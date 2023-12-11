Yapay Zeka Düşündüğünüzden Daha Pahalı

Yapay zeka ve makine öğrenimi son on yılda çok popüler oldu, ancak son bir veya iki yılda yapay zeka hakkındaki heyecan hayal edilemeyecek seviyelere ulaştı.





Yapay zeka, fotoğraflardaki ve videolardaki nesneleri tanımak ve takip etmek, insan benzeri metinler oluşturmak, bilgi çıkarmak ve büyük miktarda veriden anlam çıkarmak ve çok daha fazlası gibi çok çeşitli görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olsa da, her kişi için sihirli bir hap değildir. rahatsızlık. Yapay zeka sistemleri her ne kadar yaygın olsa da belirli bir sorunu çözmek için hala mükemmel uyum sağlayamayabilir.





Şirketlerin yapay zekayı reddetmesinin ardındaki ana nedenlerden biri maliyettir. Yapay sistemler her yerde mevcut gibi görünebilir, bu da onların yaratılmasının kolay ve uygun maliyetli olduğu hissini uyandırır, ancak bu gerçeklerden uzaktır.





Sistemin yapay zeka destekli en basit uygulaması bile önemli miktarda zaman ve para yatırımı gerektirir ve yapay sistemlerin gerçekte ne kadar kararlı olduğu her zaman açık değildir.





Bu makalede, işletmelerin yapay zeka geliştirmenin maliyetini daha doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, yapay zekanın uzun vadede gerçekten tasarruf sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyorum.





Yapay Zeka Geliştirmenin Maliyeti

Yapay zeka hakkındaki temel yanılgılardan biri, popülaritesinden dolayı uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir olmasıdır. Yapay zeka yazılımı, birçok ticari operasyonda yaygın olarak kullanılmasına rağmen geliştirilmesi karmaşıktır ve çok fazla zaman ve dolayısıyla para gerektirir.





Bir yapay zeka geliştirme ekibi ararken zaman kaybetmemek ve toplam proje maliyeti bütçenize uymadığında hayal kırıklığına uğramamak için yapay zeka geliştirme maliyetini önceden mümkün olduğunca kesin bir şekilde hesaplamak çok önemlidir.





Geliştirme projesinin hesaplanması, yapay zeka geliştirmenin maliyetini değerlendirme sürecindeki ana adım değildir. Bana göre, şu anda otomatikleştirmek istediğiniz bir görevi manuel emek kullanarak tamamlamak için ne kadar para gerektiğini hesaplamak çok daha önemli.





Görünüşte belirli bir görevi otomatikleştirmek en mantıklı yaklaşım gibi görünebilir, ancak gerçekte insan emeğinin yerini alacak bir yapay zeka sisteminin uygulanması çoğu zaman insan emeğine kıyasla çok pahalı ve etkili değildir.









Güncel Maliyeti Hesapla

Yapay zeka geliştiricilerini aramadan önce iş süreçlerinizi anlamalı ve yapay zeka ile otomatikleştirmek istediğiniz bir görevi tamamlamanın ne kadara mal olacağını net bir şekilde görmelisiniz.





Örneğin, bir günde bir mağazayı kaç müşterinin ziyaret ettiğini sayan karmaşık bir yapay zeka gözetim sistemi, ilk bakışta iyi bir fikir gibi görünebilir: sayma süreci otomatiktir ve yapay zeka yalnızca mağazadaki insanları saymakla kalmaz, aynı zamanda onları da takip edebilir. satın almalar veya genel davranışlar. Yapay zeka aldatmacasına kanan bir işletme sahibi, iş operasyonları hakkında bilgi edinmek için böyle bir sistemin geliştirilmesini düşünebilir.





Bununla birlikte, nesne tespiti için gerçek zamanlı bir video işleme yapay zekası geliştirmenin maliyeti, özellikle işletmeniz daha küçükse, aynı görevleri çok daha az parayla tamamlayacak ek bir çalışanı işe almaktan çok daha pahalı olacaktır.





Öte yandan bazı görevler çok daha fazla insan emeği gerektirebilir. Örneğin, çok fazla evrak işiyle çalışan bir şirket, kendisini 50'den fazla çalışanı ile her gün yüzlerce kağıt belgeyi tasnif ederken, ilgili bilgileri ararken ve bunları manuel olarak sistemlere girerken bulabilir.





Uzun vadede 50'den fazla çalışanın işgücü maliyeti, otomatik belge işleme için yapay zeka destekli bir OCR sistemi geliştirmenin maliyetinden çok daha fazla. Sistem geliştirmenin ön maliyetine rağmen yapay zeka çözümü, işletme açısından para açısından daha mantıklı bir seçenek olmaya devam ediyor.





Bu adım açık görünebilir, ancak birçok işletme sahibi bunu tamamen atlıyor ve AI aldatmacasına kanıyor gibi görünüyor. Yapay zeka, geliştirilmesi oldukça pahalı olan ve çok fazla veri, çok sayıda test ve çok zaman gerektiren karmaşık bir teknoloji olmaya devam ediyor. Yapay zeka, belirli görevleri tamamlama konusunda insanlardan üstün olsa ve belirli bir iş senaryosu için ideal seçim gibi görünse de, uzun vadede bile ekonomik açıdan mantıklı gelmeyebilir.





Belirli bir görevin gerektirdiği işgücü maliyetini hesaplamak, bir işletme için herhangi bir yapay zeka projesi geliştirmenin ilk adımıdır.





Proje Kapsamını Tahmin Edin

Bazı yapay zeka sistemleri diğerlerinden daha küçük ve daha az karmaşıktır ve projenizin bu spektrumun neresinde olduğunu anlamak, kesin bir proje maliyet tahmini elde etmenin en iyi yoludur. Elinizdeki projenin boyutunu anlamak için kendinize sormanız gereken birkaç soru:





Proje Hedefini Tanımlayın

Bir belgede belirli bir bilgi parçasını aramak, orman yangınlarını tespit etmek veya katılım süreci için yüz tanıma gibi AI sisteminin kesin hedefini tanımlayın. Hedefi mümkün olduğunca kesin bir şekilde tanımlamak daha iyidir; örneğin, "belgeleri otomatik olarak işlemek için bir yapay zeka" yerine "bir belgenin imzalanıp imzalanmadığını ve kim tarafından imzalandığını tespit etmek için bir yapay zeka".





Yapay Zeka Türünü Tanımlayın

Nesne tanıma ve sınıflandırma, OCR, doğal dil işleme, veri analizi, kullanılan yapay zeka modellerinin türü ve karmaşıklıkları açısından farklıdır. Projenizin ne tür bir yapay zeka modeli gerektirdiğini tanımlamak, toplam proje karmaşıklığının ve dolayısıyla maliyetinin tahmin edilmesine yardımcı olacaktır.





Veri Kümesini Değerlendirin

Veri kümesi herhangi bir yapay zeka projesinin temel taşıdır. Veri kümesi, makine öğrenimi modellerini eğitmek ve test etmek için kullanılır ve genellikle bir projenin en çok zaman alan ve zorlu kısımlarından biridir.





Veri kümeleri küçük görüntü koleksiyonları değildir: doğru sonuçlar elde etmek için yüzlerce, hatta binlerce görüntü, video, ses kaydı, taranmış belge vb. eklemeniz gerekir. Halihazırda bir veri kümeniz (örneğin, taranmış kağıt arşivi) olup olmadığını tahmin edin güvenlik kameralarından alınan belgeler veya videolar; değilse, gerekli verileri toplamak için gereken süreyi tahmin edin.





Proje Maliyetini Hesapla

Herhangi bir yapay zeka projesinin kesin maliyet hesaplaması yalnızca projenizi ve iş ihtiyaçlarınızı değerlendirecek, en iyi doğruluğu elde etmek için makine öğrenimi modellerini test edip seçecek ve size farklı geliştirme aşamalarının bir dökümünü sağlayacak profesyonel bir yapay zeka geliştirme şirketi tarafından yapılabilir.

Yapay zeka proje maliyetleri söz konusu olduğunda belirli kurallar vardır. Bir projenin karmaşıklığına bağlı olarak ne kadar zamana ihtiyacı olduğu aşağıda açıklanmıştır:





Çok sınırlı işlevselliğe ve tahmine dayalı bir yapay zekaya (örneğin geçmiş olaylardaki kalıpları tanımlayan ve gelecekteki olaylar hakkında tahminler yapan bir model) sahip küçük bir yapay zeka projesinin geliştirilmesi en az 100 saat sürer,

sürer, Nesne tanıma ve sınıflandırmayı da içeren küçük bir yapay zeka projesi 2000 ila 2500 saatte başlıyor .

. Daha büyük yapay zeka projeleri kolaylıkla birden fazla yıla yayılabilir .





Herhangi bir projenin saatlik ücreti, projenin ne kadar para gerektireceğinin hesaplanmasında ana ölçüttür. Bu sayıyı bir projenin harcadığı saat miktarıyla çarparak proje maliyetine ilişkin bir değerlendirme elde edebilirsiniz.





Yapay zeka geliştiricilerinin oranı bölgeye, geliştiricinin niteliğine ve deneyimine göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Projeniz için daha doğru bir maliyet değerlendirmesi elde etmek amacıyla bölgenizdeki (veya geliştirme için dış kaynak kullanmayı planladığınız bölgedeki) yapay zeka projelerinin oranlarını araştırdığınızdan emin olun.





Örnek olması açısından, ortalama AI geliştirici oranına göre yaklaşık AI proje maliyetini hesaplayacağım. Salary.com'a göre bir yapay zeka geliştiricisinin ortalama saatlik ücreti 50 dolar civarında.





Farklı yapay zeka projeleri için daha önce listelediğim saatlere bakalım. Örneğin, basit bir model algılama ve olay tahmin modeline sahip çok küçük bir yapay zeka projesi en az 100 saat sürer. Bu sayıyı ortalama geliştirici ücretiyle çarptığımızda 5000 ABD Doları elde ederiz; bu, bu tür bir projenin yaklaşık maliyetidir.





Bu çok basit hesaplamayı daha önce listelediğim diğer saatlik tahminlerle birlikte yaptığımızda aşağıdaki rakamlar ortaya çıkıyor:





Basit bir model algılama ve olay tahmin modeline sahip çok küçük bir yapay zeka projesi maliyeti en az 5000$,

Nesne algılama modeline sahip küçük bir yapay zeka projesi 100.000 dolardan başlıyor.

Birden fazla projeye sahip büyük bir yapay zeka projesi 200.000 dolardan başlıyor.





Kaba tahminler mevcut ancak bunlar yapay zeka projenizin maliyetini değerlendirmede bir başlangıç olabilir. Yapay zeka geliştiricilerinin saatlik ücretinin bölgeye ve ilçeye bağlı olduğunu ve değişebileceğini ve bu durumun toplam geliştirme maliyetini önemli ölçüde etkileyebileceğini unutmayın. Proje yöneticisinin saatlik ücreti, sunucular vb. gibi ek maliyetler de toplam proje maliyetine eklenir.





Ek Maliyetleri Değerlendirin

Ek maliyetler toplam yatırımın ana kısmı olmasa da, bir yapay zeka sisteminin işletmeniz için buna değip değmeyeceğini değerlendirirken bunların akılda tutulması önemlidir.





Pek çok özel yazılım bulutta çalışır; bu, sunucu kiralamak için aylık veya yıllık bir ücret ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu maliyetler genellikle genel geliştirme maliyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olmayacak kadar küçüktür, ancak yapay zeka sistemleri bu açıdan farklıdır. Yapay zeka sistemlerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için güçlü GPU'lara sahip sunucular gerekir ve bunlar genellikle daha pahalı olur, dolayısıyla aylık sistem bakım maliyeti artar.





Düzinelerce çalışan tarafından kullanılacak karmaşık bir yapay zeka sistemi veya bir yapay zeka sistemi geliştirmek istiyorsanız, kullanıcılara sistem boyunca rehberlik etmek ve sistemin karşılaşabileceği hataları veya arızaları düzeltmek için teknik desteği hesaba katmanız gerekir.





Dikkate alınması gereken bir diğer önemli maliyet, ek geliştirme maliyetidir. Sistemin çalışması sırasında ek işlevlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin, yeni belge türlerini işlemeye başlamanız veya bir videoda daha fazla nesne algılamanız gerekebilir. Bu eklemeler maliyetli olabilir, dolayısıyla toplam proje bütçesini hesaplarken bunları aklınızda bulundurmanız gerekir.





Yapay Zeka ve İnsan Emeğinin Maliyeti

Söz konusu yapay zeka sisteminin maliyetini kabaca tahmin ettikten sonra bunu aynı görevi tamamlamak için şu anda harcadığınız parayla karşılaştırın. Şaşırmış olabilirsiniz, ancak çoğu zaman insan emeğinin fiyatı, özel yapım bir yapay zeka sisteminin fiyatından çok daha ucuzdur.





Yapay zeka hakkındaki tüm abartılı reklama rağmen, bir yapay zeka geliştirmeyi düşünürken kafanızı serinkanlı ve abartıdan uzak tutmak önemlidir. Her ne kadar cazip gelse de yapay zekayı uygulamak ekonomik açıdan her zaman mantıklı bir fikir değil.