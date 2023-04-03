TikTok hakkında endişeli misiniz? RESTRICT Yasası Amerikalıların Aradığı Cevap Değil

Gizlilik savunucuları, uzun süredir ABD'nin AB'nin GDPR'si doğrultusunda güçlü tüketici gizliliğini koruma yasalarını benimsemesi için çağrıda bulunuyor, ancak teklif edilen Güvenlik Tehditlerinin Ortaya Çıkışının Kısıtlanması Risk Bilgi ve İletişim Teknolojisi (RESTRICT) Yasası işte bu şef.





Korkunç kısaltma bir yana, RESTRICT Yasası şunu iddia ediyor:





Amerika Birleşik Devletleri hükümetine, bazı yabancı hükümetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren teknoloji hizmetlerini Amerikalıların hassas verileri ve ulusal güvenliğimiz için risk oluşturacak şekilde istismar etmesini engelleme yetkisi vermek. ( whitehouse.gov )





Gerçekte bu yasa, hükümete, Çin'in " büyük güvenlik duvarı "na benzer şekilde, ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceğini iddia ettiği herhangi bir siteye veya hizmete erişimi kısıtlama konusunda geniş yetkiler verecektir.





Şu anda internete girip RESTRICT Yasasının gerçekte ne işe yaradığını öğrenmeye çalışırsanız, birçok kafa karıştırıcı ve çelişkili bilgi bulacaksınız. Bu tasarım gereğidir, analiz eksikliğinden değil.





Basitçe söylemek gerekirse, RESTRICT Yasası çok farklı şekillerde yorumlanmıştır çünkü ifadeler çok geniştir ve çok farklı şekillerde yorumlanabilir . Bu açıkça hükümetin aşırı müdahalesinin sorunlu bir şeklidir.





Peki gerçekte ne işe yarıyor? Hiçbir şey! Neyse şimdilik. Son dönemdeki birçok yasa tasarısı gibi, bu yasa tasarısının da anında etkisi yok ancak Beyaz Saray'a kanun hükmünde olacak kurallar ve düzenlemeler oluşturma yetkisi veriyor.





Bölüm 8, Ticaret Bakanına "Sekreterin uygun göreceği kuralları, düzenlemeleri ve prosedürleri oluşturma" yetkisi vermektedir. Bu kurallar, tasarı kapsamındaki bir kuruluşu hedef aldıkları sürece hemen hemen her şeyi içerebilir.





Biraz takdir etmek gerekirse, bu yasa tasarısının hedeflediği spesifik faaliyetler nispeten dardır. Tasarının 2. bölümü esas olarak etkilenen kuruluşları belirli "yabancı rakiplerle" ilişkili olarak kurumsal mülkiyet ve finansman açısından tanımlıyor.





Bir şirketin, yabancı bir hükümetin paravanı olmadan bu tasarıyı ihlal etmesi zor olacaktır. Ancak, hedeflenen şirket belirlendikten sonra Beyaz Saray'ın bu şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini ve erişimini engellemek için kazandığı yetkiler son derece geniştir.

Bu Kanun VPN'leri Yasaklıyor mu?

Bu pek çok insanın aklındaki sorudur ve cevabı elbette biraz karmaşıktır.

Şu anda bu tasarı, tasarı metninde özel olarak belirtilmese de esas olarak TikTok'a odaklanıyor, o yüzden onlara odaklanalım.





Beyaz Saray, TikTok'un bu yasa kapsamında olduğunu tespit ederse, İnternet Servis Sağlayıcılarına TikTok'a erişimi tamamen engelleme talimatı vermek de dahil olmak üzere "hafifletici önlemler" uygulayabilir.





Bu noktada Kanun, bu hafifletici önlemlerin atlatılmasını da engelleme konusunda çok geniş bir yetki veriyor.





Artık, “bu Kanunun uygulanmasından kaçınmak veya bu Kanunun uygulanmasını engellemek amacıyla tasarlanan veya amaçlanan” her türlü hizmet bu yönetmeliğin kapsamına girmektedir.





Hiç kimse, herhangi bir yönetmelik, emir, talimat, hafifletici tedbir, yasaklama veya yasaklama tarafından yasaklanan herhangi bir eylemin yapılmasına veya bu eylemin ihmal edilmesine veya bu eylemin ihmal edilmesine neden olamaz veya yardım edemez, yataklık edemez, danışmanlık yapamaz, emredemez, teşvik edemez, tedarik edemez, izin veremez veya onaylayamaz. Bu Kanun kapsamında verilen diğer yetki veya direktif. (Bölüm 11(a)(2))





Bunun okunması kesinlikle VPN sağlayıcılarını içerebilir.





Beyaz Saray, VPN şirketlerinin bu yasayı doğrudan ihlal ettiğini beyan etmese bile, hizmetlerinin bu yasayı ihlal edenlere yardım ve yataklık ettiğini kesinlikle düşünebilir ve sonuç aynıdır: VPN'lerin çalışmasını tamamen yasaklayan düzenlemeler.





Daha da endişe verici olanı - özellikle de Gizlilik Kılavuzları'ndaki kendim için - yukarıda alıntılanan bölümün daha katı bir şekilde okunması, bir VPN'in nasıl çalıştırılacağına veya TikTok'un yandan nasıl yükleneceğine dair tavsiyelerin (yani "danışman") paylaşılmasını bile yasa dışı hale getirebilir!





Ve tüm bu ihlaller, 20 yıla kadar hapis ya da 1.000.000 dolara kadar para cezası da dahil olmak üzere cezai suçlamalarla cezalandırılabilir .





Peki aslında ne biliyoruz?





Bu yasa VPN'leri yasaklıyor mu? HAYIR.

Bu yasa tasarısı Beyaz Saray yönetimine VPN'leri yasaklama yetkisi veriyor mu? Evet!





Mevcut Beyaz Saray'ımızın VPN'leri yasaklaması hâlâ pek mümkün görünmüyor ve hatta Yüksek Mahkeme'nin denedikleri takdirde bunu yapmalarına izin vermesi de pek mümkün görünmüyor.





Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme ile daha uyumlu politikalara sahip gelecekteki bir Beyaz Saray'ın, ücretsiz internet erişimini engellemeye çalışması daha olası olabilir ve Yüksek Mahkeme'nin bunları durdurmaya çalışması da şüphelidir.





Putin'in, Rusya'daki muhalifleri ve gazetecileri "yabancı ajanlar" olarak sınıflandırmanın yollarını bularak bastırma konusunda uzun bir geçmişi var ve onun ABD'deki siyasi taktik kitabını okuyan öğrenciler, burada da aynısını yapmak için KISITLAMA Yasasını kötüye kullanmakta tereddüt etmeyeceklerdir.

Bu İyi Bir Gizlilik Düzenlemesi mi?

Kesinlikle hayır. Temel olarak, RESTRICT Yasası, Amerikan vatandaşlarının gerçek gizlilik endişelerini gidermek için hiçbir şey yapmaz; yalnızca Amerikalıların dijital verilerinin yalnızca Amerika dostu şirketler tarafından kullanılmasını sağlar.





Kongre, Amerika'da veri toplanması konusunda meşru bir endişeye sahip olsaydı, her yabancı teknoloji varlığıyla köstebek oynamak yerine, bireylerin kişisel verileri üzerindeki kontrollerini ve haklarını her platformda geliştiren güçlü tüketici korumalarını uygulayabilirdi.

Ne olmuş?

Sonuçta bu yasa tasarısındaki hükümler o kadar geniş ki bunların sonunda Beyaz Saray tarafından kötüye kullanılmaması düşünülemez; bu sadece zaman meselesi olurdu.





Hükümete, tehdit olarak kabul ettiği yabancı bir ülkeyle yüzeysel olarak ilişkili olsa bile her türlü aleti yasaklama konusunda geniş yetki veren böyle bir yasa, sözde özgür bir ülkede kesinlikle kabul edilemez ve bunun geçmediğinden emin olmamız gerekiyor.





Hala bu yasa tasarısının yalnızca Çin/TikTok gibi büyük, yabancı kuruluşları etkileyeceğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak bunun gibi yasa tasarılarının "teröristler" ve "teröristler" gibi devasa, belirsiz varlıklara saldırı olarak nasıl satıldığını defalarca gördük. "yabancı devlet düşmanları" ifadesi çoğunlukla küçük adama küçük ihlallerle saldırmak için kullanılır.





Tıpkı 11 Eylül sonrası Vatanseverlik Yasası'nda olduğu gibi, hükümet, polisin üzerimizdeki yetkilerini genişletmeye hizmet eden sahte bahanelerle bir yasa tasarısını geçirmeleri için insanları paniğe sürüklemeye çalışıyor.





Yasa koyucularınızı arayın ve onlardan RESTRICT Yasasına karşı oy kullanmalarını talep edin; daha fazla özgürlüğün ellerinden alınmasına izin vermeyin.



