Las 15 mejores herramientas de inteligencia artificial para una programación de publicaciones perfecta en los perfiles comerciales de Google

En la bulliciosa ciudad de Mainville, una pintoresca cafetería llamada 'Bean Haven' necesitaba ayuda para destacarse entre el mar de competencia. Su propietaria, Sarah, había elaborado la mezcla perfecta de granos de café y creado un ambiente acogedor, pero el tráfico peatonal y las ventas podrían haber sido mejores. Ante este desafío, Sarah buscó un nuevo enfoque. Ingrese las publicaciones del perfil de empresa de Google: una herramienta poderosa pero infrautilizada. Con un cronograma de publicaciones estratégico que destaca las especialidades diarias, testimonios de clientes y vistazos detrás de escena, la presencia en línea de Bean Haven comenzó a gestar una nueva historia. En cuestión de semanas, la tienda fue testigo de un aumento en el tráfico peatonal y las ventas se dispararon a medida que el negocio, antes silencioso, comenzó a bullir de actividad.





Comprender el impacto de las publicaciones de perfiles comerciales de Google

Las publicaciones de perfil de empresa de Google se han convertido en un punto de inflexión para las empresas que buscan reforzar su presencia y participación en línea. Consideremos el caso de "Delish Burgers", un restaurante familiar que lucha por ganar visibilidad en un mercado abarrotado. Al publicar constantemente imágenes deliciosas de sus hamburguesas exclusivas y contenido atractivo sobre su experiencia gastronómica única, Delish Burgers experimentó un asombroso aumento del 30 % en el tráfico del sitio web en un mes. Este aumento se atribuyó directamente a las publicaciones de perfiles comerciales de Google, lo que ilustra cómo estas publicaciones tienen el potencial de generar tráfico y participación significativos.





Numerosos estudios han destacado el impacto de las publicaciones de perfil empresarial de Google en el mundo real. Las estadísticas revelan que las empresas que utilizan estas publicaciones experimentan un aumento del 35% en las tasas de clics en el sitio web. Además, aquellos que incorporan imágenes en sus publicaciones son testigos de una notable participación un 65% mayor que las publicaciones de solo texto. Estos conocimientos enfatizan el aprovechamiento del contenido visual y la publicación constante para atraer clientes potenciales e impulsar la participación.





Además, la influencia de las publicaciones de perfil empresarial de Google se extiende más allá de las métricas de participación. Las tasas de conversión, un aspecto crucial para cualquier negocio, han experimentado un aumento notable de hasta un 25% para las empresas que utilizan estas publicaciones de manera efectiva. Esto ejemplifica cómo estas publicaciones atraen la atención e impulsan la acción, traduciendo la participación en línea en resultados comerciales tangibles. Este impacto subraya el papel fundamental que desempeñan las publicaciones estratégicas de perfil empresarial de Google en la configuración del éxito de una marca en el panorama digital.





Simplificación del flujo de trabajo: herramientas de inteligencia artificial para la creación y programación de publicaciones eficientes

Las herramientas impulsadas por inteligencia artificial agilizan el flujo de trabajo de creación de publicaciones para perfiles comerciales de Google al ofrecer generación automatizada de contenido, programación inteligente y opciones de personalización. Estas herramientas aprovechan los algoritmos de aprendizaje automático para seleccionar contenido atractivo, sugerir tiempos de publicación óptimos e incluso proporcionar plantillas de diseño para publicaciones visualmente atractivas. Al automatizar estas tareas, las empresas pueden ahorrar tiempo, mantener un cronograma de publicación consistente y garantizar que su contenido esté diseñado para resonar con su público objetivo, contribuyendo a estrategias de marketing más eficientes y efectivas.









Las 15 mejores herramientas impulsadas por inteligencia artificial para programar publicaciones de perfiles comerciales de Google

Aquí está mi lista de las 15 mejores herramientas de programación para publicaciones de perfiles comerciales de Google con mejoras de IA:

Programador empresarial de Google Precio mensual Número de cuenta de redes sociales Auge circular $24.99/mes 5 telar $42/mes 10 Sociales $89/mes 10 Uno arriba $60/mes 10 hootsuite $99/mes 10 piloto social $30/mes 10 planificable $193/m 10 Enviable $29/mes 6 Brote Social $249/mes 5 Abeja Social $49/mes 10 Recurso $25/m + Impuestos 5 AgoraPulse $99/mes 10 Más tarde $45/mes 10+ publicador $36/mes 10 PromoRepublica $59/mes 10





# 1 auge circular









Al igual que administrar publicaciones en varias plataformas sociales, Circleboom Publish permite programar publicaciones en Google My Business. Mantener una cuenta de Google Business actualizada con el contenido más reciente relacionado con sus ofertas y su industria es crucial.





Para programar publicaciones de manera efectiva, seleccione noticias recientes de la industria, conecte las fuentes RSS de su blog o sitio web para obtener actualizaciones automáticas del perfil comercial de Google o diseñe contenido GMB personalizado. Las extensiones integradas de Circleboom (Canva, Unsplash y Giphy) ofrecen una variedad de plantillas, fotografías, gifs, animaciones, filtros, efectos, gráficos y fuentes para mejorar el atractivo de sus publicaciones de Google My Business. Las plantillas de GMB listas para usar simplifican el proceso posterior a la creación.













Circleboom simplifica la creación y programación de publicaciones de Google My Business y ofrece una experiencia más fácil de usar que la plataforma nativa de Google. Dentro de Circleboom, los usuarios pueden crear publicaciones de 'Oferta' y 'Evento' de GMB, incorporando botones de CTA como 'Comprar', 'Pedir en línea' o 'Registrarse' y detalles adicionales como 'Código de cupón' para mejorar la participación.





Las publicaciones en Google My Business se pueden publicar instantáneamente o programarse para fechas y horas futuras. Además, los usuarios pueden configurar colas e intervalos de publicación automatizados, garantizando actualizaciones periódicas de contenido en Google My Business en períodos designados. Circleboom Publish también agiliza la gestión de múltiples cuentas de Google My Business en un único panel.





¡ChatGPT y Canva están en Circleboom!





¡Puedes tener ChatGPT y Canva para generar automáticamente imágenes y textos para tus publicaciones de Google sin ningún costo adicional! Cuando compras un plan Circleboom, ¡automáticamente tendrás ChatGPT y Canva!





En particular, Circleboom Publish cuenta con un generador de texto de redes sociales con IA , que facilita la creación de mensajes atractivos de llamado a la acción para promociones y eventos comerciales. Esta herramienta ayuda a dirigir automáticamente el tráfico en línea a su empresa.









Cuando su publicación de Google esté lista, el programador de Google Business con tecnología de inteligencia artificial en Circleboom le brindará los mejores horarios para publicar y programar su contenido. Puede seleccionar uno de estos días y horas y apuntar al máximo de impresiones y participación.

















No son sólo los "mejores momentos" generales para publicar en Google Business Profile. Circleboom proporciona tiempos óptimos "específicos del usuario" y cada usuario de Circleboom encuentra diferentes mejores tiempos según su audiencia y esquema de publicación.





Aún así, Circleboom puede proporcionar un “mejor momento” general para dirigirse a tantas personas como las empresas puedan dirigirse. Basado en las métricas de participación de miles de usuarios de Circleboom, se crea este gráfico:









Automatización empresarial de Google





Circleboom ofrece dos formas de automatización para las publicaciones de Google Business: fuente RSS y programación de colas .





Supongamos que tiene un sitio web donde publica actualizaciones sobre su negocio. Si desea compartir las actualizaciones de su sitio web automáticamente con los visitantes de Google Business, puede conectar una fuente RSS de su sitio web a Google en Circleboom y sus publicaciones se compartirán con Google automáticamente.





La otra forma de automatización de Google Business proporcionada por Circleboom es la programación de colas. Es un método utilizado para gestionar y organizar tareas, procesos o trabajos en una secuencia, a menudo basada en una prioridad o en un orden predefinido. En este sistema, las tareas se organizan en una cola o línea y se ejecutan o procesan en el orden en que se agregaron a la cola. A medida que se completa cada tarea, se procesa la siguiente en la cola, lo que garantiza un flujo de trabajo estructurado y organizado.





Puedes establecer intervalos de tiempo y compartir tus publicaciones de Google automáticamente. ¡Esta es una característica que ahorra mucho tiempo y energía y que a la mayoría de las empresas les encanta utilizar!









Circleboom Publish también es compatible con Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y LinkedIn.

Facilidad de uso: 9,4

Calidad de soporte: 9.4

Facilidad de configuración: 9,8

Precios

El precio inicial de los planes Circleboom es de $29,99 al mes .





# 2 telar

Loomly permite la creación, vista previa, aprobación y programación de publicaciones para las ubicaciones confirmadas que administra. Puedes vincular sin problemas tu cuenta de Google My Business accediendo a la sección Cuentas sociales dentro de la Configuración de tu calendario en Loomly. Posteriormente, seleccionará Google My Business como el canal designado dentro de la segunda pantalla de la interfaz del Creador de publicaciones.





Dentro del cuarto panel del Creador de publicaciones, puede refinar su publicación como una publicación de 'Novedades', 'Evento' u 'Oferta'. Tanto el modo Vista de lista como el modo Vista de calendario mostrarán sus publicaciones planificadas, permitiendo vistas previas, aprobaciones y programación directamente desde la Vista de publicaciones.





Las herramientas de análisis e informes de Loomly ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de las publicaciones, la participación de la audiencia y la efectividad de las estrategias de contenido en Google Business, lo que permite a los usuarios perfeccionar su enfoque en función de decisiones basadas en datos.





El programador Google Business de Loomly integra capacidades avanzadas de inteligencia artificial para optimizar la programación y la administración posteriores. Aprovechando algoritmos intuitivos, esta característica simplifica el proceso de programación al recomendar tiempos de publicación óptimos, elaborar sugerencias de contenido atractivas e incluso sugerir los tipos de publicaciones más efectivos, ya sea "Novedades", "Evento" u "Oferta", según la audiencia. patrones de participación y tendencias de la industria. Con información basada en inteligencia artificial, Loomly permite a las empresas seleccionar estrategias de contenido más impactantes, garantizando el máximo alcance y resonancia con su público objetivo en todos los perfiles de Google Business.





Algunos usuarios pueden encontrar que la curva de aprendizaje inicial es pronunciada, especialmente si son nuevos en el uso de herramientas de gestión de redes sociales. Navegar por las diversas características y funcionalidades puede requerir algo de tiempo para familiarizarse.





Facilidad de uso: 9,3

Calidad de soporte: 9.3

Facilidad de configuración: 9.4

El precio inicial de los planes Loomly es de $32/mes .





# 3 redes sociales

Sked Social es un programador todo en uno para Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Google My Business, posicionándose como una solución integral enfocada principalmente a la gestión de Instagram.





Para utilizar la publicación de Google My Business dentro de Sked, debe verificar su elegibilidad a través del Panel de control empresarial de Google, ya que Google restringe el acceso a esta función para empresas específicas. La verificación es un requisito previo antes de publicar en Google My Business a través de Sked.





Una vez verificado, Sked permite a los usuarios programar y editar publicaciones sin problemas para Google My Business, de forma similar a administrar otras plataformas de redes sociales. Los usuarios pueden elegir la ubicación de la publicación y deben seleccionar un "tipo de tema" específico proporcionado por Google, incluido "Novedades", Eventos, Ofertas y Alertas. El soporte de Sked para las publicaciones de Google My Business abarca estos tipos de publicaciones seleccionadas, alineándose con las funciones definidas por Google para publicar contenido. Además, Sked integra funciones impulsadas por IA para mejorar la creación y programación de contenido, agilizando el proceso para los usuarios que administran múltiples plataformas simultáneamente.





Una nota de advertencia para Sked Social es que su función de publicación en Google My Business está sujeta a los criterios de elegibilidad de Google. Es posible que no todas las empresas cumplan los requisitos para utilizar esta función a través de Sked, ya que el acceso está restringido según el proceso de verificación de Google y los requisitos comerciales específicos. Por lo tanto, los usuarios deben verificar su elegibilidad antes de confiar en Sked para realizar publicaciones en Google My Business.

Facilidad de uso: 8,8

Calidad de soporte: 8.3

Facilidad de configuración: 8.3

El precio inicial de los planes Sked Social es de $99/mes .





#4 Uno arriba

OneUp ofrece una solución integral para planificar y administrar Google My Business y publicaciones en redes sociales para impulsar la participación y generar tráfico. Esta plataforma permite a los usuarios crear palos, eligiendo entre publicación única o publicación recurrente en los intervalos preferidos.





Además, brinda la flexibilidad de publicar o programar publicaciones para fechas futuras de manera inmediata. Para optimizar la organización del contenido, OneUp introduce categorías, lo que permite a los usuarios clasificar las publicaciones para agruparlas fácilmente en varias cuentas. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para agencias que gestionan múltiples clientes, permitiendo estructurar las publicaciones de manera eficiente.





Si bien OneUp ofrece varias funciones de programación y publicación, algunos usuarios han informado retrasos ocasionales en la publicación de publicaciones en todas las plataformas. Es recomendable realizar una verificación cruzada de las publicaciones programadas en diferentes canales para garantizar una publicación oportuna.

Al incorporar capacidades avanzadas de inteligencia artificial, OneUp brinda a los usuarios funciones de automatización mejoradas. La vista de calendario facilita la modificación de las publicaciones programadas al permitir ajustes de arrastrar y soltar para cambiar las fechas de publicación. Además, su automatización impulsada por IA se extiende a las publicaciones de Google My Business, lo que permite la distribución simultánea en múltiples ubicaciones de Google My Business. Los usuarios pueden incluir varios elementos de contenido como imágenes, enlaces y atractivos botones de llamado a la acción dentro de sus publicaciones, incluso facilitando la carga de fotografías directamente a la sección Fotos de Google My Business.

Facilidad de uso: 8,7

Calidad de soporte: 9,5

Facilidad de configuración: 8.0

El precio inicial de los planes OneUp es de $12 al mes .





# 5 Hootsuite

A pesar de no tener una publicidad destacada, ** Hootsuite ** incluye Google My Business dentro de su suite de programación de redes sociales. Los usuarios deben autenticar su perfil de Google My Business antes de acceder a esta función. Una vez verificado, navegue hasta el directorio de aplicaciones de Hootsuite, busque el complemento Google My Business e instálelo. Otorgue los permisos necesarios a Hootsuite, permitiendo el acceso a diferentes facetas de su cuenta de Google My Business, incluidas publicaciones, preguntas y reseñas.



Cuando esté listo para crear una nueva publicación, diríjase al flujo de Publicaciones dentro de Hootsuite. Inicie el proceso seleccionando 'Crear una nueva publicación' y completando los campos requeridos como texto, imágenes, botones CTA y enlaces. Una vez ingresados todos los detalles, haga clic en "Publicar ahora" para publicar su contenido en Google My Business. Además, esta integración permite la visibilidad de las preguntas y reseñas de Google My Business dentro de Hootsuite, lo que permite una interacción y una gestión de respuestas fluidas.





A pesar de su usabilidad, Hootsuite tiene ciertas limitaciones que vale la pena señalar:

Es posible que sus capacidades de análisis deban mejorar para las empresas que buscan información integral sobre el desempeño de sus redes sociales. Si bien ofrece opciones de personalización, es posible que no sea tan amplia como otras plataformas, lo que podría limitar el contenido personalizado. La estructura de precios de Hootsuite podría ser un desafío financiero para las empresas más pequeñas, particularmente para sus planes pagos.





Además, su curva de aprendizaje podría plantear desafíos, especialmente para los recién llegados, que requieren tiempo para familiarizarse con la interfaz y sus funcionalidades. En particular, es necesario facilitar la publicación directa en Instagram, lo que requiere medios alternativos para publicar en la plataforma. Por último, se han planteado inquietudes con respecto a la atención al cliente y algunos usuarios informaron que la asistencia no fue satisfactoria para solucionar problemas.

Facilidad de uso: 8,4

Calidad de soporte: 8.0

Facilidad de configuración: 8.4

El precio inicial de los planes Hootsuite es de $99/mes .





# 6 piloto social

SocialPilot agiliza los esfuerzos de marketing local al automatizar las publicaciones de Google My Business, fomentando una mayor visibilidad entre las audiencias regionales. Esta plataforma integra capacidades sofisticadas de inteligencia artificial, lo que permite la creación de contenido atractivo e hiperlocalizado para listados de Google My Business. Al aprovechar la información impulsada por la IA, adapta las publicaciones para resaltar ofertas exclusivas, lanzamientos de productos y servicios, lo que obliga a los visitantes a explorar su tienda.





Aproveche las herramientas de análisis de SocialPilot para realizar un seguimiento del rendimiento de las publicaciones. Supervise métricas como tasas de participación, clics e impresiones para medir la eficacia de su estrategia de contenido.





Dotar a las publicaciones de llamados a la acción estratégicos se organiza perfectamente a través de una optimización impulsada por IA, lo que anima a los lectores a explorar su sitio web, profundizar en páginas de productos específicos o interactuar con sus perfiles sociales. Aprovechando el reconocimiento de imágenes avanzado, SocialPilot sugiere de manera inteligente imágenes cautivadoras, ya sea que muestren la estética del escaparate, ofertas de productos o experiencias de los clientes, maximizando las visitas a las páginas comerciales de Google. Además, su motor de recomendación de vídeo impulsado por IA permite a las empresas seleccionar guías prácticas y demostraciones de productos convincentes, fomentando la credibilidad y la resonancia entre los posibles compradores.





En ocasiones, los usuarios notan una desventaja de SocialPilot: la curva de aprendizaje para principiantes. Si bien ofrece características y funcionalidades sólidas, dominar todo su potencial puede llevar algún tiempo, especialmente para aquellos nuevos en las herramientas de administración de redes sociales. La interfaz y las diversas opciones pueden resultar inicialmente abrumadoras hasta que los usuarios se familiaricen con las funcionalidades de la plataforma.

Facilidad de uso: 9.0

Calidad de soporte: 8,9

Facilidad de configuración: 9.1

El precio inicial de los planes SocialPilot es de $25 al mes .





# 7 planificable

La última función de integración de Planable revoluciona la forma de planificar sus publicaciones en Google My Business. Antes de sumergirse, es necesario registrarse tanto en Planable como en Google My Business. Dentro de Planable, configure su perfil comercial y su flujo de trabajo, creando una cuenta. Acceda a Google My Business, seleccione "Agregar páginas" e inicie sesión con sus credenciales.





Ahora puede programar publicaciones en sus redes sociales y Planable permite organizarlas específicamente para Google My Business. Elija entre Vista de feed o Vista de calendario en Planable para personalizar la apariencia de su feed. Para optimizar las operaciones y minimizar errores, asigne roles y permisos distintos a colegas, clientes y partes interesadas. A través de Planable, ahora puedes organizar y programar meticulosamente publicaciones para Google My Business, LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter.





Se han integrado a la perfección nuevas funciones impulsadas por IA en el arsenal de Planable, mejorando la experiencia del usuario. Estas funcionalidades de IA analizan rápidamente el rendimiento del contenido y ofrecen información y recomendaciones valiosas para optimizar la participación en las publicaciones. Al automatizar las sugerencias de contenido basadas en las preferencias y tendencias de la audiencia, las herramientas de inteligencia artificial de Planable amplifican la eficiencia y aumentan la efectividad de las publicaciones, lo que las convierte en un activo indispensable para los administradores de redes sociales y los especialistas en marketing.





Si bien Planable tiene funcionalidades de IA integradas, es posible que no sean tan avanzadas o completas como algunas herramientas de redes sociales dedicadas impulsadas por IA. Esto podría limitar la profundidad de las recomendaciones y optimizaciones de contenido basadas en IA disponibles dentro de la plataforma.

Facilidad de uso: 9,3

Calidad de soporte: 8,9

Facilidad de configuración: 9.3

El precio inicial de los planes Planable es de $11/mes .





# 8 envíable





En 2018, Sendible introdujo la capacidad de las empresas de utilizar su plataforma de redes sociales para programar publicaciones en las páginas de Google My Business. Destacaron la aparición de la función Publicaciones como un desarrollo notable de Google My Business, que permite a las empresas publicar contenido directamente en los resultados de búsqueda de Google. Esta característica representa un potencial sustancial, particularmente para las agencias que buscan mejorar la presencia en línea de sus clientes en Google.





Sendible agiliza la programación masiva de publicaciones de Google My Business. El proceso implica vincular su cuenta de Sendible a la cuenta correspondiente de Google My Business, un paso particularmente relevante para las agencias que administran varias cuentas. Cada sitio comercial requiere la configuración de su conexión dentro de este procedimiento.





De manera similar a administrar publicaciones en cualquier otra plataforma de redes sociales, Sendible permite programar publicaciones de Google My Business de manera eficiente. Cada publicación incluye opciones para seleccionar el llamado a la acción (CTA) deseado. Si la publicación contiene un enlace, Sendible genera un botón dentro del contenido publicado en Google My Business, guiando a los usuarios a la conexión especificada.





Además, Sendible integra funciones y herramientas de inteligencia artificial para mejorar las capacidades de programación, proporcionando información avanzada basada en análisis para programas de publicación optimizados, recomendaciones de contenido y estrategias de participación de la audiencia. Esta integración de IA permite a los usuarios optimizar y perfeccionar la programación de publicaciones de Google My Business basándose en inteligencia basada en datos.

Una característica destacada de Sendible es su sólido conjunto de análisis, que proporciona información completa sobre el rendimiento de las redes sociales. Ofrece análisis detallados que abarcan métricas de participación, datos demográficos de la audiencia y rendimiento del contenido en varias plataformas. Esta función permite a los usuarios realizar un seguimiento de la eficacia de sus publicaciones de Google My Business y otras actividades en las redes sociales, lo que permite tomar decisiones basadas en datos para optimizar las estrategias para lograr un mejor alcance y participación de la audiencia.

Facilidad de uso: 8,8

Calidad de soporte: 8,9

Facilidad de configuración: 8.6

El precio inicial de los planes Sendible es de $29/mes .





# 9 Brote social

Sprout Social ofrece una conectividad perfecta con Google My Business, lo que permite la publicación directa de contenido en su perfil de Google My Business. Una vez que su empresa aparece en Google, automatizar sus publicaciones se vuelve esencial, presentando una de las estrategias más efectivas para mejorar la visibilidad en la plataforma.





Al igual que administrar cualquier otra red, el proceso comienza con el lanzamiento de la función "Redactar" en Sprout Social. Desde allí, puede ingresar el texto y las imágenes de su publicación, seleccionando una o varias ubicaciones de Google My Business según sea necesario. Posteriormente, eliges entre un evento o tipo de publicación "Novedades". Para los eventos se requieren detalles como las horas de inicio y finalización y el título del evento. Además, existe una opción para seleccionar un tipo de botón para su publicación.





La publicación se puede enviar inmediatamente, programar más tarde, agregar a Sprout Queue o guardar como borrador. Aunque es posible que las características específicas de la IA no se destaquen explícitamente, las herramientas de automatización avanzadas de Sprout Social ayudan significativamente a agilizar la gestión de contenidos y optimizar los procesos de programación, mejorando de manera efectiva la eficiencia general del flujo de trabajo.





Un área en la que Sprout Social podría quedarse corto es su estructura de precios, especialmente para empresas más pequeñas o usuarios individuales. Si bien la plataforma ofrece características sólidas, los costos pueden ser elevados, especialmente para aquellos que requieren acceso a funcionalidades integrales pero que pueden encontrar los planes de precios algo elevados.

Facilidad de uso: 8,9

Calidad de soporte: 8,7

Facilidad de configuración: 8.8

El precio inicial de los planes Sprout Social es de $249/mes .





# 10 abeja social

SocialBee es una herramienta integral de administración de redes sociales que optimiza sus plataformas en línea sin esfuerzo. La plataforma extiende sus capacidades más allá de la programación tradicional al incorporar funciones intuitivas de IA que mejoran su experiencia de publicación en Google My Business (GMB). Con su interfaz fácil de usar, SocialBee simplifica el proceso de programación de publicaciones de GMB, lo que permite a las empresas gestionar su presencia en línea sin esfuerzo.





A través de la pestaña dedicada "GMB" dentro del panel de SocialBee, los usuarios obtienen acceso a un entorno optimizado para la creación de publicaciones de GMB. Además de la programación, la plataforma aprovecha herramientas de optimización de contenido impulsadas por IA, lo que permite a los usuarios crear publicaciones de GMB atractivas y personalizadas. Estas capacidades impulsadas por IA analizan datos de rendimiento del contenido y métricas de participación del usuario, brindando información sobre tiempos de publicación óptimos y tipos de contenido e incluso sugiriendo hashtags o palabras clave relevantes para mejorar la visibilidad y la participación de la audiencia.





Además, las funcionalidades avanzadas de IA de SocialBee van más allá de la mera programación. Los algoritmos inteligentes de la plataforma profundizan en la selección y creación de contenido, sugiriendo temas de actualidad, noticias relacionadas con la industria o imágenes atractivas que resuenan en su audiencia. Estas recomendaciones de contenido impulsadas por IA garantizan que sus publicaciones de GMB estén programadas de manera efectiva y diseñadas para cautivar y resonar en su público objetivo, lo que en última instancia aumenta la participación y la visibilidad en los resultados de búsqueda de Google.





Además, SocialBee aprovecha la inteligencia artificial para realizar análisis posteriores al rendimiento, brindando información completa sobre la participación posterior en GMB, la demografía de la audiencia y la efectividad del contenido. Este enfoque basado en datos permite a los usuarios perfeccionar continuamente su estrategia de publicación en GMB, optimizando el contenido basándose en análisis en tiempo real para maximizar el alcance y el impacto. Esta combinación de comodidad de programación y mejora de contenido impulsada por IA posiciona a SocialBee como una solución versátil para las empresas que buscan elevar su presencia y compromiso en GMB.





Una reseña de un usuario de SocialBee: " La interfaz de usuario y la experiencia del usuario en el software son muy malas para mí".

Facilidad de uso: 9.0

Calidad de soporte: 8,7

Facilidad de configuración: 8,5

El precio inicial de los planes SocialBee es de 24 dólares al mes .





# 11 poste recurrente





Recurpost es una herramienta dinámica para optimizar la gestión de publicaciones de Google My Business (GMB), proporcionando un enfoque eficiente y que ahorra tiempo para la programación y automatización posteriores. Al integrar perfectamente los listados de GMB con su plataforma, Recurpost simplifica la creación y programación de publicaciones con anticipación, lo que permite a los usuarios automatizar su programación de publicaciones de manera efectiva.





Al crear una cuenta y conectar su lista de GMB, la interfaz intuitiva de Recurpost ofrece una sección de Inicio fácil de usar, donde los usuarios pueden navegar por varias opciones para crear y programar publicaciones. La plataforma ofrece diversos tipos de publicaciones, lo que permite a los usuarios seleccionar el formato más adecuado para su contenido de GMB: anuncios, eventos o promociones.





Recurpost proporciona una experiencia optimizada y fácil de usar, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan una herramienta de programación de redes sociales sencilla y fácil de usar.





Una vez creada la publicación, Recurpost ofrece una función de vista previa que permite a los usuarios visualizar cómo aparecerá la publicación antes de publicarla. Esta característica garantiza que el contenido se alinee con la presentación deseada y resuene efectivamente con la audiencia prevista. Los usuarios pueden imprimir la publicación al instante o programarla más tarde, lo que les permite crear una estrategia de publicación coherente y oportuna.





Las capacidades de automatización de Recurpost ofrecen una ventaja adicional, ya que permiten a los usuarios planificar previamente y programar sus publicaciones en GMB, eliminando la necesidad de intervención manual para cada instancia de publicación. Esta función que ahorra tiempo agiliza el proceso de publicación, lo que permite a las empresas mantener una presencia en línea constante en Google y, en última instancia, mejorar la visibilidad y el compromiso con su audiencia.





La interfaz de Recurpost puede parecer un poco simplista para los usuarios que buscan funciones de programación más avanzadas o complejas.

Facilidad de uso: 9.2

Calidad de soporte: 8,8

Facilidad de configuración: 8.6

El precio inicial para los planes Recurpost es de $25/mes .





#12 AgoraPulse





Agorapulse agiliza el proceso de programación y gestión de publicaciones de Google My Business (GMB), ofreciendo una experiencia perfecta para los usuarios que buscan mantener una presencia activa y atractiva en la plataforma. Esta herramienta simplifica el proceso posterior a la creación:





Programación sin esfuerzo : al iniciar sesión en su cuenta de GMB, navegue hasta la pestaña "Publicaciones" dentro de Agorapulse, donde puede iniciar y programar una nueva publicación para su publicación. Esta característica permite una planificación conveniente y la entrega oportuna de contenido a su audiencia.

Visibilidad mejorada : Agorapulse fomenta la incorporación de palabras clave y hashtags relevantes en sus publicaciones de GMB, optimizando su visibilidad y garantizando que lleguen a la audiencia prevista de manera efectiva. Este enfoque ayuda a maximizar el impacto de su contenido.

Interfaz fácil de usar : con una interfaz fácil de usar, Agorapulse facilita a las empresas mantener una página GMB atractiva. Su diseño intuitivo simplifica la creación y programación de publicaciones, lo que permite a los usuarios seleccionar contenido de manera eficiente.



Al aprovechar las funcionalidades de Agorapulse, las empresas pueden gestionar eficazmente su presencia en GMB, fomentando el compromiso y atrayendo clientes potenciales para respaldar el crecimiento empresarial.





Si bien Agorapulse ofrece programación y administración eficiente de publicaciones de Google My Business (GMB), es importante tener en cuenta que sus funciones pueden estar sujetas a actualizaciones o cambios. Los usuarios deben revisar y adaptarse periódicamente a cualquier modificación en las funcionalidades y políticas de la plataforma para garantizar una utilización óptima de sus servicios. Además, garantizar el cumplimiento de las pautas y procedimientos de publicación de GMB es esencial para mantener una presencia positiva y convincente en la plataforma.

Facilidad de uso: 8,8

Calidad de soporte: 8.0

Facilidad de configuración: 8.1

El precio inicial de los planes AgoraPulse es de $49/mes .





#13 Más tarde

Al utilizar Later para programar y administrar publicaciones de Google My Business (GMB), es fundamental mantenerse actualizado con cualquier modificación o mejora en la integración de Later con GMB. Las plataformas tecnológicas a menudo introducen actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario o cumplir con los cambios de la plataforma, y mantenerse informado sobre estas modificaciones ayuda a optimizar la programación posterior de GMB.





Revisar periódicamente las funcionalidades de Later relacionadas con la programación de GMB garantiza que esté aprovechando las funciones más recientes disponibles. Si Later introduce nuevas herramientas o ajustes en su proceso de programación de GMB, comprender e implementar rápidamente estos cambios puede contribuir a una posgestión más eficiente.





Su calendario de contenido visual proporciona una descripción general completa de las publicaciones programadas, lo que garantiza una comprensión clara de la distribución y el momento del contenido. Este enfoque organizado ayuda a mantener un calendario de publicaciones coherente, lo cual es crucial para interactuar con su audiencia de manera efectiva.





Además, GMB tiene su propio conjunto de políticas y pautas de publicación como usuario que programa publicaciones de GMB a través de Más tarde. Es esencial alinearse con estas pautas para mantener el cumplimiento y garantizar que sus publicaciones cumplan con los estándares de GMB. Cumplir con estas políticas garantiza que su contenido de GMB siga siendo efectivo y compatible, manteniendo una presencia en línea positiva e impactante para su negocio.

Facilidad de uso: 8,8

Calidad de soporte: 8.0

Facilidad de configuración: 8.1

El precio inicial para los planes posteriores es de $16,67/mes .





# 14 Publicador

Publer es una plataforma integral de administración de redes sociales diseñada para optimizar sus responsabilidades de administración sin esfuerzo. Entre su variedad de integraciones y funcionalidades, Publer ofrece una integración perfecta con Google My Business (GMB), lo que facilita la programación de publicaciones de GMB a través de un proceso sencillo.





Inicie sesión en su cuenta de Publer y navegue hasta la sección GMB. Aquí, puede seleccionar fácilmente su cuenta de GMB y crear su publicación eligiendo entre varios tipos de publicaciones como Evento, Actualización u Oferta, según el objetivo de su campaña.





Sugerencias impulsadas por IA para publicaciones de GMB basadas en temas de actualidad, noticias de la industria o datos de rendimiento anteriores para optimizar la estrategia de contenido.





Una vez que haya elaborado su publicación de GMB, Publer le permite obtener una vista previa de ella, asegurándose de que cumpla con sus requisitos de contenido. Esta función de vista previa permite realizar los ajustes o mejoras necesarios antes de programar la publicación de la publicación.





Por último, establezca la fecha y hora deseadas para que se publique su publicación de GMB. Las capacidades de programación de Publer permiten a los usuarios planificar y automatizar la publicación de contenido de GMB, garantizando publicaciones oportunas y consistentes que se alineen con su estrategia de marketing y objetivos de participación de la audiencia.

Facilidad de uso: 8,7

Calidad de soporte: 8.1

Facilidad de configuración: 8.8

El precio inicial de los planes Publer es de $12/mes .





# 15 República Promocional





Ahora es posible vincular su cuenta de Google My Business a PromoRepublic , aunque es esencial tener en cuenta que solo las ubicaciones confirmadas pueden establecer esta conexión a través de PromoRepublic. Existe una restricción impuesta por la API de Google My Business: PromoRepublic permite vincular hasta diez sitios para publicar.





Si bien PromoRepublic facilita la vinculación de cuentas de Google My Business, también incorpora funcionalidades mejoradas por IA para agilizar la gestión de las redes sociales. Aprovechando algoritmos avanzados, PromoRepublic analiza las tendencias de participación y las preferencias de la audiencia, lo que permite obtener información predictiva para tiempos de publicación y opciones de contenido óptimos.





Las sugerencias de contenido basadas en inteligencia artificial de la plataforma ayudan a crear publicaciones atractivas, utilizando análisis de datos para recomendar temas, imágenes y mensajes adaptados a audiencias específicas. Los análisis basados en inteligencia artificial de PromoRepublic brindan evaluaciones de desempeño en profundidad y ofrecen métricas sobre el alcance de las publicaciones, las tasas de participación y los datos demográficos de la audiencia para una toma de decisiones informada.





Además, la función Bandeja de entrada asistida por IA de PromoRepublic utiliza procesamiento de lenguaje natural para categorizar y priorizar mensajes, lo que permite un manejo eficiente de las preguntas, reseñas e interacciones con los clientes de Google My Business. Esta funcionalidad impulsada por IA optimiza los tiempos de respuesta y mejora la participación del cliente, garantizando una experiencia de gestión perfecta en todas las plataformas de redes sociales.

Facilidad de uso: 8,9

Calidad de soporte: 9.0

Facilidad de configuración: 8,9

El precio inicial de los planes Publer es de $49/mes .

Nombre de la herramienta Puntuación de integración de IA Automatización de colas Auge circular 10/10 ✔️ telar 7/10 ❌ Sociales 5/10 ❌ Uno arriba 3/10 ❌ hootsuite 9/10 ✔️ piloto social 7/10 ✔️ planificable 5/10 ❌ Enviable 5/10 ❌ Brote Social 8/10 ✔️ Abeja Social 6/10 ❌ Recurso 3/10 ❌ AgoraPulse 4/10 ❌ Más tarde 9/10 ✔️ publicador 4/10 ❌ PromoRepublica 2/10 ❌





Los beneficios de programar publicaciones comerciales de Google

Programar publicaciones en el perfil de empresa de Google puede beneficiar significativamente a las empresas al mejorar su presencia en línea e involucrar a su audiencia de manera efectiva. En primer lugar, permite la entrega de contenido consistente y oportuna, asegurando que su audiencia reciba actualizaciones periódicas sobre su negocio.





Al programar publicaciones con anticipación, mantienes un flujo constante de información, manteniendo a tu audiencia informada sobre promociones, eventos o cualquier noticia relevante sin un esfuerzo manual constante.





En segundo lugar, la programación ofrece comodidad y flexibilidad. Permite a las empresas planificar estratégicamente su calendario de contenido, alineando publicaciones con eventos, promociones u ofertas de temporada específicos. Este enfoque garantiza que su contenido seguirá siendo relevante y oportuno, y llegará a su audiencia cuando es más probable que interactúe.





Además, las publicaciones programadas en Google Business Profile pueden tener un impacto positivo en el SEO. El contenido coherente y atractivo informa a su audiencia e indica a los motores de búsqueda sobre su actividad comercial y su relevancia. Actualizar periódicamente su perfil con publicaciones programadas aumenta sus posibilidades de aparecer en búsquedas locales, atrayendo más clientes potenciales a su negocio.

Programar publicaciones de perfiles de empresa en Google es una estrategia poderosa para las empresas que buscan optimizar su presencia en línea. Es fundamental planificar su calendario de contenido, mantener la coherencia en las publicaciones y asegurarse de que sus publicaciones sean informativas, atractivas y relevantes para los intereses y necesidades de su audiencia. Esta práctica agiliza sus esfuerzos de marketing y mejora la visibilidad, el compromiso y, en última instancia, las conversiones de su negocio.









Aumentar la visibilidad en Google Maps

Google determina 3 factores principales para que una empresa se clasifique en los resultados de búsqueda de Google:

Relevancia

Distancia

Prominencia





La relevancia significa qué tan bien se alinea una empresa local con la búsqueda de un usuario. Proporcione detalles completos a su perfil comercial de Google para una mejor comprensión y relevancia de la investigación. Si bien se ha reducido la importancia de las coincidencias exactas de palabras clave en los nombres comerciales, las categorías y subcategorías de su listado ahora tienen más peso. Por ejemplo, la búsqueda de "pub Londres" puede arrojar solo un resultado con la palabra "pub" en su nombre.





La distancia, un factor crítico, calcula la proximidad de los resultados de búsqueda a la ubicación del usuario. Puede mantener este factor igual, ya que la ubicación de su empresa permanece constante. La actualización Vicinity de Google subrayó la importancia de la distancia en las clasificaciones, permitiendo que una empresa sin reseñas ni calificaciones obtenga una clasificación alta según la proximidad.





La prominencia mide el renombre de una empresa. La reputación fuera de línea y la presencia en línea contribuyen a la prominencia de una empresa. Factores como las reseñas de Google, los esfuerzos de SEO y la presencia en línea influyen en las clasificaciones locales. Las empresas no pueden pagar ni solicitar a Google una clasificación más alta; el algoritmo apunta a la equidad.





Las reseñas, especialmente las positivas, tienen un impacto significativo en las clasificaciones locales. Si bien la distancia permanece estática, optimizar los factores de relevancia y prominencia a través de una estrategia eficaz puede mejorar las clasificaciones locales en Google Business.





Lista de verificación del perfil comercial de Google

Estos son los factores más importantes para optimizar su ficha de Google Business:





Asegúrese de completar la configuración adecuada (verificar y reclamar su cuenta).

Opte por logotipos e imágenes interiores/exteriores de alta calidad.

Mantenga una actividad constante y publicaciones periódicas en Google My Business.

Iniciar campañas y eventos con frecuencia. Garantizar horas de funcionamiento precisas.

Manejar y responder de manera eficiente a las reseñas.

Comparta actualizaciones comerciales en varias plataformas de redes sociales.





Optimizar la gestión de perfiles comerciales de Google es crucial en todas las profesiones, ya sean restaurantes, servicios legales, atención médica, bienes raíces o cualquier otro campo.





Ultimas palabras

En conclusión, aprovechar el poder de las herramientas de programación de Google Business es un punto de inflexión para las empresas que buscan reforzar su presencia en línea. Estas herramientas ofrecen la invaluable capacidad de planificar, programar y entregar contenido de manera consistente en todos los perfiles comerciales de Google. Al aprovechar estos programadores, las empresas pueden garantizar que un flujo constante de información interesante y relevante llegue a su audiencia, aumentando la visibilidad y fomentando conexiones más sólidas.





Además, la conveniencia y flexibilidad que ofrecen estas herramientas agilizan la administración de contenido, lo que permite a las empresas alinear sus publicaciones con eventos, promociones o tendencias estacionales específicas. Este enfoque estratégico mantiene a la audiencia informada y mejora los esfuerzos de SEO, generando más tráfico orgánico a la empresa.





Adoptar herramientas de programación para Google Business Profiles es más que una medida para ahorrar tiempo; es una estrategia fundamental para seguir siendo relevante, atraer al público de manera efectiva y destacarse en el competitivo panorama en línea. A medida que las empresas continúan adaptando y optimizando su presencia digital, el empleo de estas herramientas se convierte en una piedra angular para maximizar el alcance, el compromiso y el éxito.