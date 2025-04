Ke ka lebaka la eng Bokamoso bja Crypto’s bo Ithekgile ka Kabo ya Token ye e Lokilego le ye e Pepeneneng

Go a kwagala gore mokgwa wo ditšhupetšo di phatlalatšwago ka wona o ka ama kudu katlego ya projeke ya crypto, ka bobedi ka nako ye kopana le ye telele. Ka mohlala wa kabo ye e lokilego, go bota ga setšhaba go a kgoboketšwa, kotsi ya go dirišwa gampe ga mmaraka e a fokotšwa, gomme go tshepagala go a hlongwa. Lega go le bjalo, ka lehlakoreng le lengwe, mohlala wa kabo o sa lokago wo o humišago ba sego kae bao ba kgethilwego ka mo go sa phemegego o tla rotoša dipelaelo le go tsoša ngangišano.





Ditiragalo tša morago bjale di tlišitše taba ye pele gape, go laetša kgatelelo ye e golago magareng ga go tsebagatšwa mo go thekgwago ke tšhelete ya kgwebo le dika tše di lebanego le setšhaba. Ga se go feteletša dilo go bolela gore kgatelelo ye e swanetše go rarollwa ge e ba intasteri e tla tšwetša pele lebelo la yona le le kgahlišago.

Basekaseki ba Lokela go Slam Berachain's Token Model

Go tsebagatšwa ga morago bjale ga Ya Berachain ya letshwao la setlogo BERA e šoma bjalo ka kanegelo ya temošo mabapi le dikotsi tša beng ba leswao le le tsepamego.





Ka go feta 35% ya palomoka ya kabo yeo e laolwago ke babeeletši ba praebete, protšeke ya Llaga-1 e bone theko ya yona ya leswao e theoga ka 63% go tšwa go thakgolwa ya yona ye e phagamego ge batho ba ka gare ba fediša maemo a bona. Le go feta go tshwenyega, a motheo developer ya sephetho sa go rekiša karolo ya kabo ya gagwe ya di-airdrop tše 200,000 kapejana ka morago ga go tsebagatšwa ka la 6 Hlakola e rotošitše dipotšišo mabapi le boikgafo bja sehlopha le go logaganya ga nako ye telele.





Le ge trust ya bjoko ya Berachain e be e tla be e ithekgile ka maloko a setšhaba ao a tlolelago tšhireletšong ya yona, go diregile se se fapanego – ka badiriši ba bantši bao ba tšerego karolo go testnet ya yona ba bolela gore ba amogetše ditšhupetšo tše mmalwa go feta ka fao go bego go letetšwe ka gona. Ouch.





Mohlala wo ga se wa moswananoši go Berachain, go ba gona. Diprotšeke tša go swana le Lera la Eigen , Aptos, Hamster Kombat, le Sei Network ba tobane le go hlahlobja mo go swanago ka dikabo tša bona tša maswao, ka basekaseki ba methaladi go slam dikabo tše di sa lekalekanego go di-VC le di-airdrop tša go kwera bakeng sa bao ba amogelago ka pela.

Taba ya go Thakgolwa ka Toka

Fair token launches, modeled ka morago ga Bitcoin ya mathomo kabo mokgwa wa, fana ka e bonolo-ho-leboha e nngwe ho VC-busoa mohlala hore hona joale e atile hakaalo ka Web3. Ka go fediša dikabo tša pele ga meepo le tša pele ga moo, go tsebagatšwa mo go hlola lepatlelo la go bapala la go lekana moo batšwasehlabelo ka moka ba nago le maemo a go lekana go hwetša ditšhupetšo ka go tšea karolo ka mafolofolo ga netiweke.





Ga se mokgwa wo o hwilego ka botlalo – le ge go bonagala bjalo ka bophelo ka moka bjo bo fetilego gore Bitcoin e hlotšwe. exSat Neteweke ya , e emolotšwe bjalo ka Docking Layer bakeng sa Bitcoin, e amogetše melawana ya kabo yeo e bonagatšago mohlala wo o hlatsetšwego wa tlhohleletšo ya yona – go akaretšwa le kepisi ya leswao la dimilione tše 21 le dinako tša go dira seripagare sa ka mehla. Se se lapološago, exSat e ile ya ganetša tshekamelo ye ka go tlogela dikabo tša pele ga meepo le tša pele ga moo go netefatša gore go ba pepeneneng le boleng go batšwasehlabelo ka moka.





Ka fao, ke mang yo a hwetšago go claima dithebola ge e se di-VC? Ka go tšea tlhohleletšo ya yona go tšwa go ketane ya Satoshi ya Bohlatse bja Mošomo (PoW), exSat e ithekgile ka dibopego tša ditšhušumetšo tšeo di hlamilwego ka kelohloko tšeo di putsago meneelo ya bohlokwa, e aba ditšhupetšo tša XSAT ka Meputso ya Thomelo le Kutollo ya Datha ya Block, Meputso ya Netefatšo, le meputso ya BTC Staking.





Mafelelong, kabo ka moka ya ditšhupetšo tša XSAT e nyalantšhwa le meepo ya diboloko tše foreše tša BTC, go ra gore mang le mang yo a nago le bokgoni bjo bo lekanego bja khomphutha a ka thuša go maatlafatša netweke le go tšweletša letseno la go lekana mo tshepedišong. Ka mokgwa wo o arotšwego wa kabo ya ditšhupetšo, setšhaba – go e na le di-VC – se tsena lebatong la fase.

Go sokolla Basekaseki

Go bonala go le molaleng go bolela bjalo, eupša diprotšeke tšeo di etiša pele kabo ya tekatekano le go logaganya setšhaba di maemong a makaone a go fihlelela kgolo ya go ya go ile. E sego bonyenyane ka gobane basekaseki ba bagolo ba crypto ga ba kgauswi le go tlogela go carping go tšwa ka thoko nako efe goba efe kgauswinyane.





Ka nnete, kgopelo ye e tlwaelegilego yeo e lebišitšwego go intasteri ye ke gore ‘cryptobros’ di sepetša bofora bjo bo raraganego go ntšha boya bja babeeletši ba mabenkele bao ba sa belaelego. Kgang ye e a wa ge e ba ditšhupetšo di abja ka toka go e na le go elela ka matlotlong a di-VC le batho ba ka gare.





Le ge go kgatha tema ga tšhelete ya kgwebo go ka fa gomme gantši go fa methopo ya bohlokwa le dikgokagano, diprotšeke di swanetše go ela mehola ye le dikotsi tša beng ba ditšhupetšo tše di tsepamego, ditšhušumetšo tše di sa sepelelanago gabotse, le ditatofatšo tša go se be molaong.





Go tsebagatšwa ka toka go emela tsela ye e hlatsetšwego ya go aga ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tša crypto tša go ya go ile tšeo di hlankelago ditšhaba tša bona go e na le go humiša maemo a godimo. Ka gona, thuto e bonolo: Dira kamoo Satoshi a bego a tla dira ka gona.



