Silikon Vadisi Bankası Nasıl Battı - Ve Öne Çıkan Teknoloji Yöneticileri

Silikon Vadisi Bankası — ülkenin önde gelen bankalarından biri ve 50'den fazla% ABD'nin risk sermayesi destekli şirketlerinin %50'si Cuma günü, bankacılık sektöründe şok dalgaları yaratan tarihi bir çöküş yaşadı. Biden yönetimi şimdi ABD bankacılık sistemine olan güveni artırmak amacıyla harekete geçti. tüm mevduatları koruyun SVB'de ve düşmüş diğer finans kuruluşunda İmza Bankası .





SVB, 1983 yılındaki kuruluşundan bu yana, girişim sermayesi tarafından desteklenen yeni girişimlerin ve diğer şirketlerin desteklenmesinde önemli bir oyuncu olmuştur. Yüzlerce, belki de binlerce çok sayıda teknoloji ve inovasyon girişimi için bu, yeni oyunculara kredi güvence altına alma ve fon tutma konusunda saygın ve yaygın olarak kabul edilen bir seçenek sağladı.





Ancak Cuma gününden itibaren bankanın artık tek banka olduğu düşünülüyor. 2008 Büyük Durgunluğundan bu yana en büyük banka iflası . İçin neredeyse bütün bir yıl , firma baş risk sorumlusu olmadan yola çıktı. Ve yakın zamanda, onların CEO'su bankanın çöküşünden birkaç hafta önce de 3,6 milyon dolar değerindeki hisse senedini bozdururken yakalanmıştı.





Teknoloji sektörünün süregelen kırılganlığı SVB'ye pek fayda sağlamasa da, bankanın birkaç gün içinde hızla tam bir başarısızlığa ve tam bir kaosa sürüklenmesi pek çok kişiyi şaşırttı. Bu haber kamuoyunda bir dizi soruyu gündeme getirdi: Bu nasıl oldu? Peki bu durum bankacılık sektörünün ilerlemesini ne şekilde etkileyecek?





Ne Düştü?





Federal Rezerv'in enflasyonla daha yüksek faiz oranlarıyla mücadele etme girişimi sayesinde özel fon toplamanın daha pahalı hale gelmesiyle birlikte, yatırımcıların daha temkinli davranması nedeniyle giderek daha fazla sayıda teknoloji girişimi SVB'den daha fazla borç almak zorunda kaldı. Ancak bankanın kendisi, finansal talepteki son dönemdeki istikrarlı artışı karşılamak için sessizce mücadele ediyordu ve düşük likiditesini hızla telafi etmek için bir plana ihtiyacı vardı.





Elbette ki, SVB Finans Grubu Çarşamba günü bir açıklama yaptığında kırmızı bayraklar yüksekte dalgalanıyordu. 1,75 milyar dolarlık hisse satışı Yaklaşık 21 milyar dolarlık düşük değerli menkul kıymet satışının katalize ettiği 1,8 milyar dolarlık yıkıcı kaybın ardından toparlanma girişimi.





Sonuçta, sermaye artırımı risk sermayesi müşterilerine ve kurucularına duyulan güveni pek artırmadı; onlar da kısa sürede fonlarını toplu halde SVB'den çekmeye teşvik edildi. Potansiyel bir banka hücumuna ilişkin artan endişeleri olan yatırımcılar tarafından yönlendirilen bu durum, ertesi gün Perşembe günü şirket hisseleri üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye yol açtı. %60 oranında düştü veya hisse değerinde tahmini 80 milyar $'ın üzerinde amortisman.





Çok geçmeden halkın banka hisselerine olan güveni de azalmaya başladı ve bu durum bankaların aynı gün içinde 52 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına yol açtı. ABD'nin en büyük dört bankası Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Bank of America dahil. Daha küçük bankalar da hisselerinde önemli düşüşler bildirdi; San Francisco merkezli First Republic Bank hisseleri %17 oranında düştü; bu durum, artan faiz oranlarının ortasında sektördeki banka fonlarının güvenliği konusunda daha yaygın bir güven eksikliğinin sinyalini veriyor.





Cuma sabahı ticarete ara verildi. Cuma öğleden sonra Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı bankayı tamamen kapattı ve kısa süre sonra firmayı FDIC'ye devretti. Hafta sonu yaygın panik yaşandı Milyonlarca kişinin kilit altında olduğu yüzlerce şirket SVB'ye FDIC sigortalı fonlarda ortalama 250 bin dolar vaat edildi, daha fazlası değil.





Ta ki Pazar günü, ABD'li düzenleyiciler bankadaki mevduatların korunacağını ve Pazartesi sabahına kadar tamamen kullanılabilir olacağını duyurana kadar. Bu duyuru, adını emlak girişimlerinden alan ve son zamanlarda kripto endüstrisine adım atan Signature Bank'ın resmi olarak kapatılmasıyla birlikte geldi.





Çöküşün Ardından Kim Öne Çıktı?

Küçük girişimler ve kurucuları, teknoloji endüstrisinin geleceği tehdit altındayken maaş bordrosu yapmak için çabalarken, önde gelen liderlerin çoğu ayağa kalktı ve krizden en çok etkilenenlere yardım eli uzatabilmenin yollarını aradı.





OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve ünlü risk sermayedarı Vinod Khosla, küçük işletmeleri destekleme sorumluluğunu üstlenen ilk kişiler arasında yer aldı, tehlikede olan şirketlere iyi niyetli krediler sundu ve diğer risk sermayedarlarını yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya teşvik etti.





Erken aşamadaki girişimler için önemli bir hızlandırıcı olan Y Combinator'ın Başkanı ve CEO'su Garry Tan, risk altındaki girişimler için bir imza kampanyası başlattı ve Twitter'daki etkilenen işletmelere bunu imzalamaları ve düzenleyicileri harekete geçmeye teşvik etmeleri için yalvardı. Dilekçe fazla aldı 5.000 imza ABD hükümeti Pazar günü devreye girene kadar çeşitli CEO'lardan ve kuruculardan.

Finansal hizmetler ve teknoloji alanındakiler gibi bazı şirketler, mevduat sahiplerine yardımcı olma fırsatını yakalarken aynı zamanda yeni potansiyel müşteriler çekmek için iyi niyet de kazanıyorlardı.





Kredi ve nakit yönetimi hesaplarıyla ilgilenen bir fintech şirketi olan Brex, fonları SVB'ye bağlı olan şirketlerin maaş bordrosu ve ek operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için bir acil durum köprü kredisi açtı. Bankanın çöküşünden sadece bir gün sonra girişim kabul gördü 1 milyar dolar talep edilen fonlarda. Şirketin büyümesi için bu girişimlerin varlığı gerekli olduğundan, Eş CEO ve kurucu Henrique Dubugras Forbes'a şunları söyledi: "Bunu çözmek bizim için çok iyi bir iş."

Bu Bankacılığın Geleceğini Nasıl Etkileyecek?

bir röportaj AlphasFuture LLC'nin kurucusu ve yatırım yöneticisi Geetu Sharma, Reuters ile faiz oranlarının etkisinin, daha büyük teknoloji ekosistemi üzerindeki etkilerinin ötesine nasıl yayıldığını tartıştı. Sharma'ya göre, artan faiz oranlarının hesaba katılmaması durumunda şirket likiditesi, bazı iş sektörleri için daha yaygın bir sorun teşkil edebilir:





"Sahip olduğumuz olaylar zincirine bakarsanız, artış oranlarını görmeye başladığımızda, ister kripto alanında, ister bankalar, ister FDX olsun, ilk olarak piyasanın en spekülatif kısmında bir çöküş gördük. ve şimdi bu özel pazar alanına, risk sermayesine doğru genişliyor gibi görünüyor ve varlık fiyatları düşüyor olabilir ve likidite bir sorun haline geliyor" dedi Geetu Sharma.





Her ne kadar SVB'nin yaklaşmakta olan çöküşünün etkileri, yukarıda adı geçen First Republic Bank ve şimdi de Signature Bank'ta olduğu gibi diğer finans kurumları arasında şimdiden kendini gösteriyor olsa da Sharma, "trilyon dolarlık sorunun" bunların tam olarak ne kadar ileri gittiğiyle ilgili olduğunu söylüyor dalgalar ulaşacak. Şimdiye kadar, bu dalgalar yavaş yavaş dalgalara dönüşüyor ve sürekli olarak ülke boyunca yayılıyor ve çevreye yayılıyor. küresel bankacılık sektörü Birçok kişi bankacılığın geleceğinin nasıl olacağını merak ediyor.



