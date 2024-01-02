The Times - Microsoft/OpenAI: Times Works'ün GPT Ürün Çıktılarında İzinsiz Herkese Açık Gösterimi (12)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 12. bölümü.

IV. GERÇEK İDDİALAR

C. Davalıların Times İçeriğinin İzinsiz Kullanımı ve Kopyalanması

3. GPT Ürün Çıktılarında Times Works'ün İzinsiz Herkese Açık Gösterimi





102. Davalılar, GPT modelleri üzerine inşa edilen ürünlerinin sağladığı üretken çıktının bir parçası olarak Times Works'ün izinsiz kamuya açık sergilenmesine doğrudan katılmıştır. Davalıların GPT modelleri kullanılarak oluşturulan ticari uygulamaları arasında, diğerlerinin yanı sıra, ChatGPT (ilgili teklifler, ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise ve Bing ile Gözat dahil), Bing Chat ve Microsoft 365 Copilot dijital asistan serisi yer alıyor. Bu ürünler, Times içeriğini üretken çıktıda en az iki şekilde görüntüler: (1) Times Works'ün modellerden alınan "ezberlenmiş" kopyalarını veya türevlerini göstererek ve (2) Times Works'e büyük ölçüde benzeyen sentetik arama sonuçlarını göstererek. Bing'in arama dizininde saklanan kopyalardan oluşturulur.





103. Örneğin, ChatGPT, kullanıcı istemlerine yanıt olarak temel GPT modelleri tarafından ezberlenen Times Works kopyalarını veya türevlerini görüntüler. Bilgi ve inanç üzerine, ChatGPT'nin temelindeki GPT modellerinin, bu kadar kapsamlı özetler ve aynen metinler oluşturabilmek için bunlar ve diğer sayısız Times Works üzerinde eğitilmiş olması gerekir.





104. Aşağıda, ChatGPT, makalenin "ödeme duvarının devre dışı bırakılması" yönündeki hızlı şikayete yanıt olarak oluşturulan 2012 Pulitzer Ödülü sahibi New York Times makalesi "Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek"in bir kısmını alıntılıyor:[28 ]









105. Yukarıdaki ChatGPT çıktısı orijinal makaleden birebir alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır:









106. Aşağıda, ChatGPT, eski Times restoran eleştirmeni Pete Wells'in Guy Fieri'nin American Kitchen & Bar'ı hakkındaki 2012 tarihli incelemesinden alıntı yapıyormuş gibi görünen ve viral bir sansasyon olarak tanımlanan bir makaleyi aktarıyor: [29]

















107. Yukarıdaki ChatGPT çıktısı orijinal makaleden birebir alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır:













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[28] Orijinal makale için bkz. John Branch, Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek, NY TIMES (13 Aralık 2012), https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index. html#/?part=tünel-dere.





[29] Orijinal makale için bkz. Pete Wells, As Not Seen on TV, NY TIMES (13 Kasım 2012),

https://www.nytimes.com/2012/11/14/dining/reviews/restaurant-review-guys-american-kitchen-bar-in-timessquare.html.





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29 Aralık 2023 tarihinde nycto-assets.nytimes.com adresinden alınan 1:23-cv-11195 numaralı bu dava kamu malının bir parçasıdır. Mahkeme tarafından oluşturulan belgeler federal hükümetin eserleridir ve telif hakkı yasası uyarınca otomatik olarak kamu malı haline getirilir ve yasal kısıtlama olmaksızın paylaşılabilir.



