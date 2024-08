위기 상황에서 이익을 얻으세요: Silicon Valley Bank 이야기

"내 생각엔 내가 당신에게 효과적으로 강요할 수 있을 것 같아요." 그리고 몬테 크리스토는 주머니에서 또 다른 패킷을 꺼냈습니다. “여기 만 프랑이 더 있습니다. 이미 주머니에 만 오천 프랑이 있으니, 그들은 2만 5천 프랑을 벌게 될 것입니다. 5천이면 2에이커의 땅이 있는 예쁜 작은 집을 살 수 있습니다. 나머지 2만 달러로는 연간 1,000프랑을 벌 수 있습니다.”

Alexandre Dumas의 고전 소설 에서 발췌한 이 작품에서 Monte Cristo 백작은 허위 메시지를 전송하기 위해 정부 광전신국의 겸손한 운영자를 타락시킵니다. 그것은 스페인 채권을 거래하기 위해 기밀 정보에 비공식적으로 접근한 은행 재벌인 그의 오랜 적 당글라스 남작에 대한 몬테 크리스토의 복수 계획의 일부였습니다.

소설에 묘사된 19세기 전반 이후 많은 것이 변했다. 글쎄요, 갑작스럽고 놀라운 행운이 여전히 주변에 있습니다(어쩌면 그 어느 때보다 더 많을 수도 있습니다). 부패와 내부자 거래도 마찬가지입니다. 그러나 지난 200년 동안 사라진 중요한 사실 중 하나가 바로 안정적인 이자율입니다.

사실 몬테 크리스토는 단순한 돈이 아닌 오래오래 행복하게 살 수 있는 기회로 은행원을 유혹했습니다. 몇 가지 간단한 계산을 해보겠습니다. 20,000프랑의 자본을 적절하게 투자하면 연간 1,000프랑의 임대료가 발생하며, 이는 연간 이자율이 5%가 됩니다. 이 수치는 여러 세대에 걸쳐 일정했습니다. 그것은 은행가, 젊은 귀족, 선술집 주인, 선원 등 이 소설(및 당시의 다른 많은 책)의 모든 인물이 명확하게 이해할 정도로 일반화되었습니다. 19세기 초에는 100만 프랑의 막대한 재산을 설명하기 위해 '그/그녀의 집세는 50,000프랑'이라고 말하면 충분했습니다.

당시 경제에서 화폐의 양은 기본적으로 정부가 통제하는 금의 양으로 제한되었습니다. 그러나 20세기 중반에 금본위제가 폐지된 이후 금리는 경제의 '온도 조절'을 위한 주요 도구 중 하나가 되었습니다.

통화당국은 주요 은행에 우대신용금리로 알려진 금리로 돈을 빌려주고, 이는 다시 경제 전반에 걸쳐 확산됩니다. 금리가 낮을수록 시스템에서 더 많은 돈을 사용할 수 있게 되어 비즈니스 활동과 소비를 촉진하고 인플레이션도 함께 발생합니다.

이론적으로 (때로는 실제로도) 금리 변동은 ' 호황-불황 ' 경제 사이클을 원활하게 하는 것을 목표로 하며, 호황은 금리 인상만큼 인플레이션 측면에서 고통스럽지 않게 만들고, 불황은 경제성장 측면에서 금리만큼 파괴적이지 않게 만드는 것을 목표로 합니다. 더 낮아지고 더 지지받게 됩니다.

이 금리 플레이는 2008년 서브프라임 붕괴 전까지 어느 정도 효과가 있었습니다. 미국 연방준비제도(Fed) 금리는 붕괴된 금융 시스템을 지원하기 위해 바닥을 쳤습니다. 다른 중앙은행들도 뒤를 이어 7년 동안 세계를 거의 제로 금리 상태에 두었습니다.

아래 차트는 척도의 오른쪽 부분이 구식일 수 있고 왼쪽 부분은 상당히 논쟁의 여지가 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 여전히 인류 역사상 유례가 없는 기본적으로 '자유 화폐' 시대를 보여주는 적절한 예시입니다. 1946년부터 주요 국가에 대한 보다 최신의 정확한 데이터를 보려면 국제결제은행(Bank for International Settlements)에서 집계한 통계를 찾아보세요.

출처: 로빈슨 세웰 파트너스

그런 다음 짧은 기간의 회복과 비율을 표준으로 되돌리려는 시도 후에 코로나19가 발생하여 비율을 다시 바닥으로 보냈습니다. 하지만 2021년 말 경제가 반등하면서 인플레이션이 급등했습니다. 저렴한 신용과 직접적인 정부 보조금에 힘입어 소비자 수요는 중국의 심각한 코로나19 제한으로 인해 여전히 위축된 공급망보다 빠르게 회복되었습니다.

러시아가 우크라이나를 침공하면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 전쟁의 결과로 주로 에너지, 식품, 비료, 금속 등 원자재 시장이 붕괴되었기 때문입니다. 세계 물류와 운송도 심각한 영향을 받았습니다. 이 모든 것이 수십 년 동안 볼 수 없었던 인플레이션 급증 으로 이어졌고, 연준은 단 12개월 만에 금리를 2007년 마지막 관찰 수준까지 인상해야 했습니다.

SVB는 왜 실패했나요?

SVB(Silicon Valley Bank)는 저리 자금 붐의 주요 수혜자 중 하나인 기술 산업에 초점을 맞춰 2020~21년에 기술 기업으로부터 상당한 예금을 축적해 2023년 3월까지 1,300억 달러를 넘어섰습니다.

그러나 그 돈을 수익성 있는 방식으로 투자하지 못했습니다. 금리가 거의 0에 가까운 시기에 대출을 발행하면 이익보다 위험이 더 커졌습니다. 그래서 은행은 장기 국채에 투자하기로 결정했습니다. 수익률은 낮았지만 위험은 훨씬 낮았습니다.

그러나 연준의 금리 인상은 국채를 포함한 경제 전반의 모든 금리에 대해 예상됐다. 새로운 채권이 더 높은 이자율로 발행됨에 따라 기존 채권 발행 가치가 하락했습니다. 추가 유동성을 얻기 위해 이를 판매하는 것은 은행의 대차대조표를 통해 대포알을 쏘는 것입니다. 이것이 바로 SVB에 일어난 일입니다. 인출을 충당하기 위해 유동성이 높은 자산 210억 달러를 매각해야 했고, 18억 달러의 손실을 기록했습니다 .

누가 졌나요?

이 소식은 소셜 네트워크를 통해 불처럼 퍼졌고, 더 많은 고객이 문제가 발생한 SVB 에서 돈을 인출하게 되었습니다. 과거에는 고객이 필요한 서류 작업을 완료하기 위해 사무실을 방문해야 했기 때문에 전통적인 은행 운영에는 며칠이 걸릴 수 있었습니다. 하지만 이제 몇 번의 클릭만으로 온라인으로 송금할 수 있습니다. 그래서 SVB가 무너지는 데는 48시간밖에 걸리지 않았습니다.

3월 9일에만 고객이 420억 달러 상당의 예금을 인출했습니다 . 그 결과, 규제 당국은 3일 후에 SVB 자산을 압수했습니다. 당국이 은행 자체를 구제하지 않기로 결정함에 따라 SVB 주식 및 채권 보유자들이 가장 큰 타격을 입었습니다.

아래는 SVB 채권에 발생한 일을 보여줍니다. 흔히 '데드 캣 바운스'라고 불리는 소폭 반등은 부실증권 매입을 전문으로 하는 부실채권펀드가 원인 인 것으로 보인다.

출처: 블룸버그

SVB 주식도 비슷한 급락세를 보였습니다. 흥미롭게도 Goldman Sachs, Wells Fargo 등을 포함한 많은 투자 은행 분석가들은 SVB 주식에 대해 SVB 주식에 대한 강력한 '매수' 추천과 함께 붕괴 몇 달, 몇 주, 심지어 며칠 전에도 성층권 목표 가격을 유지했습니다. 한편 SVB의 문제와 잠재적 손실은 이르면 2022년 11월 JP Morgan에게 명백해졌습니다.









그러나 주요 질문은 손실 수용자 목록에 파산한 은행에 예금을 보유한 SVB 고객이 포함되는지 여부였습니다. 비록 짧은 시간이었지만 예금자들은 경고를 받았습니다.

붕괴 직전에 JP Morgan은 SVB 고객에게 안전한 피난처를 제공했습니다 . Peter Tiel은 Founders Fund를 통해 포트폴리오 회사에 SVB에서 벗어날 것을 촉구했습니다 . 그리고 패닉이 최고조에 달했을 때 파운더스 펀드는 이미 안전 했습니다 . 또한 Union Square Ventures와 Coatue Management는 포트폴리오 회사에 SVB 탈퇴를 요청했습니다 . 그러나 많은 사람들에게는 너무 늦었습니다.

미국 법률에 따라 $250,000 미만의 모든 은행 예금은 연방예금보험공사(FDIC)의 보호를 받습니다. 규제 당국의 추정에 따르면 SVB에 보관된 전체 예금의 85%가 이 범주에 속하지 않습니다. 해당 금액을 초과하는 모든 예금 보유자는 은행 자산이 청산되고 수익금이 고객 간에 분배될 때까지 기다려야 한다고 가정하는 것이 논리적입니다. 실제로 이는 많은 고객이 많은 돈을 잃을 것임을 의미합니다. 그러나 미국 정부가 모든 SVB 고객이 예금 규모에 관계없이 돈을 받을 것이라고 발표하는 데 불과 며칠이 걸렸습니다.

이 결정은 시장 근본주의자의 관점에서 보면 논란의 여지가 있을 수 있습니다. 그러나 분명히 당국은 나쁜 것과 끔찍한 것 사이에서 선택하고 있었습니다. SVB는 기술 및 스타트업 기업을 위한 은행 업무를 전문으로 합니다. SVB 웹사이트 에 따르면 미국 벤처 지원 기술 및 생명과학 기업의 50%가 SVB를 통해 은행 업무를 처리하고 있습니다.

Reuters는 약 1억 5천만 달러의 Roblox 온라인 게임 플랫폼부터 놀라운 33억 달러의 암호화폐 회사인 Circle에 이르기까지 SVB에 예금을 보유한 회사의 포괄적인 목록을 작성했습니다. 이 목록은 분명히 규제 당국의 척추를 떨게 만들었을 것입니다. 이들 기업이 돈을 잃으면 잠재적인 여파가 전체 기술 부문에 퍼질 수 있습니다.

오늘날의 Monte Cristos와 같은 거대 기술 기업은 SVB 실패 없이도 더 나은 날을 보냈습니다. 비용이 더 비싸지고 코로나19 제한이 해제된 후 사람들이 대부분 정상적인 오프라인 생활로 돌아오면서 많은 최고 기술 기업은 직원 수를 5%에서 50% 사이로 줄여야 합니다. 현재 기술이 S&P 500 백본 주식 시장 지수의 20% 이상을 차지하고 있다는 점을 고려하면, SVB의 몰락은 2000년대 초 닷컴 붕괴, 2008년 금융 위기, 심지어 코로나19로 인한 경제적 결과까지 뒤덮을 수 있는 결과를 촉발할 수 있습니다.

누가 이겼나요?

이상하게 들리겠지만 가장 즉각적인 승자는 SVB의 최고 관리자였습니다. SVB CEO인 그렉 베커(Greg Becker)는 지난 2년 동안 거의 3천만 달러 상당의 은행 주식을 주당 287~598달러 사이의 가격에 매각한 것으로 밝혀졌습니다. 여기에는 은행이 파산하기 불과 며칠 전인 2월 27일에 이루어진 360만 달러 상당의 주식 매각이 포함되었습니다. 전체적으로 SVB 경영진은 2년 동안 총 8,400만 달러 상당의 주식을 매각했다고 CNBC가 보도했습니다 . 규제 당국이 내부자 거래처럼 보일 수 있는 행위에 대해 조사를 실시할지 여부는 아직 알 수 없습니다.

주요 승자는 일반적인 용의자, 즉 빅 플레이어입니다. 미국 최고의 은행은 SVB 및 기타 (반드시 문제가 있는 것은 아님) 은행의 고객을 수용했습니다. 예를 들어, Bank of America만 해도 SVB 드라마가 진행된 지 며칠 만에 150억 달러 이상의 예금을 유치했습니다 .

SVB 난파선을 인양하여 매우 수익성이 높은 거래도 이루어졌습니다. HSBC는 SVB의 영국 부문을 £1(예, 1파운드)에 구매한다고 발표했습니다 . 성명서에 따르면 SVB UK는 약 55억 파운드의 대출과 약 67억 파운드의 예금을 보유했으며 2022년 세전 연간 이익은 8800만 파운드에 이른다.

SVB 자산의 주요 부분에 대한 구매자를 찾는 데는 더 많은 시간과 노력이 필요했습니다. 처음에는 JPMorgan Chase & Co, PNC Financial Services Group, Apollo Management, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada 등 메이저 기업이 입찰자로 언급되었습니다 . 그러나 마침내 퍼스트 시티즌스 은행(First Citizens Bank)이 약 720억 달러 규모의 Silicon Valley Bank 자산을 165억 달러 할인된 가격에 매입하기로 합의했다고 발표되었습니다 . 또 다른 900억 달러의 자산이 FDIC의 관리권에 남아 있습니다. FDIC는 또한 최대 5억 달러 가치의 First Citizens Bank 주식에 대한 권리를 갖고 있습니다.

계속될 이야기?

요약하자면, SVB는 여러 주요 트렌드의 십자선에 들어가면서 희생양이 되었습니다. 첫째, 더럽고 싼 돈은 중독성이 매우 강한 물질입니다. 특히 장기간 처방할 경우 더욱 그렇습니다. 특히 연준이 수행하는 신속하고 가혹한 방법으로 이를 제거하는 것은 심각한 숙취 없이는 이루어질 수 없습니다. 문제가 있는 은행과 기술 부문의 쇠퇴 조짐은 시작에 불과할 수 있습니다.

둘째, 기술과 관련된 모든 것이 주요 관심사가 되었습니다. 쉽게 이용할 수 있는 신용과 기술을 활용하는 경제와 금융은 놀라울 정도로 민첩하고 효과적이 되었습니다. 그러나 모든 레버리지는 양방향 도로입니다. 경제 시스템은 예외적으로 재능이 있지만 히스테리적이고 예측할 수 없는 신동이 되어 규제 기관 '부모'가 자유 시장 규칙과 투자자 책임 원칙을 위반하게 만들었습니다. 기술 부문과 금융 시장을 보호하는 것이 당국이 예금 보험 한도를 효과적으로 면제하는 전례 없는 조치를 취한 가장 가능성 있는 이유였습니다.

우리가 목격한 세 번째 주요 추세는 은행 부문의 통합입니다. 미국과 다른 지역의 은행은 점점 더 작아지고 있습니다. 지난 20년 동안 FDIC 보험에 가입된 은행과 FDIC 감독을 받는 은행의 수는 절반으로 줄었고, 이들 은행의 총 자산은 거의 3배로 늘어났습니다 . 이는 소규모 은행과 고객이 특정 지역이나 산업으로 제한된 틈새 은행이라는 두 가지 범주를 희생하면서 발생합니다.

지금까지 그것은 대부분 M&A 활동을 통해 일어났던 소리 없는 학살이었다. 시끄러운 앞머리는 거의 없었습니다. SVB 실패는 2008년 이후 가장 큰 실패 였습니다. 그러나 상황은 더 이상 조용하지 않을 수 있습니다. 패닉이 계속되면서 두 은행은 비슷한 신념을 따랐습니다. Signature Bank 와 First Republic 은 둘 다 부동산과 모기지에 중점을 두었습니다.

사형수 행은 앞으로 몇 달 동안 계속될 것입니다. 3월 한 주에만 미국의 소규모 은행들이 예금에서 1,190억 달러의 손실을 입었습니다. 한편 Bank of America, Wells Fargo, Citigroup과 같은 대형 기관은 고객 유입뿐만 아니라 실패한 은행의 자산을 할인된 가격에 인수함으로써 이익을 얻습니다.

글쎄요, 몬테 크리스토 백작님은 재미있는 책일지도 모르지만, 실제 생활에서는 승리하고 이익을 내는 것은 단글라르 입니다.

안정적인 확산으로 생성된 리드 이미지.

프롬프트: 불타는 은행 앞에 돈 가방을 들고 있는 몬테 크리스토 백작의 예를 들어 보십시오.