Por que o futuro da criptografia depende da distribuição justa e transparente de tokens

É lógico que a maneira como os tokens são distribuídos pode impactar significativamente o sucesso de um projeto de cripto, tanto no curto quanto no longo prazo. Com um modelo de distribuição justo, a confiança da comunidade é acumulada, o risco de manipulação de mercado é reduzido e a credibilidade é estabelecida. Por outro lado, porém, um modelo de distribuição injusto que enriquece alguns poucos inevitavelmente levantará preocupações e desencadeará controvérsias.





Eventos recentes trouxeram essa questão à tona mais uma vez, destacando a crescente tensão entre lançamentos apoiados por capital de risco e modelos orientados para a comunidade. Não é exagero dizer que essa tensão deve ser resolvida se a indústria quiser continuar seu ímpeto impressionante.

Críticos se alinham para criticar o modelo de token da Berachain

O recente lançamento de Berachain's O token nativo BERA serve como um conto de advertência sobre os riscos da propriedade concentrada de tokens.





Com mais de 35% do fornecimento total controlado por investidores privados, o projeto Layer-1 viu seu preço de token despencar 63% em relação ao seu pico de lançamento, à medida que os insiders liquidavam suas posições. Ainda mais preocupante, um desenvolvedor principal decisão de vender parte de sua alocação de 200.000 lançamentos aéreos logo após o lançamento de 6 de fevereiro levantou questões sobre o comprometimento da equipe e o alinhamento de longo prazo.





Enquanto o grupo de cérebros Berachain contava com membros da comunidade saltando em sua defesa, o oposto aconteceu – com muitos usuários que participaram de sua testnet alegando ter recebido menos tokens do que o esperado. Ai.





Este padrão não é exclusivo da Berachain, é claro. Projetos como Camada própria , Aptos, Hamster Kombat e Sei Network enfrentaram escrutínio semelhante sobre suas distribuições de tokens, com críticos se preparando para criticar alocações desproporcionais para VCs e airdrops irrisórios para os primeiros usuários.

O caso dos lançamentos justos

Lançamentos justos de tokens, modelados a partir do mecanismo de distribuição original do Bitcoin, oferecem uma alternativa fácil de apreciar ao modelo dominado por VC que agora é tão prevalente na Web3. Ao eliminar a pré-mineração e as pré-alocações, esses lançamentos criam um campo de jogo nivelado em que todos os participantes têm igualdade de condições para adquirir tokens por meio da participação ativa na rede.





Não é uma abordagem que desapareceu completamente, mesmo que pareça que já faz uma eternidade que o Bitcoin foi criado. Rede exSat , concebido como uma Docking Layer para Bitcoin, adotou princípios de distribuição que refletem o modelo comprovado de sua inspiração – incluindo um limite de 21 milhões de tokens e períodos regulares de halving. De forma refrescante, o exSat contrariou a tendência ao dispensar a pré-mineração e as pré-alocações para garantir transparência e valor para todos os participantes.





Então, quem pode reivindicar os despojos se não os VCs? Inspirando-se na cadeia Proof-of-Work (PoW) de Satoshi, a exSat depende de estruturas de incentivo cuidadosamente projetadas que recompensam contribuições valiosas, distribuindo tokens XSAT por meio de Block Data Submission e Discovery Rewards, Verification Rewards e BTC Staking.





Por fim, toda a distribuição de tokens XSAT é sincronizada com a mineração de novos blocos BTC, o que significa que qualquer um com capacidade computacional suficiente pode ajudar a fortalecer a rede e gerar receita proporcional no processo. Com essa forma descentralizada de distribuição de tokens, a comunidade – em vez de VCs – entra no andar térreo.

Convertendo os Críticos

Parece óbvio dizer isso, mas projetos que priorizam distribuição equitativa e alinhamento comunitário estão melhor posicionados para atingir crescimento sustentável. Até porque os maiores críticos da cripto não vão parar de reclamar das laterais tão cedo.





De fato, uma alegação comum feita à indústria é que os "cryptobros" estão realizando um golpe sofisticado para ludibriar investidores de varejo desavisados. Esse argumento cai por terra se os tokens forem distribuídos de forma justa em vez de fluírem para os cofres de VCs e insiders.





Embora o envolvimento de capital de risco possa fornecer e muitas vezes fornece recursos e conexões valiosos, os projetos devem ponderar esses benefícios com os riscos de propriedade concentrada de tokens, incentivos desalinhados e acusações de ilegitimidade.





Lançamentos justos representam um caminho comprovado para construir ecossistemas cripto sustentáveis que servem suas comunidades em vez de enriquecer a elite. A lição, então, é simples: faça como Satoshi faria.



Não esqueça de curtir e compartilhar a história!

Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de blogs de negócios . O HackerNoon revisou o relatório quanto à qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR