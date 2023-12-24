Başkaları Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto Olması Hakkında Ne Düşünüyor?

Craig Wright hakkında Bitcoin meraklılarından ve son 15 yılda Bitcoin mucidi özentimizle karşılaşan diğer orijinal gangsterlerden derlenen en güzel alıntılar.





Ekim 2022'de burada HackerNoon'da dün " Craig Wright Ve Hakimlerin İddiaları Hakkında Ne Söyledi" başlığıyla yayınlanan "Craig Wright Ve Hakimler" kitabını yayınladım.





Bu güzel derlemeye göz atıyordum ve birdenbire Bitcoin endüstrisindeki veya bununla ilgili önemli kişilerin Craig Wright hakkında ne düşündüğüne dair bir derleme yapmadığımı fark ettim. Aynı zamanda, Bitcoin ağı neredeyse 15 yıldır çevrimiçiyken Craig Wright, birkaç hafta içinde Satoshi cosplay'inin 10. yıl dönümünü kutlayacak. Aslında Ocak 2014, Craig Wright'ın Bitcoin'in takma adlı mucidi Satoshi Nakamoto gibi davrandığına dair ilk ipuçlarını ve sahte e-postalarını bulduğumuz yerdir.





Bu boşluk bugün doldurulacak. Ancak jüri üyelerinin alıntı derlemesi kadar kapsamlı değil, çünkü internetten gangsterlerin yalnızca en sivri uçlu sözlerini çıkardım.





Eğlence!

9 Şubat 2010

2010'dan bir klasikle başlıyoruz. Bu alıntının aşırı doğruluğuna (öksürük, Calvin Ayre, öksürük) hala hayret ediyorum.





“ Sizin gibi insanlar tehlikelidir ve güçlü bir konumda olan birisi neden bahsettiğinizi bildiğinize gerçekten inanmadan önce bunların açığa çıkması gerekir. ”-Thor (Tanrının Çekici)









10 Aralık 2015

“Teknoloji basını iki gün önce Wired ve Gizmodo'daki saygın gazetecilerin Satoshi Nakamoto'nun Dr. Craig S. Wright olduğu iddiasıyla çalkalanıyordu .





Craig Wright'ı tanıyorum. Twitter'da takip ettiği 95 kişiden biriydim. Özel mesajlaştık. Bana, daha fazla sorgulamayı caydırmayı amaçlayan, yarı-akademik referanslarla yarı-yasal faaliyetlere yapılan imaların karıştırıldığı hayat hikayesini anlattı.





Ön hazırlıkları bir kenara bırakalım. Craig Wright Satoshi değil. Olamazdı. ” — Emin Gün Sirer , TechnologyReview ve Hacking'de, Dağıtıldı

11 Aralık 2015

Adam Back, Emin Gün Sirer'in yazısını retweetledi.









21 Ocak 2016

Craig Wright, daha önce de söylediğimiz gibi, Ocak 2014'te Satoshi cosplayine başladı. Tam olarak 2 yıl sonra, Bitcoin'in mucidi olduğuna dair sahte beyanı nedeniyle kamuoyunda zaten çağrılmaya başlamıştı. Unutmayın, Avustralya Vergi Dairesi yetkilileri 2013-2015 döneminde onu kapsamlı bir şekilde araştırıyordu ve bu, The Australian'ın bu makalesinde bahsedilen Aralık 2015'teki aramalara (diğer adıyla baskınlara) yol açmıştı.





"Avustralyalı yetkililerin, Bay Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı olmadığına ve bu sahtekarlığı vergi sorunlarından uzaklaşmak için yaratmış olabileceğine kesinlikle inandıkları anlaşılıyor."









2 Mayıs 2016

“ Televizyon röportajından ve The Economist'te ve başka yerlerde ortaya çıkmasından saatler sonra, Craig Wright'ın (CW) Satoshi'nin özel anahtarıyla mesaj imzalama yeteneği konusunda bizi aldattığını makul şüphelerin ötesinde doğrulayabilirim.





Burada %100 kesinliği garanti edilen gerçeklerin kısa bir yönetici özeti bulunmaktadır. Bu aynı zamanda Craig'in yalan söylediğine ve aldattığına dair kısa ve kontrol edilmesi kolay bir kanıttır. ” — Dr Nicolas T. Courtois 'BetterCrypto' blogunda





Deneyimli kriptograf Nicolas Courtois, Nisan 2016'daki başarısız Craig Wright imza oturumları sırasında GQ Magazine'den Stuart McGurk'a eşlik etti.





"Siktir git!" Bunu sindirebilenler için YouTube videosu.









2 Mayıs 2016

“ Craig Wright, Satoshi Nakamoto değil. Wired ve Gizmodo'nun geçen yıl ondan şüphelenmesinden önce veya sonra Satoshi Nakamoto değildi ve kendi blogunda ve The BBC , The Economist , GQ , Jon Matonis'te kendini göstermeye çalıştıktan sonra hala Satoshi Nakamoto değil. ve Gavin Andresen .





Bitcoin'de, Satoshi'nin kim olduğuna dair iddialar ve karşı iddialarla dolu uzun ve endişe verici bir tarih var ve insan derslerin öğrenildiğini ve Satoshi Nakamoto ile ilgili sonraki iddialar için yüksek standartların belirleneceğini düşünebilir. Bugün Wright ve diğerleri tarafından yayınlanan kanıt, onu Nakamoto olarak tanımlamaya yönelik hiçbir standardı karşılamıyor. ” — Nik Cubrilovic kendi blogunda

2 Mayıs 2016

Martti Malmi, 2009 yılında Satoshi Nakamoto'dan sonra Bitcoin'in ilk geliştiricisi oldu. Martti, Bitcoin gelişimi üzerinde çalışmanın yanı sıra, bitcoin.org'un yöneticisiydi ve 2009'un sonlarında Bitcoin Forumu'nun ilk bölümünü kurdu (daha sonra bitcointalk'a taşındı). org).

Martti, Craig Wright hakkında ilk kez Mayıs 2016'da konuşmuştu.





“ Görünüşe göre Craig Wright Satoshi olmadığını kanıtladı. ”









2 Mayıs 2016

Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, Litecoin Genesis bloğunu imzalayarak Craig Wright'a yolu gösterdi. Ancak Aralık 2023'te bu yazının yazıldığı sırada Craig Wright hâlâ hiçbir şey imzalamamıştı ve sözlerine ve eylemlerine bakılırsa son mazereti, kimliğini kanıtlamak için mahkeme salonlarında on milyonlarca dolar harcamayı tercih ettiği (yüzlerce sahtecilikle birlikte) , ardından imzalayacak. Belki. Çünkü Eylül 2022'de “ Craig Wright Mahkemeye Satoshi Cüzdan Anahtarlarını İçeren 'Sabit Diski Ezdiğini' Söyledi ”. Hata.









3 Mayıs 2016

Hata yapma. Gavin Andresen gerçekten de Craig Wright'ı birkaç kez destekledi. Ancak 3 Mayıs 2016'dan itibaren pek çok kez Craig Wright'ı eleştirdi. (Eksik) bir genel bakış:





“ Kendimden şüphe etmeye başlıyorum ve beni kandırabileceğinin akıllıca yollarını hayal etmeye başlıyorum. ” — Craig Wright'a e-posta, 3 Mayıs 2016





“ Kamuya açık bir imza yayınlamaktan kaçınmak için gösterdiği aşırı çaba göz önüne alındığında, Craig'in sahip olduğunu iddia ettiği anahtara gerçekten sahip olduğundan ve bir şekilde beni kandırmayı başardığından ve belki de uzun yıllardır insanları aldattığından şüphe etmeye başlıyorum. ”









“ Craig (yardımıyla) belki yıllardır, belki de 'gerçek anlaşma'dan bir şekilde elde ettiği kanıtlarla hepimize yalan söylüyor ve kaçamayacağı bir köşeye sıkıştırılmış durumda. Belki Tulip Trust'ta hiç madeni para yoktur, onlar başından beri bir seraptı (hiç harcandı mı?). 'Paranoyak komplo teorisi' şapkamı takarsam, kanıt oturumunun uzunluğu, yakındaki bir odadaki bir suç ortağına, kablosuz bağlantıyı kesmesi ve aşağıdakileri içeren herhangi bir mesajı doğrulayacak, üzerinde oynanmış bir Electrum sürümü hazırlaması için bir hile olabilirdi. 'CSW'. ”









“ Aldatılmış olmam mümkün, ancak bu zincirin tutulması/kaçırılması olmazdı — ilk 100 bloğun anahtarının bir listesini yanımda getirdim ve genel anahtarı bu listeyle karşılaştırarak doğruladım. Zincirle olan tek bağlantı buydu.





Electrum'u indirmek için kullanılan Wi-Fi'nin ele geçirilmesi mümkündür; 'CSW' ile biten herhangi bir mesaj için 'doğrulandığını' bildiren ve olanlara uyacak başka hiçbir şey için doğrulanmayan bir Electrum çalıştırıyor olsaydık. Electrum indirmelerinin sağlama toplamlarını yanımda getirmedim. ” — Gavin Hacking'e, Dağıtıldı , 4 Mayıs 2016





“ Diğer olasılık ise onun birkaç yıl boyunca oldukça akıllı insanları kandırmayı başaran usta bir dolandırıcı/dolandırıcı olmasıdır. Bu durumda dolandırıcılığın mağdurları ve bu mağdurlar adına çalışan kolluk kuvvetleri dışındaki herkes onu görmezden gelmelidir. ” Gavin kendi blogunda , 12 Kasım 2016





Ne tür bir blog yazısı yayınlayacağı konusunda beni kesinlikle aldattı ve yayınladığı saçma sapan kanıt, düpedüz bir yalan olmasa da kesinlikle bir aldatmacaydı. Yani en azından, beni orada kandırdığını düşünüyorum. ”

“ Ne düşüneceğimden emin değilim. Ben... kandırılmış olabilirim.





En azından hâlâ Craig Wright'ın bu fikri ortaya atan beyin çocuğu olduğuna mı inanıyorsunuz?





Bu noktada şüphelerim var. ”— Gavin ifadede yemin ediyor , 26 Şubat 2020





“ Tarihin yeniden yazılmasına inanmıyorum, bu yüzden bu yazıyı bırakacağım. Ancak bunu yazdığımdan bu yana geçen yedi yılda çok şey oldu ve artık Craig Wright'a benim kadar güvenmenin bir hata olduğunu biliyorum. “Kim Satoshidir (ya da değildir)” oyununa kapıldığım için pişmanım ve bu oyunu daha fazla oynamayı reddediyorum. ” — Gavin kendi blogunda , Şubat 2023

18 Kasım 2016

Yeterince adil, bu bir makalenin başlığı. Ancak bu başlık söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Stuart McGurk ve Nicolas Courtois (bu makalenin başka bir yerinde temsil ediliyorlar), 2016'nın altı ay önce Craig Wright'ın tamamen başarısız olan imza oturumlarının tanıklarıydı. Bu makale onların deneyimlerini anlatıyor.





“ Craig Wright: Bitcoin'i İcat Etmeyen Adam ”









24 Temmuz 2018

Samson Mow, komik derecede alaycı bir Faketoshi yanık klasiği. Twitter'daki favorilerimden biri.





“ Desteğimi CSW $BCH çatalına vermem gerekiyor. Faketoshi, sahte Bitcoin topluluğuna liderlik etmek için şüphesiz en uygun dolandırıcıdır. ”













29 Ağustos 2018

“Bardağı taşıran damla, BSV/BCH ayrılığına yol açan madenci toplantısından önceki gece, Tayland'daki akşam yemeğinde CSW'nin Bitcoin adreslerinde yerleşik bir sağlama toplamı bulunduğunu bile bilmemesiydi.

Roger Ver burada 30 Ağustos 2018'deki meşhur Bangkok Zirvesi'nden bir gün önce gerçekleşen bir olaydan bahsediyor.





"Bardağı taşıran damla, BSV/BCH bölünmesine yol açan madenci toplantısından önceki gece Tayland'daki akşam yemeğinde CSW'nin Bitcoin adreslerinde yerleşik bir sağlama toplamı bulunduğunu bile bilmemesiydi." Roger Ver, Reddit'te 30 Ağustos 2018'deki meşhur Bangkok Zirvesi'nden bir gün önce bir etkinlik hakkında konuşuyor.









8 Kasım 2018

Roger Ver bir kez daha.





“ Kandırıldığını kabul etmek hiçbir zaman kolay değildir, ama belki de ben kandırılmışımdır […] Craig'in söylediği bazı şeylerin gerçekten çok yerinde olduğunu düşünüyorum, ama diğer şeylerde neden bahsettiğine dair hiçbir fikri yok. ”





15 Kasım 2018

Emin Gün Sirer'in de Aralık 2015'te bu genel bakışa bir girişi var. Ancak Emin en çok 2018'den beri bir klasik olan " Craig dokunuşu " ile anılıyor ve alıntılanıyor. Neden bir klasik? Çünkü " İçinde bulunduğu herhangi bir grubun IQ'sunu düşürüyor " dinamiğinin, özellikle işinde, danışmanlarıyla olan etkileşimlerinde ve Slack'teki küçük çevrimiçi hayran kulübünün önünde başıboş dolaşırken tekrar tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. .





“ Craig Wright'ın sahtekarlığını dünya onu öğrenmeden çok önce duyurmuştum. O zamandan beri işime saldırmayı takıntı haline getirdi. Web sitesinin arka planı bizim bencil madencilik gazetemizdi.





Yıllar geçtikçe "Craig dokunuşu" konusunda iyi bir anlayış geliştirdim. Bulunduğu her grubun IQ'sunu düşürür. Bu nedenle CoinGeek koini BSV'nin arkasında tek bir akıllı insan yoktur. Bu yüzden saldırılar süper aptalca olacak. ”









12 Nisan 2019

Craig Wright, Bitcoin topluluğu üyeleri Adam Back, hodlonaut ve Peter McCormack'a dava açmaya başladı. Bu durum ciddi tepkilere neden oldu. Konuşanlardan biri, o zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in CEO'su olan Changpeng Zhao (CZ) idi. CZ blöf yapmıyordu ve 22 Nisan 2019 10:00 UTC'de Craig Wright'ın parlak zekası dolandırıcılık tokenı BSV gerçekten de Binance platformundan atıldı. Kamuoyuna yapılan duyuruda öne sürülen olası nedenlerden biri de “ Etik olmayan/hilekar davranış kanıtı ” idi.





“ Craig Wright Satoshi değil.

Artık bu saçmalıkları listeden çıkarıyoruz! ”









Birkaç gün sonra CZ, Twitter'da listeden çıkarma işlemini daha ayrıntılı olarak açıkladı ve şunu ekledi: " Craig Wright sahtekarlıktır. […] O zamana kadar Craig Wright dışında herkes Satoshi'dir! ”.









15 Nisan 2019

Kraken, BSV'yi listeden çıkaran bir diğer kripto para borsası. Önce Twitter'da bir anket düzenlediler:









Daha sonra Kraken kamuya yaptığı duyuruda şunu açıkladı:





“ Son birkaç aydır, Bitcoin SV'nin arkasındaki ekip, Kraken olarak bizim ve daha geniş kripto topluluğunun savunduğu her şeye tamamen aykırı davranışlarda bulundu. Her şey sahte iddialarla başladı, tehditlere ve yasal işlemlere dönüştü ve BSV ekibi kendilerine karşı konuşan çok sayıda kişiye dava açtı. Geçen hafta topluluğun bireysel üyelerine yönelik tehditler bardağı taşıran son damla oldu.





Bu saldırganlık ayakta kalmayacak. Topluluğun diğer saygın üyeleriyle birlikte ve 70.000'den fazla Kraken kullanıcısına danışarak Bitcoin SV'yi liste dışı bırakmaya karar verdik. ”





Tartışmaya 2 sat'ını ekleyen kişi ayrıca Kraken'in Kurucu Ortağı ve (o zamanki) CEO'su Jesse Powell'dı. 21 Nisan 2019'da Twitter'da şunları açıkladı :





“ Toplum olarak, muhalif fikirleri susturmak için hukuk sistemini suiistimal eden zorbalara tolerans göstermeyeceğimizi düşünüyorum. Sizinle aynı fikirde olmayanları taciz etmek ve onlardan hırsızlık yapmak, ifade özgürlüğünün fiilen yasaklanmasıdır. Kripto açık söylemle ilgilidir.





Pek çok insan CSW'yi taciz etti ancak AFAIK hiç kimse, hukuk sistemini güç kullanarak/kötüye kullanarak CSW'nin iddialarını dile getirmesini veya görüşlerini belirtmesini evrensel olarak engellemeye çalışmadı. Taciz/trolleme çevrimiçi ortamda evrenseldir. Büyük iddialarda bulunacaksanız kalın bir cilde ihtiyacınız var.





BSV topluluğu borsa listelemelerini sürdürmeyi önemseseydi, Kraken'e karşı açılan davayı ve yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı açılan davaları kınamak için harekete geçerdi. Ne yazık ki BSV ile olan ilişkimiz işimiz açısından net olumsuz sonuçlar doğurdu.





Amaç topluluğa fikirlerimizi değiştirme fırsatı vermekti. Amaç müşterilerin sorunlarına neden olmak değil, ancak en başından beri BSV'nin listeleme gerekliliklerini karşılamadığını ve onu desteklemeye yönelik iş durumunun bundan sonra daha da kötüleşmeye devam ettiğini söyledik. ”

16 Nisan 2019

Daha fazla değişim takip edecek. Craig Wright'ı şu şekilde gördüklerini bir sır olarak saklamıyorlar:





" Sorun yaratmak, güveni yok etmek " ve " Düşük hacimler bir yana, bunu BSV alanındaki zehirli kavga ortamına karşı dayanışma göstermek için yapıyoruz. ” — Bittylicious Exchange





18 Nisan 2019

Uzun süredir Bitcoin geliştiricisi, eğitimcisi, yazarı ve Craig Wright eleştirmeni olan Jameson Lopp, Craig Wright hakkındaki araştırmasını Bitcoin Magazine web sitesinde " Oper Ed: Kaç Yanlış Bir Wright Yaratır?" başlıklı uzun biçimli bir makale olarak yayınlıyor. ”.





“ Craig S. Wright, Bitcoin'in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden gizemli ve tartışmalı bir kişi olarak 2015 yılında Bitcoin sahnesine çıktı.

Aslında 2014'te Twitter'da onunla yollarım birkaç kez kesişmişti (artık silinen @dr_craig_wright tanıtıcısını kullandığında), ancak tweetlerinin çoğunu takip etmekte zorlandım ve onu genel olarak reddettim. ”









6 Temmuz 2019

Görünüşe göre CSW mahkemede benim Silk Road'u kurduğumu ve "suikast pazarlarına izin vermek için" çalıştığımı iddia etti. Bilinmesi için söylüyorum: Bu açıkça uydurma bir suçlamadır. ” Twitter'da Martti Malmi





Martti'nin konusu 28 Ağustos 2019'da bu tweet ile sona eriyor.





“ Federal yargıç Wright'ın hikayesini reddediyor ve onu fiilen yalancı olarak nitelendiriyor. ”













25 Mayıs 2020

En eski Bitcoin madencilerinden biri veya bir grup Craig Wright hakkında konuştuğu için artık Orijinal Gangster olamaz. Ancak tam olarak bu Mayıs 2020'de gerçekleşti.





“ Craig Steven Wright bir yalancı ve sahtekardır. Bu mesajı imzalamak için kullanılan anahtarlara sahip değil. ”









20 Kasım 2020

Jameson Lopp, trol.









31 Ekim 2022

Edward Snowden, tarih kitaplarına klasik bir Craig Wright yakışıyla.





“ Dostum doğru düzgün dolandırıcılık bile yapamıyor. Sadece utanç verici. ”









24 Mart 2023

Adam Back: “ Hepimiz satoşiyiz ”.









28 Kasım 2023

Dijital mavinin içinden Wei Dai ("W. Dai, "b-money", http://www.weidai.com/bmoney.txt , 1998 Bitcoin teknik incelemesinde ilk referans olarak bahsedilmiştir) ortaya çıkıyor. Twitter'da. Craig Wright hakkında ne düşündüğü soruldu.





“ Gördüğüm kadarıyla onun Satoshi olması pek mümkün görünmüyor. ”









İşte bu kadar millet.





Ve her zamanki gibi arkadaşlar, okuduğunuz için teşekkürler!