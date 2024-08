Kriz Zamanlarında Kâr Etmek: Silikon Vadisi Bankası Hikayesi

"Sanırım seni etkili bir şekilde zorlayabilirim" ve Monte Cristo cebinden bir paket daha çıkardı. "İşte on bin frank daha" dedi, "cebindeki on beş binle yirmi beş bin edersin. Beş bin ile iki dönüm arazisi olan küçük, sevimli bir ev satın alabilirsiniz; geri kalan yirmi bin sana yılda bin frank getirecek.”

Alexandre Dumas'ın klasik romanından alınan bu alıntıda, Kont Monte Cristo, sahte bir mesaj iletmek için hükümetin optik telgraf direğinin mütevazı bir operatörünü yozlaştırıyor. Bu, Monte Cristo'nun, İspanyol tahvillerini takas etmek için gizli bilgilere gayri resmi erişim sağlayan, uzun süredir düşmanı olan banka kralı Baron Danglars'a karşı intikam planının bir parçasıydı.

Romanda anlatılan 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana pek çok şey değişti. Ani ve muhteşem şanslar hala ortalıkta (belki de her zamankinden daha fazla). Yolsuzluk ve içeriden bilgi ticareti de öyle. Ancak son 200 yılda çok önemli bir şey geride kaldı: istikrarlı faiz oranları.

Aslında Monte Cristo, banka işletmecisini sadece parayla değil, sonsuza dek mutlu yaşama şansıyla baştan çıkarmıştı. Gelin bazı basit matematik işlemleri yapalım: 20.000 franklık bir sermaye, doğru şekilde yatırıldığında, yıllık 1.000 franklık rant üretecektir, bu da yıllık oran %5'tir. Bu rakam birkaç nesildir sabitti. O kadar sıradan hale geldi ki, ister bankacı, ister genç aristokrat, meyhane sahibi veya denizci olsun, bu romanın (ve zamanın diğer birçok kitabının) herhangi bir karakteri tarafından açıkça anlaşıldı. 19. yüzyılın başlarında 1 milyon franklık devasa bir serveti anlatmak için '50.000 frank kirası var' demek yeterliydi.

O günlerde ekonomideki para miktarı temelde devletin kontrol ettiği altın miktarıyla sınırlıydı. Ancak 20. yüzyılın ortalarında altın standardının kaldırılmasının ardından faiz oranları, ekonominin 'termal düzenlemesinin' temel araçlarından biri haline geldi.

Para otoriteleri büyük bankalara ana kredi oranı olarak bilinen bir oranda borç verirler ve bu da onları tüm ekonomiye yayar. Oran ne kadar düşük olursa sistemde o kadar fazla para kalır ve bu da ticari faaliyetleri, tüketimi ve bununla birlikte enflasyonu artırır.

Teorik olarak (ve hatta bazen pratikte) faiz oranlarının hareket ettirilmesi, ' yükseliş-çöküş ' ekonomik döngülerini yumuşatmayı, yükselişleri enflasyon açısından o kadar acı verici hale getirmeyi, çünkü oranların artırılması gerektiğini ve düşüşlerin ekonomik büyüme açısından oranlar kadar yıkıcı olmamasını amaçlamaktadır. daha alçak ve daha destekleyici olun.

Bu oran oyunu, 2008'deki subprime erimesine kadar aşağı yukarı işe yaradı. ABD Merkez Bankası faiz oranları, bozulan finansal sistemi desteklemek için dibe vurdu. Diğer merkez bankaları da dünyayı yedi yıl boyunca neredeyse sıfır faizli bir duruma sokmayı takip etti.

Aşağıdaki grafik, terazinin sağ tarafında güncelliğini kaybetmiş, sol tarafında ise oldukça tartışmalı olabilir. Ama yine de bu, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş, temelde 'serbest para' döneminin iyi bir örneğidir. 1946'dan itibaren büyük ülkelerdeki daha yeni ve kesin veriler için Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından toplanan istatistiklere göz atabilirsiniz.

Ardından, kısa bir toparlanma döneminin ve oranları normale döndürme girişiminin ardından, COVID vurdu ve oranları bir kez daha dibe vurdu. Ancak 2021 sonlarında ekonomi toparlanırken enflasyon da yükseldi. Ucuz kredi ve doğrudan devlet sübvansiyonlarıyla beslenen tüketici talebi, Çin'deki ciddi COVID kısıtlamaları nedeniyle hala topallayan tedarik zincirlerinden daha hızlı toparlandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle işler daha da kötüleşti; savaşın sonuçları başta enerji, gıda, gübre ve metal olmak üzere emtia piyasalarını sekteye uğrattı. Dünya lojistiği ve taşımacılığı da ciddi şekilde etkilendi. Bütün bunlar onlarca yıldır görülmemiş bir enflasyon artışına yol açtı ve Fed'i faiz oranlarını en son 12 ay içinde 2007'de gözlenen seviyelere çıkarmaya zorladı.

SVB neden başarısız oldu?

Ucuz para patlamasının başlıca yararlanıcılarından biri olan teknoloji endüstrisine odaklanan Silikon Vadisi Bankası (SVB), 2020-21'de teknoloji şirketlerinden önemli miktarda mevduat biriktirdi ve Mart 2023 itibarıyla 130 milyar doları aştı.

Ancak bu parayı karlı bir şekilde yatırıma dönüştüremedi. Faiz oranlarının neredeyse sıfır olduğu dönemlerde kredi vermek kârdan çok risk getirdi. Bu nedenle banka uzun vadeli devlet tahvillerine yatırım yapmayı seçti: Getiri düşüktü ama riskler daha da düşüktü.

Ancak Fed'in faiz artırımı, devlet tahvilleri de dahil olmak üzere ekonomideki tüm faiz oranlarına yansıdı. Yeni borçlanmanın faiz oranlarının artması nedeniyle eski tahvil ihraçlarının değeri düştü. Ekstra likidite elde etmek için bunları satmak bankanın bilançosunu gülle gibi vurur. SVB'nin başına gelen de tam olarak bu oldu: çekilmeleri karşılamak için 21 milyar dolarlık yüksek likiditeye sahip varlıkları satmak zorunda kaldı ve 1,8 milyar dolar zarar açıkladı .

Kim kaybetti?

Haber sosyal ağlarda ateş gibi yayıldı ve daha fazla müşterinin sorunlu SVB'den para çekmesine neden oldu. Eski zamanlarda, müşterilerin gerekli evrakları tamamlamak için ofise gelmeleri gerektiğinden, klasik bir banka işlemleri birkaç gün sürebilirdi. Ancak artık transferler yalnızca birkaç tıklamayla çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Yani SVB'nin çökmesi yalnızca 48 saat sürdü.

Yalnızca 9 Mart'ta müşteriler 42 milyar dolar değerindeki mevduatlarını çekti . Sonuç olarak düzenleyiciler üç gün sonra SVB'nin varlıklarına el koydu. Yetkililer bankayı kurtarmamaya karar verdiğinden, SVB hisse senedi ve tahvil sahipleri en ağır darbeyi aldı.

Aşağıda SVB tahvillerinin başına gelenlerin bir örneği bulunmaktadır. Genellikle 'ölü kedi sıçraması' olarak adlandırılan hafif bir toparlanma, muhtemelen sorunlu menkul kıymetlerin satın alınmasında uzmanlaşmış sıkıntılı borç fonlarından kaynaklandı .

Kaynak: Bloomberg

Ancak asıl soru, zararı kabul edenler listesinin, çöken bankada mevduatı olan SVB müşterilerini içerip içermeyeceğiydi. Mevduat sahipleri kısa süreliğine de olsa uyarıldı.









Ancak asıl soru, zararı kabul edenler listesinin, çöken bankada mevduatı olan SVB müşterilerini içerip içermeyeceğiydi. Mevduat sahipleri kısa süreliğine de olsa uyarıldı.

Çöküşün hemen öncesinde JP Morgan, SVB müşterilerine güvenli bir liman sundu . Peter Tiel, Kurucular Fonu aracılığıyla portföy şirketlerini SVB'den kaçmaya çağırdı . Panik doruğa ulaştığında Kurucular Fonu zaten güvendeydi . Ayrıca Union Square Ventures ve Coatue Management, portföy şirketlerine SVB'den çekilme çağrısında bulundu . Ancak çoğu kişi için artık çok geçti.

ABD yasalarına göre, 250.000 doların altındaki tüm banka mevduatları Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalanmaktadır. Düzenleyicilerin tahminlerine göre, SVB'de tutulan mevduatların %85'i bu kategorinin dışında kaldı. Bu meblağın üzerindeki tüm mevduat sahiplerinin, bankanın varlıkları tasfiye edilene ve gelirler müşteriler arasında dağıtılana kadar beklemek zorunda kalacağını varsaymak mantıklı olacaktır. Uygulamada bu, birçok müşterinin çok fazla para kaybedeceği anlamına gelir. Ancak ABD hükümetinin, mevduat miktarı ne olursa olsun tüm SVB müşterilerinin paralarını alacağını duyurması yalnızca birkaç gün sürdü.

Bu karar, bir piyasa köktencisinin bakış açısından tartışmalı görünebilir. Ancak görünen o ki yetkililer kötü ile korkunç arasında seçim yapıyordu. SVB, teknoloji ve startup şirketleri için bankacılık alanında uzmanlaşmıştır. SVB web sitesine göre, ABD'deki girişim destekli teknoloji ve yaşam bilimleri şirketlerinin %50'si SVB ile bankacılık yapıyor.

Reuters, SVB'de mevduat bulunduran şirketlerin kapsamlı bir listesini derledi: Roblox çevrimiçi oyun platformundan yaklaşık 150 milyon dolara, şaşırtıcı bir şekilde 3,3 milyar dolara sahip kripto para birimi şirketi Circle'a kadar. Bu liste kesinlikle düzenleyicilerin tüylerini diken diken etmeliydi. Bu şirketlerin paralarını kaybetmesi durumunda, bunun olası sonuçları tüm teknoloji sektörüne yayılabilir.

Büyük teknoloji şirketleri, günümüzün Monte Cristo'ları, SVB'nin başarısızlığı olmasa bile daha iyi günler gördü. Paranın pahalı hale gelmesi ve insanların çoğunlukla COVID kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından normal çevrimdışı yaşamlarına dönmesiyle birlikte, birçok önde gelen teknoloji şirketi çalışan sayılarını %5 ile %50 arasında azaltmak zorunda kalıyor. Teknolojinin şu anda S&P 500 omurga borsa endeksinin %20'sinden fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında, SVB'nin çöküşü, 2000'lerin başındaki dotcom çöküşünü, 2008 mali krizini ve hatta muhtemelen COVID'in ekonomik sonucunu gölgeleyebilecek sonuçları tetikleyebilir.

Kim kazandı?

Her ne kadar kulağa tuhaf gelse de, en kısa sürede kazananlar SVB'nin üst düzey yöneticileri oldu. SVB CEO'su Greg Becker'in, yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki banka hisselerini son iki yılda hisse başına 287 ila 598 dolar arasında değişen fiyatlarla sattığı ortaya çıktı. Buna, bankanın çökmesinden sadece birkaç gün önce, 27 Şubat'ta yapılan 3,6 milyon dolarlık hisse satışı da dahildi. CNBC'nin haberine göre , SVB yöneticileri toplamda iki yıl içinde toplam 84 milyon dolar değerinde hisse sattı. Düzenleyicilerin içeriden öğrenenlerin ticaretine benzeyebilecek bir durumla ilgili herhangi bir soruşturma yürütüp yürütmeyeceğini zaman gösterecek.

En büyük kazananlar olağan şüphelilerdir: büyük oyuncular. Önde gelen ABD bankaları, SVB ve diğer (sorunlu olması gerekmeyen) bankalardan müşterileri benimsedi. Örneğin Bank of America, SVB dramasının sadece birkaç gününde 15 milyar dolardan fazla mevduat topladı .

SVB enkazlarının kurtarılması aynı zamanda çok kazançlı anlaşmalar da sağladı. HSBC, SVB'nin İngiltere kolunu 1 sterline (evet, 1 sterlin) satın alacağını duyurdu . Açıklamaya göre SVB UK'nin 5,5 milyar £ civarında kredisi ve 6,7 milyar £ civarında mevduatı vardı ve 2022'de 88 milyon £ vergi öncesi tam yıl karı elde edildi.

SVB varlıklarının büyük bir kısmı için alıcı bulmak daha fazla zaman ve çaba gerektirdi. Teklif verenler arasında ilk başta JPMorgan Chase & Co, PNC Finansal Hizmetler Grubu, Apollo Management, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada gibi büyük şirketler yer aldı . Ancak son olarak First Citizens Bank'ın, Silikon Vadisi Bankası'nın yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16,5 milyar dolar indirimle satın almayı kabul ettiği açıklandı . 90 milyar dolarlık bir varlık daha FDIC'nin emanetinde kalıyor. FDIC aynı zamanda First Citizens Bank'ın değeri 500 milyon dolara kadar olan hisselerini de alma hakkına sahip.

Devam edecek bir hikaye mi?

Özetle, SVB birçok önemli trendin hedefine girdiğinde tuzağa düştü. Birincisi, ucuz para, özellikle uzun süre reçete edildiğinde son derece bağımlılık yaratan bir maddedir. Özellikle Fed'in hızlı ve sert bir şekilde kaldırılması ciddi bir akşamdan kalma olmadan gelemez. Sorunlu bankalar ve teknoloji sektöründeki bozulma işaretleri sadece başlangıç olabilir.

İkincisi, teknolojiyle ilgili her şey büyük bir endişe kaynağı haline gelmişti. Kolayca temin edilebilen kredi ve teknolojiden yararlanan ekonomi ve finans, olağanüstü derecede çevik ve etkili hale geldi. Ancak herhangi bir kaldıraç iki yönlü bir yoldur. Ekonomik sistem olağanüstü yetenekli, ancak histerik ve öngörülemez bir dahiye dönüştü ve düzenleyici 'ebeveynlerinin' kendi serbest piyasa kurallarını ve yatırımcı sorumluluğu ilkelerini ihlal etmesine neden oldu. Teknoloji sektörünün ve onunla birlikte mali piyasaların korunması, yetkililerin mevduat sigortası limitinden etkili bir şekilde feragat etme yönünde benzeri görülmemiş bir adım atmasının en olası nedeniydi.

Tanık olduğumuz üçüncü büyük eğilim bankacılık sektörünün konsolidasyonudur. ABD ve diğer yerlerdeki bankalar giderek azalıyor. Son yirmi yılda, FDIC sigortalı ve FDIC tarafından denetlenen bankaların sayısı yarı yarıya azalırken, bu bankaların toplam varlıkları neredeyse üç katına çıktı . Bu, iki kategorinin pahasına gerçekleşiyor: daha küçük bankalar ve müşterileri belirli bir coğrafi bölge veya sektörle sınırlı olan niş bankalar.

Şu ana kadar çoğunlukla birleşme ve satın alma faaliyetleri yoluyla gerçekleşen sessiz bir katliamdı. Gürültülü patlamalar çok azdı: SVB'nin başarısızlığı 2008'den bu yana yaşanan en büyük başarısızlıktı . Ancak işler artık o kadar da sessiz olmayabilir: Panik devam ederken iki banka da benzer inancı izledi: Signature Bank ve First Republic , her ikisi de gayrimenkul ve ipoteklere odaklandı.

Ölüm sırası önümüzdeki aylarda da devam edebilir: Yalnızca Mart ayının bir haftasında, küçük ABD bankaları rekor düzeyde 119 milyar dolarlık mevduat kaybetti. Bu arada Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup gibi büyük kurumlar sadece müşteri akınından değil, aynı zamanda batmakta olan bankaların varlıklarını indirimli fiyatla satın almaktan da yararlanıyor.

Kont Monte Cristo eğlenceli bir okuma olabilir ama gerçek hayatta galip gelen ve kâr eden Danglar'lardır .

