The Times v Microsoft/OpenAI: exibição pública não autorizada de Times funciona em resultados de produtos GPT (12)

4. ALEGAÇÕES FATUAIS

C. Uso não autorizado e cópia do conteúdo do Times pelos réus

3. Exibição pública não autorizada de tempos de trabalho em resultados de produtos GPT





102. Os réus envolveram-se diretamente na exibição pública não autorizada do Times Works como parte da produção generativa fornecida pelos seus produtos baseados nos modelos GPT. Os aplicativos comerciais dos réus criados usando modelos GPT incluem, entre outros, ChatGPT (incluindo suas ofertas associadas, ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise e Browse with Bing), Bing Chat e a linha Microsoft 365 Copilot de assistentes digitais. Esses produtos exibem o conteúdo do Times em saída generativa de pelo menos duas maneiras: (1) mostrando cópias “memorizadas” ou derivadas do Times Works recuperadas dos próprios modelos e (2) mostrando resultados de pesquisa sintéticos que são substancialmente semelhantes aos do Times Works. gerado a partir de cópias armazenadas no índice de pesquisa do Bing.





103. Por exemplo, ChatGPT exibe cópias ou derivados do Times Works memorizados pelos modelos GPT subjacentes em resposta às solicitações do usuário. Com base na informação e na crença, os modelos GPT subjacentes ao ChatGPT devem ter sido treinados neste e em inúmeros outros Times Works para serem capazes de gerar resumos tão extensos e texto literal.





104. Abaixo, ChatGPT cita parte do artigo do New York Times, vencedor do Prêmio Pulitzer de 2012, “Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek”, que foi gerado em resposta a uma reclamação imediata sobre o “paywalled out” do artigo:[28 ]









105. O resultado acima do ChatGPT inclui trechos literais do artigo original. O texto do artigo copiado está destacado em vermelho abaixo:









106. Abaixo, ChatGPT pretende citar a crítica de 2012 do ex-crítico de restaurantes do Times Pete Wells sobre o American Kitchen & Bar de Guy Fieri, um artigo que foi descrito como uma sensação viral: [29]

















107. O resultado acima do ChatGPT inclui trechos literais do artigo original. O texto do artigo copiado está destacado em vermelho abaixo:













