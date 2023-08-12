Uniswap V3'teki En İyi 5 Gizemli Likidite Sağlayıcısı ve Onlardan Öğrendiklerimiz

Mempool'ların ve MEV botlarının gizemli dünyasından farklı olarak, Uniswap v3'e likidite sağlamak gibi uzun vadeli kazanç stratejileri dünyasının genellikle nispeten basit olduğu düşünülüyor. Uniswap v3 konsantre likidite provizyonuna ilişkin çok sayıda yayın, araştırma ve uzman görüşü bulunmaktadır. Ancak daha derine bakmaya cesaret ederseniz ve doğru araçlara sahipseniz, yine de her türden isimsiz büyücüyü, yabancıyı ve canavarı bulabilirsiniz.





Bu çalışma, Uniswap v3 likiditesini yüksek getirili risk yönetimli bir şekilde yönetmek için yeni stratejiler geliştirmeyi amaçlayan Grantfin ve Datamint ekipleri tarafından devam eden ortak araştırma projesinin bir parçası olarak başladı. Ancak likidite dağılımını analiz etmeye ve görselleştirmeye başladığımızda, gerçekten olağanüstü oyuncuları bulacağımızı ve araştıracağımızı pek hayal etmiyorduk.





Piyasayı büyük ölçüde etkileyecek kadar büyük, çok cesur ve bazı durumlarda çok çılgın eylemler gerçekleştiren likidite sağlayıcılarından bahsediyoruz. Ancak neredeyse hiç kimse onları fark etmiyor. Neden? Çünkü protokolde mevcut likidite dağılımını görüntüleyen çok sayıda araç var (her ne kadar bu makalede vurguladığımız gibi her zaman doğru olmasa da - İşte Tüm Uniswap v3 Likidite Tarımı Hesaplamalarınızın Neden Yanlış Olduğunu Açıklıyoruz! ), ancak bunu yapmanıza izin veren hiçbir araç yok. Geçmiş likidite verilerini analiz edersiniz. Bir şeyi kaçırdıysanız, gitmiştir. Belirli aktörlerin davranışlarını araştırmanın kolay bir yolu yoktur.





Ancak size bu gizemli likidite sağlayıcılarından bazılarını göstereceğiz ve bunların Ethereum'daki Uniswap V3 likidite sağlanması hakkında bir şeyler öğrenmemize yardımcı olacağını umuyoruz.



Uniswap V3 likidite sağlayıcılarını araştırmak neden zor ?

Tüm blockchain verilerinin açık ve halka açık olduğunun farkına varıldığında, kişinin ilk izlenimi genellikle şöyle olur: "Evet, artık her şeyi bilen bir sihirbazım!"... ama gerçek biraz daha zor. Açık veriler bile o kadar karmaşık ve devasa olabilir ki, ondan herhangi bir içgörü veya sonuç çıkarmak çok büyük çaba gerektirir. Uniswap V3 bir istisna değildir.





Uniswap V3, önceki sürümlerde kullanılan standart otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelinden önemli bir gelişme olan, konsantre likidite olarak bilinen yeni bir özelliği tanıttı. Geleneksel AMM'ler likiditeyi tüm fiyat aralığına dağıtırken, konsantre likidite likidite sağlayıcılarının (LP'ler) fonlarını belirli fiyat aralıklarına tahsis etmelerine olanak tanır. Uniswap V3'ün teknik incelemesinden alınan aşağıdaki resim, bu konsantre likidite kavramını ve bunun geleneksel AMM'den nasıl farklı olduğunu göstermektedir.

Grafik I, likiditenin 0'dan ∞'a eşit olarak yayıldığı V2 modelini (geleneksel bir AMM) temsil etmektedir. Grafik II, konsantre likiditeyi göstermektedir: likiditenin belirli bir fiyat aralığına (A Fiyatı'ndan B Fiyatı'na) eşit olarak dağıtılması. Teorik olarak, likiditenin mevcut fiyat etrafında yoğunlaştığı Grafik III'e benzeyen bir şey elde edersiniz.





LP'ler, bu belirli fiyat aralıklarına tahsis yaparak "özel likidite sınırları" belirleme esnekliğine sahip oluyor ve bu da esasen varlıkların alınıp satılabileceği hedeflenen bir fiyat penceresi yaratıyor. Bunu yaparak, LP'ler potansiyel olarak sermaye verimliliklerini artırabilir ve özellikle yüksek işlem hacmine sahip aralıklarda pozisyon büyüklüklerine göre daha fazla işlem ücreti kazanabilirler. Bu nedenle teorik olarak Grafik III gibi bir sonuç elde edersiniz. LP'lerin çoğunluğu fiyat aralıklarını mevcut fiyata göre belirleyecek ve dış limitlerde likiditeye sahip olan oyuncuların sayısı giderek azalacak. Ancak bu yaklaşım aynı zamanda karmaşıklığı ve riski de artırır çünkü yanlış değerlendirilen aralıklar kalıcı kayıplara ve düşük performans gösteren bir konuma yol açabilir.





Aşağıdaki grafik, USDC-ETH (%0,3 ücret kademesi) havuzunun likidite dağılımının belirli bir anda Ethereum'da nasıl görünebileceğine dair bir örnek sunmaktadır. Gördüğünüz gibi Uniswap teknik incelemesinin Grafik III'ünde gösterilen teorik likidite karşılığına yakın. Gerçekte likiditenin büyük bir kısmı mevcut fiyat etrafında yoğunlaşmaktadır ancak bazı istisnaların da olduğu açıktır.





Bunun nedeni, mevcut fiyat aralığın dışına çıktığında ve pozisyonlar ücret kazandırmayı bıraktığında likidite sağlayıcısının zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasıdır: likiditeyi yeni bir fiyat aralığına göre yeniden dengelemek ya da hiçbir şey yapmamak ve fiyatın yükseleceği umuduyla pozisyonunu korumak. menzillerine geri dönün (ek olarak çıkma seçeneğini saklı tutarak!). Bu zor bir karar çünkü yeniden dengeleme, gaz ücretleri, varlık fiyatlarındaki değişim nedeniyle portföy kaybının gerçekleşme maliyeti ve takas ücretleri (sabit ücretler ve fiyat etkisi etkisi) gibi maliyetleri de beraberinde getiriyor.





Uniswap V3 likiditesini analiz etmek, emir defterini analiz etmeye benzer ancak bazı önemli farkları vardır:

Tüm likidite görülebilir . Geleneksel emir defterlerinde likiditenin büyük kısmı gizlidir ("yanan" havuzlarda bile), yani herhangi bir anda piyasa yapıcıların likiditesinin yalnızca küçük bir kısmı pazarlanabilir limit şeklinde emir defterinde görünür. emirler. Ancak Ethereum'da Just-In-Time (JIT) MEV botları tarafından sağlanan bir miktar "gizli likidite" var. Ancak pazarın yüzde 2-5'inden azını oluşturuyor. JIT likiditesi hakkında daha sonra daha fazla konuşacağız. Belirli likidite pozisyonlarının sahiplerini tanımlayabilirsiniz , oysa geleneksel emir defterindeki emirler anonimdir. Likidite sağlayıcıları (piyasa yapıcılar) ve tüccarlar açıkça ayrılmıştır . Piyasa yapıcı her zaman AMM havuzudur (likidite sağlayıcılarının parasını yöneten), tüm kullanıcılar ise tüccardır. Çoğu geleneksel borsada, piyasa yapıcının veya tüccarın hangi emri verdiğini bilemezsiniz.



Bu farklılıklar, eğer blockchain verilerinin karmaşıklığının üstesinden gelmek için doğru araç setine sahipseniz, veri analitiği için benzersiz fırsatlar yaratır. Şu anda bunu başarmak için sınırlı seçenekler var.





Geçmiş verileri görselleştirecek hazır hizmetler olmadığından Datamint Data Engine'i temel alarak kendimiz bir hizmet oluşturduk. Neyse ki Datamint Veri Motoru halihazırda yüksek kaliteli indekslenmiş DeFi verilerini (tüm DEX işlemleri ve likidite olayları dahil) içeriyor ve karmaşık analitik SQL sorgularının gerçek zamanlı yürütülmesine olanak tanıyor. Bu, likidite analizi ve görselleştirme aracı oluşturmak için mutlak bir gereklilikti.





Temel olarak, hizmetimiz belirli bir anketle ilgili tüm likidite olaylarını alır ve bunları her gün, tek tek likidite ısı haritasını doldurmak için tekrar oynatır. Bazı anormallikler gördüğünüzde, belirli pozisyonları sorgulayabilir ve USD cinsinden fiyat aralığı, likidite, kâr ve zarar (pozisyon henüz kapatılmamışsa gerçekleşen veya gerçekleşmemiş) ve tahakkuk eden ücretler gibi özellikleri keşfedebilirsiniz. Bunlardan sonuncusu en zor olanıdır çünkü Uniswap V3'te ücret tahakkuklarının ayrıntılarını gösteren özel bir günlük yoktur.



2022'den 2023'e kadar Uniswap V3'teki en iyi havuz

Geçen yıl Uniswap V3'teki en iyi havuzun likidite ısı haritasına bakarak bir örnekle başlayalım: USDC-ETH (%0,05 ücret kademesi).





*Not: Bu ve sonraki tüm ısı haritaları için Temmuz 2022 - Temmuz 2023 zaman aralığını kullanacağız.

Likidite dağılımının zaman içinde nasıl değiştiğini hemen görebiliyoruz. Bu grafiğin her pikseli, belirli bir günde belirli bir adıma (fiyat aralığının minimum miktarı) atanan likiditeyi temsil eder. Piksel ne kadar parlaksa, o noktada o kadar fazla likidite içerir. Konsantre likiditenin genel olarak gerçek fiyatı takip ettiğini görüyoruz. Dikkat çeken bazı desenler var; örneğin, daha yüksek beklenen oynaklık, likidite sağlayıcılarının çoğunluğu tarafından kullanılan daha geniş fiyat aralığına karşılık gelir. Ancak dağılım düzgün ve düzgün değildir. Bunun nedeni, birçok oyuncunun süperpozisyonu olması ve bunlardan bazıları o kadar büyük ki, bireysel konumları ısı haritasında parlak dikdörtgenler olarak görünüyor.





Dikey dikdörtgenler geniş aralıklı, düşük riskli, düşük getirili pozisyonları temsil eder (aşağıdaki resimde kırmızı ovalle vurgulanmıştır), yatay dar çizgiler ise dar aralıklı, yüksek düzeyde yoğunlaşmış, yüksek riskli konumları (sarı ovalle vurgulanmıştır) temsil eder .

Bazı pozisyonlar o kadar olağanüstü ki Datamint'in likidite analiz aracını kullanarak onları daha ayrıntılı olarak araştırmaktan kendimizi alamadık!

İşte en iyi 5 gizemli likidite sağlayıcısı sıralamamız:

5. sıra: Kör Atıcı

Yukarıdaki ısı haritasına yakından bakarsanız çok dar bir aralıkta sağlanan likiditeyi temsil eden uzun yatay çizgiler görebilirsiniz. Bu, fiyatın bu dar aralığa düşeceği ve kalıcı kayıplara uğramadan önce ücretlerden güzel bir gelir elde edecek kadar uzun süre orada kalacağı gerçeğine dayalı riskli bir bahistir.





İşte bulduğumuz en ilginç örnek:





Birisi 500.000 USDC'nin üzerinde arz sağlayarak aralık dışı bir pozisyon açtı (bu, mevcut fiyatın pozisyon fiyat aralığının dışında olduğu anlamına gelir). Bu olay 30 Kasım 2022'de (bu yazının yazıldığı sırada 250 günden fazla zaman önce) gerçekleşti ve bu pozisyon hala açık.

Şimdi bu garip görünüyor! Neden birisi Uniswap V3'ün orada oturup hiçbir ücret kazanamaması için 8 aydan fazla bir süre için yarım milyon dolar sağlasın ki?





Menzil dışı likidite sağlanması tek başına garip değildir. Bir çiftten yalnızca bir varlığınız varsa ve fiyatın yakın zamanda belirli bir fiyat aralığına hareket etmesini bekliyorsanız, aralık dışı bir pozisyon seçerek o varlığı tedarik edebilirsiniz. Bu durumda, takas ücretlerinden tasarruf edersiniz (çünkü portföyünüzün bir kısmını havuzdaki ikinci bir varlığa takas etmek zorunda kalmazsınız), bu da büyük siparişlerde gerçekten faydalı olabilir. Garip olan şu ki, fiyat hiçbir zaman bu pozisyonun fiyat aralığına ulaşmamış olsa da bu kadar uzun süre açık kaldı. Yani 500 bin dolar hiçbir şey kazanmaksızın orada öylece duruyor.





Bu davranışın aklımıza gelen tek mantığı, limit emrini uygulamanın egzotik bir yolu olarak dar bir Uniswap pozisyonunu kullanmaktır. USDC/ETH fiyatı bu pozisyonun fiyat aralığını geçerse USDC tutarının tamamı ETH'ye dönüştürülecektir. Dolayısıyla, Kör Nişancımız %0,05'lik bir işlem ücreti ödemek yerine, USDC likiditesini tüketmek için yatırımcıların ödediği işlem ücretlerinin bir kısmını alacaktır. Pozisyonun büyüklüğü göz önüne alındığında bu, anlık olarak en az 300 ABD Doları tutarında bir kazanç yaratacaktır. Ancak Ethereum fiyatının yükselişinden kazanç elde etme fırsatını kaçırdığı için şu anda en az %30'luk geçici bir kayıp yaşadığı göz önüne alındığında bu çok da büyük görünmüyor.





Belki de bu emri o verdi ve sonra başına bir şey gelmiş gibi bazı endişe verici düşünceler aklımızdan bile geçti. Faaliyetlerini kontrol ettiğimizde son işleminin sadece 50 gün önce gönderildiğini görünce rahatladık! Yani bu davranış kasıtlıydı… belki… en azından inanmak istiyoruz…

4. sıra: Gizemli Tüccar

Araştırmamızın bir sonraki aşamasında başka bir büyük havuz vardı: WBTC-ETH (%0,3 ücret kademesi). Özeldir çünkü her iki tokeni de stabilcoin değildir; daha ziyade bunlar birinci sınıf kripto para birimleridir. Bu havuzun likidite ısı haritasının oldukça farklı olduğunu hemen görebiliyoruz.

Bu havuzdaki likiditenin çoğu genellikle çok daha geniş bir fiyat aralığına sağlanmaktadır. Bu hiç de sürpriz değil çünkü BTC ve ETH fiyatları birbiriyle yüksek korelasyona sahip. Kripto endüstrisindeki en temel olaylar onları aynı anda etkiliyor. Göreceli fiyatlarındaki değişiklikler rastgele bir yürüyüşe veya "beyaz gürültüye" çok daha yakındır ve dolayısıyla likidite sağlayıcıları için daha az tahmin edilebilirdir.





Dolayısıyla, bu havuzda likidite sağlama stratejileri basit görünüyor: ortalama fiyatı alın, geniş bir aralık seçin (+/-2 sigma gibi), nadiren yeniden dengeleyin ve keyfini çıkarın. Bu arada, WBTC/ETH havuzları USD cinsinden 2. ve 3. en karlı havuzlardır (tüm sağlayıcılar için toplu olarak) ve son 12 ay içinde likidite sağlayıcıları için yaklaşık 40 milyon dolar net kar elde etmektedir.





Ancak akıntıya karşı yüzmeyi seven balinalar her zaman vardır. Sadece buraya bakın:

Birisi 5.270 Ether likiditesini (bu yazının yazıldığı sırada neredeyse 10 milyon dolar) konuşlandırarak başka bir büyük aralık dışı pozisyon açtı.









Bu gerçekten çok tuhaf. İlk bakışta hala açık olan bu pozisyonun USD cinsinden karlı olduğu görülüyor.

Net değeri artık açılış zamanına göre 236 bin dolar daha yüksek. Bu ~22 günde ~%2 demektir ki bu aslında çok iyi bir rakam. İşin püf noktası şu ki, WBTC/ETH'nin göreceli fiyatı şu anda bu pozisyonun açıldığı andaki ile neredeyse aynı. Bu, eğer bu yatırımcı aralık içi pozisyon açmış olsaydı (örneğin, %50 WTBC, %50 ETH), net pozisyon değerinde aynı artışı elde edeceği ve ayrıca güzel miktarda ücret tahakkuk edeceği anlamına gelir. Dolayısıyla tahminimiz, (fiyat aralığına bağlı olarak) 5 bin ila 50 bin dolar arasında ek kazanç fırsatını kaçırdığı yönünde.





Peki neden parada (ITM) bu pozisyonu açmadı? Bu konuda çok fazla hipotezimiz yok. Görebildiğimiz tek mantıklı açıklama, bu pozisyonun karmaşık, dikkatle korunan bir stratejinin parçası olduğudur. Veya belki de Ethereum için Bitcoin'e göre bir fiyat desteği seviyesi oluşturmak isteyen zengin bir Ethereum hayranı bulduk?





Hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Bunun bir hata değil, hesaplanmış bir strateji olduğunu ummak istiyoruz. Neden? Basitçe, veriye dayalı risk yönetimli yatırım kazançlarını sevdiğimiz için ☺ (değil misiniz?).





3. sıra: Bay Şanssız

Aynı WBTC-ETH havuz likidite ısı haritasına daha yakından baktığımızda, tüm büyük likidite sağlayıcılarının geniş fiyat aralıklarını desteklemediğini gördük. Bir göz at:

Evet, bu, yarım günden az süren, 10 milyon dolar değerindeki dar aralıklı bir pozisyon.









Açılış menzilindeydi ve herhangi bir sorun belirtisi yoktu. Ancak sadece birkaç saat içinde Bay Şanssız'ı felaket vurdu. Hem Ethereum hem de BTC fiyatları önemli ölçüde düştü ve bu da pozisyon kapatılmadan önce 400 bin doların üzerinde kayıpla sonuçlandı. Bu, ilişkili varlık havuzlarına yapılan yatırımların sizi piyasa risklerinden nasıl korumadığının güzel bir örneğidir.





Bay Şanssız için daha da üzücü olanı ise fiyatların 10 günden kısa sürede toparlanmasıydı. Bu aynı zamanda zararı durdurmanın çok erken tetiklenmesinin karınızı nasıl öldürebileceğinin bir örneğidir. Ama biz kimi yargılayacağız?





Aynı likidite sağlayıcısının diğer pozisyonlarını kontrol ettiğimizde, hayatı boyunca işlem ücretlerinden 4 milyon dolardan fazla kazanmasına rağmen net kaybının 2,5 milyon doların üzerinde olduğunu görüyoruz.

Aslında hepimizin kötü günleri oluyor…





Ayrıca, yalnızca bireysel Ethereum cüzdanlarının Uniswap V3 işlemlerinin performansını analiz ettiğimizi de unutmamak gerekir. Yani bu cüzdanın, alım/satım opsiyonları gibi bazı riskten korunma araçlarını kullanan daha geniş ve daha karmaşık bir stratejinin yalnızca bir kısmını temsil etmesi mümkündür. Durum böyleyse, gördüğümüz kayıplar türevlerden elde edilen karlarla telafi edilebilir.





Ancak durum böyle değilse, lütfen içten taziyelerimizi kabul edin, aavebank.eth (0xD730cd62CDA9cfdc109Be2d819B0337fafdCA959). Bir sonraki günü!



2. sıra: Para Beyni





Tamam, daha az sıvı olan havuzlardan bazılarını keşfetmenin zamanı geldi. Bugün çok sayıda yeni doğan tokenin derinliklerine inmek istemiyoruz, o yüzden popüler Chainlink havuzu olan LINK/ETH'yi (%0,3 ücret kademesi) seçelim ve doğrudan ısı haritasına geçelim:





Burada ne var? Peki, havuzun toplam likiditesinin 2022'nin 3. çeyreğinde önemli ölçüde arttığını görüyoruz. İlk başta likidite sağlayıcılar daha geniş aralıkları tercih ederken, 2023'ün 2. – 3. çeyreği arasında dar aralıklar hakim olmaya başladı. Bu genellikle tokenler gerçek bir ilgi, fayda ve benimsenme kazandığında gerçekleşir ve volatilite önemli ölçüde azalır.





Ancak 2022'de bile hisselerini oldukça dar bir fiyat aralığına koyan cesur bir adamın olduğunu görebiliyoruz. Ve biliyor musun? Bu işe yaradı!

Havuzun toplam kilitli değeri (TVL) ile karşılaştırıldığında bu pozisyonun boyutunun çok büyük olduğu açıktır. Bugün açılsaydı toplam havuz büyüklüğünün 1/3'ünden fazlasını oluşturacaktı. Bu kadar dar bir fiyat aralığında bu göreceli payda bir pozisyon açmak, ücretlerin çoğunluğunu alacağınızı garanti eder (yanlış hesaplama yapmamanız ve fiyatın pozisyonunuzun aralığında kalması şartıyla).









Bu cesur Para Dehası vakasında, gayet iyi çalıştı. Pozisyon 7 gün boyunca açık kaldı ve bu sürenin önemli bir bölümünde aralıkta kaldı. Daha da önemlisi, pozisyon LINK fiyatı düşmeden kapatılmıştı.

Tahminlerimize göre bu sağlayıcı, 6 milyon dolarlık bir yatırımdan sadece 7 günde 60 bin dolar ücretler dahil 500 bin dolar kazandı. Bu bir haftada %9'un üzerinde bir rakam. Etkileyici!

1. sıra: Zengin Peygamber

Gerçek bir balinaya hazır mısın? Senin için bir tane var.





Uniswap V3 havuzlarının özel bir durumuna bakalım: sabit havuz. Detaylı bir analiz için USDC-USDT (%0,01 ücret kademesi) havuzunu seçtik. Sabit havuzlar likidite sağlayıcıları için caziptir çünkü fiyatı neredeyse sabittir, bu nedenle kalıcı kayıp riski minimum düzeydedir ve yalnızca ücretlerden düşük uçta yılda %1'den yüksek uçta %2-3'e kadar herhangi bir yerde kazanırsınız. Teorik olarak, istikrarlı bir havuzun ısı haritasının, yüksek düzeyde yoğunlaşmış likidite ve büyük likidite sağlayıcılarının sıkı rekabetinden oluşan düz bir çizgi gibi görünmesi beklenebilir.

Gerçek ise farklıdır. Çoğu zaman bu havuz beklendiği gibi davrandı, ancak USDC bu yılın başlarında kısa bir süreliğine sabitlendiğinde işler çılgına döndü. Bu nedenle, sabitlemenin kaldırılması olayı etrafında likidite konusunda neler olup bittiğini kapsamlı bir şekilde araştırmaya karar verdik.





Burası gerçek bir balinayı gördüğümüz yer. 9 Şubat 2023'te birisi üç işlemle havuza yaklaşık 75 milyon dolar ekledi. Blockchain'de cüzdan sahiplerini belirleme yeteneğimiz çoğu durumda sınırlıdır, ancak bu likidite işlemlerini yürüten sözleşme Etherscan'de "1inç Takım Yatırım Fonu" olarak etiketlenmiştir.

22 gün sonra pozisyon kapatıldı. Kâr ve zararı (PnL) pozitifti, bu sürpriz değil, ancak büyüklüğü etkileyici olmaktan çok uzaktı; yalnızca 26 bin dolar (ücretlerden %100). Bu, yıllıklandırılmışsa yıllık %1'den daha az getiriye (APY) karşılık gelir. Bunun nedeni muhtemelen Uniswap v3'ün, stabilcoin'i stabilcoin'e takas etmek için özel olarak tasarlanmış olan Curve'den çok daha küçük bir USDC-USDT takas hacmini işlemesidir.





Ancak gerçekten şaşırtıcı olan gerçek şu ki, bu pozisyon şok edici USDC de-peg olayından sadece 4 gün önce kaldırılmıştı. USDC fiyatının yüzde 4'lük gerçek bir düşüşü bile - zararı durdurma yöntemiyle gerçekleştirilseydi - bir günde 1 milyon dolardan fazla zararla sonuçlanacaktı. O noktada hiç kimse USDC doların sabitlenmesinin yeniden sağlanacağından ve potansiyel kayıpların hızla artabileceğinden emin değildi. Ancak listemizde 1. sırayı alan ve “Zengin Peygamber” fahri unvanını kazanan bu likidite sağlayıcısı için durum böyle değil.



Çözüm

Bugünlük bu kadar, ancak bazı son düşünceleri bir araya getirdik.





Bu makale hiçbir şekilde finansal tavsiye niteliğinde değildir ancak zincir içi DeFi operasyonlarının ampirik analizine yönelik veriye dayalı bir yaklaşımın gücünü göstermektedir.





İşte önemli çıkarımlar:

Uniswap v3 likidite analizi kolay bir iş değildir ancak doğru araç seti ve yeterlilikle düzgün bir şekilde yapılırsa likidite sağlama stratejisi geliştirme ve analizine büyük değer katabilir. Uniswap v3 rekabetçi bir mekandır. Başarılı bir LP stratejisinin geliştirilmesi için büyük oyuncuların davranışlarını incelemek şarttır. Likidite tedariği artık “ayarla ve unut” tipi bir strateji değil. Deneysel araştırmaların da gösterdiği gibi, doğru şekilde yapıldığı takdirde önemli düzeyde alfa üretebilecek kapsamlı bir analiz ve planlama gerektirir.





Bu araştırma bir dereceye kadar büyük oyuncuların bile hata yaptığını gösteriyor. Bu, daha küçük ama daha verimli oyuncular için bir fırsat yaratıyor; Bu alana girmek istiyorsanız sınır gökyüzüdür. Sadece kolay bir yolculuk beklemeyin.





Bu yüzden hırslı olun, kendi araştırmanızı yapın, veriler yanınızda olsun!





Teşekkür: Endekslenmiş blockchain verilerine yüksek performanslı erişim sağlayan ve likidite ısı haritalarının görselleştirilmesine ve en karmaşık kısım da dahil olmak üzere belirli likidite sağlayıcıları ve konumlarının derinlemesine araştırılmasına yönelik araçların geliştirilmesine yardımcı olan Datamint teknoloji ekibine teşekkür etmek isteriz. : tahakkuk eden ücretlerin tarihsel dinamiklerinin hesaplanması.





Yasal Uyarı: Hesaplamalarımız hatalar içerebilir. Kurumsal müşterilere yönelik veri projelerinde, en yüksek veri kalitesini elde etmek için belgelenmiş metodolojiyi, otomatik testleri ve diğer birçok aracı kullanıyoruz. Bu araçlar, bunun gibi kısa vadeli bir araştırma projesi için aşırıya kaçacaktır. Bu araştırma, değerlendirmeler yapmak ve karar verme desteği için seçilmiş veriler sağlamak yerine, mevcut verilerdeki bazı uç örneklerin altını çiziyor.





Yazarlar hakkında:

Ivan Vakhmyanin, uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir veri analitiği ve görselleştirme (BI, Büyük Veri, Veri Bilimi) uzmanıdır. Aynı zamanda lider blockchain platformlarından (Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, vb.) zincir üstü verileri analiz için kullanılabilir hale getiren bir blockchain ve Web 3.0 uzmanıdır. Ivan, uzmanlar ve yöneticiler için veriye dayalı yönetim alanında eğitim materyalleri ve programlar geliştirerek deneyim paylaşımı konusunda tutkuludur.





Tom Grant, Grantfin'in kurucusudur. Daha önce eşler arası kredilendirmeye odaklanan bir yatırım şirketi olan ILA Capital'ı kurdu ve 2021'de bundan ayrıldı.





Isabela Bagi, ILA Capital'da analistti ve 2022'de Grantfin'in kurucu ortağıydı.





Datamint, özelleştirilmiş araştırma ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış, katma değerli bir blockchain veri sağlayıcısıdır. Daha fazla ayrıntı için şu adresi ziyaret edin: https://datamint.ai .





Merkezi olmayan finansa odaklanan bir girişim olan Grantfin , yatırımcıların ve müşterilerin blockchain tabanlı endeksleri destekleyen likidite havuzlarının gerçek zamanlı ve geçmiş getirilerini görmelerini sağlıyor. Daha fazla ayrıntı için şu adresi ziyaret edin: https://www.grantfin.com .





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