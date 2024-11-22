ሱይ ፋውንዴሽን ምስ ፍራንክሊን ቴምፕልተን ዲጂታላዊ ንብረት ናብ ስትራተጂካዊ ምሕዝነት ኣትዩ።

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, November 22nd, 2024/Chainwire/--ሱይ ካብ ዓለማዊ መራሒ ምሕደራ ንብረት ብዝረኸቦ ደገፍ ንመሃዝነት ብሎክቸይን ይመርሕ።
ሱይ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ንዕቤትን ምቕባልን ዝውፈ ናጻ ትካል...
ፍራንክሊን ቴምፕልተን ዲጂታል ኣሴትስ ኣብ ስነ-ህይወት ሱይ ወፍሪ ክገብር ጸኒሑ እዩ፣ እዚ ስትራተጂካዊ ሽርክነት ድማ ሃነጽቲ ሱይ ብሎክቸይን መሰረት ዝገበረ መፍትሒታት ንፕሮቶኮል ሱይ ብሎክቸይን ተጠቒሞም ልብወለዳዊ ቴክኖሎጂታት ከዋፍሩ ንምፍቃድ ዕድላት ምፍጣር እሴት ብምድላይ ናብቲ ጻዕሪ ዝያዳ ረብሓ ከም ዝህብ ይኣምን።
"ሱይ ኣብ መጀመርታ ብገለ ካብቲ ፍራንክሊን ቴምፕልተን ዲጂታል ኣሴትስ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ዘሎ ብድሆታት ዝተደፋፍአ እዩ ነይሩ፡ ብፍላይ ድማ እቶም ሎሚ ኣብ ውሽጢ ዘይተማእከለ ፋይናንስ ዘለዉ" ይብል ሓላፊ ልምዓት ስነ-ህይወት ጀሚል ካልፋን።
"ኣብቲ መሰረት ዝሰበረ ቴክኖሎጂ ሱይ ዘለዎም ተገዳስነት ዘረጋግጽ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሱይ ምሉእ ዓንኬል ዝመጸ ኮይኑ ይስምዖም።"
ፍራንክሊን ቴምፕልተን ዲጂታል ኣሴትስ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ምህናጽ ኣብ ብሎክቸይን ዝተመርኮሰ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሒታት፣ ኖድ ቫሊደተራት ኣብ ምምራሕን ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ስትራተጂታት ኣብ ምምዕባልን ተዋፊሩ እዩ።
ናይቲ ትካል ውፉይ ዲጂታላዊ ንብረት መጽናዕታዊ ጉጅለ መሰረታዊ “ቶኪኖሚክ” ትንተና፣ ካብ ዝተሰረተ ዳታ ሳይንስ ጉጅለ ዝረኸቦ ርድኢትን ዓሚቝ ናይ ኢንዱስትሪ ምትእስሳርን ብምጥቃም ንውሳነታት ምዕባለ ፍርያትን ወፍርን ሓበሬታ ይሕግዝ።
“ንዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት፡ ቴክኖሎጂ ብሎክቸይን ካብ ቴክኖሎጂስትን ስነ-ቑጠባውያንን ብማዕረ ኣቓልቦ ህዝቢ ስሒቡ’ኳ እንተነበረ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣንጻር ቴክኒካዊ ድሩትነት ይጎዪ። ጋንታ ሱይ ብዝሃንጾ ዘሎ ተሓጒስና ኣለና” ይብል ቶኒ ፔኮር፡ SVP / ዳይረክተር ምሕደራ ዲጂታላዊ ንብረት ኣብ ፍራንክሊን ቴምፕልተን።
ኣብነታት ናይቶም ኣብ ስነ-ህይወት ሱይ ዝህነጹ ዘለዉ መስተንክር ፕሮጀክትታት ይርከብዎም
ከም ውሑስን ስኬላብልን መድረኽ ንመጻኢ በሊሕ ንብረት ንምህናጽ፡ ሱይ ድሮ ኣብ ጸወታታት፡ ዲፋይ፡ ሜምኮይን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሓቀኛ ዓለም ኣፕሊኬሽናት ከም 3D ሕትመትን ቶከናዊ ውሕስነትን ዝኣመሰሉ ሃነጽቲ ኣፕሊኬሽናት ቀንዲ መዕረፊ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ተወላዲ USDC ኣብ Sui ጀሚሩ፡ ተጠቀምቲ ብቐጥታ ናብ ሓደ ካብቶም ብዓለም ደረጃ ብሰፊሑ ዝጥቀሙሉ stablecoins ክረኽቡ ኣኽኢልዎም፡ እዚ ድማ ነቲ ብሰንኪ ድልድል ንብረት ዝመጽእ ተወሳኺ ዝተሓላለኸን ሓደጋታትን የወግድ።
ሱይ ፋውንዴሽን
ሚድያ@sui.io
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ