L’IA coûte plus cher que vous ne le pensez

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ont fait fureur au cours de la dernière décennie, mais au cours des deux dernières années, le battage médiatique autour de l’IA a atteint des niveaux inimaginables.





Bien que l'intelligence artificielle soit capable d'effectuer une grande variété de tâches, comme reconnaître et suivre des objets dans des photos et des vidéos, générer du texte de type humain, extraire des informations et extrapoler à partir de grandes quantités de données, et bien plus encore, ce n'est pas la pilule magique pour tout le monde. maladie. Les systèmes d’IA, bien que répandus, ne sont peut-être pas encore la solution idéale pour résoudre un problème donné.





L’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises rejettent l’IA est le coût. Les systèmes artificiels peuvent sembler omniprésents, donnant ainsi l’impression qu’ils sont faciles et abordables à créer, mais c’est loin d’être la vérité.





Même l'application la plus simple du système, alimentée par l'IA, nécessite un investissement de temps et d'argent important, et il n'est pas toujours évident à quel point les systèmes artificiels représentent réellement un engagement.





Dans cet article, mon objectif est d’aider les entreprises à évaluer plus précisément le coût du développement de l’IA et à évaluer si l’IA va réellement permettre d’économiser de l’argent à long terme.





Le coût du développement de l’IA

L’une des principales idées fausses à propos de l’IA est qu’en raison de sa popularité, elle est abordable et facilement accessible. Les logiciels d’intelligence artificielle, bien qu’ils soient largement utilisés dans de nombreuses opérations commerciales, sont complexes à développer et prennent beaucoup de temps et, par conséquent, d’argent.





Il est crucial de calculer au préalable le plus précisément possible le coût de développement de l'IA pour éviter de perdre du temps à chercher une équipe de développement d'IA et d'être déçu lorsque le coût total du projet ne correspond pas à votre budget.





Le calcul du projet de développement n’est pas l’étape principale du processus d’évaluation du coût de développement de l’IA. À mon avis, calculer combien d'argent il faut pour accomplir une tâche que vous cherchez à automatiser maintenant, en utilisant le travail manuel, est bien plus important.





En apparence, il peut sembler que l’automatisation d’une certaine tâche est l’approche la plus judicieuse, alors qu’en réalité, la mise en œuvre d’un système d’IA pour remplacer le travail humain est le plus souvent trop coûteuse et pas aussi efficace que le travail humain.









Calculer le coût actuel

Avant de rechercher des développeurs d’IA, vous devez comprendre vos processus métier et avoir une idée précise du coût de la réalisation d’une tâche que vous souhaitez automatiser avec l’IA.





Par exemple, un système de surveillance complexe par l'IA qui compte le nombre de clients visitant un magasin au cours d'une journée peut sembler une bonne idée à première vue : le processus de comptage est automatique et l'IA peut non seulement compter les personnes dans le magasin, mais également suivre leur nombre. achats ou comportement général. Tombé dans le piège de l'IA, un propriétaire d'entreprise peut envisager de développer un tel système pour obtenir un aperçu de ses opérations commerciales.





Cependant, le coût de développement d'une IA de traitement vidéo en temps réel pour la détection d'objets sera probablement beaucoup plus élevé, surtout si votre entreprise est de petite taille, que l'embauche d'un employé supplémentaire qui effectuera les mêmes tâches pour beaucoup moins d'argent.





En revanche, certaines tâches peuvent nécessiter beaucoup plus de travail humain. Par exemple, une entreprise qui travaille avec beaucoup de paperasse peut se retrouver avec plus de 50 employés triant quotidiennement des centaines de documents papier, recherchant des informations pertinentes et les saisissant manuellement dans les systèmes.





Le coût de la main-d'œuvre pour plus de 50 employés, à long terme, est considérablement supérieur au coût de développement d'un système OCR basé sur l'IA pour le traitement automatique des documents. Même avec le coût initial de développement du système, la solution d’IA reste l’option la plus judicieuse pour les entreprises en termes d’argent.





Cette étape peut sembler évidente, mais de nombreux propriétaires d’entreprise semblent l’ignorer complètement, tombant dans le piège du battage médiatique de l’IA. L’IA reste une technologie complexe, plutôt coûteuse à développer et qui nécessite beaucoup de données, de nombreux tests et beaucoup de temps. Bien que l’IA soit supérieure aux humains pour accomplir certaines tâches et puisse sembler le choix idéal pour un certain scénario commercial, elle peut ne pas avoir de sens économiquement, même à long terme.





Calculer le coût de la main-d’œuvre requise par une certaine tâche est la première étape du développement de tout projet d’IA pour une entreprise.





Estimer la portée du projet

Certains systèmes d'IA sont plus petits et moins complexes que d'autres, et comprendre où se situe votre projet sur ce spectre est le meilleur moyen d'obtenir une estimation précise du coût du projet. Voici quelques questions à vous poser pour comprendre l’ampleur du projet en cours :





Définir l'objectif du projet

Définissez un objectif précis du système d'IA, qu'il s'agisse de rechercher une information spécifique dans un document, de détecter des incendies de forêt ou de reconnaître un visage pour un processus d'intégration. Il vaut mieux définir l'objectif le plus précisément possible, par exemple « une IA pour détecter si un document a été signé et par qui » plutôt que « une IA pour traiter automatiquement les documents ».





Définir le type d'IA

La reconnaissance et la classification d'objets, l'OCR, le traitement du langage naturel et l'analyse des données sont tous différents selon le type de modèles d'IA utilisés et leur complexité. Définir le type de modèle d'IA requis par votre projet vous aidera à estimer la complexité totale du projet et, par conséquent, son coût.





Évaluer l'ensemble de données

Un ensemble de données est la pierre angulaire de tout projet d’IA. Un ensemble de données est utilisé pour former et tester des modèles d’apprentissage automatique et constitue souvent l’une des parties les plus longues et les plus difficiles d’un projet.





Les ensembles de données ne sont pas de petites collections d'images : pour obtenir des résultats précis, vous devez inclure des centaines, voire des milliers d'images, de vidéos, d'enregistrements audio, de documents numérisés, etc. Estimez si vous disposez déjà d'un ensemble de données, par exemple une archive de papier numérisé. documents ou vidéos provenant de caméras de surveillance et, dans le cas contraire, estimez le temps qu'il faudrait pour recueillir les données nécessaires.





Calculer le coût du projet

Un calcul précis du coût de tout projet d'IA ne peut être effectué que par une société de développement d'IA professionnelle qui évaluera votre projet et les besoins de votre entreprise, testera et choisira des modèles de ML pour obtenir la meilleure précision et vous fournira une ventilation des différentes étapes de développement.

Il existe certaines lignes directrices en ce qui concerne les coûts des projets d'IA. Voici combien de temps nécessite un projet en fonction de sa complexité :





Un petit projet d'IA avec des fonctionnalités très limitées et une IA prédictive, par exemple un modèle qui identifie des modèles d'événements passés et fait des prédictions sur des événements futurs, prend au moins 100 heures à développer .

. Un petit projet d'IA, comprenant la reconnaissance et la classification d'objets, démarre entre 2 000 et 2 500 heures .

. Les projets d’IA de plus grande envergure peuvent facilement s’étendre sur plusieurs années .





Le taux horaire de tout projet est la principale mesure lorsqu'il s'agit de calculer le montant d'argent dont le projet aura besoin. En multipliant ce nombre par le nombre d'heures nécessaires à un projet, vous pouvez obtenir une évaluation du coût du projet.





Le taux de développeurs d'IA varie considérablement en fonction de la région, de la qualification du développeur et de son expérience. Assurez-vous de rechercher les tarifs des projets d'IA dans votre région (ou dans la région où vous envisagez d'externaliser le développement) pour obtenir une évaluation plus précise des coûts de votre projet.





À titre d'exemple, je calculerai le coût approximatif du projet d'IA en fonction du tarif moyen d'un développeur d'IA. Selon Salary.com, le taux horaire moyen d'un développeur d'IA est d'environ 50 $.





Regardons les heures que j'ai énumérées plus tôt pour différents projets d'IA. Par exemple, un très petit projet d’IA avec un modèle simple de détection de modèles et de prédiction d’événements prend au moins 100 heures. En multipliant ce chiffre par le tarif moyen du développeur, nous obtenons 5 000 $ – le coût approximatif de ce type de projet.





En effectuant ce calcul très simple avec le reste des estimations horaires que j'ai répertoriées précédemment, les résultats sont les suivants :





Un très petit projet d'IA avec un modèle simple de détection de modèles et de prédiction d'événements coûte au moins 5 000 $,

Un petit projet d'IA avec un modèle de détection d'objets commence à 100 000 $,

Un grand projet d'IA à plusieurs démarrages à 200 000 $.





Il existe des estimations approximatives, mais elles peuvent constituer un début pour évaluer le coût de votre projet d’IA. Gardez à l’esprit que le taux horaire des développeurs d’IA dépend de la région et du comté et peut varier, affectant considérablement le coût total de développement. Des coûts supplémentaires, comme le taux horaire d'un chef de projet, des serveurs, etc. s'ajoutent également au coût total du projet.





Évaluer les coûts supplémentaires

Bien que les coûts supplémentaires ne représentent pas la majeure partie de l’investissement total, il est important de les garder à l’esprit lorsque vous évaluez si un système d’IA en vaut la peine pour votre entreprise.





De nombreux logiciels personnalisés fonctionnent dans le cloud, ce qui signifie que vous devez payer des frais mensuels ou annuels pour la location de serveurs. Ces coûts sont généralement suffisamment faibles pour ne pas avoir un impact important sur le coût global du développement, mais les systèmes d’IA sont différents à cet égard. Les systèmes d'IA nécessitent des serveurs dotés de GPU puissants pour fonctionner efficacement, et ceux-ci ont tendance à être plus chers, augmentant ainsi le coût d'entretien mensuel du système.





Si vous cherchez à développer un système d'IA complexe ou un système d'IA qui sera utilisé par des dizaines d'employés, vous devez prendre en compte le support technique pour guider les utilisateurs à travers le système et corriger les bugs ou dysfonctionnements qu'un système peut rencontrer.





Un autre coût important à considérer est le coût du développement supplémentaire. Pendant le fonctionnement du système, vous pourriez avoir besoin de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous devrez peut-être commencer à traiter de nouveaux types de documents ou détecter davantage d'objets sur une vidéo. Ces ajouts peuvent être coûteux, vous devez donc les garder à l’esprit lors du calcul du budget total du projet.





Le coût de l’IA par rapport au travail humain

Après avoir estimé approximativement le coût du système d’IA en question, comparez-le à l’argent que vous dépensez actuellement pour accomplir la même tâche. Vous serez peut-être surpris, mais le plus souvent, le prix du travail humain est bien moins cher que le prix d’un système d’IA sur mesure.





Même avec tout le battage médiatique autour de l'IA, il est important de garder la tête froide et sans battage publicitaire lorsque vous envisagez de développer une IA. Aussi tentant que cela puisse paraître, la mise en œuvre de l’IA n’est pas toujours une idée judicieuse pour des raisons économiques.