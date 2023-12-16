Yale'den Sorunsuz, Araştırmaya Dayalı Mutluluk Rehberiniz





Araştırma verileri bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz şeylerin mutlu etmediğini gösteriyor.









Hiçbiri seni daha mutlu etmiyor ama yine de öyle olmasını bekliyorsun. Mutluluğu bu şekilde aramak yanlış yöne gitmektir. Ancak doğru şeyler üzerinde çalışırsak daha mutlu olabiliriz.





Bu, Dr Laurie Santos'un Yale kursu Refah Bilimi'nde öğrendiklerimi haber bülteni abonelerimle paylaştığım Mutluluk Serisinin bir özetidir. Derste anlatılan teori ve pratiğin hemen hemen tamamını özetledim. Ancak kursu kendiniz almanızı şiddetle tavsiye ederim.





Öğreneceksiniz:

Neden mutlulukla ilgili sezgilerimiz neredeyse her zaman yanlıştır?

Mutluluğun genetik olarak önceden belirlenmiş olup olmadığı.

Bizi gerçekten mutlu eden şeyler.

Sağlığınızı artırmak için bugün uygulamaya başlayabileceğiniz fiziksel, fizyolojik ve duygusal araştırmalara dayalı stratejiler.





Uzun bir yazı olduğunu biliyorum ama altı haftalık materyali özetlemem gerekiyordu ve bu yazabildiğim en kısa bölümdü. Çok kapsamlı! Lafı daha fazla uzatmadan mutluluğu neden yanlış yerlerde aradığımızı anlayarak başlayalım.

Zihnin rahatsız edici özellikleri

Peki neden mutlulukla ilgili tahminlerimizde bu kadar yanılıyoruz? Bu, Dr. Santos'un zihnin rahatsız edici özellikleri olarak adlandırdığı bir şeyden kaynaklanıyor. Beynimiz mutluluk için değil hayatta kalmak için yaratılmıştır.

SIKICI ÖZELLİK #1 - ZİHNİN EN GÜÇLÜ SEZGİLERİ GENELLİKLE YANLIŞTIR.

Aşağıdaki tablolar aynı uzunlukta olmasına rağmen farklı görünüyorlar 👇





SIKICI ÖZELLİK #2 - ZİHNİMİZ MUTLAKLAR KONUSUNDA DÜŞÜNMÜYOR.

Biz şeyleri sürekli olarak mutlaklar yerine referans noktalarına göre yargılarız. Bir referans noktası, sonraki tüm bilgilerin karşılaştırılacağı göze çarpan (ama çoğunlukla ilgisiz) bir standarttır. Örneğin 👇









Ne diyeceğimi biliyorsun, değil mi? Bu daireler aynı büyüklüktedir, ancak göreceli noktalara sahip olduğumuzda (etraflarındaki gri daireler), mutlak olarak göremeyiz (yalnızca turuncu daireler).





Aynı şey mutluluğumuz için de geçerli. Sosyal bir tür olduğumuz için kendimizi başkalarının hayatlarıyla karşılaştırırız. Televizyonda ve sosyal medyada maruz kaldığımız referans noktaları bize soldaki turuncu daire gibi hissettiriyor.



Hayatınızı değerlerine göre değerlendiremiyorsunuz ve onu birkaç kişinin belirlediği imkansız hayat standardı ile karşılaştırarak kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Kendinizi en son ne zaman Afrika'da sırf içme suyu elde etmek için 5 km tek yön yürümek zorunda kalan bir çocukla karşılaştırdınız?





Şu anda dünyada sizin yaşadığınız hayata sahip olsalardı dualarının kabul olduğunu düşünecek milyonlarca insan olduğunu düşünün.

SIKICI ÖZELLİK #3 - ZİHNİMİZ ŞEYLERE ALIŞMAK İÇİN YAPILMIŞTIR.

Bu kavrama Hedonik Adaptasyon veya Hedonik Koşu Bandı denir. Bir sonraki arzunun sizi mutlu edeceğini kaç kez düşünmüş olursanız olun, geçici bir yükselişin ardından temel mutluluk düzeyine geri döndünüz.





Bu uyum, duygusal dengeyi korumamıza yardımcı olarak bir amaca hizmet eder, ancak aynı zamanda maddi mallar veya statü yoluyla mutluluğun peşinde koşmanın, uzun süreli tatmin yerine çoğu zaman geçici neşeye yol açtığı anlamına da gelir.

SIKICI ÖZELLİK #4 - ZİHNİMİZ ŞEYLERE ALIŞTIĞININ FARKINDA BİLE DEĞİL.

Başka bir deyişle, zihnin yerleşik hedonik adaptasyona sahip olduğunun bilinçli olarak farkında değiliz. Daha yüksek bir maaş aldığınızda ve daha fazlasını istediğinizde, 'Durun bir dakika, istediğimi söylediğim şeye zaten sahipsem neden daha büyük bir maaş isteyeyim ki?' gibi bir şey düşünmezsiniz.





Bu sürekli çabaya etki yanlılığı denir. İnsanların gelecekteki duygusal tepkileri hakkında tahminlerde bulunurken duygulanımın yoğunluğunu ve kalıcılığını abarttıklarında sergiledikleri bilişsel bir önyargıdır. Maaş örneğini ele alalım. Altı ay önce 50 bin dolar kazanmanın hayalini kuruyordunuz, ama şimdi bu sadece temel çizginiz; 100 bin dolar sonunda sizi oraya ulaştıracak bir maaş gibi görünüyor.





X elde ettiğimizde mutlu olacağımıza dair tahminlerimiz, tahmin ettiğimizden daha düşük.

İşler istediğimiz gibi gitmezse (örneğin ayrılmak ) ne kadar mutsuz olacağımıza dair tahminlerimiz, düşündüğümüzden daha düşük.

Mutlu/mutsuz hissetme süresinin de uzun vadeli bir etkisi olacağını düşünüyoruz ama bu tahmin ettiğimizden daha kısa.





Esasen, iyi ya da kötü şeyler olursa olsun, temel mutluluk düzeyine oldukça hızlı bir şekilde geri döneriz.

MUTLULUK TEMELLİMİZİ NELER ETKİLİYOR?

Hedonik adaptasyon kavramını hatırlıyor musunuz? Ne elde ederseniz edin, geçici bir yükselişin ardından temel mutluluk düzeyine geri dönersiniz. Bu temel çizgiyi ne etkiler? Genler mi, koşullar mı, yoksa her ikisinin bir karışımı mı?





Sonja Lyubomirsky bu soruyu yanıtlamak için yola çıktı. Araştırması tek yumurta ikizlerinin mutluluk düzeylerini çift yumurta ikizleriyle karşılaştırdı. İlki muhtemelen aynı genleri paylaşıyor, ikincisi ise benzer yaşam koşullarına sahip. Ayrıca belden aşağısı felçli olmak, tüm parasını kaybetmek, dul kalmak gibi gerçekten korkunç şeyler yaşayan insanların mutluluk düzeylerine ilişkin çalışmalara da baktı.





Hem genlerin hem de yaşam koşullarının mutluluğa katkısını açıklayan bir pasta grafiği hazırladı.









Görünüşe göre mutluluk için genetik bir ayar noktamız var. Ama ilginç bulduğum şey (çünkü bu zihnin sezgisi değil), yaşam koşullarının mutluluğumuzun yalnızca %10'unu oluşturması. İyi haber şu ki gerisi bize kalmış. Sonuç üzerinde %40 kontrol sahibi olma yeteneği yüksektir.

MUTLULUĞUMUZA KATKIDA BULUNAN DÜŞÜNCELER VE EYLEMLER NELERDİR?

ŞEYLERE YATIRIM YAPMAYIN; DENEYİMLERE YATIRIM YAPIN. Yeni bir ev, araba ya da kıyafet gibi şeyleri almak, mantığa aykırı bir şekilde bizi rahatsız eder çünkü ortalıkta kalmazlar.





Yani sürekli temas halinde olduğumuz şeyler bizi tekrar hedonik çarka sokar. Ferrari'yi hayal etmek gerçekten harikaydı ama artık Ferrari temel çizginiz olduğuna göre artık o kadar da eğlenceli değil.

Deneyimler ise nispeten kısa süreli olduğundan bize haz, mutluluk ve keyif duygusu verir. Deneyimlere uyum sağlayamıyoruz.





Diğer bir avantaj ise deneyimlerin, sosyal karşılaştırmaya daha az duyarlı olmaları nedeniyle başkalarının sizinle aynı rezonansa girmesine yardımcı olmasıdır.





TADINI ÇIKARMAK

Tadını çıkarmak, onu takdir etmek ve olup bitenlerin farkında olmak için deneyimin dışına çıkmaktır.

Mesela lezzetli bir pasta yediğinizde, onu boğazınıza çayla yıkamak yerine, çevreyi, tadı, dokuyu, lezzeti vb. takdir etmek için durun.





Tadını çıkaracak stratejiler 👇









Tadını çıkarırken acı veren aktiviteler 👇









NEGATİF GÖRSELLEŞTİRME

Bir şey olmasaydı hayat nasıl olurdu?





Farzedelim…

Farklı bir ülkede mi doğdunuz?

Partnerinizle hiç tanışmadınız mı?

Gittiğin okula gitmedin mi?

Siz küçükken ebeveynlerinizden biri ölebilir miydi?

Vesaire.





Bir başka benzer egzersiz ise çok az zamanınızın kaldığını hayal etmektir. Yarın öleceğiniz anlamında değil ama mezun olmak üzere olduğunuzu, mevcut işinizden ayrılacağınızı, en yakın arkadaşınızı göreceğinizi veya ebeveyninizle son kez vakit geçireceğinizi hayal ederek.





Bazen işler zorlaştığında veya mevcut koşullarımıza uyum sağladığımızda, bunu yapmak için fazla zamanımızın kalmadığını bilseydik nasıl hissedeceğimizi düşünmek yardımcı olabilir.

Bir şey ne kadar uzun sürerse sürsün, bir gün yapacağınız her şey son kez olacak. Çoğu zaman, o gelene kadar bunun son kez olduğunu bile bilmiyoruz.





REFERANS NOKTALARINIZI SIFIRLAYIN

Zihnimizin kendi hayatlarımızı değil, başkalarının hayatlarını karşılaştırdığını unutmayın.

İşte bunun olmasını engellemek için bir dizi strateji 👇





STRATEJİ 1: SOMULA YENİDEN DENEYİM

O harika şeyi (eş, iş, Yale'e girme, maaş artışı vb.) elde ettiğinizde nasıl hissettiğinizi yeniden deneyimleyin. Örneğin, daha düşük bir maaşla olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlayın ve şimdi daha yüksek bir maaşa sahip olmanın değerini bilin.

STRATEJİ 2: SOMUNU GÖZLEMLEMEK

Nasıl çok daha kötü bir konumda veya durumda olabileceğinizi düşünün. Mevcut konumunuzun olumlu yönlerinin farkına varın.

STRATEJİ 3: SOSYAL KARŞILAŞTIRMADAN KAÇININ





Sosyal medya kullanımını önemli ölçüde azaltın. Dr Santos, zihinlerimizin teknoloji şirketlerinin yemlerine direnemeyecek kadar zayıf olması nedeniyle onu tamamen silmemizi tavsiye ediyor. Sosyal medyayı saklamayı seçerseniz:

Kaydırırken durumunuza dikkat edin . Bir STOP tekniği kullanın; kendinizi diğer insanlara karşı değerlendirme yaparken yakaladığınızda, yüksek sesle STOP deyin ve uygulamayı kapatın.

. Bir STOP tekniği kullanın; kendinizi diğer insanlara karşı değerlendirme yaparken yakaladığınızda, yüksek sesle STOP deyin ve uygulamayı kapatın. Ne tür referans noktalarına izin verdiğinizi düşünün . Gerçek şeyleri ortaya çıkarmak için yayınınızı düzenleyin.

. Gerçek şeyleri ortaya çıkarmak için yayınınızı düzenleyin. Sosyal medya kullanımını önemli ölçüde azaltın .

STRATEJİ 4: TÜKETİMİ KESİNTİLEYİN





Gerçekten iyi hissettiren deneyimleri kesintiye uğratın. Pastanın ilk ısırığı muhteşem hissettiriyor. İyi bir TV şovunu izlemek de öyle. Daha fazlasını istiyormuşsunuz gibi geliyor ve başlangıçta olduğu gibi aynı derecede tatmin edici olacak.





Bu mantığa aykırı. Pastanın ilk ısırığı, pastanın tamamını yemekten çok daha lezzetli, değil mi? İyi hissettiren bir şeye devam etmek mutluluğumuzu azaltır.





Buna karşı koymak için deneyimi parçalara ayırmanız gerekir (10 bölümü art arda izlemek yerine iki bölümü izlemek gibi) çünkü bu, hedonik adaptasyonu durdurmanıza yardımcı olur.

ZENGİN VE ÜNLÜ OLMAK İSTİYORUM…

Matthew Perry'nin asla Friends'te yer almaması gerekiyordu. En iyi arkadaşlarından biri olan ve aynı zamanda oyuncu olmayı hedefleyen Craig de öyleydi. Craig, Chandler'ı oynamakla başka bir TV şovunu seçmek arasında bir seçim yapmak zorundaydı ve onun ne yaptığını biliyoruz.



Matthew Chandler oldu ve gerisi tarih oldu. Dünyanın zirvesindeydi. O, dünyaydı .

Para, şöhret, sevdiği bir kariyer, arabalar, evler, ünlü arkadaşlar, güzel kadınlar… İstediği her şeye sahipti.





Craig'le ilişkisi bitti ve birkaç yıl sonra yeniden bağlantı kurdular. Matthew'un başarısı hakkında konuştular ve o şöyle dedi: "'Biliyor musun Craig? Bu hepimizin düşündüğü şeyi yapmıyor. Hiçbir şeyi düzeltmiyor.' Craig bana baktı; bana inandığını sanmıyordum; hâlâ bana inandığını sanmıyorum. Bence bunların yanlış rüyalar olduğunu anlamak için aslında tüm hayallerinizin gerçekleşmesi gerekiyor."

KAYIP İSTEMEK

İyi notlar, saygın kariyerler, daha fazla para, evlilik, güzellik ve etki ararız ama bunların bizi daha mutlu etmediğini anlarız.





Mutluluğun, bunlara doyamadığımız için kalmadığı söylenemez. Yanlış şeyleri aramışız. Neyse ki araştırmalar, mutluluğu artırmak için odaklanılması gereken doğru şeylerin olduğunu gösterdi.

DAHA İYİ İSTEMEK

Daha fazlasını değil, daha iyisini isteyin. Daha iyi stratejiler istemek:



Zaten istediklerimizin doğru kısımlarını istemek. Henüz istemediğimiz daha iyi şeyleri istemek (nezaket ve sosyal bağlantı). Zihin kontrolü, zaman bolluğu ve sağlıklı uygulamalara odaklanmak.

STRATEJİ 1: ZATEN İSTEDİĞİMİZ ŞEYİN DOĞRU PARÇALARINI İSTEMEK

Örnek olarak iyi bir işi ele alalım. Araştırmalar daha yüksek maaş almanın bizi daha mutlu etmediğini gösteriyor. Ancak imza niteliğindeki güçlü yönlerimizi ve deneyim akışını kullanmamıza olanak tanıyan bir kariyere sahip olmak bunu sağlar.

İMZA GÜÇLÜ YÖNLERİ

Zaman içinde kendinize özgü güçlü yönlerinizi kullandığınızı hissetmek, daha az depresyona ve daha fazla tatmine yol açacağı gibi öznel refahınızı da artıracaktır.





İmza güçlü yönlerinden en az birini haftalık olarak kullanmak depresif belirtileri azaltır (mavi renkte) ve mutluluk düzeylerini altı ay boyunca artırır ve nispeten sabit tutar:





Güçlü yönlerinizin iyi bir şekilde kullanıldığını hissetmek üretkenliği, iş tatminini ve öznel refahı artırır. İmza niteliğindeki güçlü yönlerimizi her gün yeni şekillerde kullanarak hedonik adaptasyonu en aza indiriyor ve güçlü yönlerimizi harekete geçirmekten keyif almaya devam ediyoruz. Güçlü yönlerinizi belirlemek için ücretsiz, araştırmaya dayalı ankete katılın.

AKIŞ

İş memnuniyetini artıran bir diğer faktör de akış veya bölgede olmaktır ; yani becerilerimizi doğru çaba düzeyinde maksimuma çıkarmak.





İmza niteliğindeki güçlü yönler ve akış hissi elbette sadece iş için geçerli değildir. Kendimize meydan okumamıza ve beceri kazanmamıza yardımcı olan her aktivite, ister iş ister hobi olsun, bize keyif veren aktivitedir.





Araştırmacılar ayrıca, sezgilerimizin aksine (insanlar işten ziyade boş zamanların tadını çıkaracaklarını tahmin ediyorlar), sadece evde oturup Netflix izlemek yerine anlamlı şeyler yaptığımızda ve kendimizi zorlanmış hissettiğimizde daha memnun olduğumuzu buldu.





Başka bir örnek olarak evliliği ele alalım. Çoğumuz uzun vadeli bir partnere sahip olmak isteriz. Zihnin sezgisi bizi seven bir başkasının bizi mutlu edeceği yönündedir. Aslında partnerimizi mutlu etmeye çalışmamız bizi de mutlu eder. Birisi için ne kadar çok şey yaparsak ona karşı o kadar yakınlık hissettiğimizi öne süren araştırmalar var.





Unutmayın, birinci strateji zaten istediğimiz şeyin doğru kısımlarını istemektir. En çok para kazandıran bir iş için çabalamak yerine, sizi en çok zorlayan ve güçlü yönlerinizi kullanmanızı sağlayan bir iş için çabalayın. Doğru kısımlarını isteyip istemediğinizi görmek için sahip olduğunuz hedeflerin ve arzuların ardındaki varsayımları düşünün.

STRATEJİ 2: HENÜZ İSTEMEDİĞİMİZ DAHA İYİ ŞEYLERİ İSTEMEK

Nazik olmak ve sosyal bağlantı kurmak gibi şeyler. Mutlu insanlar aynı zamanda nazik insanlardır. İyilik mutluluğa yol açar.





Anında daha mutlu hissetmek ister misiniz? Otake ve ark. (2006), daha önce yaptığınız nazik eylemleri düşünmenin bile sizi daha mutlu ettiğini buldu. Cidden, şimdi dene.





Daha mutlu insanlar daha nazik şeyler yapmayı düşünüyor ve bunları yapmak için daha motive oluyorlar. Ve nazik davranışlara baktığınızda mutsuz insanlardan daha fazlasını yaptıklarını görürsünüz.





Bu, nazik olmakla mutlu olmak arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Daha az nezaket = daha az mutluluk. Peki ya yaptıkları nazik eylemlerin sayısını artıracak daha az mutlu insanlarımız varsa? Bu yardımcı olur mu? Evet, ancak arada bir değil, her gün iyilik yaparsanız.









Ne tür nezaket eylemleri? Birini mutlu edeceğini varsaydığınız hemen hemen her şey. İltifat edin, teşekkür edin, bir yabancıya gülümseyin, sevdiğiniz biriyle zaman geçirin, dikkatle dinleyin, yardım edin, bağışta bulunun vb.





Dunn ve arkadaşlarının muhtemelen beklenmedik (zihnimizin sezgileriyle çelişen) bir bulgusu. (2008), başkalarına para harcamanın onları dezavantajlı duruma düşürse bile insanları daha mutlu ettiğini gösterdi.





Aknin ve ark. (2013) bunun kültürler arası bir olgu olup olmadığını test etti ve öyle görünüyor. Üçüncü dünya ülkelerindeki insanlar, kendilerine ilaç alamayacakları anlamına gelse bile başkalarına para harcamaktan daha mutlu hissediyorlardı.



Bu arada başkalarına harcanan miktarın hiçbir önemi yok. İster 20 dolar ister 5 dolar olsun, iyilik halimizi artıran şey iyilik yapmak ve başkasını düşünmektir.

STRATEJİ 3: REFAH, ZİHİN KONTROLÜ VE SAĞLIK

REFAH

Hem zaman hem de para kıt kaynaklardır. İnsanların daha sonra daha fazla zaman kazanmak için yeterince para biriktirmek için çok çalışmaktan bahsettiklerini duyarsınız. Peki insanlar daha fazla paraya mı yoksa daha fazla zamana mı sahip olmayı tercih eder? Hershfield ve ark. (2016) bu soruyu cevaplamak için yola çıktı.





İnsanların çoğunluğu (%69) daha fazla parayı seçse de, daha fazla zaman seçmek daha fazla mutlulukla ilişkiliydi; hatta mevcut zaman ve para seviyelerini kontrol etmek bile.





Zamana paradan daha fazla değer vermek bizi daha mutlu ediyor.

Paradan çok zamana sahip olmak bizi daha mutlu eder.





Fazladan zamana sahip olmak neden bizi mutlu ediyor? Araştırmacılar, daha fazla boş zamanın genellikle daha fazla sosyal bağlantıya yol açtığını öne sürdü.

ZİHİN KONTROLÜ

Daha doğrusu meditasyon yoluyla zihin kontrolü. Killingsworth ve Gilbert (2010), Gezici Zihin Mutsuz Bir Zihindir başlıklı makalelerinde, aklın başıboş dolaşmasının bizi kötü hissettirdiğini buldu.



Bu, günümüzün neredeyse yarısında bilinçsiz olduğumuz (burada ve şimdi olmadığımız) anlamına gelir. Bana sorarsan bu biraz korkutucu. Zihnimiz, varsayılan mod ağı (DMN) adı verilen , pasif anlarda ve geçmişi hatırlamamızı veya yaklaşan olayları hayal etmemizi gerektiren yönlendirilmiş görevler sırasında kendiliğinden aktif olan bir dizi birbirine bağlı beyin yapısı nedeniyle başıboş gezinir.





Temel olarak, bir görevle meşgul olmadığınızda, DMN devreye giriyor. Akış durumunun bu yüzden iyi hissettirdiğini varsayıyorum; görev, kafamızdaki hiç bitmeyen sohbet kutusunun kapanması için yeterli çaba ve konsantrasyon gerektiriyor.





Bu nedenle, daha mutlu olmak için zihnimizin başıboş dolaşmayı bırakmasına ihtiyacımız var. Nasıl? Meditasyon yapın. Dikkatinizi buraya ve şimdiye gitmekten uzaklaştıran her türlü uygulama meditasyondur.



En yaygın beşi yürüme, seçimsiz farkındalık, vücut taraması, sevgi dolu nezaket ve konsantrasyondur . Her birinin faydalarını Google'da aramayı size bırakıyorum, ancak meditasyon uygulamalarının DMN'yi kapatmamıza yardımcı olduğu ve böylece bizi daha mutlu ettiği gösterilmiştir.

SAĞLIKLI UYGULAMALAR

Bizi daha mutlu ettiği defalarca gösterilen özgür, yerleşik fiziksel mekanizmalarımız var: uyku, iyi beslenme ve egzersiz.

EGZERSİZ YAPMAK

Babyak ve ark. (2000) majör depresyondan mustarip 156 kişiyi inceledi. Katılımcıları üç gruba ayırdı:

Egzersiz grubu (haftada 3 kez, 30 dakika)

Tıp (anti-depresan Zoloft)

Egzersiz + ilaç





Çılgın, değil mi? Çılgın ve özgür. Egzersizin mutluluk yararlarının yanı sıra bilişsel etkiyi, hafızayı ve beyin fonksiyonunu da ileriki yaşlarımızda bile artırdığını belirtmeye bile gerek yok .

UYUMAK

Tamam, bu noktada kendimi biraz aptal gibi hissediyorum çünkü bariz olanı söylüyorum. Uyku o kadar önemlidir ki yeterince uzun süre uyanık kalırsanız delirirsiniz. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde uyku, ruh halimizde ve mutluluğumuzda çok önemli bir rol oynuyor.





Paylaşabileceğim daha korkutucu araştırmalar var ama aslında bu yaklaşımı gereksiz buluyorum.

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama öldüğümde uyuyacağımdan, eğer yapmazlarsa korkunç sonuçlarla ilgili insanları korkutmaya geçtik.





Yeterince uyumama konusundaki stres, daha az uyumanın neden olduğu ek stresi artırır. Uykudan kasıtlı olarak kaçınmayın, ancak uyumanıza engel olan durumlar varsa da umutsuzluğa kapılmayın. Mümkünse uykuya öncelik verin ve/veya uykunuzu engelleyen sorunları çözün.

SARMAK

Eğer sadece mutlu olmak isteseydik bu kolay olurdu; ama biz diğer insanlardan daha mutlu olmak istiyoruz ve bu da onların olduklarından daha mutlu olduklarını düşündüğümüz için neredeyse her zaman zordur. - Charles de Montesquieu





Bu uzun bir süreçti; okuduğunuz için teşekkürler. İçimdeki inek bunu yazmayı çok sevdi.

UNUTULMAMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEYLER ŞUNLARDIR:

Mutluluk hakkındaki sezgileriniz çoğu zaman yanlıştır. Sizi gerçekten mutlu edecek şeylere yönlendirmek için inançlarınızı, hedeflerinizi ve arzularınızı inceleyin.

Koşullar ve genetik yatkınlık ne olursa olsun, mutluluğunuz üzerinde %40 kontrol sizdedir. Ancak bu bir uygulamadır; (doğru) çabayı göstermelisiniz.

İŞTE ARASINDAN SEÇİLEBİLECEK UYGULAMALAR BÜFESİ:

FİZİKSEL

Yeterince uyuyun (Dr Santos en az 7 saat öneriyor)

İyi yiyin ve egzersiz yapın (Dr Santos günde 30 dakika önermektedir)

SOSYAL

Her gün bir nezaket eylemi gerçekleştirin

Sosyal bağlantıya öncelik verin

Başkalarına onları düşündüğünüzü göstermenin yollarını bulun

Sosyal karşılaştırmadan kaçının

PSİKOLOJİK

Günlük meditasyon yapın (10 dakika ile başlayın ve artırın)

Minnettarlık alıştırması yapın (Yatmadan önce minnettar olduğunuz beş şeyi yazın)

Her gün küçük şeylerin kıymetini bilin (Tadını Çıkarmak)

DUYGUSAL

Bir zevk temeli bulun ve sonrasında keyif almak yerine devam etmeye mecbur olduğunuzu hissedin (Tüm sezonu art arda izlemek gibi)

Sahip olduklarınızın kıymetini bilin (Ya X'i son kez yapıyorsanız?)

Kendinize özgü güçlü yönlerinizi bulun ve bunları her gün uygulayın

Sizi akışa sokacak aktivitelere katılın.





Bunaltıcı görünebilir, o yüzden birini seçin ve bir hafta boyunca pratik yapın. O zaman başka bir şey seç. En kolayı tadını çıkarmaktır. Gördüğünüz/hissettiğiniz/tat aldığınız/fark ettiğiniz/duyduğunuz/dokunduğunuz şeyleri duraklatmak ve takdir etmek günde yalnızca 30 saniyenizi alır. Bir hafta boyunca pratik yaparsanız kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi garanti ederim. Bu size devam etmeniz ve başka bir şey denemeniz için yeterli motivasyonu verecektir.





Sonuna kadar geldiyseniz okuduğunuz için teşekkür ederim. Seni takdir ediyorum ve iyi şanslar!

Drew Colins'in Unsplash'ta paylaştığı resim

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