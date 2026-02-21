Kötü bir babanın uzun gölgesidir

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories HackerNoon's Book Blog Post serisinin bir parçasıdır. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XI: The Baronet's First-born By J. H. Riddell Riddell Ama denizci, her zaman huzursuz, her zaman ihanetkar, okyanusun göğsünde çarpışan korkunç bir denizci gibi, şiddetle ve kuvvetle çarpışan toprağa bağlanırken, yüksek fırtınalar etrafında dolaşırken, gölgenin kesin, kesin sessizliği altında kalırken, yoksul baron, hayatın hacmini, belki de yapabildiğinden daha sıkı bir sıkışma ile yakaladığı gibi, hayatta kalma hikayesini içerdiği sayısız sayfalara sahipti.Köylülerinin iyiliğine ve refahına adanmış bir varlık hikayesi.Köle özgürlük için çaba sarf ettiği gibi, hüzünlü baron da barış için hayatın hacmini kararlı bir şekilde yakaladı, yorgunluğun dinlen Hayat onun için sadece bir sorduk bir varlık olsa da, diğer her şeyden olduğu gibi, hayattan en iyi şekilde yararlanmaya karar verdi: altın onun için önemli olan tek şeydi ve kazanmaya devam etmek için yaşam gereklidir; ve bu yüzden sonuna tutundu ve birincisini daha iyi bir amaç için kullanıldığında, onu türüne ifade edilemez bir hayırsever yapardı bir sabırla biriktirdi. Gerçekten kuru yüzündeki kırışıklıklar her geçen gün daha derinleşiyordu; gözlerinin altında ve ağzının etrafında çizgileri, sanki oraya tıkanmışlarmış gibi işaretlenmişti; yüksek dar boynundaki kırışıklıklar, onları sadece kısmen gizleyen çamurlu cildine rağmen her geçen gün daha derinleşiyordu; vücudunda gezip dolaşan reptiller gibi; elleri daha fazla tırnaklara benziyordu; uzun tırnaklar, tırnaklar gibi renkli tırnaklar; tonu daha da sertleşiyordu; adımları her zamankinden daha belirsiz ve hızlıydı; içgüdüsü daha dayanılmazdı; ruh hali daha değişkenti; ruhları daha tartışmalıydı; ama daha önceki zamanların parlak ışığı gözlerinde hala parlıyordu; düşün Tanrı'ya ne kadar az insan hizmet eder Tanrı, iki efendiye hizmet etme imkânını asla denememişti; ama Mammon'u kendisi olarak aldığında, çalıştı, köle oldu ve teklifi yerine getirdiği zaman, kendileri için hazineleri yerleştirdiğini iddia edenlerden 50 kat daha fazla enerjik ve kararlılıkla çalıştı, o ülkede, "her ne karıncalar, ne de çürük bozulur, hırsızlar çalmaz ve çalmaz." Onun Onların Dışarıdan sabırla, yoğun sinirlilikle, ateşli susuzlukla, karanlık yürekle ve karanlık öfkelerle, iyi bir amaçla, kendisi için değil, Henry için elde etmeye çalıştığı bencil olmayan bir nesneyle, kesinlikle yıkımdan kurtulan insanları bekleyenler gibi. Kardeşinin ayrılışının gününde, hiç kimseye bir kelime söylemediği bir kararı oluşturmuştu; bu kararı, Henry’nin bir komisyon satın alabilmesi için belirli bir süre zarfında yeterli miktarda biriktirmek üzere bir araya getirdi. Genellikle adlandırıldıkları gibi pek çok nazik kişi, sürekli cömert ve hayırsever projeler planlıyor, ama hiçbir zaman bunları yerine getirmiyordu; ve diğerleri, sözlü iyilikleri tarafından büyülenmiş olanlar, eylemin isteğini alırlar ve bu tür boş konuşmacıları, hiç konuşmayan ve çok hareket eden sessiz arkadaşından daha iyi düşünürler. Kardeşinin ne umudu ne de yeteneklerine sahip değildi; ama bir tür yenilmez dayanıklılık, ya da tutkulu bir ruh hali vardı ki, her ne zaman bir nokta üzerinde bir düşünce hazırlamış olsaydı, ona durmadan dayanıklılıkla tutunmasına neden olmuştu. yıllar sonra, belki de hayatın sonuna yaklaşırken, önünde başka ve daha parlak perspektifler ortaya çıkabilirdi, engeller ortaya çıkabilirdi, zorluklar ortaya çıkabilirdi, ama bu onun için çok aynıydı: 199 yan yana yürüdü, ya da yuvarlandı, ya da üstüne geçti; durdu, ya da ilerledi; ama hangi yoldan giderse gitsin, her şey yolunda kaldı. Gözünü bir zamanlar ulaşmaya karar verdiği nesneye sabit tutmak ve hiçbir zaman bir an için bakışını bu nesnenin gözden kaçırmamak için.Bu tür bir doğa için, hayatta çabalamak ya da beklemeye değer olduğunu düşündüğü önemli bir şey değildi.Zayıf karakterler her saatte bir fikirlerini değiştiriyorlarsa, Bugün yapmaya karar verdikleri en ufak bir şey değildir, çünkü yarın yapamayacakları kesinlikle vardır; ama kararlarını sarsılmaması gereken bir adam için, iyi ya da hiç bir şekilde çözemeyecekleri zaman ve sonsuz bir refah meselesidir; çünkü kötülük seçilirse, böyle bir temperamentle kutsanmış ya da lanetlenmiş birinin elinde kötülükten başka bir şey için çalışamaz; ve iyilik kabul edilirse, şanssızlıkla bile, hiçbir zaman tamamen hastalanamaz. Karakterine göre Sonuç olarak Öyle ki, işten çıkarılan bir adam, işten çıkarılan bir adamdan birini korumak için şanslı olsa da, Ernest'in aklına birçok kötülük girerken, onun ruhunun bir kısmını da hak kazanmış olsa da; bu nedenle, birinin, yönlendirilen, diğeri bulutlu, hayatının bir kısmını hâlâ temiz ve sönük tutuyordu: kalbi, doğa dünyasında olduğu gibi, ahlak içinde de, sönük bir okyanusa benziyordu, sağlıksız düşüncelerle ve tehlikeli arzularla susuzlukla doluydu, ama asla karıştırılmıyordu; ama, her zaman diğeriyle karıştırılmayan bir damla tuz, 200'a karşı: Henry, hızlı dağ şelalesi gibi sıcaktı, ne de taze, pilot, doğanın o kadar yalnızca ve Aynı ölümcül ebeveyn, bir şey kaybetmiş olsaydı, kesinlikle çok şey kazanmış olsaydı; ama babasının varoluşunun dramını, sonunda sonsuz parçanın son eylemi için hazırladığı perdeye kadar bırakmaya karar verdi. ve çoğu zaman uyurken – bazıları bir komedi, diğerleri ise bir trajedi olarak gören melek – hayat –, kendisinin varoluşunun olaylarını biraz daha çeşitlendirmek için çabalıyordu, Henry’nin ilerlemesi için o sabah hazırladığı planı ciddiyetle yerine getirmek için çabalıyordu. Çoğumuz, “Nerede bir irade varsa, bir yol vardır” ifadesine inanmaya muhteşem bir şekilde eğilimli hissediyoruz, ama o değerli hanımefendi, biz annemizi – Doğa – yarı bir ounce değerli mal, nadiren karşılanacak, her zaman saygılı bir şekilde dua edilecek, – kesilmiş akıl, aynı şekilde çoğunlukla en umutsuz sıkıcı ve etraflı bir şekilde kanıtlayabilir inkar edebilir. Böylece en azından Ernest Ivraine buldu: para kazanmak için düşünmediği bir cihaz ya da bir araç yoktu; o zaman tasarruf etmedi, ne düşündü, ne de yorgunluk, çaresizce çabası içinde ve çaresizce, kendisini sevmekten daha güçlü bulduğumuzu, bir bıçak ile bir ahşap 203 Büyük bir mülk hakkında, ne de olsa, bir oğlunun kıymetli metallerin bir kısmını kazanması için çok sayıda mükemmel yasal açılım vardır, ebeveyninin malın efendisi ve efendisi olmasına rağmen ve ondan elde edilebilecek gelirlere hakkı vardır.Ernest bu gerçeği fark ettiğinde, daha önce hiçbir zaman kendisini anlayamadığı için şaşırdı ve Nimrod gibi güçlü bir avcı değil, her türlü tarımsal gizemleri öğrenen bir amatör çiftçi oldu, bir koyun değerini, bu Yahudi dehşetinin ağırlığını - domuzun, bir inkinin piyasa değeri ve her şeyden önce, hayvanlar arasında en iyi şeyin güzellik ve değerini - bir atın değerini öğrendi. Bu son noktaya kadar herhangi bir gentleman için “profesyonel olarak bilgili” olmak, belki de çok istenilmez, çünkü yarışçıların bilgisi ve “jobers” olarak adlandırılan bu sayısız ve sayısız sayısız sınıfla tanışma, genellikle bireyleri, en azından en azından en azından en azından en azından en iyi olamayacakları şirkette getirmektedir ve sık sık onları “Tatters do congregate”’deki o hoş olmayan sonuna götürmez. Ama Ernest Ivraine da, düşük seviyeli arkadaşları ya da akrabası edinmek için gururlu ve saklıydı: hiç kimse tanıdıklarının bir “Cup” için bir at getirmedi, hiçbir bahis yapmadı, hiçbir şans almadı: “Tatters do congregate”de ödül aldı ve iş ve satışı için hiç bir Onun bağlantıları arasında, daha önce onu ölüm masasından onun açgözlülüğüne düşebilecek parçacıklar için bir gümrükçü, ancak acımasız bir bağlayıcı olarak adlandırmış olanlar istemiyordu, şimdi onu öfkeli bir alçakgönüllülükle, “bir efendinin at-dövüşü” olarak adlandırıyordu; ama eğer kendisini bu tür bir suçlamaya en az bir ölçüde açık bırakırsa, bu durumda eylem kesinlikle araçları haklı çıkardı; çünkü mücadele eden bir kardeşe yardım etmekten daha layık bir şey olamazdı; ve eğer siyah, gri, kahverengi ve çamurlu dört kişilik ticaret dünyanın en saygın mesleği değilse, adil ve dürüst bir şekilde takip edilmesi durumunda birçok başka meslekten daha kötü değildir. Sir Ernest, oğlunun o yıkıma yol açtığı yolda adaletle yarışmaya başladığını ifade edenlere en şeytani biçimde gülüyordu. “Bu adamda hiç düşündüğümden daha fazlası var,” dedi; “O gerçekten değerli bir cennet yapıyor: o bana bütün kazançları verir ve ben, o zamanlar, bir hayvan yetiştirmek ve ondan elde edebileceği her şeyi bırakıyorum. O bir şey için küçük bir miktar para istiyor, diyor; ve malımı iyileştirirken, ben onun hırsını seviyorum: o ekler, o, işçileri izlerken ve böylece, hiçbir şey yapmaktan daha az çalıştığı yerin etrafında “en mutlu” bir şekilde çalışıyor; ve sanki daha önce daha mutlu görünmemiş olsa da cüzdanımı kullanıyor, hayal gücüne katılıyorum. karşılıklı Ve gerçekte, yıllar geçtikçe, baba ve oğul o kadar hayranlıkla anlaşmış gibi görünüyordu ve olağanüstü tarzlarına göre o kadar iletişimsel hale gelmişti ki, akrabalıklar, yaşlı adamın iradesine karşı karşılıklı çıkarları için titriyorlardı ve sessizce, bir zamanlar sevindirici bir şekilde onları terk etmeyi umduğundan çok önemli bir şey çaldılar; Ernest ilk önce şekerli poundlar, yirmi poundlar ve yirmi yüzlar kazandılar ve Henry'yi bir komutan haline getirmek için gerekli olanları sessizce topladılar, ve bir değişiklik geldiğinde, kardeşi gibi kendisinden bir servet alamadığını hissetmeye başladı. Bu arada, Henry'den uzun aralıklarla ve belirsiz dönemlerde mektuplar geldi, her zaman gururlu ama başarısız olanlardan olduğu gibi; kısa, ama sevgi dolu; yüksek güven tonu kısa sürede kağıdan kayboldu. Doğru, bazen iyi şansın küçük parçaları ve onaylayıcı bir notu vardı: bir vücudu vardı, bir çizgi, iki çizgi kazandı, üç - o bir sergiydi: komutanı, sert, sert, Waterloo kahramanı, her zaman yaşadığı kadar cesur bir adam olduğunu söylemişti ve onun için büyük şeyleri öngördü; ama Henry tüm bunları bir şekilde yazdı, mortification kadar zevkten çok konuşuyordu; umutsuz bir kalp, - hala umut etmek için çabalıyordu. “O tırmanıyordu,” dedi bir kez kısa bir süre sonra. “Evet,” dedi Ernest, “ama kaplumbağanın yorgun tepeye tırmanması gibi; o kadar yavaş ki, hayatı zirveye ulaşmadan, hatta yarı yolda güzel bir duraklama noktasına ulaşmadan bitecek.” Doğum, etkisi olmadan geçemediği, geçemeyeceği, altın bir köprüyle geçebileceği korkunç bir gölge, Henry ve başarısızlık arasındaki çarpıcı çabalarda cesaretin en iyi kanıyla kırmızıya boyanması, Henry ve başarısızlık arasında yankılanıyordu. uzaktan bu kadar geniş ya da pratik görünmüyordu; ama şimdi, çabucak genç adam kenarda durduğunda, çabasına yardım etmek için bir yardım elini uzatmadan diğer tarafa ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu görüyordu. “Tanrı ve ben hariç,” diye yanıtlamıştı Henry; ve cennetin baskıcı çamurları arasında Tanrı’nın gücüne ve yaratıcısının kendisine armağan ettiği yeteneklere ve enerjilere karşı alçak bir inanca sahip olan o, şimdi şüphe etmelidir mi? Ah! insanoğlunun her zaman eylemde cesur olması kolaydır; ama bu geniş yeryüzünün yüzeyinde sürekli olarak böyle düşünen kimdir?Henry Ivraine değil, hastalanmış, yorgun ve umutsuz bir şekilde büyüdü, hatta olumsuz koşullara karşı neşeli bir yüz gösterdiğinde, ve insanların yaşam adı verilen yorgun mücadelesini karşılamak için her gün onu sıkı bir şekilde hazırladı. O, hiçbir zaman tövbe etmediğini söylemişti; ve bu doğruydı, çünkü çabası için onun motivasyonu şimdi dürüst bir motivasyondu; ikincisi, dayanıklılık sebebi olarak konuşulduğunda, iyi erkek kalbi, orta ve günahkâr görünüyordu. Ama o, diğerlerinin 208beenleri olduğu gibi hayal kırıklığına uğradı, ve diğerleri olmalıydı, - sanki tüm olayların Evrensel Düzenleyicisinin iradesidir ki, kariyerlerinde bazı zamanlarda, çoğunlukla olacak. Ernest, bir zamanlar umutlu ruhun üzerine düştüğünü gördüğünde üzüldü; ama kendisini bu şiddetli denemeden sonra kardeşi ne kadar gururla giyecek diye düşünerek teselli etti; ne kadar üstün bir biçimde kazanamayacakları mertebesini hak etmişti; Henry'nin kendisi tarafından mutlu olacağını düşünmekten mutluluk duymuştu; ve babasına, "soldan vagabond"un uzun zamandır saygıdeğer bir memur olduğunu söylemeyi dört gözle bekledi. Yıllarca süren endişe, yorgunluk, endişe, üzüntü, her iki insanın kafasında geçti – çünkü insanlar şimdi her düşünce ve duygu içindeydiler – ve neredeyse her şeyde, eski hisler, nefret ve sevgi hariç, zihin, görünüş, umut, beklentilerde onları değiştiriyorlardı; çünkü ruhun bu iki tutkusu, kötülüğün ya da nefretin ya da sevginin iyi ateşinde denediği kalbi, değiştiremeyebilir hale getirdi. Ve böylece, bütün o yılların bitiminden sonra, Ernest, Henry'ye onu sıralardan yükseltmek için gerekli miktarı teslim etmeyi başardı; ve büyük bir zorluktan sonra kendisine ilk geniş taş atarak, kendisi zenginliğe giden yolda ilerlemeyi izlemeye her zamankinden daha fazla hevesle ve ilgi ile yöneldi. Çünkü şimdi bir çeşit çift ödül gözündeydi; birinin yerine ikisini tatmin edecek bir şey vardı: Sadece bir açgözlü babası değildi, ama bir dul teyze vardı. Zenginlik, Henry'nin o uzak günlerde reddettiği üç katı, Ernest'in o zaman denemeye değer düşündüğü üç katı, şimdi evde, sahiplenmeye hazırdı. Her ne zaman son nefes, acımasız baron ve daha da acımasız kızkardeşinin, bu güçlü İngiltere'deki bazıları gibi zengin bir adamla kızgınlıkla evlendikten sonra, hayatları boyunca kendisini kurtardı, topladı ve kendisi için özel bir cüzdan yaptı, ve nihayet, yakın akrabasından çocuklu bir duluna istediği her şeyi bırakmak için ölümüne yol açtı; sonra, bir yandan, akrabalarının öfkesinden ve kendi çoğunun ihtiyaç duydukları sıkıntılardan kaçarak, cennete sığınmıştı, orada o ve Sir Ernest birbirlerini izledi, kemik bir parça gözlü iki köpek gibi, hiçbir zaman bulunmadığı bir cüzdanın içine atılmaması için, bir hükümdar veya altı pençeden birinin yolunu bulmak için. Bazı bir Eskiden sadece uzun, yumuşak, yumuşak, şaşkın yaşlı bir adam tarafından tutsak edilmiş olan ev, şimdi de küçük, keskin, intikam verici, huzursuz bir kadının eviydi; adamın gözü önünde çaldı ve kardeşinin görmediği her şeyi yakaladı, sınırlı binaya her zamankinden daha fazla vurdu ve sadece kardeşinin yaptığı gibi para biriktirmek ve toplamak için bir kadının gözüyle et ve ekmek parçaları ve ekmek parçaları ve ahşap atomları ve küçük sabun parçaları, eğer mümkün olsaydı, iki katlı bir arzuyla, para biriktirmek için tek bir amaca sahip bir kadının gözüyle baktı. “Kapalı” adının, kocasının şahsında gökyüzü tarafından tanınması gerektiğini belirlediği isimdi; ve kesinlikle hiç de uygun olmayan bir isim değildi, çünkü o o kadar yakındı ki, gelmesinden sonra cennet her gün daha fazla üzüntüye büründü. ve Ernest, eve bu ikinci zincirin ne kadar dayanılmaz hale getireceğini hissetti, eğer o kadar güzel bir şekilde altınlanmamış olmasaydı. şimdi ikisinin de ölmesini bekliyordu, ama teklifinde de bunu yapmaya eğilim duymamıştı; bazen sonsuz gecikmelerden bıktı, ama ödül şimdi o kadar büyüktü ki, her zamankinden daha fazla çaba harcamaya değerdi; bunun yanı sıra, bu kadar uzun süre kalınca, şimdi vazgeçmeyecekti; ve cennet kapılarının ötes Çünkü babası şimdi en gizli ve iletişimseldi: yatırımlar, hukuk meseleleri, tartışmalı noktalar, tartışmalı sorular hakkında ona danıştı; onun için, neredeyse herkesin mirasçısı olarak göründüğü, 214'ün elinden geçmesi için paraya ihtiyaç duymadığı bir işle uğraştı; Close hanımefendi de, karşılaştırmalı bir şekilde söylemek gerekirse, acımasız, karanlık, sıkı genç adamı, onun eğilimlerini asla geçirmedi, o kadar dikkatli ve para kazanmayı seven görünüyordu ve her şeyden önce toplumu çok az değerlendiriyordu ve sanki bir hastalıktı, bütün cinsel ilişkileri önledi. O, günahları ve hataları nedeniyle onu seviyordu; babası ona hiç özel bir saygı duymamıştı, ama son zamanlarda kendisinin kendisine faydalı olduğunu hissetmeye başlamıştı ve cennetin gine ve hektarlarını ve topraklarının ve mülklerinin kalıntılarını "daha iyi" bir araya getireceğine inanmaya başlamıştı. ve hiçbiri, sessiz ve karanlık yüzeyin ötesine bakarak, altındaki karakterden haberdar değildi ve Ernest'de herhangi bir tür, iyi, kötü veya acımasız olan "daha fazla bir şey" olmadığını düşündü. 