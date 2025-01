Sui Foundation Yi Nghena Eka Ntirhisano Wa Maqhinga Na Franklin Templeton Digital Assets

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, November 22nd, 2024/Chainwire/--Sui yi fambisa vutumbuluxi bya blockchain hi nseketelo ku suka eka murhangeri wa misava hinkwayo eka vulawuri bya nhundzu.





Sui Foundation, nhlangano lowu tiyimeleke lowu tinyiketeleke ku yisa emahlweni na ku amukeriwa ka Sui , pulatifomo ya Leyara 1 ya vutumbuluxi na kontiraka yo tlhariha, namuntlha yi tivise ntirhisano wa maqhinga na Franklin Templeton Digital Assets.





Franklin Templeton Digital Assets yi vile yi vekisa eka ikhosisteme ya Sui, naswona yi tshemba leswaku ntirhisano lowu wa maqhinga wu ta nyika vuyelo byin’wana eka matshalatshala wolawo hi ku lava swivandlanene swo tumbuluxa nkoka ku pfumelela vaaki va swintshuxo leswi simekiweke eka blockchain ya Sui ku tirhisa thekinoloji ya novhele hi ku tirhisa phurotokholo ya blockchain ya Sui.





“Sui ekusunguleni yi hlohloteriwile hi yin’wana ya mintlhontlho leyi Franklin Templeton Digital Assets yi pfunetaka ku yi tlhantlha, ngopfungopfu leyi nga kona endzeni ka timali leti hangalasiweke namuntlha,” ku vula Jameel Khalfan, Nhloko ya Nhluvukiso wa Ikhosisteme.





“Ku tsakela ka vona thekinoloji ya Sui leyi pfulaka ndlela ku titwa ku nga ri ku tiyisisa ntsena, kambe onge hi loko Sui yi fikile eka xirhendzevutana lexi heleleke.”





Franklin Templeton Digital Assets yi nghenelerile eka malembe ma nga ri mangani lama hundzeke eku akeni ka swintshuxo swa thekinoloji leswi simekiweke eka blockchain, ku fambisa vatiyisisi va node, na ku tumbuluxa tindlela to hambana ta vuvekisi.





Xipano xa ndzavisiso wa nhundzu ya xidijitali lexi tinyiketeleke xa feme xi tirhisa nxopaxopo wa xisekelo wa “tokenomic”, vutivi ku suka eka ntlawa wa sayense ya datha leyi nghenisiweke na vuhlanganisi lebyi dzikeke bya indasitiri ku pfuneta ku tivisa nhluvukiso wa swikumiwa na swiboho swa vuvekisi.





“Eka khume ra malembe lama hundzeke, thekinoloji ya blockchain yi koke nyingiso wa vaaki eka vativi va thekinoloji na vativi va ikhonomi hi ku fanana, kambe hakanyingi yi tsutsuma yi lwisana na swipimelo swa xithekiniki. Hi tsakile hi leswi ntlawa wa Sui wu swi akaka,” ku vula Tony Pecore, SVP / Mulawuri wa Vufambisi bya Nhundzu ya Dijitali eFranklin Templeton.





Swikombiso swa tiphurojeke to hlamarisa leti akiwaka eka ikhosisteme ya Sui swikatsa DeepBook eka Sui , vitaniwa Nhlamulo ya DeFi eka buku ya oda ya swipimelo swa le xikarhi , kumbe leswi ku cincana swi swi tirhisaka ku olovisa ku xava na ku xavisa exikarhi ka vaxavisi hi ku rhekhoda tibidhi na swinyikiwo, xikan’we na Karrier One, mufambisi wa tiselfoni loyi a hangalasiweke endzhaku ka netiweke ya Karrier One DePin, na Ika, netiweke ya MPC leyi fambelanaka leyi endlaka leswaku ku va na cross-chain leyi nga na swiphiqo na ku sirheleleka ku tirhisana.





Tanihi pulatifomo leyi sirhelelekeke na ku ringaniseriwa yo aka vumundzuku bya nhundzu yo tlhariha, Sui se yi hundzuke ndhawu ya nkoka eka vaaki va switirhisiwa eka mintlangu, DeFi, memecoins, xikan’we na switirhisiwa swa misava ya xiviri swo fana na ku kandziyisa ka 3D na tisekhurithi leti nga na tithokini. Sweswinyana, USDC ya ndzhavuko yi sungurile eka Sui, ku endla leswaku vatirhisi va kota ku fikelela hi ku kongoma eka yin’wana ya ti stablecoins leti tirhisiwaka ngopfu emisaveni hinkwayo loko ku ri karhi ku susiwa ku rharhangana loku engetelekeke na makhombo lama vangiwaka hi nhundzu leyi hlanganisiweke.

