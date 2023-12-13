Google İşletme Profillerinde Sorunsuz Gönderi Planlama için En İyi 15 Yapay Zeka Aracı





Kalabalık Mainville şehrinde, 'Bean Haven' adlı ilginç bir kahve dükkanının rekabet denizinde öne çıkmak için yardıma ihtiyacı vardı. Sahibi Sarah, kahve çekirdeklerinin mükemmel karışımını hazırlamış ve rahat bir ortam yaratmıştı, ancak yaya trafiği ve satışlar daha iyi olabilirdi. Bu zorlukla karşı karşıya kalan Sarah yeni bir yaklaşım aradı. Güçlü ancak yeterince kullanılmayan bir araç olan Google İşletme Profili yayınlarına girin. Günlük spesiyalleri, müşteri referanslarını ve kamera arkası görüntülerini öne çıkaran stratejik bir paylaşım programıyla Bean Haven'ın çevrimiçi varlığı yeni bir hikaye yaratmaya başladı. Birkaç hafta içinde mağaza yaya trafiğinde bir artışa tanık oldu ve bir zamanlar sessiz olan işletme faaliyetle meşgul olmaya başlayınca satışlar da arttı.





Google İşletme Profili Gönderilerinin Etkisini Anlamak

Google İşletme Profili Gönderileri, çevrimiçi varlıklarını ve etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçlayan işletmeler için ezber bozan bir yöntem haline geldi. Kalabalık bir pazarda görünürlük kazanmaya çalışan bir aile restoranı olan "Delish Burgers"ın durumunu düşünün. Delish Burgers, kendine özgü burgerlerinin ağız sulandıran görsellerini sürekli olarak yayınlayarak ve benzersiz yemek deneyimleriyle ilgili ilgi çekici içerikler yayınlayarak, bir ay içinde web sitesi trafiğinde %30 gibi şaşırtıcı bir artış elde etti. Bu artış doğrudan Google İşletme Profili Gönderileriyle ilişkilendirildi ve bu gönderilerin nasıl anlamlı trafik ve etkileşim sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.





Çok sayıda araştırma, Google İşletme Profili Gönderilerinin gerçek dünyadaki etkisini vurguladı. İstatistikler, bu gönderileri kullanan işletmelerin web sitesi tıklama oranlarında %35'lik bir artış yaşadığını ortaya koyuyor. Ek olarak, gönderilerinde görsellere yer verenler, yalnızca metin içeren gönderilere göre %65 oranında daha yüksek bir etkileşime tanık oluyor. Bu bilgiler, potansiyel müşterileri çekmek ve etkileşimi artırmak için görsel içerikten ve tutarlı paylaşımlardan yararlanmayı vurguluyor.





Üstelik Google İşletme Profili Gönderilerinin etkisi, etkileşim metriklerinin ötesine geçiyor. Herhangi bir işletme için çok önemli bir husus olan dönüşüm oranları, bu gönderileri etkin bir şekilde kullanan şirketler için %25'e varan kayda değer bir artış gördü. Bu, bu gönderilerin nasıl dikkat çektiğini ve harekete geçerek çevrimiçi etkileşimi somut iş sonuçlarına dönüştürdüğünü gösteriyor. Bu etki, stratejik Google İşletme Profili Gönderilerinin bir markanın dijital ortamda başarısını şekillendirmede oynadığı önemli rolün altını çiziyor.





İş Akışını Kolaylaştırma: Verimli Gönderi Oluşturma ve Planlama için Yapay Zeka Araçları

Yapay zeka destekli araçlar, otomatik içerik oluşturma, akıllı planlama ve özelleştirme seçenekleri sunarak Google İşletme Profilleri için gönderi oluşturma iş akışını kolaylaştırır. Bu araçlar, ilgi çekici içerikleri seçmek, en uygun gönderi zamanlarını önermek ve hatta görsel olarak çekici gönderiler için tasarım şablonları sağlamak için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanır. İşletmeler bu görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edebilir, tutarlı bir paylaşım programı sürdürebilir ve içeriklerinin hedef kitlelerinde yankı uyandıracak şekilde uyarlanmasını sağlayarak daha verimli ve etkili pazarlama stratejilerine katkıda bulunabilir.









Google İşletme Profili Gönderilerini Planlamak için En İyi 15 Yapay Zeka Destekli Araç

Yapay zeka geliştirmelerine sahip Google İşletme Profili gönderileri için en iyi 15 planlama aracının listesini burada bulabilirsiniz:

Google İşletme Planlayıcı Aylık Fiyat Sosyal Medya Hesap Numarası Dairesel patlama $24,99/ay 5 belirsizce 42$/m 10 Sked Sosyal 89$/ay 10 Bir yukarı 60$/m 10 Hootsuite 99$/ay 10 SosyalPilot 30$/m 10 Planlanabilir 193$/m 10 Duyarlı 29$/ay 6 Filiz Sosyal 249$/m 5 SosyalArı 49$/ay 10 Yineleme $25/m + Vergiler 5 AgoraNabız 99$/ay 10 Daha sonra 45$/m 10+ Yayıncı 36$/m 10 PromoCumhuriyet 59$/ay 10





#1 Çember patlaması









Çeşitli sosyal platformlardaki gönderileri yönetmek gibi, Circleboom Publish de Google Benim İşletmem gönderilerinin planlanmasına olanak tanır. Teklifleriniz ve sektörünüzle ilgili en son içerikleri içeren güncel bir Google İşletme hesabına sahip olmak çok önemlidir.





Gönderileri etkili bir şekilde planlamak için yeni sektör haberlerini seçin, otomatik Google İşletme Profili güncellemeleri için blogunuzu veya web sitenizin RSS Akışlarını bağlayın veya özel GMB içeriği tasarlayın. Circleboom'un yerleşik uzantıları (Canva, Unsplash ve Giphy), Google Benim İşletmem yayınlarınızın çekiciliğini artırmak için çeşitli şablonlar, fotoğraflar, gifler, animasyonlar, filtreler, efektler, grafikler ve yazı tipleri sunar. Hazır GMB şablonları, oluşturma sonrası süreci basitleştirir.













Circleboom, Google Benim İşletmem gönderilerini oluşturmayı ve planlamayı basitleştirerek yerel Google platformundan daha kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Circleboom'da kullanıcılar, katılımı artırmak için 'Satın Al', 'Çevrimiçi Sipariş Ver' veya 'Kayıt Ol' gibi CTA düğmelerini ve 'Kupon Kodu' gibi ek ayrıntıları içeren GMB 'Teklif' ve 'Etkinlik' gönderileri oluşturabilir.





Google Benim İşletmem'deki yayınlar anında yayınlanabileceği gibi ileri tarih ve saatler için planlanabilir. Ayrıca kullanıcılar, otomatik paylaşım sıraları ve aralıkları ayarlayarak Google Benim İşletmem'de belirlenen dönemlerde düzenli içerik güncellemeleri sağlayabilirler. Circleboom Publish ayrıca tek bir kontrol panelinde birden fazla Google Benim İşletmem hesabının yönetimini kolaylaştırır.





ChatGPT ve Canva Circleboom'da!





Google yayınlarınız için görselleri ve metinleri hiçbir ek ücret ödemeden otomatik olarak oluşturmak için ChatGPT ve Canva'ya sahip olabilirsiniz! Circleboom planı satın aldığınızda otomatik olarak ChatGPT ve Canva'ya sahip olacaksınız!





Circleboom Publish, özellikle ticari promosyonlar ve etkinlikler için ilgi çekici harekete geçirici mesajların oluşturulmasını kolaylaştıran bir Yapay Zeka Sosyal Medya Metin Oluşturucu özelliğine sahiptir. Bu araç, işletmenize çevrimiçi trafiği otomatik olarak yönlendirmenize yardımcı olur.









Google yayınınız hazır olduğunda, Circleboom'daki yapay zeka destekli Google Business planlayıcı, içeriğinizi yayınlamak ve planlamak için size en iyi zamanları sağlayacaktır. Bu gün ve saatlerden birini seçip maksimum gösterim ve etkileşimi hedefleyebilirsiniz.

















Bunlar yalnızca Google İşletme Profilinde paylaşım yapmak için genel "en iyi zamanlar" değildir. Circleboom "kullanıcıya özel" optimum zamanlar sağlar ve her Circleboom kullanıcısı, hedef kitlesine ve gönderi şemasına göre farklı en iyi zamanları bulur.





Yine de Circleboom, işletmelerin hedefleyebileceği kadar çok insanı hedeflemek için genel bir "en iyi zaman" sağlayabilir. Binlerce Circleboom kullanıcısının etkileşim metriklerine dayanarak bu grafik oluşturuldu:









Google İşletme Otomasyonu





Circleboom, Google İşletme gönderileri için iki otomasyon yöntemi sunar: RSS Akışı ve Sıra Planlama .





İşletmenizle ilgili güncellemeleri yayınladığınız bir web siteniz olduğunu varsayalım. Web sitesi güncellemelerinizi Google Business ziyaretçilerinizle otomatik olarak paylaşmak istiyorsanız, web sitenizin RSS Akışını Circleboom'da Google'a bağlayabilirsiniz ; yayınlarınız Google ile otomatik olarak paylaşılacaktır.





Circleboom tarafından sağlanan Google İşletme otomasyonunun diğer yolu Sıra Planlamadır. Görevleri, süreçleri veya işleri genellikle önceliğe veya önceden tanımlanmış bir sıraya göre sırayla yönetmek ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde görevler bir kuyruk veya satırda düzenlenir ve kuyruğa eklendikleri sıraya göre yürütülür veya işlenir. Her görev tamamlandığında kuyruktaki bir sonraki görev işlenir, böylece yapılandırılmış ve organize bir iş akışı sağlanır.





Zaman aralıklarını ayarlayabilir ve Google yayınlarınızı otomatik olarak paylaşabilirsiniz. Bu, çoğu işletmenin kullanmayı sevdiği, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan bir özelliktir!









Circleboom Publish ayrıca Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ve LinkedIn'i de destekliyor.

Kullanım Kolaylığı: 9.4

Destek Kalitesi: 9.4

Kurulum Kolaylığı: 9.8

Fiyatlandırma

Circleboom planlarının başlangıç fiyatı aylık 29,99 ABD dolarıdır .





#2 Belirsizce

Loomly, yönettiğiniz onaylanmış Konumlar için gönderilerin oluşturulmasını, önizlenmesini, onaylanmasını ve planlanmasını sağlar. Loomly'de takviminizin Ayarlar bölümündeki Sosyal Hesaplar bölümüne erişerek Google Benim İşletmem hesabınızı sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Daha sonra Post Builder arayüzünün ikinci ekranında belirlenen kanal olarak Google Benim İşletmem'i seçeceksiniz.





Gönderi Oluşturucunun dördüncü panelinde gönderinizi 'Yenilikler', 'Etkinlik' veya 'Teklif' gönderisi olarak hassaslaştırabilirsiniz. Hem Liste Görünümü hem de Takvim Görünümü modları, planladığınız gönderileri sergileyerek doğrudan Gönderi Görünümü'nden önizlemelere, onaylara ve planlamaya olanak tanır.





Loomly'nin analiz ve raporlama araçları, gönderi performansı, kitle etkileşimi ve Google Business'taki içerik stratejilerinin etkinliği hakkında değerli bilgiler sunarak kullanıcıların veriye dayalı kararlara dayalı olarak yaklaşımlarını hassaslaştırmalarına olanak tanıyor.





Loomly'nin Google Business planlayıcısı, planlama sonrası ve yönetimi kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka yeteneklerini entegre eder. Sezgisel algoritmalardan yararlanan bu özellik, en uygun gönderi zamanlarını önererek, ilgi çekici içerik önerileri hazırlayarak ve hatta hedef kitleye göre en etkili gönderi türlerini ('Yenilikler', 'Etkinlik' veya 'Teklif') önererek planlama sürecini basitleştirir. katılım kalıpları ve endüstri eğilimleri. Yapay zeka destekli analizlerle Loomly, işletmelere daha etkili içerik stratejileri seçme konusunda destek vererek Google İşletme profilleri genelinde hedef kitleleriyle maksimum erişim ve etkileşim sağlar.





Bazı kullanıcılar, özellikle sosyal medya yönetim araçlarında yeniyse, ilk öğrenme eğrisini dik bulabilir. Çeşitli özellikler ve işlevler arasında gezinmek, alışmak için biraz zaman gerektirebilir.





Kullanım Kolaylığı: 9.3

Destek Kalitesi: 9.3

Kurulum Kolaylığı: 9.4

Loomly planlarının başlangıç fiyatı aylık 32$' dır.





#3 Sked Sosyal

Sked Social , Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn ve Google My Business için hepsi bir arada bir planlayıcıdır ve kendisini öncelikli olarak Instagram yönetimine odaklanan kapsamlı bir çözüm olarak konumlandırır.





Google, bu özelliğe erişimi belirli işletmeler için kısıtladığından, Sked'de Google Benim İşletmem gönderilerini kullanmak için Google'ın İşletme Kontrol Paneli aracılığıyla uygunluğunuzu doğrulamanız gerekir. Doğrulama, Sked aracılığıyla Google Benim İşletmem'de paylaşımda bulunmadan önce bir ön koşuldur.





Doğrulandıktan sonra Sked, kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarını yönetmeye benzer şekilde Google Benim İşletmem için yayınları sorunsuz bir şekilde planlamasına ve düzenlemesine olanak tanır. Kullanıcılar gönderi yerleştirmeyi seçebilir ve "Yenilikler", Etkinlikler, Teklifler ve Uyarılar dahil olmak üzere Google tarafından sağlanan belirli bir "konu türünü" seçmelidir. Sked'in Google Benim İşletmem gönderilerine yönelik desteği, bu seçilen gönderi türlerini kapsar ve Google'ın içerik yayınlamaya yönelik tanımladığı özelliklerle uyumludur. Ek olarak Sked, içerik oluşturma ve planlamayı geliştirmek için yapay zeka destekli özellikleri entegre ederek kullanıcıların birden fazla platformu aynı anda yönetmesi için süreci kolaylaştırıyor.





Sked Social için bir uyarı notu, Google Benim İşletmem ilan verme özelliğinin Google'ın uygunluk kriterlerine tabi olmasıdır. Erişim, Google'ın doğrulama süreci ve belirli iş gereksinimlerine göre kısıtlandığından, tüm işletmeler Sked aracılığıyla bu işlevi kullanmaya uygun olmayabilir. Bu nedenle kullanıcıların, Google Benim İşletmem gönderileri için Sked'e güvenmeden önce uygunluklarını doğrulamaları gerekir.

Kullanım Kolaylığı: 8.8

Destek Kalitesi: 8.3

Kurulum Kolaylığı: 8.3

Sked Social planlarının başlangıç fiyatı aylık 99$' dır.





#4 OneUp

OneUp, etkileşimi artırmak ve trafiği artırmak amacıyla Google Benim İşletmem ve sosyal medya gönderilerini planlamak ve yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu platform, kullanıcıların tek seferlik yayınlama veya tercih edilen aralıklarla yinelenen gönderiler arasında seçim yaparak çubuklar oluşturmasına olanak tanır.





Ek olarak, gönderileri gelecek tarihler için hemen yayınlama veya planlama esnekliği sağlar. İçerik organizasyonunu kolaylaştırmak için OneUp, kullanıcıların çeşitli hesaplarda kolay gruplama için gönderileri kategorilere ayırmasına olanak tanıyan kategoriler sunar. Bu işlevsellik, birden fazla müşteriyi yöneten ajanslar için özellikle yararlı olduğunu kanıtlıyor ve gönderilerin verimli bir şekilde yapılandırılmasına olanak tanıyor.





OneUp çeşitli planlama ve yayınlama özellikleri sunarken, bazı kullanıcılar platformlar arasında yayına giren gönderilerde ara sıra gecikmeler olduğunu bildirdi. Zamanında yayınlamayı sağlamak için farklı kanallardaki planlanmış gönderilerin çapraz doğrulanması tavsiye edilir.

Gelişmiş yapay zeka yeteneklerini bir araya getiren OneUp, kullanıcılara gelişmiş otomasyon özellikleri sağlar. Takvim Görünümü, gönderi tarihlerini değiştirmek için sürükle ve bırak ayarlamalarına izin vererek, planlanmış gönderilerin kolayca değiştirilmesini kolaylaştırır. Üstelik yapay zeka destekli otomasyonu, Google Benim İşletmem gönderilerini de kapsayacak şekilde genişleyerek birden fazla Google Benim İşletmem konumunda eşzamanlı dağıtıma olanak tanır. Kullanıcılar, gönderilerine resimler, bağlantılar ve ilgi çekici Harekete Geçirici Mesaj düğmeleri gibi çeşitli içerik öğeleri ekleyebilir, hatta fotoğrafların doğrudan Google Benim İşletmem Fotoğrafları bölümüne yüklenmesini kolaylaştırabilir.

Kullanım Kolaylığı: 8.7

Destek Kalitesi: 9.5

Kurulum Kolaylığı: 8.0

OneUp planlarının başlangıç fiyatı aylık 12 ABD dolarıdır .





#5 Hootsuite

** Hootsuite **, belirgin bir şekilde reklamı yapılmamasına rağmen, sosyal medya planlama paketinde Google Benim İşletmem'i barındırır. Kullanıcıların bu özelliğe erişmeden önce Google Benim İşletmem profillerinde kimlik doğrulaması yapması gerekir. Doğrulandıktan sonra Hootsuite'in Uygulama Dizini'ne gidin, Google Benim İşletmem eklentisini bulun ve yükleyin. Hootsuite'e gerekli izinleri vererek Google Benim İşletmem hesabınızın yayınlar, sorular ve incelemeler dahil farklı yönlerine erişime izin verin.



Yeni bir gönderi oluşturmaya hazır olduğunuzda Hootsuite'teki Gönderiler akışına gidin. 'Yeni Gönderi Oluştur'u seçip metin, görseller, CTA düğmeleri ve bağlantılar gibi gerekli alanları doldurarak süreci başlatın. Tüm ayrıntılar girildikten sonra içeriğinizi Google Benim İşletmem'de yayınlamak için 'Şimdi Yayınla'yı tıklayın. Ayrıca bu entegrasyon, Hootsuite'te Google Benim İşletmem sorularının ve incelemelerinin görünür olmasına olanak tanıyarak sorunsuz etkileşim ve yanıt yönetimine olanak tanır.





Kullanılabilirliğine rağmen Hootsuite'in dikkate değer bazı sınırlamaları vardır:

Sosyal medya performanslarına ilişkin kapsamlı bilgiler arayan işletmeler için analitik yeteneklerinin geliştirilmesi gerekebilir. Özelleştirme seçenekleri sunsa da diğer platformlar kadar kapsamlı olmayabilir ve bu durum kişiye özel içeriği potansiyel olarak sınırlayabilir. Hootsuite'in fiyatlandırma yapısı, özellikle ücretli planları olmak üzere küçük işletmeler için mali açıdan zorluk yaratabilir.





Üstelik öğrenme eğrisi, özellikle yeni gelenler için, arayüze ve işlevlerine alışmak için zaman gerektirmesi nedeniyle zorluklar yaratabilir. Özellikle Instagram'da doğrudan paylaşım kolaylaştırılmalı ve platformda paylaşım için alternatif araçlara ihtiyaç duyulmalıdır. Son olarak, bazı kullanıcıların sorunları giderme konusunda yetersiz yardım bildirdiği müşteri desteğiyle ilgili endişeler dile getirildi.

Kullanım Kolaylığı: 8.4

Destek Kalitesi: 8.0

Kurulum Kolaylığı: 8.4

Hootsuite planlarının başlangıç fiyatı aylık 99$' dır.





#6 SosyalPilot

SocialPilot, Google Benim İşletmem gönderilerini otomatikleştirerek yerel pazarlama çalışmalarını kolaylaştırıyor ve bölgesel kitleler arasında görünürlüğün artmasını sağlıyor. Bu platform, gelişmiş yapay zeka yeteneklerini entegre ederek Google Benim İşletmem listeleri için ilgi çekici, son derece yerelleştirilmiş içerik oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka destekli içgörülerden yararlanarak, gönderileri özel fırsatları, ürün lansmanlarını ve hizmetleri öne çıkaracak şekilde özelleştirerek ziyaretçileri mağazanızı keşfetmeye teşvik eder.





Gönderi performansını izlemek için SocialPilot'un analiz araçlarından yararlanın. İçerik stratejinizin etkinliğini ölçmek için etkileşim oranları, tıklamalar ve gösterimler gibi ölçümleri izleyin.





Gönderilerin stratejik Harekete Geçirici Mesajlarla doldurulması, yapay zeka destekli optimizasyon yoluyla sorunsuz bir şekilde yönetilerek okuyucuları web sitenizi keşfetmeye, belirli ürün sayfalarını incelemeye veya sosyal profillerinizle etkileşime geçmeye teşvik eder. Gelişmiş görüntü tanıma özelliğinden yararlanan SocialPilot, ister mağaza vitrini estetiğini, ister ürün tekliflerini, ister müşteri deneyimlerini sergileyen büyüleyici görselleri akıllıca önererek Google işletme sayfası görüntülemelerini en üst düzeye çıkarır. Dahası, yapay zeka destekli video öneri motoru, işletmelerin ilgi çekici "nasıl yapılır" kılavuzları ve ürün tanıtımları hazırlamasına olanak tanıyarak potansiyel alıcılar nezdinde güvenilirliği ve yankıyı artırır.





Kullanıcılar zaman zaman SocialPilot'un bir dezavantajına dikkat çekiyor: Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi. Sağlam özellikler ve işlevler sunsa da, tam potansiyeline ulaşmak, özellikle sosyal medya yönetim araçlarına yeni başlayanlar için biraz zaman alabilir. Arayüz ve çeşitli seçenekler, kullanıcılar platformun işlevlerine aşina olana kadar başlangıçta bunaltıcı gelebilir.

Kullanım Kolaylığı: 9,0

Destek Kalitesi: 8.9

Kurulum Kolaylığı: 9.1

SocialPilot planlarının başlangıç fiyatı aylık 25 ABD dolarıdır .





#7 Planlanabilir

Planable'ın en yeni entegrasyon özelliği, Google Benim İşletmem yayınlarınızı planlama şeklinizde devrim yaratıyor. Başlamadan önce hem Planable hem de Google Benim İşletmem'e kaydolmanız gerekir. Planable'da bir hesap oluşturarak iş profilinizi ve iş akışınızı ayarlayın. Google Benim İşletmem'e erişin, "Sayfa Ekle"yi seçin ve kimlik bilgilerinizle giriş yapın.





Artık sosyal ağlarınız genelinde gönderileri planlayabilirsiniz ve Planable, Google Benim İşletmem için özel olarak düzenleme yapılmasına olanak tanır. Feed'inizin görünümünü uyarlamak için Planable'da Feed Görünümü veya Takvim Görünümü arasında seçim yapın. Operasyonları kolaylaştırmak ve hataları en aza indirmek için iş arkadaşlarına, müşterilere ve paydaşlara farklı roller ve izinler atayın. Planable aracılığıyla artık Google Benim İşletmem, LinkedIn, Instagram, Facebook ve Twitter için gönderileri titizlikle düzenleyebilir ve planlayabilirsiniz.





Yeni yapay zeka destekli özellikler, Planable'ın cephaneliğine kusursuz bir şekilde entegre edilerek kullanıcı deneyimlerini geliştirdi. Bu yapay zeka işlevleri, içerik performansını hızlı bir şekilde analiz ederek gönderi etkileşimini optimize etmek için değerli bilgiler ve öneriler sunar. Planable'ın yapay zeka araçları, hedef kitlenin tercihlerine ve eğilimlerine göre içerik önerilerini otomatikleştirerek verimliliği artırır ve gönderi etkinliğini artırır; bu da onu sosyal medya yöneticileri ve pazarlamacılar için vazgeçilmez bir varlık haline getirir.





Planable, entegre yapay zeka işlevlerine sahip olsa da, bazı özel yapay zeka destekli sosyal medya araçları kadar gelişmiş veya kapsamlı olmayabilir. Bu, platformda mevcut olan yapay zeka odaklı içerik önerilerinin ve optimizasyonların derinliğini sınırlayabilir.

Kullanım Kolaylığı: 9.3

Destek Kalitesi: 8.9

Kurulum Kolaylığı: 9.3

Planlanabilir planların başlangıç fiyatı aylık 11 ABD dolarıdır .





#8 Gönderilebilir





2018 yılında Sendible , işletmelerin Google Benim İşletmem sayfalarına gönderi planlamak için sosyal medya platformunu kullanma olanağını tanıttı. Şirketlerin doğrudan Google arama sonuçlarında içerik yayınlamasına olanak tanıyan Gönderiler özelliğinin Google Benim İşletmem'deki dikkate değer bir gelişme olarak ortaya çıktığını vurguladılar. Bu özellik, özellikle müşterilerinin Google'daki çevrimiçi varlığını geliştirmek isteyen ajanslar için önemli bir potansiyele işaret ediyor.





Sendible, Google Benim İşletmem Gönderilerinin toplu planlamasını kolaylaştırır. Süreç, Sendible hesabınızı ilgili Google Benim İşletmem hesabına bağlamayı içerir; bu, özellikle birden fazla hesabı yöneten ajanslar için geçerli bir adımdır. Her işletme sitesi bu prosedür kapsamında kendi bağlantı kurulumunu gerektirir.





Diğer sosyal medya platformlarındaki gönderileri yönetmeye benzer şekilde Sendible, Google Benim İşletmem gönderilerinin verimli bir şekilde planlanmasına olanak tanır. Her gönderi, istenen Harekete Geçirici Mesajın (CTA) seçilmesine yönelik seçenekler içerir. Gönderi bir bağlantı içeriyorsa Sendible, Google Benim İşletmem'de yayınlanan içerik içinde kullanıcıları belirtilen bağlantıya yönlendiren bir düğme oluşturur.





Üstelik Sendible, planlama yeteneklerini geliştirmek için yapay zeka özelliklerini ve araçlarını entegre ederek optimize edilmiş gönderi programları, içerik önerileri ve hedef kitle etkileşim stratejileri için gelişmiş analitik odaklı bilgiler sağlıyor. Bu yapay zeka entegrasyonu, kullanıcıların veriye dayalı zekaya dayalı olarak Google Benim İşletmem gönderi planlamalarını kolaylaştırmasına ve hassaslaştırmasına olanak tanır.

Sendible'ın öne çıkan özelliklerinden biri, sosyal medya performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlayan güçlü analiz paketidir. Çeşitli platformlarda etkileşim ölçümlerini, kitle demografisini ve içerik performansını kapsayan ayrıntılı analizler sunar. Bu özellik, kullanıcıların Google Benim İşletmem yayınlarının ve diğer sosyal medya etkinliklerinin etkinliğini izlemelerine olanak tanıyarak, daha iyi kitle erişimi ve etkileşimi için stratejilerin optimize edilmesine yönelik veriye dayalı kararların alınmasına olanak tanır.

Kullanım Kolaylığı: 8.8

Destek Kalitesi: 8.9

Kurulum Kolaylığı: 8.6

Sendible planlarının başlangıç fiyatı aylık 29 ABD dolarıdır .





#9 Filiz Sosyal

Sprout Social, Google Benim İşletmem ile kesintisiz bağlantı sunarak içeriğin Google Benim İşletmem profilinizde doğrudan yayınlanmasına olanak tanır. İşletmeniz Google'da listelendikten sonra yayınlarınızı otomatikleştirmek önemli hale gelir ve platformda görünürlüğü artırmanın en etkili stratejilerinden birini sunar.





Diğer herhangi bir ağı yönetmek gibi süreç de Sprout Social'da "Oluştur" özelliğinin başlatılmasıyla başlar. Buradan, gerektiği gibi bir veya daha fazla Google Benim İşletmem konumu seçerek yayınınız için metin ve görseller girebilirsiniz. Daha sonra bir etkinlik veya "Yenilikler" gönderi türü arasında seçim yaparsınız. Etkinlikler için Başlangıç ve Bitiş saatleri ve Etkinlik Başlığı gibi ayrıntılar gereklidir. Ayrıca gönderiniz için bir Düğme Türü seçme seçeneği de vardır.





Gönderi hemen gönderilebilir, daha sonra planlanabilir, Filiz Sırasına eklenebilir veya taslak olarak kaydedilebilir. Belirli yapay zeka özellikleri açıkça vurgulanmasa da Sprout Social'ın gelişmiş otomasyon araçları, içerik yönetimini kolaylaştırmaya ve planlama süreçlerini optimize etmeye önemli ölçüde yardımcı olarak genel iş akışı verimliliğini etkili bir şekilde artırır.





Sprout Social'ın yetersiz kalabileceği alanlardan biri de özellikle küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için fiyatlandırma yapısıdır. Platform sağlam özellikler sunarken, özellikle kapsamlı işlevlere erişime ihtiyaç duyan ancak fiyatlandırma planlarını biraz yüksek bulanlar için maliyetler daha yüksek olabilir.

Kullanım Kolaylığı: 8.9

Destek Kalitesi: 8.7

Kurulum Kolaylığı: 8.8

Sprout Social planlarının başlangıç fiyatı aylık 249$' dır.





#10 Sosyal Arı

SocialBee , çevrimiçi platformlarınızı zahmetsizce kolaylaştıran kapsamlı bir sosyal medya yönetim aracıdır. Platform, Google Benim İşletmem (GMB) paylaşım deneyiminizi geliştiren sezgisel yapay zeka özelliklerini birleştirerek yeteneklerini geleneksel planlamanın ötesine taşıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile SocialBee, GMB gönderilerini planlama sürecini basitleştirerek işletmelerin çevrimiçi varlıklarını zahmetsizce yönetmelerine olanak tanır.





Kullanıcılar, SocialBee panosundaki özel "GMB" sekmesi aracılığıyla, GMB gönderisi oluşturma için kolaylaştırılmış bir ortama erişim kazanır. Platform, planlamanın yanı sıra yapay zeka destekli içerik optimizasyon araçlarından yararlanarak kullanıcıların ilgi çekici ve özel GMB gönderileri oluşturmasına olanak tanıyor. Bu yapay zeka destekli yetenekler, içerik performansı verilerini ve kullanıcı etkileşimi ölçümlerini analiz ederek, en uygun gönderi zamanları ve içerik türlerine ilişkin bilgiler sağlar ve hatta daha iyi görünürlük ve izleyici etkileşimi için ilgili hashtag'ler veya anahtar kelimeler önerir.





Dahası, SocialBee'nin gelişmiş yapay zeka işlevleri yalnızca planlamanın ötesine geçer. Platformun akıllı algoritmaları, hedef kitlenizde yankı uyandıracak trend konuları, sektörle ilgili haberleri veya ilgi çekici görselleri önererek içerik iyileştirme ve oluşturma konularını derinlemesine inceliyor. Bu AI odaklı içerik önerileri, GMB yayınlarınızın etkili bir şekilde planlanmasını ve hedef kitlenizi büyüleyecek ve yankı uyandıracak şekilde tasarlanmasını sağlar ve sonuç olarak Google'ın arama sonuçlarında etkileşimi ve görünürlüğü artırır.





Ayrıca SocialBee, performans sonrası analizler için yapay zekadan yararlanarak GMB sonrası etkileşim, kitle demografisi ve içerik etkinliği hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, erişimi ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için içeriği gerçek zamanlı analizlere dayalı olarak optimize ederek kullanıcıların GMB paylaşım stratejilerini sürekli olarak geliştirmelerine olanak tanır. Bu planlama kolaylığı ve yapay zeka odaklı içerik geliştirme kombinasyonu, SocialBee'yi GMB varlığını ve katılımını artırmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir çözüm olarak konumlandırıyor.





Bir SocialBee kullanıcı incelemesi: " Yazılımdaki kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi benim için çok kötü."

Kullanım Kolaylığı: 9,0

Destek Kalitesi: 8.7

Kurulum Kolaylığı: 8,5

SocialBee planlarının başlangıç fiyatı aylık 24 ABD dolarıdır .





#11 Tekrarlama





Recurpost , Google Benim İşletmem (GMB) gönderi yönetimini kolaylaştırmak için dinamik bir araçtır ve post-planlama ve otomasyona verimli ve zaman kazandıran bir yaklaşım sağlar. Recurpost, GMB listelerini platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek, gönderileri önceden oluşturmayı ve planlamayı basitleştirerek kullanıcıların gönderi planlamalarını etkili bir şekilde otomatikleştirmesine olanak tanır.





Bir hesap oluşturup GMB listenizi bağladığınızda, Recurpost'un sezgisel arayüzü, kullanıcıların gönderi oluşturmak ve planlamak için çeşitli seçeneklerde gezinebileceği kullanıcı dostu bir Ana Sayfa bölümü sunar. Platform, kullanıcıların GMB içerikleri için en uygun formatı seçmelerine olanak tanıyan çeşitli gönderi türleri sunar: duyurular, etkinlikler veya promosyonlar.





Recurpost, akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak, basit ve kullanımı kolay bir sosyal medya planlama aracı arayanlar için mükemmel bir seçim haline getiriyor.





Gönderi oluşturulduktan sonra Recurpost, kullanıcıların yayınlanmadan önce gönderinin nasıl görüneceğini görselleştirmelerine olanak tanıyan bir önizleme özelliği sunar. Bu özellik, içeriğin istenen sunumla uyumlu olmasını ve hedef kitlede etkili bir şekilde yankı bulmasını sağlar. Kullanıcılar gönderiyi anında yazdırabilir veya daha sonra planlayabilir, böylece tutarlı ve iyi zamanlanmış bir gönderi stratejisi belirleme olanağına sahip olurlar.





Recurpost'un otomasyon yetenekleri ek bir avantaj sunarak kullanıcıların GMB gönderilerini önceden planlamasını ve planlamasını sağlayarak her bir gönderi örneği için manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır. Zaman kazandıran bu özellik, yayınlama sürecini kolaylaştırarak işletmelerin Google'da tutarlı bir çevrimiçi varlık sürdürmesine olanak tanır ve sonuç olarak hedef kitleleriyle görünürlüğü ve etkileşimi artırır.





Recurpost'un arayüzü, daha gelişmiş veya karmaşık planlama özellikleri arayan kullanıcılar için biraz basit gelebilir.

Kullanım Kolaylığı: 9.2

Destek Kalitesi: 8.8

Kurulum Kolaylığı: 8.6

Recurpost planlarının başlangıç fiyatı aylık 25 ABD dolarıdır .





#12 AgoraNabız





Agorapulse, Google Benim İşletmem (GMB) gönderilerini planlama ve yönetme sürecini kolaylaştırarak platformda aktif ve ilgi çekici bir varlık sürdürmeyi amaçlayan kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunar. Bu araç, oluşturma sonrası süreci basitleştirir:





Zahmetsiz Planlama : GMB hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Agorapulse içindeki "Gönderiler" sekmesine gidin; burada yeni bir gönderi başlatabilir ve yayınlanmak üzere planlayabilirsiniz. Bu özellik, içeriğin hedef kitlenize uygun şekilde planlanmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlar.

Geliştirilmiş Görünürlük : Agorapulse, alakalı anahtar kelimelerin ve hashtag'lerin GMB gönderilerinize dahil edilmesini teşvik ederek görünürlüklerini optimize eder ve hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Bu yaklaşım içeriğinizin etkisini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı Dostu Arayüz : Kullanıcı dostu bir arayüze sahip Agorapulse, işletmelerin ilgi çekici bir GMB sayfası tutmasını kolaylaştırır. Sezgisel tasarımı, gönderi oluşturmayı ve planlamayı basitleştirerek kullanıcıların içeriği verimli bir şekilde düzenlemesine olanak tanır.



İşletmeler, Agorapulse'un işlevselliklerinden yararlanarak GMB varlıklarını etkili bir şekilde yönetebilir, katılımı teşvik edebilir ve ticari büyümeyi desteklemek için potansiyel müşterileri çekebilirler.





Agorapulse, Google Benim İşletmem (GMB) gönderilerinin verimli bir şekilde planlanmasını ve yönetilmesini sağlarken, özelliklerinin güncellemelere veya değişikliklere tabi olabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcılar, hizmetlerden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak için platformun işlevlerinde ve politikalarında yapılan değişiklikleri düzenli olarak incelemeli ve bunlara uyum sağlamalıdır. Ek olarak, GMB ilan yönergelerine ve prosedürlerine uygunluğun sağlanması, platformda olumlu ve ilgi çekici bir varlığın sürdürülmesi için çok önemlidir.

Kullanım Kolaylığı: 8.8

Destek Kalitesi: 8.0

Kurulum Kolaylığı: 8.1

AgoraPulse planlarının başlangıç fiyatı aylık 49$' dır.





#13 Daha sonra

Google Benim İşletmem (GMB) gönderilerini planlamak ve yönetmek için Later'ı kullanırken, Later'ın GMB ile entegrasyonundaki değişiklikler veya iyileştirmeler konusunda güncel kalmak çok önemlidir. Teknoloji platformları genellikle kullanıcı deneyimini geliştirmek veya platform değişikliklerine uyum sağlamak için güncellemeler sunar ve bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak, GMB sonrası planlamanızı optimize etmenize yardımcı olur.





Later'ın GMB planlamayla ilgili işlevlerini düzenli olarak gözden geçirmek, mevcut en güncel özelliklerden yararlanmanızı sağlar. Later, GMB planlama sürecine yeni araçlar veya ayarlamalar getirirse, bu değişikliklerin anlaşılması ve derhal uygulanması, yönetim sonrası yönetimin daha verimli olmasına katkıda bulunabilir.





Görsel içerik takvimi, planlanmış gönderilere kapsamlı bir genel bakış sunarak içerik dağıtımı ve zamanlamasının net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu organize yaklaşım, hedef kitlenizle etkili bir şekilde etkileşim kurmak için çok önemli olan tutarlı bir paylaşım programının sürdürülmesine yardımcı olur.





Ayrıca, bir kullanıcı GMB gönderilerini Daha Sonra aracılığıyla planladığından, GMB'nin kendi gönderi politikaları ve yönergeleri vardır. Uyumluluğu sürdürmek ve gönderilerinizin GMB standartlarını karşıladığından emin olmak için bu yönergelere uymanız önemlidir. Bu politikalara bağlı kalmak, GMB içeriğinizin etkili ve uyumlu kalmasını sağlayarak işletmenizin çevrimiçi varlığının olumlu ve etkili olmasını sağlar.

Kullanım Kolaylığı: 8.8

Destek Kalitesi: 8.0

Kurulum Kolaylığı: 8.1

Daha Sonra planlarının başlangıç fiyatı aylık 16,67$' dır.





#14 Yayıncı

Publer, yönetim sorumluluklarınızı zahmetsizce kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir sosyal medya yönetim platformudur. Bir dizi entegrasyon ve işlevsellik arasında Publer, Google Benim İşletmem (GMB) ile kusursuz entegrasyon sunarak GMB gönderilerinin basit bir süreçle planlanmasını kolaylaştırır.





Publer hesabınıza giriş yapın ve GMB bölümüne gidin. Burada GMB hesabınızı kolayca seçebilir ve kampanyanızın amacına göre Etkinlik, Güncelleme veya Teklif gibi çeşitli gönderi türleri arasından seçim yaparak gönderinizi oluşturabilirsiniz.





İçerik stratejisini optimize etmek için trend olan konulara, sektör haberlerine veya geçmiş performans verilerine dayalı GMB gönderileri için yapay zeka destekli öneriler.





GMB yayınınızı oluşturduktan sonra Publer, içerik gereksinimlerinizi karşıladığından emin olarak onu önizlemenize olanak tanır. Bu önizleme işlevi, gönderiyi yayınlanmak üzere planlamadan önce gerekli ayarlamalara veya iyileştirmelere izin verir.





Son olarak, GMB gönderinizin yayınlanması için istediğiniz tarih ve saati ayarlayın. Publer'in planlama yetenekleri, kullanıcılara GMB içeriğinin yayınlanmasını planlama ve otomatikleştirme yetkisi vererek, pazarlama stratejiniz ve hedef kitle etkileşim hedeflerinizle uyumlu, zamanında ve tutarlı gönderiler yapılmasını sağlar.

Kullanım Kolaylığı: 8.7

Destek Kalitesi: 8.1

Kurulum Kolaylığı: 8.8

Publer planlarının başlangıç fiyatı aylık 12$' dır.





#15 PromoCumhuriyet





Google Benim İşletmem hesabınızı PromoRepublic'e bağlamak artık mümkün; ancak yalnızca onaylanmış konumların PromoRepublic aracılığıyla bu bağlantıyı kurabileceğini unutmamak önemlidir. Google Benim İşletmem API'sinin getirdiği bir kısıtlama vardır: PromoRepublic, yayınlanmak üzere en fazla on sitenin bağlanmasına izin verir.





PromoRepublic, Google Benim İşletmem hesaplarını bağlamayı kolaylaştırırken, aynı zamanda sosyal medya yönetimini kolaylaştırmak için yapay zeka ile geliştirilmiş işlevler de içerir. Gelişmiş algoritmalardan yararlanan PromoRepublic, etkileşim eğilimlerini ve hedef kitle tercihlerini analiz ederek en uygun paylaşım süreleri ve içerik seçimleri için tahmine dayalı öngörüler sağlar.





Platformun yapay zeka destekli içerik önerileri, ilgi çekici gönderiler oluşturmaya, veri analitiğinden yararlanarak belirli hedef kitlelere özel konular, görseller ve mesajlar önermeye yardımcı oluyor. PromoRepublic'in yapay zeka destekli analizleri, bilinçli karar verme için erişim sonrası ölçümler, etkileşim oranları ve hedef kitle demografisi sunarak derinlemesine performans değerlendirmeleri sağlar.





Üstelik PromoRepublic'in yapay zeka destekli Gelen Kutusu özelliği, mesajları kategorilere ayırmak ve önceliklendirmek için doğal dil işlemeyi kullanarak Google Benim İşletmem sorularının, incelemelerinin ve müşteri etkileşimlerinin verimli bir şekilde ele alınmasına olanak tanır. Bu yapay zeka odaklı işlevsellik, yanıt sürelerini optimize eder ve müşteri katılımını artırarak sosyal medya platformlarında kusursuz bir yönetim deneyimi sağlar.

Kullanım Kolaylığı: 8.9

Destek Kalitesi: 9.0

Kurulum Kolaylığı: 8.9

Publer planlarının başlangıç fiyatı aylık 49$' dır.

Araç Adı Yapay Zeka Entegrasyon Puanı Kuyruk Otomasyonu Dairesel patlama 10/10 ✔️ belirsizce 7/10 ❌ Sked Sosyal 5/10 ❌ Bir yukarı 3/10 ❌ Hootsuite 9/10 ✔️ SosyalPilot 7/10 ✔️ Planlanabilir 5/10 ❌ Duyarlı 5/10 ❌ Filiz Sosyal 8/10 ✔️ SosyalArı 6/10 ❌ Yineleme 3/10 ❌ AgoraNabız 4/10 ❌ Daha sonra 9/10 ✔️ Yayıncı 4/10 ❌ PromoCumhuriyet 2/10 ❌





Google İşletme Gönderileri için Planlamanın Yararları

Google İşletme Profili gönderilerini planlamak, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını geliştirerek ve hedef kitleleriyle etkili bir şekilde etkileşim kurarak önemli ölçüde fayda sağlayabilir. İlk olarak, tutarlı ve zamanında içerik dağıtımına olanak tanıyarak hedef kitlenizin işletmenizle ilgili düzenli güncellemeler almasını sağlar.





Gönderileri önceden planlayarak tutarlı bir bilgi akışını sürdürür, hedef kitlenizi sürekli manuel çaba harcamadan promosyonlar, etkinlikler veya ilgili haberler hakkında bilgilendirirsiniz.





İkinci olarak planlama kolaylık ve esneklik sunar. İşletmelerin içerik takvimlerini stratejik olarak planlamalarına, gönderileri belirli etkinlikler, promosyonlar veya sezonluk tekliflerle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, içeriğinizin hâlâ alakalı ve zamanında olmasını ve hedef kitlenize etkileşime geçme olasılıklarının en yüksek olduğu zamanda ulaşmasını sağlar.





Üstelik Google İşletme Profilindeki planlanmış yayınlar SEO'yu olumlu yönde etkileyebilir. Tutarlı ve ilgi çekici içerik, hedef kitlenizi bilgilendirir ve arama motorlarına ticari faaliyetleriniz ve alaka düzeyi hakkında sinyal verir. Profilinizi planlanmış gönderilerle düzenli olarak güncellemek, yerel aramalarda görünme şansınızı artırır ve işletmenize daha fazla potansiyel müşteri çeker.

Google İşletme Profili gönderilerini planlamak, çevrimiçi varlıklarını optimize etmeyi amaçlayan işletmeler için güçlü bir stratejidir. İçerik takviminizi planlamak, gönderilerde tutarlılığı korumak ve gönderilerinizin bilgilendirici, ilgi çekici ve hedef kitlenizin ilgi alanları ve ihtiyaçlarıyla alakalı olmasını sağlamak çok önemlidir. Bu uygulama, pazarlama çabalarınızı kolaylaştırır ve işletmenizin görünürlüğünü, katılımını ve sonuçta dönüşümlerini artırır.









Google Haritalar'da görünürlüğü artırın

Google, bir işletmenin Google arama sonuçlarında sıralamaya girmesi için 3 ana faktörü belirler:

Alaka düzeyi

Mesafe

Önem





Alaka düzeyi, yerel bir işletmenin kullanıcının aramasıyla ne kadar iyi uyum sağladığını gösterir. Araştırmanın daha iyi anlaşılması ve alaka düzeyi için Google İşletme Profilinize kapsamlı ayrıntılar sağlayın. İşletme adlarındaki tam anahtar kelime eşleşmelerinin önemi azalmış olsa da, listelemenizin kategorileri ve alt kategorileri artık daha fazla ağırlık taşıyor. Örneğin, 'pub London' araması, adında 'pub' kelimesi bulunan yalnızca bir sonuç verebilir.





Kritik bir faktör olan mesafe, arama sonuçlarının kullanıcının konumuna yakınlığını hesaplar. İşletmenizin konumu sabit kalacağı için bu faktörü aynı tutabilirsiniz. Google'ın Çevre güncellemesi, sıralamada mesafenin öneminin altını çizerek, hiçbir incelemesi veya derecelendirmesi olmayan bir şirketin yakınlığa göre üst sıralarda yer almasına olanak sağladı.





Önem bir şirketin itibarını ölçer. Çevrimdışı itibar ve çevrimiçi varlık, bir işletmenin öne çıkmasına katkıda bulunur. Google incelemeleri, SEO çalışmaları ve çevrimiçi varlık gibi faktörler yerel sıralamaları etkiler. Şirketler daha yüksek sıralamalar için Google'a ödeme yapamaz veya talepte bulunamaz; Algoritma adaleti hedefler.





İncelemeler, özellikle olumlu olanlar, yerel sıralamaları önemli ölçüde etkiler. Mesafe sabit kalsa da, alaka ve önem faktörlerini etkili bir strateji aracılığıyla optimize etmek, Google İşletme'deki yerel sıralamaları iyileştirebilir.





Google İşletme Profili Kontrol Listesi

Google İşletme girişinizi optimize etmek için en önemli faktörler şunlardır:





Kurulumun doğru şekilde tamamlandığından emin olun (Hesabınızı Doğrulayın ve Hak Talebinde Bulunun).

Yüksek kaliteli logoları ve iç/dış görselleri tercih edin.

Google Benim İşletmem'de tutarlı aktiviteyi ve düzenli paylaşımları sürdürün.

Sık sık Kampanyalar ve Etkinlikler başlatın. Hassas çalışma saatleri sağlayın.

Yorumları verimli bir şekilde yönetin ve yanıtlayın.

İş güncellemelerini çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşın.





Google İşletme Profili yönetimini optimize etmek, restoranlar, hukuk hizmetleri, sağlık hizmetleri, emlak veya başka herhangi bir alan gibi tüm mesleklerde çok önemlidir.





Son sözler

Sonuç olarak, Google Business planlama araçlarının gücünden yararlanmak, çevrimiçi varlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan işletmeler için oyunun kurallarını değiştirecek bir şeydir. Bu araçlar, içeriği Google İşletme Profilleri genelinde tutarlı bir şekilde planlamak, planlamak ve yayınlamak için paha biçilemez bir yetenek sunar. İşletmeler, bu planlayıcılardan yararlanarak hedef kitlelerine istikrarlı ve ilgi çekici bilgi akışının ulaşmasını sağlayarak görünürlüğü artırabilir ve daha güçlü bağlantılar kurabilir.





Üstelik bu araçların sağladığı kolaylık ve esneklik, içerik yönetimini kolaylaştırarak işletmelerin gönderilerini belirli etkinliklere, promosyonlara veya sezon trendlerine göre hizalamasına olanak tanır. Bu stratejik yaklaşım, hedef kitleyi bilgilendirir ve SEO çalışmalarını geliştirerek işletmeye daha fazla organik trafik çeker.





Google İşletme Profilleri için planlayıcı araçlarını benimsemek, zaman kazandıran bir önlemden daha fazlasıdır; alakalı kalmak, hedef kitlenin ilgisini etkili bir şekilde çekmek ve rekabetçi çevrimiçi ortamda öne çıkmak için çok önemli bir stratejidir. İşletmeler dijital varlıklarını uyarlamaya ve optimize etmeye devam ettikçe, bu araçları kullanmak erişimi, etkileşimi ve başarıyı en üst düzeye çıkarmada bir temel taşı haline geliyor.