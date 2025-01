La Fondazione Sui stipula una partnership strategica con Franklin Templeton Digital Assets

GRAND CAYMAN, Isole Cayman, 22 novembre 2024/Chainwire/--Sui guida l'innovazione della blockchain con il supporto del leader mondiale nella gestione patrimoniale.





La Fondazione Sui, l'organizzazione indipendente dedicata al progresso e all'adozione di Sui , l'innovativa piattaforma Layer 1 e per contratti intelligenti, ha annunciato oggi una partnership strategica con Franklin Templeton Digital Assets.





Franklin Templeton Digital Assets ha investito nell'ecosistema Sui e ritiene che questa partnership strategica porterà ulteriori benefici a tale sforzo, ricercando opportunità di creazione di valore per consentire ai costruttori di soluzioni basate sulla blockchain Sui di implementare nuove tecnologie sfruttando il protocollo blockchain Sui.





"Sui è stato inizialmente ispirato da alcune delle sfide che Franklin Templeton Digital Assets sta contribuendo a risolvere, in particolare quelle che esistono oggi nella finanza decentralizzata", ha affermato Jameel Khalfan, responsabile dello sviluppo dell'ecosistema.





"Il loro interesse per la tecnologia rivoluzionaria di Sui non solo è una conferma, ma è anche un segnale che Sui ha chiuso il cerchio".





Negli ultimi anni Franklin Templeton Digital Assets è impegnata nella creazione di soluzioni tecnologiche basate su blockchain, nella gestione di validatori di nodi e nello sviluppo di un'ampia gamma di strategie di investimento.





Il team di ricerca dedicato alle risorse digitali dell'azienda sfrutta l'analisi "tokenomic" fondamentale, le intuizioni di un team di data science integrato e i profondi legami con il settore per contribuire a informare lo sviluppo dei prodotti e le decisioni di investimento.





"Negli ultimi dieci anni, la tecnologia blockchain ha catturato l'attenzione del pubblico, sia da parte di tecnologi che di economisti, ma spesso si è scontrata con limitazioni tecniche. Siamo entusiasti di ciò che il team Sui sta realizzando", ha affermato Tony Pecore, SVP/Direttore di Digital Asset Management presso Franklin Templeton.





Esempi di progetti impressionanti realizzati nell'ecosistema Sui includono DeepBook su Sui , chiamato La risposta della DeFi a un libro degli ordini limite centrale , ovvero ciò che gli exchange utilizzano per facilitare l'acquisto e la vendita tra trader registrando domande e offerte, nonché Karrier One, l'operatore di telefonia mobile decentralizzato dietro la rete Karrier One DePin, e Ika, una rete MPC parallela che consente interazioni cross-chain fluide e sicure.





Come piattaforma sicura e scalabile per costruire il futuro degli asset intelligenti, Sui è già diventata una destinazione di prim'ordine per gli sviluppatori di applicazioni nel gaming, DeFi, memecoin, così come applicazioni del mondo reale come la stampa 3D e i titoli tokenizzati. Più di recente, USDC nativo è stato lanciato su Sui, consentendo agli utenti di avere accesso diretto a una delle stablecoin più utilizzate a livello globale, eliminando al contempo le complessità e i rischi aggiuntivi causati dagli asset bridged.

