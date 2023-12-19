AppSumo Lansmanımız: Dürüst Bir İnceleme ve Potansiyel Gelirimizin %30'unu Nasıl Kaybettiğimizi Açıklamak

Bu makalede MySignature e-posta imza oluşturucusu, AppSumo platformunda lansman deneyimini paylaşıyor. Bu sadece başka bir başarı öyküsü olmayacak; Ayrıca potansiyel satışlarımızı yanlışlıkla nasıl %30 oranında azalttığımızı da açıklayacağız.

AppSumo Nedir?

AppSumo, yazılım araçları ve dijital ürünlerde özel fırsatlar sunan, girişimcileri ve işletmeleri indirimli ömür boyu fırsatlarla buluşturan bir platformdur.





Ömür boyu anlaşma, müşterinin yalnızca bir kez ödeme yapmasını ve tüm yaşam döngüsü boyunca ürüne erişebilmesini gerektirir.





Temelde ürüne sahipsiniz ve AppSumo müşterileri çekiyor. Ürününüz için cazip bir fiyat sunmak, önemli sayıda potansiyel müşterinin ilgisini çekerek önemli miktarda gelir elde edilmesini sağlayabilir.

Ürününüzü önemli bir indirimle (örneğin %60-80) satmanın yanı sıra, gelirin yaklaşık %70'ini de AppSumo ile paylaşırsınız (bu da sizin için yaklaşık %30 olur). Gelir paylaşımının nihai oranı değiştirilebilir ve tartışılabilir.





Bazıları için bu tamamen çılgınca geliyor. Ancak burada acı hapı tatlandırabilecek birkaç fayda var.

AppSumo Lansmanımızın Sonuçları

AppSumo lansmanımız iki bölüme ayrıldı: İlk aşama 6 hafta sürdü, ikinci aşama ise 6 ay sonra 1 hafta sürdü.





Aşağıdaki sonuçlara ulaştık:

Haftanın 3. ürünü seçildi





2.622 satış/müşteri





Toplam satışlarda 138.000$





Gelirimiz olarak 46.026 $ (MySignature'ın payı)





4,08 puana sahip 93 yorum





1280'den fazla bilet





AppSumo platformunda 240'tan fazla soru





Genel olarak sonuçlardan memnunuz ancak bir hata yapmamızın potansiyel gelirimizi yaklaşık %30 azaltmış olabileceğini kabul ediyoruz. Bu hatayı ve diğerlerini aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Bir AppSumo Anlaşmasını Yürüttüğünüzde Ne Kazanırsınız?

Büyük Pazar

AppSumo, yaklaşık 800.000 kullanıcıdan oluşan oldukça büyük bir kullanıcı tabanına ve yazılıma ve cazip fırsatlara erken erişim arayışında olan yaklaşık 3 milyon ziyaretçiye sahiptir. AppSumo'nun izleyicilerinin çoğu ABD'den ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerden geliyor.





Bu, 2000'den fazla müşteri edinme fırsatı sunuyor ki bu kulağa harika geliyor. Ancak AppSumo'nun parasal faydalardan daha fazlasını sunduğunu unutmamak önemlidir.

Geri bildirim

Bir AppSumo anlaşması yürütmek, geri bildirim akışını garanti eder. Kullanıcıların ürününüz, işiniz ve uzun vadeli planlarınız hakkında çok sayıda sorusu olacak.

Ücretsiz QA'lar

Ürününüzü satın aldıktan sonra, çeşitli ülkelerden ve platformlardan farklı zihniyetlere sahip birçok kullanıcı hizmetinizi test edecek ve sorular soracaktır; bu da, pazara açılma stratejinizi geliştirmeye devam ediyorsanız büyük faydalar sağlayacaktır. Çok sayıda hata ve öneri biletiyle uğraşmaya hazır olun. Bunu daha sonra ayrıca tartışacağız.

SEO / PR

Bir AppSumo anlaşmasına katılmak, kupon sitelerinden web sitenize harici bağlantılar (en iyi fırsatlar) ve ürününüz ilgi çekerse potansiyel medya kapsamı dahil olmak üzere SEO avantajları sağlayabilir.

300 Spartalı Ordusu

AppSumo kullanıcıları, fırsatınızı satın aldıktan sonra, hizmetiniz hakkında yorum bırakmaya ve ömür boyu anlaşmaları için ekstra kredi gibi ek avantajlar karşılığında anketlere katılmaya teşvik edilir. Bu kullanıcılar işletmeniz için değerli varlıklardır; düzenli satın alan müşterilerinizden daha aktif olma eğilimindedirler ve uzun vadeli ilişkiler kurabilirler.

Gelecekteki Yükseltmeler ve Ek Satışlar

Yukarıda belirtildiği gibi AppSumo kullanıcıları işletmenizde uzun vadeli bir rol oynayabilir. Müşterilere AppSumo lansmanını tamamladıktan 6-9 ay sonra ek teklifler satmayı deneyebilirsiniz. Bu, ömür boyu anlaşmalarını daha fazla krediyle yükseltmeyi içerebilir. Ancak rekabetçi fiyatlar sunmaya hazır olun.





Ek olarak, AppSumo anlaşmasını yürütmenin bazı dezavantajlarını ve olumsuz yönlerini vurgulamak da adil olur.

Marka Trafiği Satışlarına Etkisi

Bir AppSumo anlaşması yürütülürken, ana lansmandan sonraki ek bir "Son Çağrı" dönemi de dahil olmak üzere genellikle birkaç haftayı kapsar. MySignature örneğinde, AppSumo fırsat sayfamız, marka anahtar kelimelerimiz için Google arama sonuçlarında 2. sırada yer aldı.





Marka bilinci oluşturma trafiğinin yüksek oranda satışa dönüştürülebildiği göz önüne alındığında, AppSumo anlaşması sırasında marka bilinci oluşturma trafiğinin dönüşüm oranında hafif bir düşüş gözlemledik.

Bizim hipotezimiz, Google'da "MySignature" yazan ve AppSumo'ya aşina olan bazı müşterilerin, ömür boyu fırsatı sitemiz yerine AppSumo'dan satın almayı seçebilecekleridir. Önemli bir sorun olmasa da, özellikle marka anahtar kelimelerinden önemli miktarda trafik alıyorsanız, buna dikkat etmeniz önemlidir.





Bizim durumumuzda, Google sonuçlarında ek bir bağlantı sağlamak ve olası olumsuz sonuçları azaltmak için Google reklamları yayınladık.

Ekibin Ruh Sağlığını İyileştirme İhtiyacı

Şaka gibi görünse de AppSumo kullanıcıları, hata düzeltme ve müşteri desteği yanıtlarını normal kullanıcılarınız kadar beklemeye istekli değiller. Ekibinizin tamamı, özellikle de destek ekibi, AppSumo lansmanının ilk ve son günlerinde büyük bir baskı altında olacak.

SSS ve bilgi tabanı oluşturmak ve destek ekibinizi yeni üyelerle güçlendirmek gibi lansman öncesi hazırlıklar yapmanıza rağmen, müşteri memnuniyeti ile ekip yoğunluğu arasında doğru dengeyi kurmak genellikle yeterli değildir.





"Uzun" olarak algılanan destek yanıtları nedeniyle bazı olumsuz eleştiriler almaya hazır olun.





Ve elbette, tükenmiş ekibinizin toparlanmasına yardımcı olmak için lansmandan sonra bir kutlama düzenlemeyi düşünün. :)

AppSumo'da Lansman Nasıl Başlatılır

Ürününüzü AppSumo'da bağımsız olarak veya AppSumo sizi davet ettiğinde ve hazırlık konusunda yardımcı olduğunda çalıştırabilirsiniz (Appsumo seçimi). İkincisi bizim durumumuz.





AppSumo ile sözleşmeyi imzaladıktan sonra hazırlığınız başlamalıdır. AppSumo ekibi sizin için öneriler sunacak ve bir yol haritasının ana hatlarını çizecek:





Demo videoları kaydedin

Ürününüzü tanıtan demo videolar oluşturun. Bu videoların bir kısmı tanıtım materyalinde kullanılacaktır.





Önemli mesajları sağlayın

Ürününüz, gelecek planlarınız, ayrıntılı açıklamalar ve dikkat çeken özellikler hakkında önemli mesajlar hazırlayın.





Teknik entegrasyonlar

AppSumo API ile gerekli entegrasyonları uygulamak için teknik ekiple işbirliği yapın. Buna, ürününüz için geri ödemelerin satışı, etkinleştirilmesi ve işlenmesi için AppSumo API ile entegrasyonların kurulması da dahildir.

AppSumo tarafından önerilen bu adımlara ek olarak, başarılı bir lansman için başka neler yapmanız gerektiğine dair deneyimlerimizi paylaşacağız.

Hazırlık

Destek

SSS'leri ve Bilgi Tabanını önceden hazırlamak çok önemlidir; bu kaynakları AppSumo fırsat sayfasına bağlayacaksınız.





Lansmanın ardından kullanıcılar sıklıkla benzer sorular soracak. Destek ekibinizin verimliliğini artırmak için e-posta imzaları ve şablon oluşturma hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını toplamayı düşünün. Bu yaklaşım zamandan tasarruf sağlar ve benzer sorgular için yanıtların sıfırdan hazırlanmasını önler.

Yol Haritası

AppSumo kullanıcıları sıklıkla gelecek planları hakkında sorular sorduğundan, bir sonraki adım ürününüzün yol haritasını hazırlamaktır. Kullanıcıların yeni özellikler talep edeceğini tahmin edin, bu nedenle özellik talepleri için özel bir form oluşturun.





Bu amaçla Google Formlar'ı kullandık. Ayrıca yol haritalarınızda en çok talep edilen özellikler için zaman dilimleri ayırın. Örneğin, CNAME özelliği AppSumo kullanıcılarımız arasında oldukça popülerdi ve biz de bunu yol haritamıza dahil ederek ek satışlara katkıda bulunduk.

Promosyon Planı

AppSumo, Instagram, Facebook ve diğerleri gibi platformlarda reklam yayınlayarak pazarlamanın tüm yönlerini ele alacak. Ayrıca YouTube için bir tanıtım videosu hazırlayacaklar.





Oldukça popüler ürünler için AppSumo, ürününüzü haftalık e-posta özetine (1,5 milyondan fazla e-posta dağıtım listesi) dahil edebilir ve lansman döneminde satışlarda 2-3 artış sağlayabilir.

Genel olarak ürününüzü satmak için ekstra çaba harcamanıza gerek kalmayabilir. Ancak anlaşmamızı AppSumo'da tanıtmak için bazı ek pazarlama stratejileri denedik.

Sosyal Medya Grupları

Anlaşmamızı Facebook ve Reddit gruplarında tanıttık.





Bunu yapmak için, en alakalı grupları belirlemek amacıyla AppSumo anlaşması, LTD ve diğer alakalı anahtar kelimeleri aradık. Bazı grupların kapalı olması ve davet ve onay gerektirmesi nedeniyle bunu lansmandan önce yapmanız gerektiğini unutmayın.

Ayrıca herkesin gönderi yayınlayıp yayınlayamayacağını veya onay için yöneticiyle iletişime geçmeniz gerekip gerekmediğini kontrol edin. Karşılığında, AppSumo'daki Seviyelerinizden birini ücretsiz olarak etkinleştirmenizi isteyebilirler.





Facebook grupları, anlaşmanız için mükemmel bir ek pazarlama kanalı görevi görür ve düzinelerce ekstra satışa yol açar. Gönderinizin yorumlar bölümündeki sorulara yanıt vermeye hazır olun.

Diğer Pazarlama Fikirleri

Fırsat/ürün video incelemeleri oluşturan veya röportajlar düzenleyen özel YouTube kanallarını bulun.





En iyi aylık fırsatları sunan web sitelerini keşfedin. Ekstra bir ücret karşılığında, fırsatınızı öne çıkan bazı noktalarda öne çıkarmayı deneyebilirsiniz.

Önemli Not:

AppSumo, belirli gürültülü pazarlama promosyonlarını önermez ve bazı durumlarda yasaklar; tüm promosyonları kendi taraflarında yönetirler. Bu nedenle belirli Facebook gruplarında çekiliş yapmaktan kaçınıyoruz.

Başarılı AppSumo Lansmanının Temel Unsuru

İşte AppSumo lansmanı sırasında öğrendiğimiz temel başarı unsuru.





Yorumlar çok önemli! Miktar ve derecelendirme, AppSumo'daki özel bölümlerde gözle görülür şekilde, anlaşmanızda önemli bir rol oynar, ancak aynı zamanda anlaşmanızı satın alıp almama konusundaki karar verme sürecinde de belirleyici bir rol oynarlar.

İncelemeleri Nasıl Teşvik Ediyoruz?

Öncelikle AppSumo kullanıcılarının yorum bırakabilmesi için otomatik bir e-posta dizisi oluşturmalısınız; Teşekkür olarak ekstra krediler sunabilirsiniz.

Destek ekibiniz ayrıca, özellikle müşteri memnunsa müşterilerden yorum yazmalarını istemelidir.





AppSumo kullanıcıları her zaman güvendikleri kaynaklarda ürünlerin sosyal kanıtını ararlar. Bu nedenle G2 ve TrustPilot'ta da iyi bir puana sahip olduğunuzdan emin olun.

Olumsuz İncelemelerle Çalışın

Olumsuz bir inceleme nihai karar değildir. Sorununu çözdüğünüz takdirde kullanıcıdan yorumunu değiştirmesini isteyebilir ve özel bir form gönderebilirsiniz. AppSumo ekibi size böyle bir formun bağlantısını sağlayacaktır.





Bir diğer önemli husus da nasıl başarılı olunacağını öğrenmektir; Yaptığımız hatalardan ve satışların %20-30'unu kaybetmemenin yollarını öğrenebilirsiniz.

Tek Hata - %30 Daha Az Satış

Tamam, aşağıdaki hatalardan dolayı kaçırdığımız satış sayısından emin değiliz. Geri ödeme tutarlarına bakıldığında gelirimizin yüzde 20-30’unu geçebileceğini öngörüyoruz.





Bizim hatamız, AppSumo Katmanlarımızdan biri için net bir tanımlamanın olmamasıydı: Tier 1, Tier 2 ve Tier 3.

Sorun, hizmetlerimizi oluştururken farklı yaklaşımlar kullanmamızdan kaynaklandı.





Katman 1 ve 2, kullanıcılara MySignature e-posta imza oluşturucuya erişim vererek, kendileri veya ekipleri için imza oluşturup yönetmelerine ve Gmail izleme özelliğini kullanmalarına olanak tanır.

Öte yandan, Katman 3 (Ajans Merkezi), öncelikle müşterilerinin izleme özelliği olmadan e-posta imzaları oluşturmasına ve yönetmesine yönelik bir çözüm arayan satıcılar/ajanslar için tasarlanmıştır.





Sonuç olarak, Gmail izleyici gibi özellikler, diğer iş amaçlarına hizmet eden ve Gmail izleme seçeneklerini içeren Katman 1 ve 2'nin aksine, Katman 3'te teknik olarak mevcut değildi.





Bu kafa karışıklığı, AppSumo'nun, Katman 1 ve 2'deki tüm özellikleri kapsayan en güçlü plan olması beklenen Katman 3'te neden e-posta takibinin bulunmadığını sorgulamasına yol açtı.





Bu kafa karışıklığı, çok sayıda olumsuz incelemeye, destek ekibine yapılan sorulara ve Facebook gruplarında AppSumo topluluğuyla ilgili yorumlara yol açtı.





Bir başka gözden kaçırmamız da, planlar arasındaki farkları özetleyen net plan açıklamaları veremememizdi.

Ayrıca Tier 3'ü satın alan ve Tier 1 ve 2'den tüm özellikleri bekleyen kullanıcılar, Gmail izleme özelliğini bulamayınca hayal kırıklığına uğradılar. Kullanıcıların hayal kırıklıklarını tamamen anlıyoruz ve gerekli tüm açıklamaları yaptık.





Dürüst olmak gerekirse AppSumo'daki fırsat sayfası açıklamalarına tam erişimimiz yoktu; bu nedenle AppSumo'nun içerik ekibiyle iletişime geçip planın metin açıklamalarında değişiklik talep etmek biraz zaman aldı.





Bu nedenle, hatamızı özetleyerek şunu tavsiye edebiliriz:

Planlarınızın kullanıcılar için kesinlikle net bir şekilde tanımlandığından emin olun.





Plan özelliklerinin konumlandırılmasını kullanıcılar için mantıklı ve anlaşılır hale getirin. En iyi yaklaşım, tüm planların tüm özellikleri içermesi ve farklılıkların kredi tutarlarında olmasıdır.





Kullanıcıların metnin tamamını okumasını beklemeyin. Sürpriz sürpriz!

Götürmek

Vurgulamak istediğimiz ana sonuç, net anlaşma açıklamaları sağladığınızdan emin olmaktır.





İncelemeleri teşvik edin; bunlar fırsatlarınızı satmak için yakıttır. Ve son olarak, hataları düzelterek ve yeni SSS'ler ekleyerek süreçleri anında yönetmeye hazır olun.





Yeni zirvelere ulaşmak için AppSumo anlaşmasından sonra ara vermeyi unutmayın!





Buna değdi?





Kesinlikle! Tüm deneyim inkar edilemez derecede değerliydi.





AppSumo ile işbirliği yapmak, başka yollarla son derece zorlu olabilecek bir şekilde ilgi çekmemizi sağladı. Ayrıca değerli ürün geri bildirimlerini kolaylaştırarak geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.