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Kuzey Asya'da kış bitti. Sıcak hava, güneş ışığı ve sakuranın erken çiçek açması baharın geldiğinin habercisiydi. Hokkaido'nun güzel dağlarından kaçtıktan sonra son hafta sonumu Tokyo'da geçirdim.





Bir öğleden sonra, muhteşem bir öğle yemeğini bitirdikten sonra, çok deneyimli personelden birine Japon mutfağının beni her zaman şaşırtan belirli bir yönünü sordum. Sorum şu: omakase ve kaiseki arasındaki fark nedir? Her iki durumda da şef, menüyü en lezzetli mevsimlik yiyeceklere göre seçer. Personel, kaiseki'nin tüm amacının sizi matcha çay törenine hazırlamak olduğunu açıkladı. Şefin vücudunuzu çayı almaya hazırlayacak bir yemek hazırlaması gerekiyor.





Kaiseki yemeğine oturduğunuzda varış yeri bilinir ama yol bilinmez. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının mevcut durumunu akıllara getirdi. Fed'in Mart 2022'de faiz artırmaya başlamasından bu yana, nihai sonucun her zaman önemli bir mali rahatsızlık ve ardından para basımının yeniden başlaması olacağını savunuyorum. Şunu hatırlamak önemlidir: Fed'in ve diğer tüm büyük merkez bankalarının, onlara güç veren mevcut finansal sistemimizin devamını sürdürmesi, böylece sistemi korkunç miktardaki borç ve kaldıraçtan arındırmanın onların çıkarına olduğunu hatırlamak önemlidir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana söz konusu bile olamaz. Bu nedenle, herhangi bir ciddi bankacılık veya mali krize para basarak ve bizi bu tehlikeli duruma sokan aynı davranışın bir başka turunu teşvik ederek yanıt vereceklerini neredeyse kesin olarak tahmin edebiliriz.





Ben ve diğer birçok analist sanal sabun kutularımızın üzerinde durduk ve Fed'in bir şeyleri bozana kadar yürüyüşe devam edeceğini tahmin ettik. Kimse ilk önce neyin kırılacağını tam olarak bilmiyordu ama hepimiz bunun olacağından emindik. Kendimi fazla ileri götürmek istemem ama bazıları (ben de dahil) 2023'te ABD finansal sisteminin bir kısmında meydana gelecek bir aksamanın Fed'i geçmişte içinde bulunduğumuz sıkılaştırma döngüsünü tersine çevirmeye zorlayacağını ileri sürdü. yıl – ve öyle görünüyor ki doğru yoldayız.





Ormana döndükten sonra en sevdiğim hedge fon yöneticisiyle lezzetli baharatlı bir Siçuan yemeğine oturdum. Kişisel konuları ele aldık ve yemeğin büyük bir kısmını Fed'in yeni Banka Vadeli Fonlama Programının (BTFP) sonuçları hakkında konuşarak geçirdik. BTFP aynı zamanda Lanet Pivot'u Satın Al anlamına da gelir! Fed'in az önce yaptığı şeyin büyüklüğünü anladığımı sanıyordum ancak bu politikanın gerçekte ne kadar etkili olacağını tam olarak takdir edemedim. Yazının ilerleyen kısımlarında öğrendiklerimin ayrıntılarına gireceğim ancak şunu söylemek yeterli olacaktır: BTFP, yeni, parlak ve daha lezzetli bir formatta yeniden paketlenmiş Verim Eğrisi Kontrolüdür (YCC). Bu, aslında satın almak zorunda kalmadan devlet tahvillerini sınırsız olarak satın almanın çok akıllıca bir yoludur.





Bu BTFP programının neden bu kadar çığır açıcı ve sonuçta tasarruf sahipleri açısından yıkıcı olduğunu tam olarak anlamak için, gelin buraya nasıl geldiğimizi ele alalım. Öncelikle bu bankaların neden iflas ettiğini ve BTFP'nin neden bu krize karşı çok zarif bir tepki olduğunu anlamamız gerekiyor.

Zirveye Giden Yol

Sonun başlangıcı, Mart 2020'de Fed'in, COVID-19'un getirdiği mali stresi durdurmak için ne gerekiyorsa yapma sözü vermesiyle başladı.





Batı'da (ve özellikle ABD'de), COVID, içine sokakta kızartılmış küçük bir sopanın atıldığı bir Çin / Asya oyunuydu. Seçkinler hiçbir şeyin yanlış olmadığını ilan etti. Ve sonra birdenbire insanlar hastalanmaya başladı. Amerika'da karantina korkusu artmaya başladı ve ABD piyasaları düşüşe geçti. Şirket tahvili piyasaları da bunu takip etti ve kısa bir süre sonra dondu. İşlevsizlik hızla yayıldı ve ardından ABD Hazine piyasasına da sıçradı. Oldukça önemli bir köşeye sıkışan Fed, ABD kurumsal kredi piyasalarını millileştirmek ve sisteme likidite sağlamak için hızla harekete geçti.





ABD Federal Hükümeti, doğrudan insanların banka hesaplarına (teşvik çekleri veya benim deyimimle "uyarılar" şeklinde) para aktarmak için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mali açığı açarak yanıt verdi. Fed aslında hükümetin çeklerini bozdurdu. Hükümet, Fed'in faiz oranlarını sıfıra yakın tutmak amacıyla görev bilinciyle satın aldığı borçlanmayı finanse etmek için önemli miktarda yeni hazine tahvili ihraç etmek zorunda kaldı. Bu oldukça enflasyona yol açan bir uygulamaydı, ancak o zamanlar bunun bir önemi yoktu çünkü nesilde bir kez görülen küresel bir salgının içinden geçiyorduk.





Tam o sırada, epik boyutlarda bir finansal patlama başladı. Zengin olsun, fakir olsun herkesin harcayacak az miktarda çeki vardı. Aynı zamanda, varlık spekülatörlerinin fon maliyeti sıfıra düştü ve bu da çılgınca risk almayı teşvik etti. Herkes zengindi ve her şey Number Go Up'ta bir alıştırma haline geldi!

Boğa Piyasası

Halkın elinde bu kadar yeni para olduğundan bankalar mevduatla doldu. Mal, hizmet veya finansal varlık satın aldığımızda paranın bankacılık sisteminden çıkmadığını, sadece bir bankadan diğerine geçtiğini unutmayın. Böylece yeni basılan paranın büyük bir kısmı bazı bankaların bilançolarında mevduat olarak yer aldı.





JP Morgan, Citibank, Bank of America gibi büyük, sistematik olarak önemli, Batmak İçin Çok Büyük (TBTF) bankalar için mevduatlardaki artış yüzdesi dikkat çekiciydi, ancak bu gülünç bir şey değildi. Ancak küçük ve orta ölçekli bankalar için bu çok büyüktü.





ABD bankacılık kuruluşunun (bazen Bölgesel Bankalar olarak da adlandırılan) küçük kuruluşları hiç bu kadar mevduat zengini olmamıştı. Bankalar mevduat aldıklarında bunları kredi vermek için kullanırlar. Bu bankaların, Net Faiz Marjı (NIM) olarak da adlandırılan bir spread kazanmak için tüm bu yeni parayı koyacak bir yer bulmaları gerekiyordu. Getirilerin ya sıfır olduğu ya da sıfırın çok az üstünde olduğu göz önüne alındığında, Fed'e para yatırmak ve fazla rezervlerinden faiz kazanmak işletme maliyetlerini karşılamayacaktı; dolayısıyla bankalar bir miktar kredi ve/veya durasyon riski üstlenerek kazançlarını artırmak zorunda kaldılar .





Borçlunun krediyi geri ödememe riskine kredi riski denir. Yatırım yapabileceğiniz en yüksek puanlı kredi (yani en düşük kredi riskine sahip kredi), hükümet borcunu geri ödemek için yasal olarak para basabildiğinden, hazine tahvilleri olarak da bilinen USG'nin borcudur. Yatırım yapabileceğiniz en kötü kredi FTX gibi bir şirketin borcu olacaktır. Borç verenin almaya istekli olduğu kredi riski ne kadar fazlaysa, borç verenin borçludan talep edeceği faiz oranı da o kadar yüksek olur. Piyasa, şirketlerin faturalarını ödeyememe riskinin arttığına inanırsa kredi riski artar. Bu da tahvil fiyatlarının düşmesine neden oluyor.





Genel olarak çoğu banka kredi riskinden oldukça kaçınmaktadır (yani, temerrüde düşmesi muhtemel olduğunu düşündükleri şirketlere veya bireylere paralarını borç vermek istemezler). Ancak en bariz ve en güvenli alternatifin (kısa vadeli USG borcuna yatırım yapmak) getirilerin %0'a yakın olduğu bir piyasada, kâr elde etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Böylece birçok banka durasyon riski alarak getiri elde etmeye başladı.





Durasyon riski, faiz oranlarındaki artışın belirli bir tahvilin fiyatının düşmesine neden olması riskidir. Bir tahvilin süresini hesaplamak için sizi matematikle yormayacağım, ancak süreyi bir tahvilin fiyatının faiz oranlarındaki değişime duyarlılığı olarak düşünebilirsiniz. Belirli bir tahvilin vadeye kalan süresi ne kadar uzun olursa, tahvilin faiz oranı veya süre riski de o kadar fazla olur. Süre riski aynı zamanda faiz oranlarının düzeyine bağlı olarak da değişir; bu, süre riski ile belirli bir faiz oranları düzeyi arasındaki ilişkinin sabit olmadığı anlamına gelir. Bu, faiz oranları %0'dan %1'e yükseldiğinde tahvilin faiz oranlarına %1'den %2'ye olduğundan daha duyarlı olduğu anlamına gelir. Buna dışbükeylik veya gama denir.





Genel olarak çoğu banka, (riskli şirketler yerine) USG'nin çeşitli kollarına borç vererek kredi riskini sınırlandırdı, ancak (daha fazla süre riski taşıyan) daha uzun vadeli tahviller satın alarak faiz gelirlerini artırdı. Bu, faiz oranları yükselirken tahvil fiyatları düşerken çok hızlı bir şekilde çok para kaybedecekleri anlamına geliyordu. Elbette bankalar, faiz oranı takasları yaparak faiz oranı riskini koruyabilirlerdi. Bazıları yaptı, çoğu yapmadı. Tarafından alınan bazı gerçekten aptalca kararları okuyabilirsiniz. SVB yönetiminin, devlet tahvili portföyünde yer alan büyük faiz oranı riskine karşı korunmalarına ilişkin.





Hadi bunu oynayalım. Bir banka 100 ABD doları tutarında mevduat almış olsaydı, ABD Hazinesi (UST) veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (MBS) gibi 100 ABD doları değerinde USG borcu satın almış olacaktı. Şu ana kadar bu aktif pasif yönetimi stratejisinde yanlış bir şey yok. Uygulamada, kredi zararlarına karşı güvenli bir marjın oluşturulabilmesi için mevduatın krediye oranının 1:1'den az olması gerekmektedir.









Yukarıdaki grafiğin de gösterdiği gibi, ABD bankaları 2020 ve 2021'de tonlarca UST satın aldı. Bu, bu sahte çekleri finanse etmeye ihtiyaç duyan USG için harikaydı. Faiz oranları 5.000 yılın en düşük seviyesinde olduğundan bu durum bankalar için o kadar da iyi değildi. Faiz oranlarının genel seviyesindeki herhangi bir küçük artış, bankaların tahvil portföylerinde piyasaya göre büyük kayıplara yol açacaktır. FDIC, ABD ticari bankalarının, faiz oranları yükselirken devlet tahvili portföylerinin değer kaybetmesi nedeniyle bilançolarında gerçekleşmemiş 620 milyar dolarlık toplam zarar taşıdığını tahmin ediyor.









Bankalar gerçekleşmemiş bu devasa zararları mevduat sahiplerinden ve hissedarlarından nasıl gizledi? Bankalar birçok yasal muhasebe hilesi yaparak zararlarını gizlemektedir. Borç veren bankalar, kazançlarının, ticarete konu olan tahvil portföylerinin piyasaya göre fiyatıyla birlikte dalgalanmasını istemiyor. O zaman bütün dünya onların oynadıkları maskaralığı anlayacaktı. Bu, hisse senedi fiyatlarını düşürebilir ve/veya düzenleyici kurumları, sermaye yeterliliği oranlarını ihlal etmeleri nedeniyle onları kapatmaya zorlayabilir. Bu nedenle bankaların, vadesi dolmadan satmamayı planladıkları tahvilleri "vadeye kadar elde tutulacak" olarak işaretlemelerine izin veriliyor. Bu, vadeye kadar bir tahvili satın alma fiyatı üzerinden işaretledikleri anlamına gelir. Bundan sonra, açık piyasada tahvilin ticareti ne olursa olsun, banka gerçekleşmemiş zararları görmezden gelebilir.





Küçük bankalarda işler iyi gidiyor. NIM'leri artıyor çünkü müşterilerinin mevduatlarına %0 faiz ödüyorlar ve bu mevduatları SIZE cinsinden USG'ye %1 ila %2 (UST) ve Amerikalı ev alıcılarına %3 ila %4 (MBS) oranında borç veriyorlar. . Çok gibi görünmeyebilir ama yüz milyarlarca dolar değerindeki krediler dikkate alındığında bu anlamlı bir gelirdir. Ve bu "büyük" kazançlar nedeniyle banka hisseleri hızla artıyor.





KRE US - SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si









ETF, 2021'in sonuna kadar COVID Mart 2020'deki en düşük seviyelerin %150'sinden fazlasını sağladı.





Ama sonra ENFLASYON ortaya çıkıyor.

O Arthur Burns Değil, Paul Orospu Volker'ı

Geçmişteki Fed başkanları hakkında kısa bir tarih dersi. Arthur Burns 1970'den 1978'e kadar Fed'in başkanlığını yaptı. Çağdaş para tarihçileri Bay Burns'e pek olumlu bakmıyor. Şöhret iddiası, 1970'lerin başında enflasyonu durdurmayı reddeden Fed yöneticisi olmasıdır.





Paul Volker 1979'dan 1987'ye kadar Fed başkanıydı. Çağdaş para tarihçileri, Bay Volker'ın selefinin taklit ettiği enflasyon canavarını yok etme konusundaki kararlılığını övüyorlar. Bay Volker cesur ve cesur olarak sunuluyor, Bay Burns ise zayıf ve zayıf olarak sunuluyor.





Üzücü olan ne biliyor musun? Kafama silah dayasanız, muhtemelen Federal Reserve'ün 1913'teki kuruluşundan bu yana sahip olduğu tüm başkanları listeleyebilirim. Bunu dünyanın diğer önemli isimleri için yapamazdım. Kabloom!





Sör Powell Burns'ten çok Volker'a benzemek istiyor. Mirası konusunda çok endişeli. Powell bu işi para almak için yapmıyor; o büyük ihtimalle bir sentamilyoner. Her şey, iyilik için parasal bir güç olarak tarihteki yerini sağlamlaştırmakla ilgili. İşte bu nedenle, salgının ardından enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığında, en iyi Volker kostümünü giydi ve her şeyi berbat etmeye hazır bir şekilde Mariner Eccles binasına yürüdü.





2021'in sonlarında Fed enflasyonun endişe verici olduğunun sinyalini verdi. Fed özellikle faiz oranlarını %0'ın üzerine çıkarmaya ve bilanço boyutunu küçültmeye başlayacağını söyledi. Kasım 2021'den Ocak 2022'nin başına kadar riskli varlık fiyatları zirve yaptı. Acı treni istasyondan ayrılmaya hazırdı.





Bu mevcut Fed sıkılaştırma döngüsü, tarihteki en hızlı döngüdür (yani, Fed, faiz oranlarını her zamankinden daha hızlı bir şekilde daha büyük miktarlarda artırmıştır). Sonuç olarak 2022, tahvil sahipleri için son birkaç yüz yılın en kötü yılıydı.













Powell yapılması gerekeni yaptığını hissetti. Zengin insanların finansal varlık portföyleri, sıfır finansal varlığa sahip olan Amerikalıların çoğunluğu için mal ve hizmet fiyatlarını düşürme konusunda ikinci planda kalıyordu. Bazı hedge fonlarının yıl içinde büyük oranda düşüş yaşamasından ya da bankacı ikramiyelerinin kesilmesinden endişe duymuyordu. Peki... zenginleri yiyen Amerikan ekonomisi güçlüydü ve işsizlik düşüktü. Bu, faiz oranlarını artırmaya devam edebileceği ve Fed'in yalnızca zengin insanlara yardım etmek için finansal varlık fiyatlarını artırmayı önemsediği fikrini ortadan kaldırabileceği anlamına geliyordu. Ne kahrolası bir kahraman!!!!





Ancak bankacılık sektöründe sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

Ödeme yapamıyorum

Bir banka mevduat sahibi olarak, Fed faiz oranlarını yükselttiğinde mevduatınıza daha yüksek bir faiz oranı alacağınızı düşünürdünüz. Yanlış.com.









Yukarıdaki grafikten Bianco Araştırması Mevduat faizlerinin, Fed politika faiziyle uyumlu hareket eden yüksek para piyasası fon oranlarının önemli ölçüde gerisinde kaldığını gösteriyor.





TBTF bankalarının aslında mevduata ihtiyaçları olmadığı için mevduat faizlerini artırmaya da gerek duymadılar. Fed'de trilyonlarca dolar değerinde fazla rezervleri var. Müşterileri aynı zamanda mevduatları yapışkan olan daha büyük kurumsal müşteriler olma eğilimindedir. Fortune 500'de yer alan bir şirketin CFO'su, sadece birkaç ekstra baz puan kazanmak için JP Morgan'ı terk edip merkezi Amerika'nın Bumblefuck şehrinde bulunan bölgesel bir bankaya geçmez. CFO, Applebee'ye değil, Cipriani'ye götürülmeyi seviyor. Büyük şirketler, sadık mevduat sahipleri karşılığında mega bankalardan ucuz krediler gibi başka hizmetler de alıyor.





Küçük bankalar, güçleri yetmediği için mevduat faizlerini artıramadı. Bu bankaların elinde bulunan UST ve MBS tahvillerinin faiz oranları, mevcut Fed Fon Oranından daha düşük getiri sağladı. Bu, eğer Fed'e uyum sağlamak için kredilerinin faiz oranlarını artırırlarsa, büyük bir negatif net faiz oranlarına sahip olacakları anlamına geliyordu. Bunun yerine, mevduat sahiplerinin, paralarını bankadan çekip bir para piyasası fonuna yatırım yaparak neredeyse risksiz bir yüzde 5 elde edebileceklerini fark etmeyeceklerini umuyorlardı. Açıkçası bu strateji işe yaramadı.





Sonuç olarak mevduat sahipleri küçük bankalardan kaçtılar ve çok daha yüksek getirili para piyasası fonlarında yeni bir yuva buldular.





Kaynak: Bianco Araştırması





Mevduat küçük bankalardan kaçtıkça, bilançolarındaki en likit şeyleri satmak zorunda kaldılar. UST ve MBS tahvilleri süper likittir. Ancak 2020 ve 2021'de satın alındıkları için, 2022 sonu / 2023 başında piyasaya sürüldüğünde bu tahvillerin değeri çok daha düşüktü.

Oyun bitti

Kömür madenindeki kanarya Silvergate'in iflasıydı. Silvergate, yönetim oyundaki en kripto dostu banka haline gelerek zenginliğe giden yolu açmaya karar vermeden önce isimsiz bir Kaliforniya bankasıydı. Sadece birkaç yıl içinde Silvergate, USD bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm büyük borsaların, tüccarların ve kripto sahiplerinin başvuracağı banka haline geldi.





Mevduat tabanları şişti ve mevduat sahiplerinin parasını USG'ye yatırdılar; bu genellikle yapabileceğiniz en güvenli yatırımlardan biridir. Three Arrows Capital gibi tehlikeli şirketlerle veya bireylerle uğraşmıyorlardı; dünyanın en zengin ve en güçlü milletine borç verdiler.





Silvergate'in kripto mevduat sahiplerinin kaçma kararının, bankanın varlıklarının (piyasaya göre belirlendiğinde) yükümlülüklerine eşit olmadığının farkına varılmasıyla hiçbir ilgisi yoktu. Daha ziyade Silvergate ile FTX arasındaki ilişkiye ilişkin spekülasyonlardı. Mevduat sahipleri ortalıkta dolaşmak ve Silvergate'in FTX'ten kaynaklanan tehlikeli ve potansiyel olarak yasa dışı faaliyete herhangi bir şekilde, şekilde veya biçimde izin verip vermediğini (veya hatta sadece bilip bilmediğini) öğrenmek istemediler. Böylece geri döndüler ve banka borcunu ödemek için kredilerini ve tahvillerini zararına satmak zorunda kaldı. Bu nedenle Silvergate, 2022 için 754 milyon dolarlık şaşırtıcı zarar bildirdi.





Ancak çıkışlar durmadı. Bir noktada piyasa, Silvergate'in varlıklarının tüm mevduat sahiplerine borcunu ödeyebilecek kadar yüksek fiyatlarla satılıp satılamayacağı konusunda endişelenmeye başladı. Bankaya kaçış ciddi bir şekilde başladı ve geçen haftanın ortasında banka iflas koruması için başvuruda bulundu.





Sonra, başarısız olan SVB hakları sorunuyla birlikte işler gerçekten hayranlarını sarstı. Hak sorunu, bir şirketin bir yatırım bankasının yardımıyla hisselerini büyük kurumsal yatırımcılara mevcut piyasa fiyatından indirimli olarak satmasıdır. Finans Zamanları işlemde mükemmel bir adım attı.





SVB'nin hakları meselesi, uygulanma sırası nedeniyle ilgi çekicidir. Goldman Sachs, hem su altı SVB tahvil portföyüne teklif veren hem de haklar konusunu koordine eden bankaydı.





"Goldman Sachs geçen hafta Silikon Vadisi Bankası tarafından satılan 21 milyar dolardan fazla değerde menkul kıymet satın aldı; bu işlem yine Wall Street yatırım bankası tarafından yönetilen talihsiz bir hisse satışını tetikledi."





FT





Soru şu: SVB neden önce tahvilleri Goldman'a satıp hak ihracını daha sonra gerçekleştirdi? SVB tahvilleri sattıktan sonra zararı kabul etmek zorunda kaldı ve bankanın muhtemelen yasal sermaye gerekliliklerini ihlal ettiği açıktı. Ayrıca tüm bunları yatırımcılara (başka şekilde hisseyi satın alabilecek kişilere) açıklamak zorundaydı. Birkaç dakika önce büyük zarara uğradığını ve sermaye yeterlilik oranlarını ihlal edebileceğini açıklayan bir banka hissesini neden satın alasınız ki? Elbette bunu yapmazdın ve kimse de yapmadı. Haklar meselesinin olağanüstü bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, teknoloji dünyasının ileri gelenleri portföy şirketlerine paralarını SVB'den derhal çekmeleri talimatını verdi ve birkaç gün sonra banka iflas etti.





Bu üzücü hikayeden alınacak ders, SVB hakları meselesindeki beceriksizliğin, piyasaların bölgesel bankaların bilançolarındaki gerçekleşmemiş zararlara odaklanmasını daha da keskinleştirmesidir. Piyasa daha fazla soru sormaya başladı. Başka kimin başı dertte olabilir?





Görünüşe göre tüm ABD bölgesel bankacılık sektörü, Silvergate ve SVB ile aynı sorunun bazı varyasyonlarına sahip. Bu bankaların neden berbat olduğunu özetlemek gerekirse:





Mevduat tabanları şişti ve faiz oranlarının 5.000 yılın en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde borç verdiler. Fed'in politika faizini artırmasına tepki olarak faiz oranları yükselirken, bu bankaların tahvil ve kredi portföyleri büyük, gerçekleşmemiş kayıplara maruz kaldı. Mevduat sahipleri, bölgesel bankalardan aldıkları faizden daha fazlasını almak istediler, bu yüzden para piyasası fonları ve kısa vadeli ABD Hazine bonosu gibi daha yüksek getirili ürünlere yatırım yapmak için ayrılmaya başladılar. Bankalar, Fed Fon Faiz Oranını mevduat sahiplerine ödeyemedikleri için bu kayıpları kaldıramadılar, çünkü kredi ve tahvil portföylerinden karma bazda kazandıkları faiz bu oranın çok altındaydı. Piyasa bunun eninde sonunda bir sorun haline geleceğini her zaman biliyordu, ancak Silvergate'in ve ardından SVB'nin başarısızlığıyla sorunun ne kadar ciddi olduğunu tam olarak anlayabildik. Sonuç olarak, her bölgesel bankanın artık ödünç alınmış olduğu varsayılıyor.





Hafta sonu boyunca tüm dünya, kripto ve teknoloji kardeşlerinin Silvergate ve SVB'deki mevduatları hakkında hüzünlü şarkılar söylemesini izledi. Circle'ın USDC stablecoin'i Silvergate, SVB ve muhtemelen Signature Bank'e karşı ciddi risk altında olduğu korkusuyla dengeyi bozdu ve 0,90 doların altında işlem görmeye başladı. Birçoğu, bu sorunun kripto veya teknolojiyle ilgili olmadığını, ancak Batamayacak Kadar Büyük sayılmayan tüm bankaları etkileyen sistemik bir soruna işaret ettiğini savundu.





Sonuç olarak, Pazartesi sabahı ABD hisse senedi piyasaları açıldığında çok daha fazla bankanın cezalandırılacağını herkes biliyordu. Özellikle birçok kişi ülke çapında bir banka hücumunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyordu.

Kefaletle kurtarmak

Fed ve ABD Hazinesi iyi bir krizin boşa gitmesine izin vermedi. Bir dizi sistemik sorunu çözmek için gerçekten zarif bir çözüm tasarladılar. Ve en iyi yanı, devreye girip zaten yapmaları gereken bir şeyi yapmalarının nedeni olarak kötü yönetilen kripto ve teknoloji odaklı bankaları suçluyorlar.





Şimdi, gerçek anlamda oyunun kurallarını değiştiren bu belgeyi inceleyeceğim. BTFP . (Belgeden alıntılar kalın ve italik olarak yazılmıştır ve her birinin altında bunların pratik sonuçlarının bir dökümü bulunmaktadır.)

Banka Vadeli Finansman Programı

Program: ABD mevduat kurumlarına likidite sağlamak için her Federal Rezerv Bankası, belirli türdeki menkul kıymetleri teminat olarak alarak uygun borçlulara avanslar verecek.





Borçlunun Uygunluğu: Birincil kredi (bkz. 12 CFR 201.4(a)) almaya uygun olan herhangi bir ABD federal sigortalı saklama kurumu (bir banka, tasarruf birliği veya kredi birliği dahil) veya yabancı bir bankanın ABD şubesi veya acentesi, aşağıdaki koşullar altında borçlanmaya uygundur: Program.





Bu oldukça açıklayıcıdır; programa katılmak için bir ABD bankası olmanız gerekir.





Uygun Teminat: Uygun teminat, 12 Mart 2023 itibarıyla borçluya ait olması koşuluyla, açık piyasa işlemlerinde Federal Rezerv Bankaları tarafından satın alınabilecek her türlü teminatı içerir (bkz. 12 CFR 201.108(b)).





Bu, program kapsamında teminat olarak kullanılabilecek finansal araçların büyük ölçüde ABD Hazine borcu ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerle sınırlı olduğu anlamına geliyor. Fed, bir kesinti tarihi belirleyerek programın kapsamını ABD bankalarının elinde bulunan UST ve MBS'nin toplam büyüklüğüyle (yaklaşık 4,4 trilyon dolar) sınırlandırdı.





Avans Boyutu: Avanslar, uygun borçlunun taahhüt ettiği uygun teminatın değeriyle sınırlı olacaktır.





Boyut sınırlaması yoktur. Bankanızda 100 milyar dolarlık UST ve MBS bulunuyorsa, bu toplam tutarı BTFP kullanılarak finanse edilmek üzere gönderebilirsiniz. Bu, Fed'in teorik olarak ABD bankacılık bilançolarında tutulan UST ve MBS menkul kıymetlerinin tamamına karşılık borç verebileceği anlamına geliyor.





Önceki iki BTFP paragrafının anlaşılması çok önemlidir. Fed, başka bir kisve altında 4,4 trilyon dolarlık niceliksel genişleme gerçekleştirdi. Açıklamama izin ver.





QE, Fed'in bankalara rezerv kredisi verdiği ve bunun karşılığında bankaların Fed'e UST ve MBS varlıklarını sattığı süreçtir. BTFP kapsamında Fed, tahvilleri doğrudan bankalardan satın almak yerine para basacak ve bankaların UST ve MBS teminatı taahhütleri karşılığında borç verecek. Mevduat sahipleri 4,4 trilyon dolar nakit isteseydi, bankalar nakit karşılığında UST ve MBS portföylerinin tamamını Fed'e rehin vereceklerdi ve bu nakit daha sonra mevduat sahiplerine aktarılacaktı. İster QE ister BTFP olsun, Fed'in yaratıp dolaşıma soktuğu para miktarı artıyor.





Oran: Vadeli avans oranı, bir yıllık gecelik endeks takas oranı artı 10 baz puan olacaktır; Oran, avansın verildiği gündeki avans süresi için sabitlenecektir.





Teminat Değerlemesi: Teminat değerlemesi nominal değerde olacaktır. Marj nominal değerin %100'ü olacaktır.





Fed'in parası 1 yıllık faiz oranı üzerinden fiyatlandırılıyor. Kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranlarının çok üzerinde olduğu göz önüne alındığında, bu durum bankaların çoğunlukla kredinin ömrü boyunca negatif faiz tahakkuk ettirdiği anlamına geliyor. Kayıplar kötü olsa da, kayıpları kabul edip iflas etmek yerine, su altı tahvillerini değerlerinin %100'üyle takas edebiliyorlar. Silvergate, SVB ve Signature'daki zavallı adamlar dışında herkes işini sürdürüyor. İlki son olacak…





Avans Vadesi: Avanslar, uygun borçlulara bir yıla kadar bir süre için sağlanacaktır.





Program Süresi: Program kapsamında en az 11 Mart 2024 tarihine kadar avans talep edilebilir.





Programın yalnızca bir yıl süreceği belirtiliyor… Bir hükümet kriz zamanında halkın kendisine verdiği gücü ne zaman geri verdi? Bu program neredeyse kesin olarak önleyici bir şekilde uzatılacak - aksi takdirde piyasa, basılan paranın düzeltilmesine ihtiyacı olduğunu gösterecek kadar büyük bir kriz yaşayacak ve program ne olursa olsun uzatılacak.

BTFP'nin etkileri

COVID QE'den daha büyük





Fed, Kovid-19'a yanıt olarak 4.189 trilyon dolar bastı. En başından itibaren Fed, BTFP'nin uygulanmasıyla örtülü olarak 4,4 trilyon dolar bastı. COVID para basma bölümü sırasında Bitcoin 3 bin dolardan 69 bin dolara yükseldi. Bu sefer ne yapacak?





Bankalar Boktan Yatırımlardır





2008 mali krizinden farklı olarak Fed bu sefer bankaları kurtarmadı ve onların yükselişe katılmasına izin vermedi. Bankalar 1 yıllık faiz oranını ödemek zorunda. 1 yıllık faiz oranları 10 yıllık faiz oranlarından oldukça yüksektir (tersine çevrilmiş verim eğrisi olarak da bilinir). Banka mevduat sahiplerinden kısa borç alıp, hükümete uzun borç veriyor. Getiri eğrisi ters çevrildiğinde bu ticaretin para kaybetmesi garanti edilir. Benzer şekilde, BTFP'yi kullanan herhangi bir bankanın Fed'e mevduat faiz oranından daha fazlasını ödemesi gerekecek.





ABD Hazinesinin 10 Yıllık Getirisi Eksi ABD Hazinesinin 1 Yıllık Getirisi









Bankalar, getiri eğrisi tekrar pozitif eğimli oluncaya veya kısa vadeli faiz oranları kredi ve tahvil portföylerindeki karma faiz oranının altına düşene kadar negatif kazanç tahakkuk ettirecek. BTFP, bankaların mevduat sahiplerinin para piyasası fonlarından veya hazine tahvillerinden alabileceği yüksek kısa vadeli faiz oranlarını ödeyememesi sorununu çözmüyor. Mevduatlar yine de bu araçlara kaçacak, ancak bankalar açığı kapatmak için Fed'den borç alabilirler. Muhasebe açısından bakıldığında bankalar ve hissedarları para kaybedecek ancak bankalar iflas etmeyecek. Bilançoları onarılana kadar banka hisselerinin genel piyasanın ciddi şekilde altında performans göstermesini bekliyorum.





Ev Fiyatları Yakınlaştır!





30 Yıllık Mortgage Oranı Eksi 1 Yıllık Hazine Getirisi









MBS'yi satın almak bankalar için hala karlı olacaktır çünkü 1 yıllık faiz oranlarına göre fark pozitiftir. Bankaların Fed'e karşı çıkmasıyla MBS oranları 1 yıllık faiz oranlarına yakınlaşacak. Bir bankanın 2021'de 100 dolarlık mevduat aldığını ve 100 dolarlık hazine bonosu satın aldığını hayal edin. 2023 yılına gelindiğinde hazine tahvilleri 60 dolar değerinde oluyor ve bu da bankanın iflas etmesine neden oluyor. Banka BTFP'yi dinliyor, Fed'e hazine tahvillerini veriyor ve 100 doları geri alıyor, ancak Fed'e %5 ödeme yapması gerekiyor. Banka şimdi hükümet tarafından garanti edilen ve %6 getiri sağlayan bir MBS satın alıyor. Banka %1'lik risksiz kârı cebe indiriyor.





Mortgage faiz oranları 1 yıllık faiz oranlarıyla aynı hızda hareket edecek. Fed getiri eğrisinin kısa ucu üzerinde muazzam bir kontrole sahiptir. Temel olarak ipotek oranlarını istediği yerde belirleyebilir ve hiçbir zaman tek bir MBS daha "satın almak" zorunda kalmaz.





Mortgage faizleri düştükçe konut satışları da artacak. Diğer birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de emlak büyük bir iştir. Finansman daha uygun fiyatlı hale geldiğinden satışlar arttıkça ekonomik aktivitenin artmasına yardımcı olacak. Gayrimenkulün daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyorsanız tekrar düşünün. Fed, ev fiyatlarını bir kez daha artırarak konuya geri döndü.

USD Güçlüden Çok Güçlüye!

Bir ABD banka hesabına erişiminiz varsa ve Fed mevduatınızı garanti altına aldıysa, neden merkez bankasının böyle bir garantisi olmadan parayı diğer bankacılık sistemlerinde tutasınız ki? ABD'ye yurt dışından para akacak, bu da doları güçlendirecek.





Bu ilerledikçe, diğer tüm büyük gelişmiş ülkelerin merkez bankaları Fed'i takip etmeli ve bankacılık mevduatlarının çıkışını durdurmak ve para birimlerini zayıflatmak için benzer bir garantiyi yürürlüğe koymalıdır. ECB, BOE, BOJ, RBA, BOC, SNB ve diğerleri muhtemelen çok heyecanlı. Fed az önce bir çeşit sonsuz para basımı yasalaştırdı, yani artık onlar da bunu yapabilir. ABD bankacılık sistemindeki sorunlar diğer tüm bankacılık sistemlerinin karşılaştığı sorunlarla aynıdır. Herkes aynı ticareti yapıyor ve artık Sir Powell liderliğindeki her merkez bankası aynı ilaçla karşılık verebiliyor ve fiat hiperenflasyona neden olmakla suçlanmıyor.





Credit Suisse birkaç gece önce fiilen başarısız oldu. İsviçre Ulusal Bankası, kanamayı durdurmak için CS'ye 50 milyar CHF tutarında teminatlı kredi olanağı sağlamak zorunda kaldı. Büyük, gelişmiş Batı ülkelerinin her birinde büyük bir bankanın neredeyse iflas etmesini bekliyoruz ve her durumda, tepkinin, bulaşmayı engellemek için (Fed'in yaptığına benzer) genel bir mevduat garantisi olacağından şüpheleniyorum.

Sonsuzluğa Giden Yol

BTFP belgesinde belirtildiği üzere tesis, 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla yalnızca banka bilançolarındaki teminatları kabul etmekte ve bir yıl sonra sona ermektedir. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi, bu programın hiçbir zaman sona ereceğine inanmıyorum ve ayrıca lisanslı ABD bankalarının bilançosunda bulunan herhangi bir devlet tahvili için uygun teminat miktarının gevşetileceğini düşünüyorum. Sonlu destekten sonsuz desteğe nasıl geçebiliriz?





BTFP'yi dinlemenin utanılacak bir şey olmadığı netleştiğinde, bankaya hücum korkusu ortadan kalkacak. Bu noktada mevduat sahipleri, JPM gibi TBTF bankalarına fon doldurmayı bırakacak ve para çekerek para piyasası fonları (MMF) ve vadesi 2 yıl veya daha kısa sürede dolacak ABD hazine tahvillerini satın almaya başlayacak. Bankalar, Fed'in ters repo olanağı ve kısa vadeli devlet tahvilleri nedeniyle mevduat tabanının soğuması nedeniyle işletmelere borç veremeyecek. Bu, ABD ve benzer bir programı uygulamaya koyan diğer ülkeler için son derece durgunluk anlamına gelecektir.





Devlet tahvili getirileri birkaç nedenden dolayı genel olarak düşecek. İlk olarak, tüm ABD bankacılık sisteminin mevduat sahiplerine geri ödeme yapmak için tüm USG borç stokunu satmak zorunda kalacağı korkusu ortadan kalkıyor. Bu, tahvil piyasasındaki muazzam miktardaki satış baskısını ortadan kaldırır. İkincisi, kısa vadeli faiz oranları mevduat sahiplerini ters repo olanağı ve kısa vadeli faiz oranlarıyla rekabet edebilecek oranlarla geri çekebilecek kadar düşene kadar bankacılık sistemi kârlılığa dönemediği (ve dolayısıyla daha fazla kredi yaratamadığı) için piyasa deflasyonu fiyatlamaya başlayacak. vadeli hazineler.





Fed'in ya bu sonucu erken fark edip önümüzdeki Mart toplantısında faiz indirimine başlayacağını ya da kötü bir resesyonun onları birkaç ay sonra rota değiştirmeye zorlayacağını tahmin ediyorum. Krizin başlangıcından bu yana 2 yıllık hazine bonosunun getirisi 100 baz puanın üzerinde düştü. Piyasa bankacılık sistemi destekli deflasyon diye bağırıyor ve Fed eninde sonunda dinleyecek.





Bankalar kârlı hale geldikçe ve mevduat sahiplerini geri çekmek için bir kez daha hükümetle rekabet edebildikçe, bankalar 2021'de olduğu gibi aynı duruma düşecek. Yani mevduatlar artacak ve bankaların birdenbire daha fazla borç vermeye başlaması gerekecek. . İşletmelere ve hükümete düşük nominal getirilerle kredi vermeye başlayacaklar. Ve bir kez daha enflasyonun ortada olmadığını düşünecekler, dolayısıyla gelecekte faiz oranlarının artmasından endişe duymayacaklar. Bu tanıdık geliyor mu?





Sonra Mart 2024 geliyor. BTFP programının süresi dolmak üzere ayarlandı. Ancak şimdi durum 2023'ten bile daha kötü. Bankaların işletmeye verilen düşük faizli krediler ve düşük faizli devlet tahvili portföyünün toplam büyüklüğü, bir yıl öncesine göre çok daha büyük. Eğer Fed programın ömrünü uzatmazsa ve uygun tahvil kavramını genişletmezse, o zaman şu anda gördüğümüz banka hücumlarının aynısı büyük ihtimalle tekrar yaşanacak.





Fed'in, bankaların kötü yönetim kararları nedeniyle başarısızlığa uğradığı serbest piyasaya tahammülü olmadığı göz önüne alındığında, Fed mevduat garantilerini asla kaldıramaz. Yaşasın BTFP.





Bunun tüm Ayn Rand özentileri (Ken Griffin ve Bill Ackman gibi) için tiksindirici olduğundan eminim, ancak BTFP'nin devamı USG için çok ciddi bir sorunu çözecektir. ABD Hazinesi'nin satacak çok fazla tahvili var ve giderek daha az insan bunlara sahip olmak istiyor. BTFP'nin, ABD bankalarının bilançosunda tutulan, çoğunlukla hazine tahvilleri ve ipoteklerden oluşan herhangi bir uygun menkul kıymetin, 1 yıllık faiz oranı üzerinden yeni basılan yeni dolarlarla değiştirilebilmesini sağlayacak şekilde genişletileceğine inanıyorum. Bu, bankalara mevduat tabanları büyüdükçe her zaman risksiz bir şekilde devlet tahvili satın alabilecekleri konusunda rahatlık sağlıyor. Bankaların, faiz oranları yükselirse, tahvilleri değer kaybederse ve mevduat sahipleri paralarını geri isterse ne olacağı konusunda bir daha asla endişelenmelerine gerek kalmayacak.





Yeni genişletilen BTFP ile Hazine giderek daha büyük USG açıklarını kolayca finanse edebilir çünkü bankalar her zaman satılık ne varsa satın alacaktır. Bankalar fiyatın ne olduğunu umursamıyor çünkü Fed'in arkalarında olduğunu biliyorlar. Gerçek getirileri önemseyen fiyata duyarlı bir yatırımcı, daha fazla, daha fazla ve daha fazla ve trilyonlarca dolar daha fazla USG tarafından ihraç edilen borç satın almakla alay ederdi. Kongre Bütçe Ofisi 2023 mali açığının 1,4 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. ABD aynı zamanda birçok cephede de savaş veriyor: İklim Değişikliğine Karşı Savaş, Rusya/Çin'e Karşı Savaş ve Enflasyona Karşı Savaş. Savaşlar enflasyona neden olur, dolayısıyla bütçe açıklarının buradan itibaren daha da yükselmesini bekleyin. Ancak bu bir sorun değil çünkü bankalar yabancıların (özellikle Çin ve Japonya'nın) reddettiği tüm tahvilleri satın alacak.





Bu, USG'nin Çin, Japonya, Tayvan ve Güney Kore için harikalar yaratan aynı büyüme taktiklerini yürütmesine olanak tanıyor. Hükümet, tasarruf sahiplerinin paralarından nominal GSYİH büyüme oranından daha az kazanmasını sağlayacak politikalar yürürlüğe koyuyor. Hükümet daha sonra ekonominin teşvik etmek istediği sektörlerine ucuz kredi sağlayarak yeniden sanayileşebilir ve kar elde edebilir. "Kâr", USG'nin GSYİH'ye olan borcunu %130'dan çok daha yönetilebilir bir düzeye indirmesine yardımcı oluyor. Herkes "Yaşasın büyüme!" diye tezahürat yaparken, gerçekte tüm halk [Nominal GSYİH - Devlet Tahvili Getirisi] oranında gizli bir enflasyon vergisi ödüyor.





Sonunda bu bir optik problemini çözer. Yatırımcı kamuoyu Fed'in hükümetin çeklerini bozdurduğunu düşünürse isyan edebilir ve uzun vadeli (>10 yıl vadeli) tahvillerden vazgeçebilir. Fed devreye girip uzun vadeli tahvillerin fiyatını sabitlemek zorunda kalacak ve bu eylem, Batı mali sisteminin mevcut haliyle sonunun başlangıcının sinyalini verecektir. BOJ bu sorunu yaşadı ve benzer bir program uyguladı; merkez bankası devlet tahvili satın almaları için bankalara borç verdi. Bu sistemde tahviller hiçbir zaman merkez bankasının bilançosunda görünmüyor; Bilançoda yalnızca teorik olarak bankalar tarafından geri ödenmesi gereken krediler görünüyor; ancak pratikte bunlar kalıcı olarak devredilecek. Piyasa, merkez bankasının devlet tahvili piyasasının %100 mülkiyetine doğru ilerlememesine sevinebilir. Yaşasın Serbest Piyasa!





Ön Ay WTI Petrol Vadeli İşlemleri









Petrol fiyatları ve genel olarak emtia fiyatlarındaki düşüş, piyasanın deflasyonun yaklaşmakta olduğuna inandığını gösteriyor. Deflasyon geliyor çünkü işletmelere çok az kredi verilecek. Kredi olmadan ekonomik aktivite azalır ve dolayısıyla daha az enerjiye ihtiyaç duyulur.





Emtia fiyatlarındaki düşüş, enflasyonun düşmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını düşürmesine yardımcı olur. Fed'in artık faiz indirimi yapma yetkisi var.

Çıkmak

Fed için en korkutucu sonuç, insanların sermayelerini sistemden çıkarması olacaktır. Mevduatları garanti altına aldıktan sonra Fed, paranızı SVB'den daha yüksek oranlı bir para piyasası fonuna taşımanızı umursamaz. En azından sermayeniz hâlâ devlet borcunu satın alıyor. Peki ya bunun yerine bankacılık sistemi tarafından kontrol edilmeyen bir varlık satın aldıysanız?





Altın, emlak ve (tabii ki) Bitcoin gibi varlıklar başka birinin bilançosunda yükümlülük değildir. Bankacılık sistemi çökse bile bu varlıkların hâlâ değeri vardır. Ancak bu varlıkların fiziksel biçimde satın alınması gerekir.





Altının, gayrimenkulün veya Bitcoin'in fiyatını takip eden bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) satın alarak enflasyonun sinsi gazabından kaçamazsınız. Yaptığınız tek şey, finansal sistemin bir üyesinin borcuna yatırım yapmaktır. Bir hak iddianız var, ancak fişlerinizi nakde çevirmeye çalışırsanız, fiat tuvalet kağıdını geri alacaksınız ve yaptığınız tek şey başka bir vekile ücret ödemek olacaktır.





Serbest piyasa kapitalizmini uygulaması beklenen Batılı ekonomiler için geniş kapsamlı sermaye kontrollerini yürürlüğe koymak çok zordur. ABD için bu özellikle zor çünkü dünya, açık bir sermaye hesabına sahip olduğu için USD kullanıyor. Sistemden çıkmanın çeşitli yollarına doğrudan yasak getirilmesi, sermaye kontrollerinin dayatılması olarak görülecek ve bu durumda egemen uluslar arasında dolar tutma ve kullanma isteği daha da azalacaktır.





Mahkumların kafeste olduklarını anlamamaları daha iyidir. Hükümet, belirli finansal varlıkları doğrudan yasaklamak yerine muhtemelen ETF'ler gibi şeyleri teşvik edecektir. Herkes BTFP'nin hiperenflasyonist etkisinden korkarsa ve GBTC'ye (Gri Tonlamalı Bitcoin Vakfı) para akıtırsa, bunun bankacılık sistemi üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Ürüne USD kullanarak giriş çıkış yapmalısınız. Kaçamazsın.





Ne dilediğine dikkat et. ABD'de listelenen gerçek bir Bitcoin ETF'si bir truva atı olacaktır. Eğer böyle bir fon onaylanırsa ve anlamlı miktarda Bitcoin arzı emilirse, bu aslında insanlara finansal özgürlük vermek yerine statükonun korunmasına yardımcı olacaktır.





Ayrıca, Bitcoin “satın aldığınız” ancak “Bitcoin”inizi kendi özel cüzdanınıza çekemediğiniz ürünlere de dikkat edin. Ürüne yalnızca fiat bankacılık sistemi üzerinden girip çıkabiliyorsanız hiçbir şey başarmış sayılmazsınız. Sen sadece lanet bir ücret eşeğisin.





Bitcoin'in güzelliği ağırlıksız ve görünmez olmasıdır. Varlığının dışsal bir tezahürü yoktur. Bitcoin özel anahtarını ezberleyebilir ve istediğiniz zaman para harcamak için interneti kullanabilir ve işlem yapabilirsiniz. Çok fazla altın ve gayrimenkul sahibi olmak ağır ve gözlemlenebilir bir durumdur. Daisy o zavallı insanı spor arabasıyla öldürdüğünde Gatsby neden fark edildi? Çünkü hemen tanınabilen gösterişli bir araçtı. Benzer bir şey, büyük bir malikane veya silahlı muhafızlar tarafından 7/24 korunması gereken bir altın zulası için de söylenebilir. Bu tasarruf araçları ve buna bağlı zenginlik gösterileri, başka bir vatandaş tarafından, hatta daha da kötüsü, kendi hükümetiniz tarafından soyulmaya davettir.





Açıkçası fiatın da yeri var. İyi olduğu şey için kullanın. Fiat harcayın, kriptodan tasarruf edin.

Da Moon'a

Hedge fonu elemanıyla akşam yemeğinden ayrılırken, onunla konuştuktan sonra Bitcoin konusunda ne kadar iyimser olduğumu fark ettim. Oyunun sonu burada. Getiri Eğrisi Kontrolü burada. BTFP dünya çapında sonsuz para basımına öncülük ediyor.





Bunu takip eden Bitcoin rallisi şimdiye kadarki en nefret edilenlerden biri olacak. 2022'de yaşanan tüm kötü şeylerden sonra Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasaları nasıl keskin bir şekilde toparlanabilir? İnsanlar Bitcoin'i ve onunla ilişkili olanların pislik olduğunu öğrenmediler mi? İnsanlar, Bitcoin'in büyük bankaların iflasına neden olduğu ve neredeyse ABD bankacılık sistemini tükettiği yönündeki anlatıdan korkmuyor mu?





Medya muhtemelen bu bankacılık krizinin, bankaların kripto para birimlerinden fiat mevduat kabul etmesi nedeniyle meydana geldiği yönündeki anlatıyı da öne sürecek. Bu o kadar gülünç ki, bunu düşündükçe derin bir kahkaha atıyorum. Görevi fiat dolarları idare etmek olan bankaların, kripto ile ilgili bir grup kuruluştan fiat dolarları kabul etmesinin ve (en azından bizim bilgimize göre) tüm bankacılık kurallarına uymasının bir şekilde kripto endüstrisinin hatası olduğunu düşünmek açıkça saçmadır. Bu itibari dolarları insanlık tarihinin en güçlü ulusuna ödünç verdi ve daha sonra İmparatorluğun merkez bankası faiz oranlarını yükselttiği ve bankaların tahvil portföylerini havaya uçurduğu için mevduat sahiplerine geri ödeyemedi.





Bunun yerine, kriptonun yaptığı şey, kokuşmuş, müsrif, fiat odaklı Batı finans sistemi için bir duman alarmı olduğunu bir kez daha göstermek oldu. Kripto yükselişe geçerken Batı'nın COVID adına çok fazla para bastığının sinyalini verdi. Aşağı doğru ilerlerken, kripto serbest piyasaları hızla aşırı kaldıraçlı şarlatanlar bolluğunu açığa çıkardı. FTX polikülü bile kripto serbest piyasasının hızlı adaletini alt edecek kadar sevgiye sahip değildi. Bu kınanması gereken kişilerden (ve birlikte iş yaptıkları kişilerden) gelen pis koku, mevduat sahiplerini zorlukla kazandıkları paralarını daha güvenli ve (sözde) daha saygın kurumlara götürmeye yöneltti. Bu süreçte Fed politikasının ABD bankacılık sistemine verdiği zarar herkes tarafından görüldü.





Ben ve portföyüm için büyük ölçüde taş ticareti bitirdim. Amaç ne? Genelde pozisyonlarımı alıp tutuyorum ve bu kadar sık ticaret yapmıyorum. Eğer yazdıklarıma inanırsam, o zaman kendimi düşük performansa imza atıyorum. Hızlı fiat para kazanabileceğimi ve ardından kârımı alıp daha fazla Bitcoin satın alabileceğimi düşündüğüm kısa vadeli bir ticaret fırsatı varsa bunu yapacağım. Aksi takdirde hisse senedi portföyümün çoğunu tasfiye edip kriptoya taşıyacağım.





Kıymetli madenlere veya emtialara maruz kalan ETF'lerim varsa bunları satacağım ve mümkünse doğrudan emtiayı alıp saklayacağım. Bunun çoğu insan için pratik olmadığını biliyorum, ancak bu konudaki inancımın ne kadar derin olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum.





Taşları küçümsememin tek istisnası nükleer enerjiyle ilgili şirketlerdir. Batı nükleere karşı çıkabilir ama yükselişte olan ülkeler vatandaşlarına iyi bir yaşam sağlamak için ucuz, bol enerji arıyorlar. Nükleer enerji, er ya da geç, küresel büyümenin bir sonraki ayağını yaratacak, ancak bir bireyin uranyum depolaması imkansız; bu yüzden Cameco konumuma hiçbir şey yapmayacağım.





Gayrimenkul portföyümün çeşitli yetki alanlarında çeşitlendirildiğinden emin olmalıyım. Bir yerde yaşamak zorundasınız ve eğer evinize doğrudan veya mümkün olduğunca az borçla sahip olabiliyorsanız, amaç budur. Tekrar ediyorum, gerekmedikçe fiat finans sistemine bağlı olmak istemezsiniz.





Kripto para değişkendir ve çoğu mal ve hizmet fiat cinsinden ödeme talep eder. Bu iyi. İhtiyacım olanı nakit olarak tutacağım. Kısa vadede mümkün olan en yüksek getiriyi elde etmeye çalışacağım. Şu anda bu, USD para piyasası fonlarına yatırım yapmak ve kısa vadeli ABD hazinelerine sahip olmak anlamına geliyor.





Kripto + uzun volatiliteden oluşan halter portföyüm kalacak. Bir şeyleri değiştirmeyi bitirdikten sonra, olumsuz tarafımı yeterince koruduğumdan emin olmalıyım. Hükümetlerin sisteme gömülü kaldıraçları gevşetmeye karar verdiği bir durumda (daha fazla biriktirmeye devam etmek yerine) iyi performans gösteren araçlara yeterince maruz kalmıyorsam, favori volatilite hedge fonumdaki yatırımımı artırmak zorundayım. Bunun dışında, bir bütün olarak stratejim için tek büyük risk, hidrokarbonlardan çok daha yoğun olan yeni bir enerji kaynağının keşfedilmesidir. Elbette böyle bir enerji kaynağı zaten mevcut; buna nükleer enerji deniyor. Politika yapıcılar vatandaşları tarafından nükleer enerjiye dayalı bir ekonomiyi desteklemek için gerekli altyapıyı gerçekten inşa etmeye teşvik edilirse, o zaman tüm borçlar inanılmaz bir ekonomik faaliyet patlamasıyla geri ödenebilir. Bu noktada ne kripto paramdan ne de volatilite korumalarımdan para kazanamazdım. Ancak bu altyapıyı inşa edecek siyasi irade olsa bile bunu başarmak onlarca yıl alır. Portfolyomu nükleer enerji çağına uygun hale getirmek için fazlasıyla zamanım olacaktı.





Bu makalenin zaten uzun olması nedeniyle, BTFP ve taklitçi programların küresel finansal sistemi nasıl saptıracağına dair tahminlerimin ayrıntısına giremedim. Umarım tahminlerim ortaya çıktıkça gerçekliğe karşı değerlendirilebilir. Bu, COVID'den bu yana en önemli mali olaydır. Sonraki yazılarımda BTFP'nin etkilerinin tahminlerime karşı nasıl ilerlediğini gözden geçireceğim. Bitcoin'in yukarı doğru gidişatına olan inanılmaz inancımın yersiz olabileceğinin farkındayım; ancak olayları gerçekte meydana geldiği gibi değerlendirmeliyim ve eğer yanıldığım ortaya çıkarsa, konumumu ayarlamalıyım.





Sonu her zaman önceden biliniyordu. YCC öldü, yaşasın BTFP! Şimdi matcha çayının ruhumu ısıtmasına izin vereceğim ve sakuranın güzelliğine bakacağım.