати знання про це від Ернеста; прагнув придушити почуття, навіть коли воно виникло в його грудях; і так протягом багатьох років він продовжував терпляче чекати того, чого він давно почав боятися, що ніколи Ернест засмутився, що нещастя, яке він бачив, припало на колись сподіваного духа; але він потішив себе, думаючи, наскільки гордо, після цієї суворої випробування, його брат буде носити свої епаулети; як благородно він заслужив те, що заслуга здавалася неміцною, щоб перемогти: він був щасливий, думаючи, що Генрі буде зроблений щасливим ним, і він прагнув сказати своєму батькові, що «прогулянчий солдат» був надовго поважаним офіцером. Дорогіший йому, о, набагато дорожче, був Генріх розчарований, ніж Генріх кровопролитний. У той час, коли він довго блукав, щоб побачити, що його дитина в кінцевому підсумку вирішила; з тієї ночі, коли Ернест відрізав свій будинок, він швидко відрізав свій будинок; з тієї ночі, коли він був вільний, щоб обидва виходили в темряву, або обидва залишили його; з того ранку, коли молодший вирішив прийти в ліжко свого брата, щоб почути свій вибір; з того ранку, коли він неспокійно кинувся на ліжко, як годинники, коли він розмовляв, не для того, щоб розслабитися, а для того, щоб поспішати, але для того, щоб поспішати, щоб поспішати на останній раз; з тієї ночі, коли Ернест Роки турботи, втоми, тривоги, скорботи пройшли над головами обох людей, — бо вони були в кожній думці і почутті тепер, — і змінили їх у свідомості, зовнішності, надії, очікування, майже у всьому, за винятком старих відчуттів, ненависті і любові; бо ці дві пристрасті душі роблять серце, яке було випробувано у злі або в доброму вогні аверсії або прихильності, невразливим до зміни. І таким чином, після закінчення всіх тих років, Ернесту вдалося передати Генріху суму, необхідну для того, щоб підняти його з лав; і, як він щиро сподівався, після величезних труднощів, кинувши йому перший широкий камінь, що веде до багатства, він звернув його з більшою зацікавленістю, ніж будь-коли, щоб спостерігати за прогресом, який він сам робив на шляху до багатства. Адже тепер він мав на увазі свого роду подвійну нагороду; йому пощастило двічі замість однієї: він мав не просто жадібного батька, а вдовицю, для гумору.Багатство, утричі більше того, що Генрі відкинув у ті далекі дні, утричі більше того, що Ернест тоді вважав за варте спробувати, тепер було в будинку, готове до того, щоб його захопили. Кожного разу, коли останній подих поступово боровся через двадцять другий губ бідного баронета і його ще більш сором'язливої сестри, яка, одружившись в дівчинці з багатим чоловіком, як деякі в цій могутній Англії, рятувала і накопичувала і робила для себе приватний гаманець протягом свого життя, і, нарешті, спонукала його до смерті, щоб залишити все, що він міг би віддати від свого ближнього родича до своєї бездітної вдови; потім, втікаючи, з одного боку, від гніву своїх родичів і від потрібних важливостей багатьох з її власних, вона сховалася в Рай, де вона і сер Ернест спостерігали один за одним, як дві собаки з кістковим годинником, Деякі один Будинок, який колись переслідував лише високий, худий, огидний, посміхнений старець, тепер був також місцем проживання маленької, гострої, помстительної, неспокійної жінки, яка крала на кінчику і захопила все, що її брат не помітив, і більше, ніж будь-коли, зачепила обмежене підприємство, і подивилася на м'ясо і фрагменти хліба, атоми дерева і дрібні шматочки мила очима жінки, яка мала тільки одну мету і мету в житті, щоб заощадити і накопичувати гроші, як зробив її брат, лише з 213 подвійним бажанням, з подвійним зацікавленням, якщо це було можливо. «Закрита» — це ім'я, яким небо, в особі її чоловіка, наказало їй бути відомою; і, безумовно, це не було зовсім невідповідним, бо вона була настільки близька до руки і серця, що Рай з кожним днем ставав все більш сумним після її приїзду. І Ернест відчув, як нестерпно цей другий ланцюг зробив би свій дім, якби він не був настільки красиво золотий. Він чекав тепер, поки вони обидва помруть, але також не відчував схильності зробити це на своїй пропозиції; іноді він втомився від нескінченної затримки, але нагорода тепер стала настільки великою, що було б краще боротися, ніж будь-коли; крім того, після того, як він так довго Його батько тепер був дуже конфіденційний і комунікативний: він консультував його про інвестиції, юридичні справи, суперечливі моменти, спірні питання; іноді він робив для нього такі справи, які не вимагали грошей, щоб пройти через руки його старшого, який був прийнятий майже кожною людиною як його спадкоємець.А місіс Клоуз також була, порівняно кажучи, милосердна до грубого, темного, суворого молодого чоловіка, який ніколи не перетинав її схильності, який здавався таким обережним і любив гроші, і який, перш за все, цінував суспільство так мало, і уникав, ніби це була чума, будь-якого спілкування з його родом. Вона любила його за його гріхи і недоліки; його батько ніколи не приділяв йому особливої уваги, але останнім часом він почав відчувати, що він йому корисний, і вірити, що він буде тримати гвінеї і акри Раю і залишки його землі і володіння «краще разом», ніж будь-який інший родич, який йому так пощастило володіти. \n \n \n \n Про серію книг HackerNoon: Ми приносимо вам найважливіші технічні, наукові та проникливі публічні книги. Ця книга є частиною публічного домену. Дивовижні історії. (2009). Дивовижні історії супер-науки, лютий 2026. США. Проект Gutenberg. Дата випуску: лютий 14, 2026, з https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ви можете копіювати його, віддавати або повторно використовувати його за умовами Ліцензії проекту Gutenberg, включеної до цієї книги або онлайн за адресою www.gutenberg.org, розташованої за адресою https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 