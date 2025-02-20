Kripto'nun Geleceği Neden Adil ve Şeffaf Token Dağıtımına Bağlıdır?

Token'ların dağıtılma biçiminin bir kripto projesinin başarısını hem kısa vadede hem de uzun vadede önemli ölçüde etkileyebileceği mantıklıdır. Adil bir dağıtım modeliyle, topluluk güveni artar, piyasa manipülasyonu riski azalır ve güvenilirlik sağlanır. Öte yandan, seçilmiş birkaç kişiyi zenginleştiren adil olmayan bir dağıtım modeli kaçınılmaz olarak endişelere yol açacak ve tartışma yaratacaktır.





Son olaylar bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi ve risk sermayesi destekli lansmanlar ile topluluk odaklı modeller arasındaki artan gerginliği vurguladı. Sektörün etkileyici ivmesini sürdürebilmesi için bu gerginliğin çözülmesi gerektiğini söylemek abartı olmaz.

Eleştirmenler Berachain'in Token Modelini Eleştirmek İçin Sıraya Girdi

Son zamanlarda piyasaya sürülen Berachain'in Yerel token BERA, yoğun token sahipliğinin riskleri hakkında uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor.





Toplam arzın %35'inden fazlası özel yatırımcılar tarafından kontrol edildiğinden, Layer-1 projesinin token fiyatı, içeridekilerin pozisyonlarını tasfiye etmesiyle lansman zirvesinden itibaren %63 düştü. Daha da endişe verici olanı, bir çekirdek geliştiricinin satma kararı 6 Şubat'taki lansmandan hemen sonra 200.000'lik airdrop tahsisatının bir kısmı, ekip bağlılığı ve uzun vadeli uyum konusunda soruları gündeme getirdi.





Berachain beyin takımı, topluluk üyelerinin kendisini savunmak için atlayacaklarına güvenirken, tam tersi oldu; testnet'ine katılan birçok kullanıcı, beklediklerinden daha az token aldıklarını iddia etti. Of.





Bu desen elbette Berachain'e özgü değil. Şu projeler gibi Öz Katman Aptos, Hamster Kombat ve Sei Network gibi şirketler de token dağıtımları konusunda benzer incelemelerle karşı karşıya kaldı. Eleştirmenler, risk sermayedarlarına orantısız tahsisler ve erken benimseyenlere yönelik küçümseyici airdrop'lar yapmak için sıraya girdi.

Adil Lansmanlar İçin Bir Dava

Bitcoin'in orijinal dağıtım mekanizmasına göre modellenen adil token lansmanları, Web3'te artık çok yaygın olan VC-egemen modele kolayca takdir edilebilen bir alternatif sunar. Ön madenciliği ve ön tahsisleri ortadan kaldırarak, bu lansmanlar tüm katılımcıların aktif ağ katılımı yoluyla token edinme konusunda eşit haklara sahip olduğu eşit bir oyun alanı yaratır.





Bitcoin'in yaratılmasının üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi görünse bile, bu tamamen ortadan kalkmış bir yaklaşım değil. exSat Ağı Bitcoin için bir Yerleştirme Katmanı olarak tasarlanan , ilhamının kanıtlanmış modelini yansıtan dağıtım ilkelerini benimsedi - 21 milyon token sınırı ve düzenli yarılanma dönemleri dahil. Yenileyici bir şekilde, exSat tüm katılımcılar için şeffaflık ve değer sağlamak için ön madencilik ve ön tahsislerden vazgeçerek bu eğilime karşı çıktı.





Peki, VC'ler değilse ganimetleri kim talep edecek? Satoshi'nin Proof-of-Work (PoW) zincirinden ilham alan exSat, değerli katkıları ödüllendiren, Blok Veri Gönderimi ve Keşif Ödülleri, Doğrulama Ödülleri ve BTC Staking ödülleri aracılığıyla XSAT token'larını dağıtan dikkatlice tasarlanmış teşvik yapılarına güveniyor.





Sonuç olarak, XSAT token'larının tüm dağıtımı, yeni BTC bloklarının madenciliğiyle senkronize edilir, bu da yeterli hesaplama kapasitesine sahip herkesin ağın güçlendirilmesine ve süreçte orantılı gelir elde edilmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bu merkezi olmayan token dağıtım biçimiyle, topluluk -VC'ler yerine- zemin katta yer alır.

Eleştirmenleri Dönüştürmek

Bunu söylemek aşikar görünüyor, ancak eşit dağıtım ve topluluk uyumuna öncelik veren projeler sürdürülebilir büyüme elde etmek için daha iyi konumdadır. En azından kripto paranın en büyük eleştirmenlerinin yakın zamanda kenardan sızlanmayı bırakmayacakları için.





Gerçekten de, sektöre yöneltilen yaygın bir iddia, 'kripto paraların' şüphesiz perakende yatırımcıları dolandırmak için karmaşık bir dolandırıcılık yürüttüğüdür. Bu argüman, token'lar VC'lerin ve içeridekilerin kasalarına akmak yerine adil bir şekilde dağıtılırsa çöker.





Girişim sermayesi katılımı değerli kaynaklar ve bağlantılar sağlayabilir ve çoğu zaman da sağlar; ancak projeler bu faydaları, yoğun token sahipliği, uyumsuz teşvikler ve gayri meşruiyet suçlamaları riskleriyle tartmalıdır.





Adil lansmanlar, seçkinleri zenginleştirmekten ziyade topluluklarına hizmet eden sürdürülebilir kripto ekosistemleri inşa etmenin kanıtlanmış bir yolunu temsil eder. O halde ders basittir: Satoshi'nin yapacağını yap.



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