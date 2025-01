Sui Foundation Franklin Templeton Digital Assets менен стратегиялык өнөктөштүккө кирет

ГРАНД КАЙМАН, Кайман аралдары, 22-ноябрь, 2024-жыл/Chainwire/--Суи активдерди башкаруу боюнча дүйнөлүк лидердин колдоосу менен блокчейн инновациясын жетектейт.





Суй Фонду, алдыга жылдыруу жана кабыл алуу үчүн арналган көз карандысыз уюм Sui , новатордук Layer 1 жана акылдуу келишим платформасы, бүгүн Franklin Templeton Digital Assets менен стратегиялык өнөктөштүктү жарыялады.





Franklin Templeton Digital Assets Sui экосистемасына инвестиция салып келет жана бул стратегиялык өнөктөштүк Суй блокчейнге негизделген чечимдерди куруучуларга Sui blockchain протоколун колдонуу менен жаңы технологияларды жайылтууга мүмкүндүк берүү үчүн баалуулуктарды түзүү мүмкүнчүлүктөрүн издөө аркылуу бул күч-аракетке дагы пайда алып келет деп ишенет.





"Суи башында Franklin Templeton Digital Assets чечүүгө жардам берип жаткан кээ бир көйгөйлөрдөн, айрыкча бүгүнкү күндө борбордон ажыратылган каржылоодо бар көйгөйлөрдөн шыктанган" деди Жамеил Халфан, Экосистеманы өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы.





"Алардын Суйдун жаңы технологияларына болгон кызыгуусу ырастоо гана эмес, Суи толук чөйрөгө келгендей сезилет."





Franklin Templeton Digital Assets акыркы бир нече жылдан бери блокчейнге негизделген технологиялык чечимдерди куруу, түйүн валидаторлорун иштетүү жана инвестициялык стратегиялардын кеңири спектрин иштеп чыгуу менен алектенип келет.





Фирманын санариптик активдерди изилдөө боюнча атайын тобу фундаменталдуу “токеномикалык” анализди, камтылган маалымат илими тобунун түшүнүктөрүн жана терең тармактык байланыштарды өнүмдөрдү иштеп чыгууга жана инвестициялык чечимдерге маалымат берүүгө жардам берет.





«Акыркы он жылдын ичинде блокчейн технологиясы технологдордун жана экономисттердин коомчулуктун көңүлүн бурган, бирок көп учурда техникалык чектөөлөргө каршы келет. Биз Sui командасы куруп жаткан нерсеге кубанычтабыз "деди Тони Пекор, SVP / Франклин Темплтондун Санариптик активдерди башкаруу боюнча директору.





Суй экосистемасында курулуп жаткан таасирдүү долбоорлордун мисалдары кирет DeepBook on Sui , деп аталат DeFi'нин борбордук чек заказ китебине жообу , же кайсы биржалар тендердик билдирмелерди жана сунуштарды жазуу аркылуу соодагерлердин ортосунда сатып алууларды жана сатууну жеңилдетүү үчүн колдонот, ошондой эле Karrier One, Karrier One DePin тармагынын артында борборлоштурулбаган мобилдик оператор жана Ika, үзгүлтүксүз жана коопсуз кайчылаш чынжырды камсыз кылган параллелдүү MPC тармагы өз ара аракеттенүүлөр.





Интеллектуалдык активдердин келечегин куруу үчүн коопсуз жана масштабдуу платформа катары, Sui буга чейин оюн, DeFi, мемекойндер, ошондой эле 3D басып чыгаруу жана токенизацияланган баалуу кагаздар сыяктуу реалдуу тиркемелердеги тиркемелерди куруучулардын башкы багыты болуп калды. Жакында эле, жергиликтүү USDC Suiде ишке кирди, бул колдонуучуларга дүйнө жүзү боюнча эң кеңири колдонулган стабилкоиндердин бирине түздөн-түз жетүү мүмкүнчүлүгүн берет, ошол эле учурда көпүрө салынган активдердин кошумча татаалдыктарын жана тобокелдиктерин жок кылат.

