\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XI: The Baronet's First-born スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第11章 男爵夫人の最初の誕生 J. H. リデル The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XI: The Baronet's Firstborn マウールとファンズ Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第11章 男爵夫人の最初の誕生 By J. H. Riddell しかし、恐ろしい海兵隊員が、いつまでも不安定で裏切られる海の胸に揺り動くように、恐ろしい暴風雨が彼を取り巻くにもかかわらず、海兵隊員が、いつまでも不安定で裏切られる海兵隊員が、彼の胸を揺り動かし、その下に確実で確実な墓の静けさが横たわっているのと同じように、悲惨な男爵は、人生の量を決意的に捉え、たぶん彼がやったことよりもはるかに堅固な結合でさえも、海兵隊員が救い主を喜ばせたように、その数多くのページに、彼の仲間の良しさと福祉に捧げられた存在の物語が含まれており、エルネスト卿は、同様に熱心に たとえ人生が彼にとって単なる不思議な存在であったとしても、彼は他のすべてのものと同じように「最大限の利益を得る」ことを決意した:金は彼が大切にしていた唯一のものだった、そして、それを獲得するために、人生は必要だったので、彼は後者に固執し、前者を一つに積み重ね、より良い目的のために用いられれば、彼は彼の種に言い表せない恩恵を与えることになるだろう。 彼の目の下と口の周りの線は、まるでそこに突っ込まれたかのように、刻印され、固定されたように、彼の正体の乾燥した顔のしびれが日々深くなり、彼の目の下と口の周りの線は、彼の肉をく爬虫類のように、彼の皮膚がほんの一部にしか隠されていないにもかかわらず、彼の高い狭い額の上の曲がった血液は、彼の高さにもかかわらず、より深くなったように見えた;彼の手は、彼の肉体を巡り回っているように、彼の手は、よりハンサムに似ているように見えた;彼の目には、長いカラフルな爪が、彼の声に、彼のエネルギーに、彼の心の中には、目的があり、彼の心 神に仕える人は少ない。 彼は二人の主人に仕えるという不可能な任務を試みたことは一度もないが、マモンを自分のものとして取って働き、奴隷として働き、彼の命令に五十倍の活力と決意をもって取り組んだのは、彼らが自分自身のために宝を積んでいると宣言する人々よりも、その地で「もも腐敗しず、泥棒も侵入したり盗んだりしません」彼は生き続けた――そしてエルネストは待っていた。 彼の 彼らの 彼らが口に出さないことを望む人々が待っているように - 外部の忍耐と激しいイライラ性、熱の渇きと暗い心と198暗い敬意を伴い、彼は自分自身のためにではなく、ヘンリーのために獲得しようとしていた一つの善意、一つの無私的な対象によって、完全な破壊から救われた。 彼は兄弟の去る日、決して誰にも一言も言わなかった決議を結び、何らかの無限の手段によって、ヘンリーに手数料を買うのに十分な金額を集めなければならなかった。多くの親切な人々は、彼らが通常呼ばれるように、絶え間なく寛大で慈善的なプロジェクトを計画し、決して実行しません。 彼は自分の兄弟の希望も才能も持っていなかったが、彼には一種の無敵な頑固さ、あるいは粘り強さがあったので、彼は、いつでも何らかの点について考えたときにも、それに固執をもって固執し続けるようになったかもしれない。 彼の目は、かつて彼が達成することを決意していた物体に常に固定され、一瞬も彼の視線をそれらの観察から離すことはありませんでした。このような性質のために、彼が人生で努力する価値があると考えたことは、重要なことではありませんでした。 彼らが今日行うことを決意するということは、明日実行されないことが確実であるように、少なくとも意味するのではなく、しかし、彼らの決意を揺るがさない人にとっては、彼が善く解決するということは、ほぼ一時的で永遠の福祉の問題になり、もしくはまったくありません;なぜなら、もし悪が選ばれれば、そのような気質で祝福されたあるいは呪われた人の手で、悪以外の何ものにも働くことはできません。 彼の性格において 結果として したがって、一人はガイドされ、もう一人は雲に覆われ、彼の人生の一部は、自然の世界のように、それから道徳の海のように、彼の心は、絶え間なく窒息に満ち、不健康な考えと危険な願望で流れ、しかし、常に混ざり合った塩の滴は、他の人間のために、愛情は、200ヘンリーは、彼の急速な山の流れのように、水の洪水を通して流れ、飛行機は、まだ孤独で退職した、彼の性質の一部を保持していました。 もしも彼が何かを失ったかもしれないが、彼は確実に多くのものを得たであろうが、もしも彼は、彼の父の存在のドラマを少しずつ取り除くことを決意していたならば、彼はついに終わりなき作品の最後の行為にカーテンを落としてしまい、彼は同じ死んだ親を待っていたであろう。そして、彼は、何百万もの貧しい人々を喜劇と悲劇とみなし、他の人々は悲劇とみなすもののシーンごとに疲れ果てていた間、彼は、彼の父の存在の事件を少しずつ多様化しようと努力し、彼がその朝ヘンリーの進歩のために作った計画に真剣に取り組むことによって、または、彼が離婚したとき、彼が生きていたとき、彼はしばしば わたしたちのほとんどは「意志があるところには道がある」という主張を信じる傾向を感じるが、わたしたちがわたしたちの母親である自然を呼ぶその尊い女に祝福された者はいないが、その中には、珍しく会うことのできない貴重な商品の半オンスがあって、常に敬虔に祈るべきものであり、常に「意志があるところには道がある」という主張を信じる傾向があるが、同じようにしばしば、最も絶望的に退屈で丸いものを見いだすことはできない。 203 巨大な財産について、たとえ無駄であるとしても、息子が貴金属の一部を獲得するための完全に正当なオープニングはたくさんあるが、その親が財産の主人であり主人であり、それから生じる収入に権利を有するにもかかわらず。 エルネストがこの事実に気付いた瞬間、彼はこの事実が以前彼の理解に明らかにされなかったことに驚き、そして、ニムロッドのように強力な狩者ではなく、あらゆる種類の農業の神秘を学び、羊の価値、そのユダヤ人の恐怖の重さを知るようになったアマチュアの農夫となった。 レース選手の知識と、その数々と評判の悪いクラス、いわゆる「jobbers」と知り合うことは、一般的に個人を会社に連れて来るので、いずれにせよ、彼らが最小限に言えば、彼らは最善でなければ、しばしば彼らを不愉快な決勝、破産の裁判所へと導くことはありませんが、エルネスト・イヴレーンも誇りを持って、彼の下層の友人、またはむしろ親族を作るために留保されていた:誰も彼の知り合いがオスチャーだったと主張することができなかった、彼のスカートルームは安定していなかった、彼の仲間は男性204who「Tatters do congregate」で彼はレースを好みませんでした、 彼の関係者の中には、かつて彼を傭兵と呼んでいたが、死のテーブルから彼の貪欲な手に落ちる可能性のある小さなもののために無礼なハンガーと呼んでいた人々が欲しくなかったが、彼は今、怒った軽蔑に彼を「紳士馬のジョッキー」と呼んだが、もし彼がそのような非難に最小限に自分自身を置いたとすれば、この場合、その行為は手段を正当化したに違いない;戦う兄弟を助けることよりも高貴なものはないのであり、そして、黒と灰色と褐色とカチカチカチの四人形の取引が世界で最も尊敬される職業ではない場合、それは公正かつ正直に従うことによって、他の多くよりも悪いものではない。 サー・エルネストは、彼の息子が、普遍的に破壊に導くという道で公平に競争を始めたと表現した者たちに、最も悪魔的な方法で笑った。 「あの男の中には、これまで思った以上に多くの人がいる」彼は言った、「彼は、本当の価値のパラダイスを作っている:彼は私に利益のすべてを与え、そして私は彼に、時々、動物を飼い、彼がそれから得ることができるものを手に入れることを許している。彼は205、彼は、何かのために、小さな金額の金を欲しがっている、彼は言います;そして、彼が私の財産を改善するにつれて、私は彼の魅力をユーモアします:彼は、彼は、彼が同じ場所に従事しているのを見て、労働者たちを追い求め、その そして、実際には、年月が経つにつれ、父と息子は非常に賛美的に合意し、彼らの異常な風習に従って非常にコミュニケーションをとるように見えたので、親族は、遠くから近くに、老人の意志のそれぞれの利益のために震え、静かに彼らがかつて彼らを離れることを心から望んでいた金額から非常に重要なノウハウを打ち、エルネストは最初にシリンのポンド、20ポンド、および20百ポンドを作り、彼の父の死のために今まで以上に罪深く熱心に集め、変化が来た前に、ヘンリーの望みが強くなり、彼が彼の兄弟のように、彼から財産を奪われていないことを喜び始めた。 その間、ヘンリーから手紙が、長い間隔で不確実な時期に届いたが、彼らはいつも誇りあるが失敗した人々からそうしているように、彼らは短かったが、情熱的であったが、高い自信のトーンはすぐに紙から消え去った。確かに、彼は、時には、幸運の小さな断片と承認するメッセージを持っていた:彼は肉体的だった、彼はストリップ、二ストリップ、三つを得た――彼は警官だった:彼の将校は、厳しく、厳しい、ウォーターロウの英雄は、彼が今まで生きてきたように勇敢な仲間であると言い、彼のために偉大なことを予言していた。 「彼は登っていた」と彼はしばしば言った。 「そうだ」とエルネストは思ったが、それは亀が疲れた丘を登って名声を得るようなものだ、ゆっくりと、人生は彼が頂上に到達する前に終わるだろう、あるいは中途半端に楽しい停留所さえあるだろう。 生まれながらも、影響を受けずに乗り越えられない混乱のテーブルから階段を切り離す恐ろしい湾岸、金の橋でしか通れないお金の湾岸、その勇気は、彼の熱狂的な努力で最善の血を染める――ヘンリーと成功の間で207をいた――それは遠くからそんなに広く、あるいは実行不可能に見えなかったが、しかし、今、その衝動的な若者が端に立ったとき、彼は、彼の努力を助けるために手を伸ばせずに、反対側に到達することがほぼ不可能であるかを見た。 「神とわたしを除いて」ヘンリーはすぐに答え、そして、楽園の落ち込む沼の真ん中に神の力と、創造主が彼に与えた能力とエネルギーに対する謙虚な信念を確信していた人には、今、疑問を抱くべきでしょうか。 人間は常に行動で勇敢であることは容易であるが、この広大な地球の表面では、誰が常にそう考えているのだろうか? ヘンリー・イヴレインではなく、病気になり、弱くなり、希望を失い、たとえ彼が不幸な状況に対して喜ばしい顔を示し、日々、人間が人生と呼ぶ疲労苦しい闘いに立ち向かうために厳しく準備した。 彼は決して悔い改めなかったと言ったが、それは真実であった、なぜなら、彼の努力の動機は正直なものであったが、前者は忍耐の理由として語られていたが、彼の善良な男性的な心に、中等で罪深いように見えた。しかし、彼は失望した、他の人々が208足を持っているように、そして他の人々はそうであるべきである――それは、彼のキャリアの何らかの時点で、そのほとんどが起こるであろうすべての出来事の宇宙規制者の意志であるように見える。 エルネストは、かつて希望に満ちた精神に陥ったと見た苦しみを悲しんだが、彼は、この厳しい試練の後、彼の兄弟がどれほど誇りを持って、彼のエパレットを着るだろうか、彼がどれほど高貴に彼が勝つことのできないものにふさわしかったか、彼は喜んでヘンリーが彼に喜ばれると考えたが、彼は父親に「逃げ出した兵士」が長い間尊敬される将校であると告げることを望んでいた。 ヘンリーは、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点でブロッジングと、最初の時点で、彼は、彼が、彼が、彼が、彼の前で、彼の二人の間で、より多くのことを望んでいないように、彼の間で、彼の間で、彼は、彼の最後の時点で、ブロッジングと、彼の最後の時点で、ヘンリーは、彼の最後の決断を彼の兄弟に話したときから、ヘンリーは、彼の最後の時点で 長い年月の気遣い、疲労、不安、悲しみが、両者の頭を越えてきた──彼らは今、あらゆる思考や感情の中にいた人々のために──そして、ほとんどすべてのものに、古い感覚、憎しみ、そして愛を除いて、彼らを心、外見、希望、期待に変え、この2つの情熱は、悪や嫌悪や愛情の良い炎で試みられた心を変えようとしなかったのです。 こうして、あの数年を経て、エルネストは、ヘンリーに彼を階級から引き上げるために必要な資金を渡すことができ、そして、彼が心から望んでいたように、巨大な困難の後、彼に富への最初の広い踏み石を投げ捨てた後、彼は、彼自身が富への道で進歩を観察するために、より熱意と関心を持って彼を引き寄せた。 なぜなら、彼は今、二重の賞を目の当たりにしていたから、彼は一つではなく二つを喜ばせるべきだった:彼はただの貪欲な父親ではなく、ユーモアのための寡婦のおばさんを持っていたからだ。 最後の息がゆっくりと悲惨な男爵夫人の212番目の唇と、彼のいまだに残酷な姉妹が、この強力なイングランドのいくつかのような裕福な男を少女として結婚して、救い、蓄積し、彼の生涯の間に自分自身のために個人の財布を作り、最後に彼を死に誘導して、彼の隣人の親族から子供のいない寡婦に望むすべてを残すために、その後、一方で、彼の親族の怒りと彼女自身の多くの人々の必要不可欠な重要性から逃げて、彼女は楽園に避難し、彼女とサー・エルネストは互いに観察し、二匹の犬と骨の部品のウォッチのように、何らかの警戒の欠如によって、主権者または六ペン いくつかの1 かつては、高く、痩せた、弱い、嘲笑する老人にしか襲われなかった家は、今では、小さな、鋭い、復的な、不安な女の住まいでもあり、彼女の兄が見逃したすべてのものを盗み、限られた施設をこれまで以上に押しつぶし、彼女の兄弟がしたように、お金を貯めて貯めるために、たった213倍の熱意を持って、もしそれが可能ならば、二重の熱意を持って、人生の目的と目的のひとつしかない女の目で、肉とパンの断片と木の原子と石鹸の小さな部分を見た。 「閉ざされた」という名は、彼女の夫の名において、天が彼女に知られるべきと命じた名であり、確かにそれはまったく不適切な名ではなかった、なぜなら、彼女は手と心にとても近かったので、彼女の到着後、パラダイスは日々悲しくなったのである。そして、エルネストは、この第二の連鎖がこのように美しく黄金化されていなければ、この家をどれほど耐え難いものにしたかったかを感じた。 彼の父親は今、最も機密的でコミュニケーション的だった:彼は彼に投資について相談し、法律のケース、議論のポイント、議論の質問;彼は時々彼のために、彼の長男の手に渡るためにお金を必要としなかったようなビジネスを取引するために彼を誘導し、ほとんど誰もが彼の相続人と見なされていた214 そして、Close夫人は、比較的に言えば、彼女の傾向を決して越えたことがない、彼女の傾向を越えたことのない、彼女はとても注意深く、お金を稼ぐことを好むように見え、そして、何よりも、社会を非常に低く評価し、まるで疫病だったかのように、彼の種とのあらゆる接触を避けた。 彼女は彼の罪と欠点のために彼を好きだった;彼の父親は彼に特別な関心を持ったことはなかったが、彼は最近、彼が彼に役に立っていると感じ、彼が楽園のギネアとエーカーと彼の土地と所有の残骸を「よりよく一緒に」保つだろうと信じ始めたが、彼は彼が持っている他の親戚よりも幸運だった。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 リリース日: 2026年2月14日, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html