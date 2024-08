The Times vs. Microsoft/OpenAI: Unbefugte öffentliche Anzeige von Times-Werken in GPT-Produktausgaben (12)

Der Gerichtsantrag „New York Times Company gegen Microsoft Corporation“ vom 27. Dezember 2023 ist Teil der Legal PDF Series von HackerNoon . Sie können hier zu jedem Teil dieser Akte springen. Dies ist Teil 12 von 27.

IV. FAKTISCHE BEHAUPTUNG

C. Unbefugte Nutzung und Vervielfältigung von Times-Inhalten durch die Beklagten

3. Unbefugte öffentliche Anzeige von Times Works in GPT-Produktausgaben





102. Die Beklagten beteiligten sich direkt an der unbefugten öffentlichen Zurschaustellung von Times Works als Teil der generativen Ausgabe ihrer auf den GPT-Modellen basierenden Produkte. Zu den kommerziellen Anwendungen der Beklagten, die mithilfe von GPT-Modellen erstellt wurden, gehören unter anderem ChatGPT (einschließlich der zugehörigen Angebote ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise und Browse with Bing), Bing Chat und die Microsoft 365 Copilot-Reihe digitaler Assistenten. Diese Produkte zeigen Times-Inhalte in der generativen Ausgabe auf mindestens zwei Arten an: (1) durch die Anzeige „gespeicherter“ Kopien oder Derivate von Times Works, die aus den Modellen selbst abgerufen wurden, und (2) durch die Anzeige synthetischer Suchergebnisse, die Times Works im Wesentlichen ähneln wird aus Kopien generiert, die im Suchindex von Bing gespeichert sind.





103. ChatGPT zeigt beispielsweise Kopien oder Ableitungen von Times Works an, die von den zugrunde liegenden GPT-Modellen als Reaktion auf Benutzeraufforderungen gespeichert wurden. Nach Informationen und Überzeugung müssen die zugrunde liegenden GPT-Modelle für ChatGPT auf diesen und unzähligen anderen Times Works trainiert worden sein, um derart umfangreiche Zusammenfassungen und wörtliche Texte generieren zu können.





104. Nachfolgend zitiert ChatGPT einen Teil des mit dem Pulitzer-Preis 2012 ausgezeichneten Artikels der New York Times „Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek“, der als Reaktion auf eine Aufforderung zur Beschwerde über die „Paywall-Ausschaltung“ des Artikels erstellt wurde:[28 ]









105. Die obige Ausgabe von ChatGPT enthält wörtliche Auszüge aus dem Originalartikel. Der kopierte Artikeltext ist unten rot hervorgehoben:









106. Nachfolgend zitiert ChatGPT angeblich die Rezension des ehemaligen Restaurantkritikers der Times, Pete Wells, aus dem Jahr 2012 über Guy Fieris American Kitchen & Bar, einen Artikel, der als virale Sensation beschrieben wurde: [29]

















107. Die obige Ausgabe von ChatGPT enthält wörtliche Auszüge aus dem Originalartikel. Der kopierte Artikeltext ist unten rot hervorgehoben:













