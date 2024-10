KI ist teurer als Sie denken

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen waren im letzten Jahrzehnt in aller Munde, aber in den letzten ein oder zwei Jahren hat der Hype um KI ein unvorstellbares Ausmaß erreicht.





Obwohl künstliche Intelligenz in der Lage ist, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, wie das Erkennen und Verfolgen von Objekten in Fotos und Videos, das Generieren von menschenähnlichem Text, das Extrahieren von Informationen und Extrapolieren aus großen Datenmengen und vieles mehr, ist sie nicht die Wunderpille für jeden Leiden. KI-Systeme sind zwar weit verbreitet, eignen sich jedoch möglicherweise immer noch nicht perfekt zur Lösung eines bestimmten Problems.





Einer der Hauptgründe für die Ablehnung von KI durch Unternehmen sind die Kosten. Künstliche Systeme mögen allgegenwärtig erscheinen und dadurch den Eindruck erwecken, sie seien einfach und erschwinglich zu erstellen, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt.





Selbst die einfachste KI-gestützte App des Systems erfordert einen erheblichen Zeit- und Geldaufwand, und es ist nicht immer offensichtlich, wie aufwändig künstliche Systeme wirklich sind.





In diesem Artikel möchte ich Unternehmen dabei helfen, die Kosten der KI-Entwicklung genauer einzuschätzen und zu beurteilen, ob KI auf lange Sicht wirklich Geld sparen wird.





Die Kosten der KI-Entwicklung

Eines der größten Missverständnisse über KI ist, dass sie aufgrund ihrer Beliebtheit erschwinglich und leicht zugänglich ist. Obwohl Software für künstliche Intelligenz in vielen Geschäftsabläufen weit verbreitet ist, ist die Entwicklung komplex und kostet viel Zeit und damit auch Geld.





Es ist wichtig, die Kosten der KI-Entwicklung im Voraus so genau wie möglich zu berechnen, um Zeitverschwendung bei der Suche nach einem KI-Entwicklungsteam und Enttäuschungen zu vermeiden, wenn die Gesamtkosten des Projekts nicht in Ihr Budget passen.





Die Berechnung des Entwicklungsprojekts ist nicht der Hauptschritt bei der Bewertung der Kosten der KI-Entwicklung. Meiner Meinung nach ist es weitaus wichtiger, zu berechnen, wie viel Geld nötig ist, um eine Aufgabe, die Sie jetzt automatisieren möchten, mithilfe manueller Arbeit zu erledigen.





Oberflächlich betrachtet scheint die Automatisierung einer bestimmten Aufgabe der sinnvollste Ansatz zu sein, während die Implementierung eines KI-Systems als Ersatz für menschliche Arbeit in den meisten Fällen zu teuer und im Vergleich zu menschlicher Arbeit nicht so effektiv ist.









Berechnen Sie die aktuellen Kosten

Bevor Sie nach KI-Entwicklern suchen, müssen Sie Ihre Geschäftsprozesse verstehen und genau wissen, wie viel es kostet, eine Aufgabe zu erledigen, die Sie mit KI automatisieren möchten.





Beispielsweise scheint ein komplexes KI-Überwachungssystem, das zählt, wie viele Kunden an einem Tag ein Geschäft besuchen, auf den ersten Blick eine gute Idee zu sein: Der Zählvorgang erfolgt automatisch, und KI kann die Personen im Geschäft nicht nur zählen, sondern auch deren Anzahl verfolgen Einkäufe oder allgemeines Verhalten. Ein Geschäftsinhaber, der auf den KI-Hype hereinfällt, könnte darüber nachdenken, ein solches System zu entwickeln, um Einblicke in seine Geschäftsabläufe zu erhalten.





Allerdings sind die Kosten für die Entwicklung einer Echtzeit-Videoverarbeitungs-KI zur Objekterkennung wahrscheinlich weitaus höher, insbesondere wenn Ihr Unternehmen kleiner ist, als die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters, der die gleichen Aufgaben für viel weniger Geld erledigt.





Andererseits erfordern bestimmte Aufgaben möglicherweise viel mehr menschliche Arbeit. Beispielsweise kann es sein, dass in einem Unternehmen, das mit viel Papierkram zu tun hat, über 50 Mitarbeiter täglich Hunderte von Papierdokumenten durchsuchen, nach relevanten Informationen suchen und diese manuell in die Systeme eingeben.





Der Arbeitsaufwand für über 50 Mitarbeiter ist auf lange Sicht deutlich höher als die Kosten für die Entwicklung eines KI-gestützten OCR-Systems zur automatischen Dokumentenverarbeitung. Trotz der Vorlaufkosten für die Systementwicklung bleibt die KI-Lösung finanziell gesehen die sinnvollere Option für das Unternehmen.





Dieser Schritt mag offensichtlich erscheinen, aber viele Unternehmer scheinen ihn komplett zu überspringen und dem KI-Hype zu verfallen. KI bleibt eine komplexe Technologie, deren Entwicklung recht teuer ist und viele Daten, viele Tests und viel Zeit erfordert. Während KI dem Menschen bei der Erledigung bestimmter Aufgaben überlegen ist und für ein bestimmtes Geschäftsszenario als die ideale Wahl erscheinen mag, ist sie möglicherweise auch auf lange Sicht wirtschaftlich nicht sinnvoll.





Die Berechnung der Arbeitskosten, die für eine bestimmte Aufgabe erforderlich sind, ist der erste Schritt bei der Entwicklung eines KI-Projekts für ein Unternehmen.





Schätzen Sie den Projektumfang

Einige KI-Systeme sind kleiner und weniger komplex als andere. Wenn Sie wissen, wo Ihr Projekt in diesem Spektrum liegt, erhalten Sie am besten eine genaue Schätzung der Projektkosten. Hier sind ein paar Fragen, die Sie sich stellen sollten, um die Größe des jeweiligen Projekts zu verstehen:





Definieren Sie das Projektziel

Definieren Sie ein genaues Ziel des KI-Systems, sei es die Suche nach einer bestimmten Information in einem Dokument, die Erkennung von Waldbränden oder die Gesichtserkennung für einen Onboarding-Prozess. Es ist besser, das Ziel so genau wie möglich zu definieren, z. B. „eine KI zur Erkennung, ob und von wem ein Dokument signiert wurde“ statt „eine KI zur automatischen Verarbeitung von Dokumenten“.





Definieren Sie den AI-Typ

Objekterkennung und -klassifizierung, OCR, Verarbeitung natürlicher Sprache und Datenanalyse unterscheiden sich darin, welche Art von KI-Modellen verwendet werden und wie komplex sie sind. Wenn Sie festlegen, welche Art von KI-Modell Ihr Projekt benötigt, können Sie die Gesamtkomplexität des Projekts und damit auch seine Kosten abschätzen.





Bewerten Sie den Datensatz

Ein Datensatz ist der Grundstein jedes KI-Projekts. Ein Datensatz wird zum Trainieren und Testen von Modellen für maschinelles Lernen verwendet und ist oft einer der zeitaufwändigsten und anspruchsvollsten Teile eines Projekts.





Datensätze sind keine kleinen Sammlungen von Bildern: Um genaue Ergebnisse zu erhalten, müssen Sie Hunderte, besser Tausende von Bildern, Videos, Audioaufnahmen, gescannten Dokumenten usw. einbeziehen. Schätzen Sie, ob Sie bereits über einen Datensatz verfügen, beispielsweise ein Archiv gescannter Papiere Dokumente oder Videos von Überwachungskameras, und wenn nicht, schätzen Sie die Zeit ein, die für die Erfassung der benötigten Daten erforderlich wäre.





Berechnen Sie die Projektkosten

Eine genaue Kostenberechnung für jedes KI-Projekt kann nur von einem professionellen KI-Entwicklungsunternehmen durchgeführt werden, das Ihr Projekt und Ihre Geschäftsanforderungen bewertet, ML-Modelle testet und auswählt, um die beste Genauigkeit zu erzielen, und Ihnen eine Aufschlüsselung der verschiedenen Entwicklungsstadien liefert.

Es gibt bestimmte Richtlinien, wenn es um die Kosten von KI-Projekten geht. So viel Zeit benötigt ein Projekt abhängig von seiner Komplexität:





Die Entwicklung eines winzigen KI-Projekts mit sehr begrenzter Funktionalität und einer prädiktiven KI, z. B. einem Modell, das Muster in vergangenen Ereignissen erkennt und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse trifft, dauert mindestens 100 Stunden .

. Ein kleines KI-Projekt inklusive Objekterkennung und -klassifizierung beginnt bei 2000 bis 2500 Stunden .

. Größere KI-Projekte können sich leicht über mehrere Jahre erstrecken .





Der Stundensatz eines jeden Projekts ist die wichtigste Messgröße, wenn es darum geht, zu berechnen, wie viel Geld das Projekt erfordern wird. Indem Sie diese Zahl mit der Anzahl der Stunden multiplizieren, die ein Projekt in Anspruch nimmt, erhalten Sie eine Schätzung der Projektkosten.





Die Quote der KI-Entwickler variiert stark je nach Region, der Qualifikation des Entwicklers und seiner Erfahrung. Informieren Sie sich unbedingt über die Preise für KI-Projekte in Ihrer Region (oder in der Region, in der Sie die Entwicklung auslagern möchten), um eine genauere Kostenschätzung für Ihr Projekt zu erhalten.





Als Beispiel berechne ich die ungefähren KI-Projektkosten basierend auf einem durchschnittlichen KI-Entwicklersatz. Laut Salary.com liegt der durchschnittliche Stundensatz eines KI-Entwicklers bei etwa 50 US-Dollar.





Schauen wir uns die Stunden an, die ich zuvor für verschiedene KI-Projekte aufgelistet habe. Beispielsweise dauert ein sehr kleines KI-Projekt mit einem einfachen Mustererkennungs- und Ereignisvorhersagemodell mindestens 100 Stunden. Wenn wir diese Zahl mit dem durchschnittlichen Entwicklerpreis multiplizieren, erhalten wir 5.000 US-Dollar – die ungefähren Kosten für diese Art von Projekt.





Die Durchführung dieser sehr einfachen Berechnung mit den restlichen stündlichen Schätzungen, die ich zuvor aufgelistet habe, führt zu den folgenden Zahlen:





Ein sehr kleines KI-Projekt mit einem einfachen Mustererkennungs- und Ereignisvorhersagemodell kostet mindestens 5000 $,

Ein kleines KI-Projekt mit einem Objekterkennungsmodell beginnt bei 100.000 US-Dollar.

Ein großes KI-Projekt mit mehreren Starts bei 200.000 US-Dollar.





Es gibt grobe Schätzungen, aber sie können ein erster Schritt bei der Einschätzung der Kosten Ihres KI-Projekts sein. Bedenken Sie, dass der Stundensatz für KI-Entwickler von der Region und dem Landkreis abhängt und variieren kann, was sich erheblich auf die Gesamtkosten der Entwicklung auswirkt. Zusätzliche Kosten wie der Stundensatz eines Projektmanagers, Server usw. addieren sich ebenfalls zu den Gesamtprojektkosten.





Bewerten Sie zusätzliche Kosten

Auch wenn zusätzliche Kosten nicht den Hauptanteil der Gesamtinvestition ausmachen, sollten Sie sie bei der Beurteilung, ob sich ein KI-System für Ihr Unternehmen lohnt, im Hinterkopf behalten.





Viele kundenspezifische Software läuft in der Cloud, was bedeutet, dass Sie eine monatliche oder jährliche Gebühr für die Anmietung von Servern zahlen müssen. Diese Kosten sind normalerweise gering genug, um keinen großen Einfluss auf die Gesamtkosten der Entwicklung zu haben, aber KI-Systeme sind in dieser Hinsicht anders. KI-Systeme erfordern für einen effizienten Betrieb Server mit leistungsstarken GPUs. Diese sind tendenziell teurer, was die Kosten für die monatliche Systemwartung erhöht.





Wenn Sie ein komplexes KI-System oder ein KI-System entwickeln möchten, das von Dutzenden von Mitarbeitern verwendet wird, müssen Sie den technischen Support berücksichtigen, der die Benutzer durch das System führt und etwaige Fehler oder Fehlfunktionen im System behebt.





Ein weiterer wichtiger zu berücksichtigender Kostenfaktor sind die Kosten für die zusätzliche Entwicklung. Während des Systembetriebs kann es sein, dass Sie Bedarf an zusätzlicher Funktionalität entwickeln. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise mit der Verarbeitung neuer Dokumenttypen beginnen oder mehr Objekte in einem Video erkennen. Diese Ergänzungen können kostspielig sein, daher müssen Sie sie bei der Berechnung des Gesamtprojektbudgets berücksichtigen.





Die Kosten von KI im Vergleich zu menschlicher Arbeit

Nachdem Sie die Kosten des betreffenden KI-Systems grob geschätzt haben, vergleichen Sie diese mit dem Geld, das Sie jetzt für die Erledigung derselben Aufgabe ausgeben. Sie werden vielleicht überrascht sein, aber in den meisten Fällen ist der Preis für menschliche Arbeit viel günstiger als der Preis für ein maßgeschneidertes KI-System.





Trotz des ganzen Hypes um KI ist es wichtig, einen kühlen Kopf und keinen Hype zu bewahren, wenn man über die Entwicklung einer KI nachdenkt. So verlockend es auch sein mag, die Implementierung von KI ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer eine sinnvolle Idee.