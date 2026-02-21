Lungă umbră a unui tată mizerabil

Astounding Stories of Super-Science februarie, 2026, de Astounding Stories face parte din seria HackerNoon's Book Blog Post. Puteți sări la orice capitol din această carte aici. Stories of Super-Science februarie 2026: The Moors and the Fens, volumul 1 (din 3) - Capitolul XI Primul născut al baronului By J. H. Riddell Dar, aşa cum marinarul înfricoşător, aruncându-se pe pieptul întotdeauna neliniştitului, întotdeauna trădător al oceanului, se apleacă cu putere şi cu capul la mastul înfricoşător, deşi furtunile înalte îl înconjoară şi furtunile se înalţă în jurul lui, în timp ce dedesubt se află liniştea sigură şi sigură a mormântului, tot aşa baronul nenorocit a apucat cu hotărâre volumul vieţii, poate cu o aglomerare şi mai tare decât ar fi putut, având numeroasele pagini în mână povestea unei existenţe dedicate binelui şi bunăstării semenilor săi.În timp ce sclavul se străduieşte pentru libertate, ca şi cel nenorocit pentru pace Deşi viaţa era pentru el doar o existenţă sordidă, el s-a hotărât să „prindă cele mai multe din ea”, aşa cum a făcut cu toate celelalte: aurul era singurul lucru de care avea grijă şi, pentru a continua să-l dobândească, viaţa era necesară; şi astfel s-a agăţat de aceasta din urmă şi a adunat-o pe cea dintâi cu o perseverenţă care, dacă ar fi fost folosită într-o cauză mai bună, l-ar fi făcut un binefactor de nedescris pentru specia sa. Ridurile de pe fața sa uscată se adânceau zi de zi; liniile de sub ochi și în jurul gurii lui erau marcate și fixate, ca și cum ar fi fost strânse acolo; venele răsucite de pe fruntea sa înaltă și îngustă păreau, în ciuda pielii sălbatice care doar parțial le ascundea, ca niște reptile care se târăiau prin carnea lui; mâinile lui păreau să devină mai asemănătoare cu tocurile din vremurile trecute; gândirea lui avea un scop, unghiile lungi erau ca niște cuișoare; tonul său devenea tot mai aspr; pasul său era mai incert și mai rapid decât oricând; temperamentul său era mai insuportabil; starea sa de spirit era mai schimbătoare; spiritul său era Cât de puţini slujesc lui Dumnezeu El nu a încercat niciodată sarcina imposibilă de a sluji la doi stăpâni; dar, luând Mammonul pentru al său, a lucrat şi a servit şi s-a ocupat de ofertele sale cu cincizeci de ori mai multă vigilenţă şi hotărâre decât aceia care pretind că pregătesc comori pentru ei înşişi în acea ţară „unde nici molia, nici rugina nu corupe, şi unde hoţii nu pătrund şi nu fura”. lui lor Așa cum oamenii așteaptă cei care doresc ceea ce nu au îndrăznit să vorbească – cu răbdare exterioară, cu iritabilitate intensă, cu sete febrilă și cu o inimă întunecată, și reverii întunecate; salvat de la ruină totală de un scop bun, de un obiect altruist pe care a căutat să-l câștige, nu pentru sine, ci pentru cel al lui Henry. El formase o rezoluţie în ziua plecării fratelui său, despre care nu spunea niciodată nimănui o silabă, care trebuia să strângă, prin nişte mijloace nedeterminate, o sumă suficientă pentru a-i cumpăra lui Henry o comisie.Multe persoane amabile, aşa cum se numesc de obicei, planifică în mod constant proiecte generoase şi filantropice, dar nu le realizează niciodată; şi alţii, care sunt încântaţi de bunătatea lor expresivă, iau voinţa pentru faptă şi se gândesc mai bine la astfel de vorbitori goi decât la tovarăşii lor tăcuţi, care nu vorbesc deloc şi acţionează mult. El n-avea nici speranţa, nici talentul fratelui său; dar avea un fel de încăpăţânare invincibilă, sau adezivitate, de dispoziţie, care-l făcuse, ori de câte ori se gândea la un anumit punct, să se lipească de el cu o încăpăţânare neclintită. Pentru a-şi ţine privirea mereu fixată pe obiectul pe care odată s-a hotărât să-l atingă şi niciodată pentru o clipă să nu-şi îndepărteze privirea de la contemplarea lui.Pentru o natură ca aceasta, nu era o chestiune de mică importanţă ce a hotărât el că merită să se străduiască sau să aştepte în viaţă. Ceea ce ei hotărăsc să facă astăzi nu înseamnă în nici un caz, pentru că este destul de sigur că nu se va face mâine; ci, cu un om ale cărui hotărâri nu trebuie să fie zguduite, devine aproape o chestiune de bunăstare temporală și veșnică că el va rezolva bine, sau altfel deloc; căci, dacă răul este ales, el nu poate, în mâinile unui binecuvântat sau blestemat cu un astfel de temperament, să lucreze pentru altceva decât rău; și, dacă binele este îmbrățișat, el nu poate niciodată, nici măcar printr-o nenorocire, să devină complet bolnav. În caracterul său Prin consecinţă De aceea, unul, călăuzit, iar celălalt întunecat, şi-a păstrat viaţa: ca în lumea naturală, aşa şi în cea morală, inima lui se aseamănă cu oceanul plin de mângâiere, plină de sufocare cu gânduri nesănătoase şi cu dorinţe periculoase, dar niciodată amestecată – o picătură de sare nu se amestecă niciodată cu cealaltă; pentru Henry, călăuzindu-se ca un torent rapid de munte prin inundaţie, nici pilotul, care trăieşte o viaţă atât de singuratică şi retrasă, nici pasiunea nu s-a îndepărtat niciodată atât de mult de pământ, încât să încerce să fie înghiţită în acel ocean mai mare pe care urăşte, care urăşte, care iubeşte, Într-adevăr, dacă ar fi câştigat mult, chiar dacă ar fi pierdut ceva, Ernest Ivraine s-ar fi aşteptat de-a lungul acelei aglomerări, dar ar fi hotărât să facă faţă dramei existenţei tatălui său, până când cortina s-ar fi aruncat în cele din urmă asupra ultimului act al piesei interminabile.Şi în timp ce el s-a săturat de scenă după scenă de ceea ce unii consideră o comedie, iar alţii o tragedie – viaţă – el s-a străduit să diversifice puţin incidentele propriei existenţe, lucrând cu seriozitate la planul pe care l-a format pentru avansarea lui Henry în acea dimineaţă, când s-au despărţit.De multe ori, când dormea Cei mai mulți dintre noi ne simțim minunat înclinați să credem în afirmația că „unde există voință, există o cale”, dar nimeni nu este binecuvântat de acea doamnă demnă pe care o numim mama noastră – Natura – cu o jumătate de uncie de marfă neprețuită, rareori întâlnită, întotdeauna pentru a fi rugată cu devoțiune – tăiat bunul simț, poate nega că în același mod se dovedește adesea cea mai disperată și rotundă. Așa că cel puțin Ernest Ivraine a descoperit: nu exista nici un dispozitiv sau un expeditor pe care să nu-l gândească să câștige bani; el nu a economisit timp, nici să se gândească, nici să obosească, pentru a deveni posesorul a at În legătură cu o mare proprietate, deşi poate să fie zadarnică, există multe deschideri perfect legitime pentru ca un fiu să câştige puţin din metalul preţios, chiar dacă părintele său este stăpânul şi stăpânul proprietăţii şi are dreptul la veniturile care rezultă din aceasta.De îndată ce Ernest a perceput acest fapt, s-a întrebat că nu s-a dezvăluit niciodată înţelegerii sale anterioare, şi a devenit, nu ca Nimrod, un vânător puternic, ci un fermier amator, care a crescut învăţat în tot felul de mistere agricole, care a ajuns să cunoască valoarea unei oi, greutatea acelei orori evreieşti – porcul, valoarea de piaţă a unei vaci şi, mai presus de toate, frumuseţea şi valoarea Nu este, probabil, foarte de dorit ca orice domn să devină „profesional priceput” în acest ultim punct, deoarece cunoașterea alergătorilor și cunoașterea acelei clase numeroase și necunoscute, numite „jobers”, aduce, în general, indivizi în companie unde, să spunem cel mai puțin, ar fi mai bine să nu fie, și nu neobișnuit îi conduce la acea finală neplăcută, Curtea de faliment. Dar Ernest Ivraine a fost, de asemenea, mândru și rezervat pentru a face prieteni, sau mai degrabă rudele, ale inferiorilor săi: nimeni nu a putut pretinde că cunoscuții săi erau osteri, că dulapul său era cel stabil, asociații săi bărbați 204 care la „Tatters do congregate”. El nu avea Nu-i era nevoie de aceia dintre legăturile sale, care-l numiseră mai înainte un mercenar, deşi indolent, agățat de măruntaiele care ar putea cădea la mâna lui lacomă de la masa morții, care-l numiseră acum, cu dispreț furios, „un cavaler-jockey domn”; dar, dacă el s-ar fi deschis în cea mai mică măsură la o astfel de imputație, cu siguranță fapta, în acest caz, ar justifica mijloacele; pentru că nimic nu ar putea fi mai nobil decât să ajute un frate care se luptă; și dacă comerțul în negru, gri, maro și cârlig nu este cea mai respectată profesie din lume, nu este mai rău decât multe altele, dacă este urmată corect și onest. Sir Ernest a râs în modul său cel mai diabolic de cei care mi-au reprezentat că fiul său a început în mod corect cursa pe acea cale care este recunoscută în mod universal pentru a duce la ruină. „Există mai mult în acel om decât m-am gândit vreodată”, a spus el; „el face Paradisul de valoare reală: el îmi dă toate profiturile, iar eu îl las, din când în când, să aibă un animal de crescut și să obțină ceea ce poate din el. „El dorește o sumă mică de bani, spune el, pentru ceva sau altceva; și, pe măsură ce îmbunătățește proprietatea mea, îmi plac capcanele: el adaugă, el este „mai fericit” angajat în jurul locului, văzând după muncitori, și așa mai departe Şi, într-adevăr, pe măsură ce trecuseră anii, tatăl şi fiul păreau să fie de acord atât de admirabil, şi să devină atât de comunicativi, după moda lor extraordinară, încât rudele, departe şi aproape, tremurau pentru interesele lor respective în voinţa bătrânului, şi au lovit în tăcere o sumă foarte importantă din suma pe care odinioară sperau cu drag că-i va părăsi; în timp ce Ernest a făcut mai întâi şilingi de lire sterline, douăzeci de lire sterline şi douăzeci de sute de lire sterline, şi a adunat în tăcere sumele necesare pentru a-l face pe Henry locotenent, şi a început să simtă speranţa sa de o fiară favorabilă întărită, şi să se bucure că nu avea, ca fr Între timp, scrisorile au sosit de la Henry, la intervale lungi şi perioade incerte, aşa cum fac întotdeauna de la cei mândri, dar fără succes; ele erau scurte, deşi afectuoase; tonul înalt de încredere dispăruse curând din hârtie. „S-a urcat”, a spus el pe scurt. „Da”, s-a gândit Ernest, „dar este ca o broască țestoasă care urcă pe dealul obosit spre faimă; atât de încet încât viața se va termina înainte de a ajunge la vârf, sau chiar la o oprire plăcută la jumătatea drumului.” Golful îngrozitor care desparte rândurile de masa tulburătoare, pe care naşterea, neajutată de influenţă, nu-l poate traversa; pe care banii nu-l pot trece decât cu un pod de aur; pe care curajul îl vopseşte cu cel mai bun sânge în eforturile sale înfricoşătoare de a-l stăpâni, — a răsărit între Henry şi succes.Nu părea atât de larg sau imposibil la distanţă; dar acum, când tânărul impetuos stătea pe margine, a văzut cât de aproape imposibil ar fi să ajungă pe cealaltă parte, fără o mână de ajutor întinsă să-i ajute efortul. „Nimeni să te ajute”, spunea Ernest înainte de a părăsi casa în spatele lui. „Nimeni să te aju „Cu excepţia lui Dumnezeu şi a mea”, răspunse imediat Henry; şi ar trebui să se îndoiască acum acela care, în mijlocul mlaştinilor depresivi ai Paradisului, avea o credinţă fermă în puterea lui Dumnezeu şi o încredere umilă în capacităţile şi energiile cu care Creatorul său i le dăduse? Ah! este uşor pentru oameni să fie mereu curajoşi în acţiune; dar cine, pe suprafaţa acestei vaste pământuri, se gândeşte mereu aşa?Nu Henry Ivraine, care creştea bolnav, slăbit şi fără speranţă, chiar în timp ce prezenta o faţă veselă în faţa circumstanţelor nefavorabile şi îl pregătea cu sârguinţă, zi de zi, pentru a înfrunta lupta obositoare pe care oamenii o numesc viaţă. El a spus că nu s-a pocăit niciodată; şi a fost adevărat, pentru că motivul său acum pentru efort a fost unul cinstit; în timp ce primul, vorbit ca motiv pentru răbdare, i s-a părut inimii sale bărbăteşti bune, blânde şi păcătoase.Dar el a fost dezamăgit, aşa cum alţii au 208 picioare, şi alţii trebuie să fie, — aşa cum se pare că este voinţa Dispozitorului Universal al tuturor evenimentelor care, la un moment sau altul în cariera lor, vor fi cele mai multe.El a încercat să ascundă cunoştinţa acestui lucru de la Ernest; a încercat să stingă sentimentul, chiar dacă a apărut în pieptul său; şi astfel, timp de ani, el a continuat să aştepte cu răbdare pentru Ernest s-a întristat de nenorocirea pe care o văzuse că a căzut asupra duhului odinioară plin de speranţă; dar s-a mângâiat gândindu-se cu ce mândrie, după această încercare severă, fratele său îşi va purta epauletele; cât de nobil a meritat ceea ce meritul părea neputincios de câştigat: s-a simţit fericit să se gândească la faptul că Henry va fi făcut fericit de el, şi a dorit să-i spună tatălui său că „soldatul vagabond” era de-a lungul timpului un ofiţer respectat. Anii de grijă, de oboseală, de anxietate, de tristeţe au trecut peste capetele ambilor oameni – pentru că oamenii erau în fiecare gând şi simţire acum – şi i-au schimbat în minte, în aparenţă, în speranţă, în aşteptare, în aproape totul, cu excepţia vechilor senzaţii, a urii şi a dragostei; căci aceste două pasiuni ale sufletului fac din inima care a fost încercată în rău sau în focul bun al aversiunii sau al afecţiunii, invulnerabilă schimbării. Şi astfel, după ce au trecut toţi aceşti ani, Ernest a putut să-i dea lui Henry suma necesară pentru a-l ridica din rânduri; şi după ce, după ce spera cu drag, după mari dificultăţi, i-a aruncat prima piatră de temelie largă care duce la avere, l-a îndreptat cu mai mult zel şi interes decât oricând să privească progresul pe care el însuşi îl făcea pe drumul spre bogăţie. Pentru că avea acum un fel de dublu premiu în vedere; avea două de plăcut în loc de unul: nu avea doar un tată lacom, ci o mătușă văduvă, pentru umor.Bogăția, triplă ceea ce Henry respinsese în acele zile îndepărtate, triplă ceea ce Ernest credea că merită încercat, era acum în casă, gata să fie luată în posesie de către Henry. De fiecare dată când ultima suflare s-a luptat încet pe buzele a douăsprezecea ale baronului mizar şi ale surorii sale, care, după ce s-a căsătorit cu un bărbat bogat, cum sunt unii în această Anglia puternică, a salvat şi a strâns şi a făcut o geantă privată pentru ea în timpul vieţii sale, şi în cele din urmă l-a făcut să moară pentru a lăsa tot ce putea de la aproapele său la văduva sa fără copii; apoi fugind, pe de o parte, de mânia rudelor sale şi de importunităţile nevoiaşe ale multora dintre ei, ea s-a refugiat în Paradis, unde ea şi Sir Ernest se supravegheau unul pe celălalt, ca doi câini cu o bucată de oase, pentru ca, prin orice lipsă Unele dintre Casa care odinioară fusese bântuită doar de un bătrân înalt, subțire, slab, batjocorit, era acum și locuința unei femei mici, ascuțite, răzbunătoare, neliniștite, care fura pe vârful picioarelor și prindea tot ceea ce fratele ei ignorase, și a lovit clădirea limitată mai mult decât oricând, și a privit la mușcături de carne și fragmente de pâine și atomi de lemn și mici bucăți de săpun cu ochii unei femei care avea un singur scop și un singur scop în viață, pentru a economisi și a stoca bani ca fratele ei, cu doar 213 dublă dorință, cu un dublu zest, dacă ar fi posibil. „Închis" era numele pe care cerul, în persoana soţului ei, o hotărâse să-l cunoască; şi cu siguranţă nu era un nume deloc nepotrivit, pentru că era atât de aproape de mână şi de inimă, încât Paradisul devenea din ce în ce mai trist în fiecare zi după sosirea ei.Şi Ernest simţea cât de insuportabil ar fi fost acest al doilea lanţ, dacă nu ar fi fost atât de frumos aurit.El aştepta acum ca amândoi să moară, dar nici nu se simţea înclinat să facă acest lucru la cererea lui; uneori creştea obosit de întârzierea fără sfârşit, dar premiul devenise atât de mare, încât era mai bine să se străduiască pentru totdeauna; în afară de aceasta, după o lungă perioadă de timp, Pentru că tatăl său era acum cel mai confidenţial şi comunicativ: l-a consultat cu privire la investiţii, cazuri juridice, puncte disputate, întrebări contestate; l-a făcut ocazional să încheie astfel de afaceri pentru el că nu era nevoie de bani ca să treacă prin mâinile celui mai în vârstă născut, care venise să fie considerat de aproape toţi ca moştenitorul său.Şi doamna Close era şi ea, comparativ vorbind, graţioasă faţă de tânărul grav, întunecat, aspr, care nu-i depăşea niciodată înclinaţiile, care părea atât de atent şi iubitor de a face bani, şi care, mai presus de toate, preţuise societatea atât de puţin, şi evita, ca şi cum ar fi fost o ciumă, orice contact cu I-a plăcut pentru păcatele şi greşelile sale; tatăl său nu-i acordase niciodată o atenţie deosebită, dar el începuse în ultima vreme să simtă că îi era de folos şi să creadă că va păstra guineele şi acri de Paradis şi rămăşiţele pământurilor şi proprietăţilor sale „mai bine împreună" decât oricare alt rudă pe care era atât de norocos să o deţină. Această carte face parte din domeniul public. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARIE 2026. USA. Proiectul Gutenberg. Data lansării: 14 februarie 2026, de la https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Această carte electronică poate fi folosită de oricine, oriunde, fără costuri și aproape fără restricții. Puteți să o copiați, să o dați sau să o reutilizați în condițiile Licenței Proiectului Gutenberg inclusă cu această carte electronică sau online la www.gutenberg.org, situat la https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Această carte electronică poate fi folosită de oricine, oriunde, fără costuri și aproape fără restricții. Puteți să o copiați, să o dați sau să o reutilizați în condițiile Licenței Proiectului Gutenberg inclusă cu această carte electronică sau online la www.gutenberg.org, situat la https://www.gutenberg.org/policy/license.html. WEB www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html