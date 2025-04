Ha Yini Vumundzuku Bya Crypto byi Titshege Hi Ku hangalasiwa Ka Tithokini Leri Faneleke Ni Leri Nga Riki Na Nchumu

Swi twala leswaku ndlela leyi tithokini ti hangalasiweke ha yona yi nga khumba swinene ku humelela ka phurojeke ya crypto, eka nkarhi wo koma na nkarhi wo leha. Hi modele wa ku hangalasiwa loku faneleke, ku tshemba ka vaaki ka hlengeletiwa, khombo ra ku tirhisiwa ka makete ri hunguteka, naswona ku tshembheka ka simekiwa. Kambe hi tlhelo rin’wana, modele wa ku hangalasiwa lowu nga lulamangiki lowu fuwisaka vanhu va nga ri vangani lava hlawuriweke handle ko kanakana wu ta pfuxa ku vilela ni ku pfuxa njhekanjhekisano.





Swiendlakalo swa sweswinyana swi tisile mhaka leyi emahlweni nakambe, leswi kombisaka ku nonoka loku kulaka exikarhi ka ku simekiwa loku seketeriwaka hi mali ya vuvekisi na timodeli leti kongomisiweke eka vaaki. A hi ku hundzeleta ku vula leswaku ku nonon’hweriwa loku ku fanele ku lulamisiwa loko bindzu leri ri ta yisa emahlweni nsusumeto wa rona lowu hlamarisaka.

Vaxopaxopi Va Fole Layini Ku Slam Modele Ya Token Ya Berachain

Ku simekiwa ka sweswinyana ka Ya Berachain native token BERA yi tirha tanihi ntsheketo wa xitsundzuxo mayelana na makhombo ya vun’wini bya token lebyi hlanganisiweke.





Hi ku tlula 35% wa mphakelo hinkwawo lowu lawuriwaka hi vavekisi va phurayivhete, phurojeke ya Leyara-1 yi vonile nxavo wa yona wa xikombiso wu hunguteka hi 63% ku suka eka ku sunguriwa ka yona ehenhla tanihileswi vanhu va le ndzeni va heriseke swiyimo swa vona. Lexi karhataka ngopfu, a core developer's xiboho xo xavisa xiphemu xa avelo ra yena ra 200,000 wa airdrop endzhakunyana ka ku simekiwa ka February 6 swi tlakusile swivutiso mayelana na ku tinyiketela ka xipano na ku ringanana ka nkarhi wo leha.





Loko vutshembeki bya byongo bya Berachain a byi ta va byi hlayele swirho swa vaaki leswi tlulaka ku ya tisirhelela, leswi hambaneke swi humelerile – laha vatirhisi vo tala lava a va nghenelerile eka testnet ya yona va vulaka leswaku va amukele tithokini ti nga ri tingani ku tlula leswi a swi languteriwile. Ouch.





Xivumbeko lexi a xi hlawulekanga eka Berachain, hakunene. Tiphurojeke to fana na EigenLayer ya Xirhendzevutani , Aptos, Hamster Kombat, na Sei Network va langutane na ku kamberiwa loku fanaka eka ku hangalasiwa ka vona ka tithokini, laha vaxopaxopi va folaka layini ku rhuketela maavelo lama nga ringaniki eka ti-VC na ti airdrops leti hlekulaka eka lava amukelaka ka ha ri emahlweni.

Mhaka ya ku Simekiwa loku Faneleke

Ku simekiwa ka swikombiso leswinene, leswi tekeleriweke endzhaku ka endlelo ro sungula ra ku hangalasiwa ra Bitcoin, swi nyika ndlela yin’wana yo olova ku yi tlangela eka modele lowu lawuriwaka hi VC lowu sweswi wu hangalakeke swinene eka Web3. Hi ku herisa ku averiwa ka le mahlweni ka migodi na ka le mahlweni, ku simekiwa loku ku tumbuluxa ndhawu yo tlanga leyi ringanaka laha vatekaxiave hinkwavo va nga na xiyimo xo ringana ku kuma tithokini hi ku tirhisa ku nghenelela ka netiweke loku tirhaka.





A hi endlelo leri feke hi ku helela – hambi loko swi vonaka onge i vutomi hinkwabyo lebyi hundzeke leswaku Bitcoin yi tumbuluxiwile. exSat Netiweke , leyi ehleketiweke tanihi Docking Layer ya Bitcoin, yi amukerile milawu ya ku hangalasiwa leyi kombisaka modele lowu tiyisisiweke wa ku hlohloteriwa ka yona – ku katsa na 21 wa timiliyoni ta xikephani xa xikombiso na minkarhi ya nkarhi na nkarhi yo hafu. Lexi phyuphyisaka, exSat yi lwile mukhuva hi ku tshika ku averiwa ka le mahlweni ka migodi na ka le mahlweni ku tiyisisa ku va erivaleni na nkoka eka vatekaxiave hinkwavo.





So, i mani loyi a kumaka ku claima ti spoils loko ku nga ri ti VCs? Hi ku teka nhlohlotelo wa yona eka ketane ya Vumbhoni bya Ntirho (PoW) ya Satoshi, exSat yi titshege hi swivumbeko swa nsusumeto leswi endliweke hi vukheta leswi hakelaka tihakelo ta nkoka, ku hangalasa tithokini ta XSAT hi ku tirhisa Hakelo ya ku Rhumela na ku Tshubula ka Data ya Block, Hakelo ya ku Tiyisisa, na hakelo ya BTC Staking.





Eku heteleleni, ku hangalasiwa hinkwako ka tithokini ta XSAT ku fambisana na ku ceriwa ka tibloko ta BTC letintshwa, leswi vulaka leswaku un’wana na un’wana loyi a nga na vuswikoti bya xibalo lebyi eneleke a nga pfuneta ku tiyisisa netiweke na ku humesa mali leyi ringanaka eka phurosese. Hi xivumbeko lexi xa ku hangalasiwa ka tithokini lexi hangalasiweke, vaaki – ku nga ri ti-VC – va nghena eka xiteji xa le hansi.

Ku Hundzula Vaxopaxopi

Swi vonaka swi ri erivaleni ku vula tano, kambe tiphurojeke leti rhangisaka emahlweni ku hangalasiwa loku ringanaka na ku ringanisiwa ka vaaki ti le ka xiyimo xo antswa ku fikelela ku kula loku nga heriki. Not least hikuva vaxopaxopi lavakulu va crypto a va le kusuhi no tshika ku carping kusuka etlhelo anytime soon.





Hakunene, xihehlo lexi tolovelekeke lexi endliwaka eka indasitiri hileswaku ‘cryptobros’ yi fambisa vuxisi byo rharhangana ku fleece vavekisi va vuxavisi lava nga ehleketiki. Njhekanjhekisano lowu wu wa loko tithokini ti hangalasiwa hi ndlela leyinene ematshan’wini yo khulukela emabokisini ya ti-VC na vanhu va le ndzeni.





Loko ku nghenelela ka xiphemu xa vuvekisi swi nga nyika naswona hakanyingi swi nyika switirhisiwa swa nkoka na vuhlanganisi, tiphurojeke ti fanele ku pima mimbuyelo leyi na makhombo ya vun’wini bya tithokini lebyi hlanganisiweke, swihlohloteri leswi nga fambisaniki, na swihehlo swa ku nga ri enawini.





Ku simekiwa lokunene ku yimela ndlela leyi tiyisisiweke yo aka ti-ecosystem ta crypto leti nga ta tshama nkarhi wo leha leti tirhelaka miganga ya vona ku tlula ku fuwisa vahlawuriwa. Kutani dyondzo ya kona ya olova: Endla hilaha Satoshi a nga ta endla hakona.



Vested Interest Disclosure: Mutsari loyi i muhoxa xandla loyi a tiyimeleke loyi a kandziyisaka hi ku tirhisa ya hina nongonoko wa ku bloga hi mabindzu . HackerNoon yi kambisisile xiviko ku kuma khwalithi, kambe swihehlo leswi nga laha i swa mutsari. #DYOR