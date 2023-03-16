Silikon Vadisi Bankası Nasıl Battı - Ve Öne Çıkan Teknoloji Yöneticileri

Silikon Vadisi Bankası — ülkenin önde gelen bankalarından biri ve
SVB, 1983 yılındaki kuruluşundan bu yana, girişim sermayesi tarafından desteklenen yeni girişimlerin ve diğer şirketlerin desteklenmesinde önemli bir oyuncu olmuştur. Yüzlerce, belki de binlerce çok sayıda teknoloji ve inovasyon girişimi için bu, yeni oyunculara kredi güvence altına alma ve fon tutma konusunda saygın ve yaygın olarak kabul edilen bir seçenek sağladı.
Ancak Cuma gününden itibaren bankanın artık tek banka olduğu düşünülüyor.
Teknoloji sektörünün süregelen kırılganlığı SVB'ye pek fayda sağlamasa da, bankanın birkaç gün içinde hızla tam bir başarısızlığa ve tam bir kaosa sürüklenmesi pek çok kişiyi şaşırttı. Bu haber kamuoyunda bir dizi soruyu gündeme getirdi: Bu nasıl oldu? Peki bu durum bankacılık sektörünün ilerlemesini ne şekilde etkileyecek?
Federal Rezerv'in enflasyonla daha yüksek faiz oranlarıyla mücadele etme girişimi sayesinde özel fon toplamanın daha pahalı hale gelmesiyle birlikte, yatırımcıların daha temkinli davranması nedeniyle giderek daha fazla sayıda teknoloji girişimi SVB'den daha fazla borç almak zorunda kaldı. Ancak bankanın kendisi, finansal talepteki son dönemdeki istikrarlı artışı karşılamak için sessizce mücadele ediyordu ve düşük likiditesini hızla telafi etmek için bir plana ihtiyacı vardı.
Elbette ki, SVB Finans Grubu Çarşamba günü bir açıklama yaptığında kırmızı bayraklar yüksekte dalgalanıyordu.
Sonuçta, sermaye artırımı risk sermayesi müşterilerine ve kurucularına duyulan güveni pek artırmadı; onlar da kısa sürede fonlarını toplu halde SVB'den çekmeye teşvik edildi. Potansiyel bir banka hücumuna ilişkin artan endişeleri olan yatırımcılar tarafından yönlendirilen bu durum, ertesi gün Perşembe günü şirket hisseleri üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye yol açtı.
Çok geçmeden halkın banka hisselerine olan güveni de azalmaya başladı ve bu durum bankaların aynı gün içinde 52 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına yol açtı.
Cuma sabahı ticarete ara verildi. Cuma öğleden sonra Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı bankayı tamamen kapattı ve kısa süre sonra firmayı FDIC'ye devretti. Hafta sonu yaygın panik yaşandı
Ta ki Pazar günü, ABD'li düzenleyiciler bankadaki mevduatların korunacağını ve Pazartesi sabahına kadar tamamen kullanılabilir olacağını duyurana kadar. Bu duyuru, adını emlak girişimlerinden alan ve son zamanlarda kripto endüstrisine adım atan Signature Bank'ın resmi olarak kapatılmasıyla birlikte geldi.
Küçük girişimler ve kurucuları, teknoloji endüstrisinin geleceği tehdit altındayken maaş bordrosu yapmak için çabalarken, önde gelen liderlerin çoğu ayağa kalktı ve krizden en çok etkilenenlere yardım eli uzatabilmenin yollarını aradı.
OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve ünlü risk sermayedarı Vinod Khosla, küçük işletmeleri destekleme sorumluluğunu üstlenen ilk kişiler arasında yer aldı, tehlikede olan şirketlere iyi niyetli krediler sundu ve diğer risk sermayedarlarını yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya teşvik etti.
Erken aşamadaki girişimler için önemli bir hızlandırıcı olan Y Combinator'ın Başkanı ve CEO'su Garry Tan, risk altındaki girişimler için bir imza kampanyası başlattı ve Twitter'daki etkilenen işletmelere bunu imzalamaları ve düzenleyicileri harekete geçmeye teşvik etmeleri için yalvardı. Dilekçe fazla aldı
Finansal hizmetler ve teknoloji alanındakiler gibi bazı şirketler, mevduat sahiplerine yardımcı olma fırsatını yakalarken aynı zamanda yeni potansiyel müşteriler çekmek için iyi niyet de kazanıyorlardı.
Kredi ve nakit yönetimi hesaplarıyla ilgilenen bir fintech şirketi olan Brex, fonları SVB'ye bağlı olan şirketlerin maaş bordrosu ve ek operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için bir acil durum köprü kredisi açtı. Bankanın çöküşünden sadece bir gün sonra girişim kabul gördü
bir
"Sahip olduğumuz olaylar zincirine bakarsanız, artış oranlarını görmeye başladığımızda, ister kripto alanında, ister bankalar, ister FDX olsun, ilk olarak piyasanın en spekülatif kısmında bir çöküş gördük. ve şimdi bu özel pazar alanına, risk sermayesine doğru genişliyor gibi görünüyor ve varlık fiyatları düşüyor olabilir ve likidite bir sorun haline geliyor" dedi Geetu Sharma.
Her ne kadar SVB'nin yaklaşmakta olan çöküşünün etkileri, yukarıda adı geçen First Republic Bank ve şimdi de Signature Bank'ta olduğu gibi diğer finans kurumları arasında şimdiden kendini gösteriyor olsa da Sharma, "trilyon dolarlık sorunun" bunların tam olarak ne kadar ileri gittiğiyle ilgili olduğunu söylüyor dalgalar ulaşacak. Şimdiye kadar, bu dalgalar yavaş yavaş dalgalara dönüşüyor ve sürekli olarak ülke boyunca yayılıyor ve çevreye yayılıyor.